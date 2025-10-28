În câteva raioane, copiii cu cerințe educaționale speciale vor beneficia de sprijin oferit de echipe mobile. MEC: „După etapa de pilotare, modelul urmează a fi extins la nivel național”
Ziarul de Garda, 28 octombrie 2025 16:50
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia, în premieră, de asistență psihopedagogică direct în instituțiile în care învață. Sprijinul va fi oferit de echipe mobile specializate, lansate în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) și UNICEF Moldova. Programul este pilotat până la 31 decembrie 2025 în raioanele...
Acum 10 minute
17:00
LIVE TEXT/ O dronă rusească a atacat un vehicul civil în regiunea Sumî, șoferul fiind rănit. Război în Ucraina, ziua 1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 În regiunea Sumî, o dronă rusească a atacat un vehicul civil, rănind o persoană, anunță procuratura regională din Sumî, relatează Ukrinform. Conform anchetei, pe 28 octombrie, în jurul orei 10:20, forțele ruse au vizat un vehicul civil în comuna Esman, districtul Șostka. „Șoferul în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Vehiculul...
Acum 30 minute
16:50
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia, în premieră, de asistență psihopedagogică direct în instituțiile în care învață. Sprijinul va fi oferit de echipe mobile specializate, lansate în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP) și UNICEF Moldova. Programul este pilotat până la 31 decembrie 2025 în raioanele...
Acum o oră
16:30
Transport ilegal de lemne la Ungheni. Șoferul nu deținea documente care să confirme proveniența sau destinația lemnului # Ziarul de Garda
Polițiștii de frontieră, în colaborare cu Inspecția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul de Poliție Ungheni, au dejucat o tentativă de transport ilegal de lemne pe șoseaua de ocolire a orașului Ungheni, transmit responsabilii de la frontieră printr-un comunicat. În timpul unei misiuni de serviciu, echipa mixtă a stopat pentru verificări un microbuz de model Mercedes...
16:10
140 de miliarde din active rusești înghețate. UE își reafirmă sprijinul pentru împrumutul de reparații acordat Ucrainei, după opoziția Belgiei # Ziarul de Garda
Liderii UE și-au reiterat marți, 28 octombrie, sprijinul pentru un plan de împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, provenite din activele rusești înghețate, la doar câteva zile după ce Belgia a refuzat să îl susțină și a propus ca alternativă emiterea unei datorii comune la nivelul Uniunii Europene, transmite Euractiv. Publicația scrie...
Acum 2 ore
16:00
Pe 21 octombrie, la 21.30, la Maternitatera din Edineț, după patru zile în care mama sa se aflase în travaliu, Maria a venit pe lume fără viață. Era al treilea copilaș, dorit și așteptat, în familia sa. ZdG a fost informat despre acest caz tragic de Ana Glib, o mătușă a mamei, stabilită în Italia....
15:40
LIVE TEXT/ Două persoane au fost rănite într-un atac asupra regiunii Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:35 Două persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra regiunii Zaporijjea, a raportat Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, scrie Ukriform. „Două persoane au fost deja rănite – numărul victimelor atacului inamic asupra districtului Zaporijia este în creștere”, a scris Fedorov. Aceasta a menționat că bărbații cu vârste de 44 și 62...
15:30
Băuturi alcoolice, piese auto și mai multe boxe nedeclarate au fost depistate în cadrul controalelor vamale la postul Leușeni # Ziarul de Garda
Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat trei tentative de transport ilicit de bunuri la trecerea frontierei, pe sensul de intrare în țară, potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal. În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un autoturism de model Volkswagen Golf ce se deplasa din România, condus de un nerezident în vârstă de...
15:10
Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în raionul Florești a fost recuperat de salvatori, anunță marți, 28 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. „La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale...
15:10
Ucraina este gata să participe la negocierile de pace, dar nu își va retrage în prealabil trupele din teritoriile neocupate de Rusia, așa cum cere Moscova, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Într-o declarație făcută marți în fața jurnaliștilor, Volodimir Zelenski a indicat că ar fi mulțumit dacă negocierile ar avea loc oriunde,...
Acum 4 ore
15:00
În anul 2025, peste 8200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, depășind cu mult numărul planificat inițial – 5000 de persoane, potrivit Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Instruirile se înscriu în Programul Național privind Învățarea Limbii Române, implementat al treilea an la rând de minister. În prima etapă,...
14:40
Regia Transport Electric NU a lansat abonamente gratuite pentru transportul public: „Informația care circulă pe rețele este falsă” # Ziarul de Garda
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) semnalează o informație falsă care este distribuită pe rețelele de socializare. Imaginile arată abonamente pentru transportul public care ar fi gratuite și valabile șase luni. Falsul a fost demontat de RTEC printr-o postare pe Facebook. „Regia Transport Electric Chișinău aduce la cunoștința publicului că, informația care circulă pe rețelele sociale...
14:30
Doina Nistor a prezentat raportul activității MDED. „Am muncit pentru ca economia R. Moldova să nu mai fie doar rezistentă, ci și capabilă să crească” # Ziarul de Garda
Doina Nistor, ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a ținut marți, 28 octombrie, o conferință de presă de totalizare a activității sale în calitate de șefă al MDED. Potrivit unui comunicat, în perioada martie – octombrie 2025, MDED a pus bazele unui nou model de dezvoltare, „centrat pe productivitate, valoare adăugată, inovație și integrare europeană”....
14:00
Corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în raionul Florești a fost recuperat de salvatori, anunță marți, 28 octombrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit informațiilor, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. „La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale...
13:20
ULTIMA ORĂ/ Munteanu anunță echipa și programul de activitate al Guvernului cu care va merge în Parlament # Ziarul de Garda
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților și programul de activitate al Guvernului. „Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că R. Moldova este pregătită de aderare la...
Acum 6 ore
13:00
Directorul școlii din Teleșeu, condus pe ultimul drum. Ministerele Sănătății și Educației vin cu precizări despre cauzele decesului # Ziarul de Garda
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț este înmormântat marți, 28 octombrie. Decesul profesorului de 35 de ani ar fost fost cauzat de „probleme foarte serioase de sănătate”, a explicat ministrul Educației Dan Perciun pentru ZdG. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a punctat că Sergiu Opaeț a beneficiat de „asistență medicală într-o...
12:20
Percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică, anunță marți, 28 octombrie, Centrului Național Anticorupție (CNA). UPDATE 12:05 SFS a venit cu o reacția în urma perchezițiilor efectuate de CNA. „Cu referire la...
12:10
LIVE TEXT/ Ucraina a anunțat că a lovit două stații radar rusești și o rampă de lansare pentru un sistem de rachete. Război în Ucraina, ziua 1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat marți, 28 octombrie, că a atacat două stații radar rusești și o rampă de lansare pentru un sistem de rachete antiaeriene rusești în regiunea estică Donbas, scrie presa ucraineană. Atașând imagini de la drone ale atacurilor revendicate, HUR a declarat într-o postare pe Telegram că...
12:10
Percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică, anunță marți, 28 octombrie, Centrului Național Anticorupție (CNA). UPDATE 12:05 SFS a venit cu o reacția în urma perchezițiilor efectuate de...
12:00
Viorel Cernăuțeanu obține un grad mai înalt, iar adjunctul său este decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III # Ziarul de Garda
Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, a obținut gradul special de chestor-șef, iar Lilian Carabeț, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III. Ambele decrete au fost semnate la 27 octombrie de către șefa statului Maia Sandu....
11:50
Percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică, anunță marți, 28 octombrie, Centrului Național Anticorupție (CNA). „Urmărirea penală a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, în baza unei bănuieli...
11:40
Percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică, anunță marți, 28 octombrie, Centrului Național Anticorupție (CNA). „Urmărirea penală a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, în baza unei bănuieli...
11:20
A încercat să-și omoare concubinul: o femeie a fost condamnată la 15 ani de închisoare # Ziarul de Garda
O femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie, anunță marți, 28 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei, în iunie 2021, inculpata, aflându-se la domiciliu împreună...
11:10
Partidul Nostru ar putea conduce Comisia pentru agricultură și industrie alimentară, iar un reprezentant al partidului ar putea fi vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică # Ziarul de Garda
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, a obținut conducerea Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară în noul Parlament al R. Moldova. Totodată, reprezentanții partidului vor deține funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Anunțul a fost făcut de formațiune, într-un comunicat de presă publicat pe 28 octombrie. De...
Acum 8 ore
10:30
Trei bărbați, trimiși după gratii pentru crime și violuri. Într-un caz, procurorii cer detenție pe viață pentru un inculpat # Ziarul de Garda
Trei bărbați au fost condamnați, în două dosare diferite, pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău, anunță marți, 28 octombrie, Procuratura Generală (PG). În primul caz, în cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, pe 6 iunie 2025, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, dintr-o localitate din raionul Florești,...
10:20
Echipa guvernamentală, completată cu încă două nume. Un fost ministru va ocupa funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat # Ziarul de Garda
Echipa guvernamentală care urmează să fie condusă de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a fost completată cu încă două nume. Este vorba depre Natalia Plugaru și Gheorghe Hajder. Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și...
09:40
Eugeniu Mihălcean a câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial U-23 și a devenit vicecampion mondial # Ziarul de Garda
Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion mondial, în categoria de greutate de până la 86 kg. Totuși, aceasta a cedat în ultimul act în fața lui Arsen Balaian, sportiv care a evoluat la competiția din Serbia sub drapel neutru, anunță marți, 28 octombrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, lotul național de lupte și-a încheiat evoluția...
09:10
Ucraina își ajustează strategia într-o direcție-cheie și se pregătește să lovească puternic Rusia # Ziarul de Garda
În vreme ce forțele Moscovei atacă zonele frontului din estul Ucrainei, Kievul a decis să își sporească atacurile asupra unor ținte din Rusia, pentru a încetini mașinăria de război a Kremlinului, a anunțat liderul ucrainean, citat de The Moscow Times. Kievul se pregătește să extindă geografia atacurilor sale mai adânc în teritoriul rus, a anunțat președintele...
Acum 12 ore
08:20
LIVE TEXT/ Mai multe drone rusești au lovit regiunea Cernihiv, o femeie a fost salvată de incendiu. Război în Ucraina, ziua1343 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:10 Armata rusă a lovit regiunea Cernihiv cu mai multe drone, pompierii au salvat o femeie, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În raionul Koriukivka: o lovitură asupra unui obiectiv a provocat un incendiu. Salvatorii au lichidat rapid flăcările. În raionul Novhorod-Siversk a fost avariată o clădire administrativă. În timpul stingerii incendiului de pe...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Un atac rusesc a avariat șase conducte de gaze și o linie electrică în regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1342 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În districtul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, șase conducte de gaze, o linie electrică și mai multe case au fost avariate în urma bombardamentelor de artilerie rusească din 27 octombrie, potrivit, șefului interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko. „De mai multe ori pe parcursul zilei, armata rusă a bombardat cu artilerie centrul districtului...
21:40
Grupul rus Lukoil a anunțat intenția de a-și vinde activele internaționale, după ce a fost supus sancțiunilor americane # Ziarul de Garda
Grupul rus Lukoil a anunțat luni, 27 octombrie, că intenționează să-și vândă activele internaționale „din cauza introducerii unor măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”, se arată în anunțul a fost publicat pe site-ul web al companiei. Compania a adăugat că a început să ia în considerare ofertele potențialilor cumpărători. „Vânzarea activelor...
21:30
Statul va cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”. Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu. Totodată, în lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni, 27 octombrie, audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, partea vătămată în acest dosar,...
21:00
Autorităţile din R. Moldova vor cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”. Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu. În lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni, 27 octombrie, audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, partea vătămată în...
20:10
Alexandru Munteanu a avut mai multe consultări publice în legătură cu programul de guvernare cu mai mulți reprezentanți din diverse domenii # Ziarul de Garda
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a avut luni, 27 octombrie, patru consultări publice în legătură cu programul de guvernare. Aceasta a discutat cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), cu reprezentanții societății civile, cu reprezentanții confederațiilor sindicale și cu reprezentanții mai multor asociații în agricultură. Potrivit paginii...
19:10
RMN de ultimă generație, inaugurat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Pacienții cu afecțiuni neurologice vor avea acces gratuit la investigații # Ziarul de Garda
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost inaugurat luni, 27 octombrie, cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN), anunță printr-un comunicat Ministerul Sănătății. Potrivit comunicatului, aparatul de RMN de 3 Tesla, cu aplicații avansate în afecțiuni neurologice a fost achiziționat de Minister în valoare de 34,3 milioane de lei. Astfel, RMN-ul este o...
18:20
Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu președintele american Donald Trump, aliatul său, pentru a discuta despre utilizarea energiei rusești de către Budapesta, potrivit anunțului făcut luni de ministrul ungar al afacerilor externe, transmite HotNews.ro. SUA a introdus săptămâna trecută sancțiuni pentru cei mai mari producători de petrol ai Rusiei,...
17:30
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Ziarul de Garda
Din 23 octombrie 2025, maib a lansat o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de...
17:20
Detalii de la poliție despre perchezițiile în dosarul instruirilor în Serbia: președintele raionului Rîșcani și socialistul Maxim Moroșan – printre cei vizați # Ziarul de Garda
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani, au fost vizate de percheziții luni, 27 octombrie, în dosarul penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova, în cadrul unor instruiri în Serbia. Doi dintre aceștia au fost reținuți. Socialistul Maxim Moroșan, consilier municipal...
17:10
Ucraina este „pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie premierul polonez Donald Tusk după o convorbire cu Zelenski # Ziarul de Garda
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, transmite G4Media. Premierul de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o pe 23 octombrie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat...
Ieri
17:00
Statele Unite cresc presiunile pentru ca Ungaria să înceteze să mai importe petrol rusesc # Ziarul de Garda
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără ieșire la mare nu îi lasă altă opțiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Spre deosebire de mulți dintre aliații...
16:40
LIVE TEXT/ Rusia a testat „Burevestnik” – o rachetă cu motor nuclear. Trump: „Ar trebui să pună capăt războiului, nu să testeze rachete”. Război în Ucraina, ziua 1342 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:39 Rusia a testat „Burevestnik” – o rachetă cu aripi și propulsie nucleară, scrie Meduza. Vladimir Putin a vizitat unul dintre centrele de comandă ale grupării unite de trupe și a ținut o ședință cu șeful Statului Major General al Armatei Ruse, Valeriu Gerasimov. La ședință, Putin a anunțat că forțele armate ruse au...
16:10
MEC: peste 98,6 milioane lei vor fi investite în modernizarea școlilor din Chișinău # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță luni, 27 octombrie, că a valorificat aproape 57,9 milioane de lei pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău, iar alte 40,7 milioane de lei urmează să fie investite în mobilier și utilaje pentru instituțiile de învățământ din capitală. Astfel, în urma licitațiilor publice, la solicitarea instituțiilor de învățământ, ministerul a...
16:00
Șoferii pot vedea online încălcările surprinse de camerele de supraveghere. 10% cashback la achitarea amenzilor # Ziarul de Garda
Șoferii își pot verifica în MCabinet abaterile din trafic surprinse de camerele de supraveghere video. Noul serviciu oferă acces la rapoartele foto și detalii despre data, locul și vehiculul implicat în contravenție. Amenzile pot fi achitate online prin aplicația EVO, cu un cashback de 10% pentru plățile efectuate la timp și cu Mastercard. Anunțul a...
15:50
Nora proprietarului holdingului „Sheriff”, Ecaterina Gușan, a creat o colecție de haine „patriotică”, cu stema Federației Ruse, pe care a promovat-o la o emisiunea rusească # Ziarul de Garda
Ecaterina Gușan, nora lui Victor Gușan, proprietarul holdingului „Sheriff”, a participat la show-ul Comedy Club, difuzat pe un post de televiziune din Rusia. În cadrul emisiunii, ea a promovat o „colecție rusă patriotică” care conține stema Federației Ruse, scrie Zona de Securitate. Episodul cu participarea ei a fost difuzat vineri, 24 octombrie, însă, potrivit paginii...
15:40
Guvernul reacționează după ce primarul Ion Ceban a declarat că este „legal, logic și corect” să facă parte din noul Executiv # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu o reacție în urma declarațiilor lui Ion Ceban, care consideră că, drept primar general, ar fi trebuit să facă parte și din cabinetul de miniștri. Declarațiile primarului Ion Ceban, care spune că „este legal, logic și corect ca primarul general al capitalei să fie parte...
15:30
Alexandru Munteanu își va prezenta programul de guvernare și echipa pe 31 octombrie. Deputații se vor întruni în ședință două zile consecutiv # Ziarul de Garda
Parlamentul se va reuni în ședință joi și vineri, pe 30 și 31 octombrie. În prima zi, deputații urmează să aleagă vicepreședinții Legislativului și să stabilească componența comisiilor permanente. A doua zi, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de...
15:20
Reacția PSRM, după perchezițiile de la nord: „Partidul Socialiștilor nu are nicio legătură cu acțiuni ilegale de orice fel” # Ziarul de Garda
UPDATE 15:11 Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu o reacție cu referire la perchezițiile din această dimineață din nordul țării. Formațiunea a numit acțiunile un „val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi”. „Guvernul condus de Maia Sandu continuă să exercite presiuni asupra celei mai mari forțe de opoziție din țară, folosind...
14:40
Mașina unui socialist, ridicat de oamenii legii în timpul perchezițiilor în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masǎ # Ziarul de Garda
UPDATE 14:36 Potrivit surselor portalului nordinfo.md, în urma perchezițiilor, oamenii legii ar fi ridicat mașina socialistului și consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Autovehiculul este de marca Lexus și figurează în declarația de avere și interese personale a consilierului. Contactată de ZdG pentru a oferi un comentariu, Carmena Lupei, comunicatoarea Partidului Socialiștilor din R. Moldova...
14:40
Raport MAI: „Patru ani plini de provocări – cu două scrutine electorale, tensiuni la frontieră și un război informațional fără precedent” # Ziarul de Garda
Pe 27 octombrie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat bilanțul celor patru ani de activitate ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu principalele rezultate obținute pentru siguranța cetățenilor și modernizarea instituției, potrivit unui comunicat. Ministra MAI, Daniella Misail-Nichitin, a susținut o conferință de presă pentru a prezenta bilanțul celor patru ani de activitate a instituției....
14:30
Dan Perciun, despre decesul lui Sergiu Opaeț: „Pierderea lui ne obligă să vorbim despre arderea profesională din sistemul educațional” # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercătării Dan Perciun a transmis condoleanțe familiei directorului Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț, care a decedat la vârsta de 35 de ani. Ministrul a spus că e momentul „să deschidem public o discuție sinceră despre starea de bine a profesorilor”. Luni, 27 octombrie, ministrul Dan Perciun a spus...
14:00
ULTIMA ORĂ/ Decizia instanței în dosarul lui Viorel Morari. Divergențe la adoptarea soluției # Ziarul de Garda
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare și recunoscut vinovat pe un alt capăt de acuzare (imixtiunea în actul justiției), fără ispășirea pedepsei din motivul intervenirii termenului de prescripție, în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu, fals în acte şi imixtiune în actul justiţiei....
