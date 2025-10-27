RMN de ultimă generație, inaugurat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Pacienții cu afecțiuni neurologice vor avea acces gratuit la investigații
Ziarul de Garda, 27 octombrie 2025 19:10
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost inaugurat luni, 27 octombrie, cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN), anunță printr-un comunicat Ministerul Sănătății. Potrivit comunicatului, aparatul de RMN de 3 Tesla, cu aplicații avansate în afecțiuni neurologice a fost achiziționat de Minister în valoare de 34,3 milioane de lei. Astfel, RMN-ul este o...
• • •
Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu președintele american Donald Trump, aliatul său, pentru a discuta despre utilizarea energiei rusești de către Budapesta, potrivit anunțului făcut luni de ministrul ungar al afacerilor externe, transmite HotNews.ro. SUA a introdus săptămâna trecută sancțiuni pentru cei mai mari producători de petrol ai Rusiei,...
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Ziarul de Garda
Din 23 octombrie 2025, maib a lansat o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III. Până la 11 noiembrie 2025, inclusiv, sunt disponibile pentru subscriere 7.500 de obligațiuni, în valoare totală de 150.000.000 MDL, cu valoarea nominală de 20.000 MDL fiecare. Rata dobânzii pentru primul an de circulație este de...
Detalii de la poliție despre perchezițiile în dosarul instruirilor în Serbia: președintele raionului Rîșcani și socialistul Maxim Moroșan – printre cei vizați # Ziarul de Garda
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani, au fost vizate de percheziții luni, 27 octombrie, în dosarul penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova, în cadrul unor instruiri în Serbia. Doi dintre aceștia au fost reținuți. Socialistul Maxim Moroșan, consilier municipal...
Ucraina este „pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie premierul polonez Donald Tusk după o convorbire cu Zelenski # Ziarul de Garda
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă „doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, transmite G4Media. Premierul de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o pe 23 octombrie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat...
Statele Unite cresc presiunile pentru ca Ungaria să înceteze să mai importe petrol rusesc # Ziarul de Garda
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără ieșire la mare nu îi lasă altă opțiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Spre deosebire de mulți dintre aliații...
LIVE TEXT/ Rusia a testat „Burevestnik” – o rachetă cu motor nuclear. Trump: „Ar trebui să pună capăt războiului, nu să testeze rachete”. Război în Ucraina, ziua 1342 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:39 Rusia a testat „Burevestnik” – o rachetă cu aripi și propulsie nucleară, scrie Meduza. Vladimir Putin a vizitat unul dintre centrele de comandă ale grupării unite de trupe și a ținut o ședință cu șeful Statului Major General al Armatei Ruse, Valeriu Gerasimov. La ședință, Putin a anunțat că forțele armate ruse au...
MEC: peste 98,6 milioane lei vor fi investite în modernizarea școlilor din Chișinău # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță luni, 27 octombrie, că a valorificat aproape 57,9 milioane de lei pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău, iar alte 40,7 milioane de lei urmează să fie investite în mobilier și utilaje pentru instituțiile de învățământ din capitală. Astfel, în urma licitațiilor publice, la solicitarea instituțiilor de învățământ, ministerul a...
Șoferii pot vedea online încălcările surprinse de camerele de supraveghere. 10% cashback la achitarea amenzilor # Ziarul de Garda
Șoferii își pot verifica în MCabinet abaterile din trafic surprinse de camerele de supraveghere video. Noul serviciu oferă acces la rapoartele foto și detalii despre data, locul și vehiculul implicat în contravenție. Amenzile pot fi achitate online prin aplicația EVO, cu un cashback de 10% pentru plățile efectuate la timp și cu Mastercard. Anunțul a...
Nora proprietarului holdingului „Sheriff”, Ecaterina Gușan, a creat o colecție de haine „patriotică”, cu stema Federației Ruse, pe care a promovat-o la o emisiunea rusească # Ziarul de Garda
Ecaterina Gușan, nora lui Victor Gușan, proprietarul holdingului „Sheriff”, a participat la show-ul Comedy Club, difuzat pe un post de televiziune din Rusia. În cadrul emisiunii, ea a promovat o „colecție rusă patriotică” care conține stema Federației Ruse, scrie Zona de Securitate. Episodul cu participarea ei a fost difuzat vineri, 24 octombrie, însă, potrivit paginii...
Guvernul reacționează după ce primarul Ion Ceban a declarat că este „legal, logic și corect” să facă parte din noul Executiv # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a venit cu o reacție în urma declarațiilor lui Ion Ceban, care consideră că, drept primar general, ar fi trebuit să facă parte și din cabinetul de miniștri. Declarațiile primarului Ion Ceban, care spune că „este legal, logic și corect ca primarul general al capitalei să fie parte...
Alexandru Munteanu își va prezenta programul de guvernare și echipa pe 31 octombrie. Deputații se vor întruni în ședință două zile consecutiv # Ziarul de Garda
Parlamentul se va reuni în ședință joi și vineri, pe 30 și 31 octombrie. În prima zi, deputații urmează să aleagă vicepreședinții Legislativului și să stabilească componența comisiilor permanente. A doua zi, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de...
Reacția PSRM, după perchezițiile de la nord: „Partidul Socialiștilor nu are nicio legătură cu acțiuni ilegale de orice fel” # Ziarul de Garda
UPDATE 15:11 Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a venit cu o reacție cu referire la perchezițiile din această dimineață din nordul țării. Formațiunea a numit acțiunile un „val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi”. „Guvernul condus de Maia Sandu continuă să exercite presiuni asupra celei mai mari forțe de opoziție din țară, folosind...
Mașina unui socialist, ridicat de oamenii legii în timpul perchezițiilor în dosarul destabilizărilor și dezordinilor în masǎ # Ziarul de Garda
UPDATE 14:36 Potrivit surselor portalului nordinfo.md, în urma perchezițiilor, oamenii legii ar fi ridicat mașina socialistului și consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Autovehiculul este de marca Lexus și figurează în declarația de avere și interese personale a consilierului. Contactată de ZdG pentru a oferi un comentariu, Carmena Lupei, comunicatoarea Partidului Socialiștilor din R. Moldova...
Raport MAI: „Patru ani plini de provocări – cu două scrutine electorale, tensiuni la frontieră și un război informațional fără precedent” # Ziarul de Garda
Pe 27 octombrie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat bilanțul celor patru ani de activitate ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu principalele rezultate obținute pentru siguranța cetățenilor și modernizarea instituției, potrivit unui comunicat. Ministra MAI, Daniella Misail-Nichitin, a susținut o conferință de presă pentru a prezenta bilanțul celor patru ani de activitate a instituției....
Dan Perciun, despre decesul lui Sergiu Opaeț: „Pierderea lui ne obligă să vorbim despre arderea profesională din sistemul educațional” # Ziarul de Garda
Ministrul Educației și Cercătării Dan Perciun a transmis condoleanțe familiei directorului Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț, care a decedat la vârsta de 35 de ani. Ministrul a spus că e momentul „să deschidem public o discuție sinceră despre starea de bine a profesorilor”. Luni, 27 octombrie, ministrul Dan Perciun a spus...
ULTIMA ORĂ/ Decizia instanței în dosarul lui Viorel Morari. Divergențe la adoptarea soluției # Ziarul de Garda
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare și recunoscut vinovat pe un alt capăt de acuzare (imixtiunea în actul justiției), fără ispășirea pedepsei din motivul intervenirii termenului de prescripție, în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu, fals în acte şi imixtiune în actul justiţiei....
Nouă ani de închisoare pentru un bărbat care a folosit schema „ruda implicată în accident”. Prejudiciul victimelor depășește un milion de lei # Ziarul de Garda
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, folosind schema infracțională „ruda implicată în accident”, anunță Procuratura municipiului Chișinău, în urma investigațiilor și a procesului judiciar. Potrivit probatoriului administrat, în perioada 7–10 iunie 2023, inculpatul, împreună cu complici...
Ion Ceban se vrea în Executiv? „Este legal, logic și corect ca primarul general al capitalei să fie parte a Guvernului” # Ziarul de Garda
Ion Ceban consideră că, drept primar general, ar fi trebuit să facă parte și din cabinetul de miniștri. Declarațiile au fost făcute în timpul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din 27 octombrie 2025. „Este legal, logic și corect ca primarul general al capitalei, care reprezintă aproape jumătate din populația țării și contribuie decisiv la...
Explozie de pe 25 octombrie într-un apartament din orașul Florești s-ar fi produs din cauza conectării neautorizate a unui echipament de gaze (centrală termică autonomă). Informația a fost prezentată luni, 27 octombrie, într-un comunicat de presă emis de SA „Moldovagaz”, despre conectarea neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea. SA „Moldovagaz”, a anunțat că una...
Condamnat pentru huliganism la 4 ani și 6 luni de închisoare, după ce a iscat o ceartă și a provocat leziuni corporale victimelor # Ziarul de Garda
Un tânăr de 24 de ani din raionul Fălești a fost găsit vinovat de huliganism. Astfel, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare. La data de 15 iunie 2025, inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a provocat un conflict într-un loc public din...
PA solicită casarea sentinței de achitare a unuia dintre executorii judecătorești implicați în SCHEMA de deposedare a capitalei de peste 5 ha de terenuri, în valoare de sute de milioane de lei # Ziarul de Garda
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul lui Iacob Miron, unul dintre executorii judecătorești implicați în schema prin care municipiul Chișinău a fost deposedat de terenuri cu o suprafață de circa 5,5 hectare, care valorau, încă în 2018, la prețul de piață, peste 100 de milioane de lei. Procurorii spun că au depus...
VIDEO/ Mesaj politic afișat la meciul Milsami Orhei – Sheriff Tiraspol. Un grup de persoane neidentificate au cerut „alegeri corecte” în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Un grup de persoane neidentificate au arborat duminică, 27 septembrie, în timpul meciului dintre FC Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol, drapelul regimului separatist de la Tiraspol, pe care era scris mesajul „vrem alegeri corecte”. În același timp, aceștia au aprins o fumigenă. Incidentul s-a produs cu o lună înaintea alegerilor pentru așa-numitul Consiliu Suprem de...
LIVE TEXT/ Atacuri reciproce cu drone, noaptea trecută, între Rusia și Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1342 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:49 În noaptea de 27 octombrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 100 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone, au comunicat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainene. Atacul aerian a fost respins. Conform datelor preliminare, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât 66 de drone în nordul, sudul și estul...
Doi bărbați au fost plasați în arest pentru 30 de zile. În roata de rezervă a mașinii cu care se deplasau cei doi au fost descoperite droguri în valoare de peste 800 de mii de lei. Poliția a emis un comunicat de presă pe caz, menționând că cei doi „comercializau droguri de diferite tipuri prin...
Rămân Dinu Plîngău și Stela Macari definitiv în fracțiunea PAS? Ce spune Igor Grosu și ce afirmă Dinu Plîngău # Ziarul de Garda
Dinu Plîngău și Stela Macari de la Platforma DA vor rămâne în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, și nu ar avea intenția să o părăsească, nici după formarea Guvernului, a declarat Igor Grosu, președintele PAS, în cadrul Podcast ZdCe, de la Ziarul de Gardă. Anterior cei doi declarau că intenționau să nu facă parte din...
Luptătorul de stil liber Alexandr Gaidarlî a cucerit a patra medalie a R. Moldova din cadrul Campionatului Mondial de lupte, U-23. Sportivul moldovean a cucerit medalia de bronz în categoria de greutate de 70 de kg. Potrivit Federației de Lupte a R. Moldova, Alexandr Gaidarlî a început competiția învingându-l cu 12-2 pe cubanezul Orislandy Brooks...
O companie din domeniul perfectării documentelor pentru obținerea cetățeniei R. Moldova și României, supusă perchezițiilor într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Oamenii legii au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la bugetul public național de peste 6 000 000 lei. Prin urmare, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabilii care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei R. Moldova și României. Conform informațiilor din dosar, după...
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu a decedat la vârsta de 35 de ani # Ziarul de Garda
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, a decedat la vârsta de 35 de ani. Anunțul a fost făcut duminică, 26 octombrie, de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (UPSC), unde acesta era masterand al programului de studii Management Educațional din cadrul Facultății de Științe ale Educației. Reprezentanții UPSC au declarat...
Poliția anunță că luni, 27 octombrie, oamenii legii au descins cu percheziții în nordul țării, în dosarul penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ în R. Moldova. „Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratul Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din...
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a anunțat că Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță au acceptat să se alăture echipei sale guvernamentale. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina (2021-2025), este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare. Eugen Osmochescu, expert cu peste 25...
Lituania a închis din nou granița cu Belarus, de data aceasta pentru „o perioadă nedeterminată” # Ziarul de Garda
Punctele de trecere terestre Medininkai și Šalčininkai, de la frontiera Lituaniei cu Belarus, au fost închise la ora 22:10 pe 26 octombrie din cauza zborului mai multor baloane cu aer cald, a informat serviciul de frontieră lituanian. Potrivit Meduza, Ministrul de interne al Lituaniei, Vladislav Kondratovich, a precizat că s-a decis închiderea punctelor de trecere...
LIVE TEXT/ Rusia a atacat un microbuz din Sumî: o persoană a decedat, altele 13 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1342 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:25 Pe 26 octombrie, armata rusă a atacat cu o dronă un microbuz pe autostrada din apropierea comunității rurale Nikolaevska din regiunea Sumî. În urma atacului, un bărbat a murit la spital, iar 13 persoane, printre care și doi copii, au fost rănite, raportează guvernatorul regiunii Sumî, Oleg Grigorov. Microbuzul, care se îndrepta spre...
LIVE TEXT/ Două persoane au murit și opt au fost rănite în urma atacului rus în regiunea Harkov. Război în Ucraina, ziua 1341 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Două persoane au fost ucise și opt rănite în atacuri rusești din regiunea Harkov, desfășurate ieri și în această dimineață. Acest lucru a fost raportat de Parchetul Regional Harkov pe Telegram, potrivit Ukrinform. „Sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional Harkov, au fost lansate anchete preliminare privind comiterea de crime de război. Conform anchetei,...
Trump exclude o întâlnire cu Putin fără progrese în ceea ce privește pacea în Ucraina: „Nu-mi voi pierde timpul” # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 25 octombrie că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin decât dacă vede o cale clară către un acord de pace între Rusia și Ucraina, potrivit Kyiv Independent. „Va trebui să știm că vom face o înțelegere. Nu-mi voi pierde timpul. Întotdeauna am avut o...
FOTO/ Maia Sandu, întâlnire cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în cadrul vizitei la București # Ziarul de Garda
În cadrul vizitei la București, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, potrivit unui comunicat al Președinției. Discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea valorilor creștine...
Cine sunt cei trei candidați propuși de Alexandru Munteanu pentru a face parte din noul Guvern # Ziarul de Garda
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a anunțat că Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan au acceptat propunerea de a face parte din viitorul Guvern, potrivit unei postări pe Facebook. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din...
Fals despre „merele care se strică” în livezi, distribuit pe rețele de socializare # Ziarul de Garda
Pe rețelele sociale sunt distribuite videouri cu mere zăcând pe pământ în livezi, afirmându-se că se strică și nimeni nu are nevoie de ele, iar fermierii bat alarma. Fals! Agricultorii folosesc merele respective, inclusiv pentru producerea sucului, potrivit unei analize Stop Fals. Înaintea alegerilor parlamentare recente din R. Moldova, același fals a fost promovat și...
Maia Sandu: „Dacă urmărești banii, poți să vezi dacă în spatele partidului stau cetățeni ai R. Moldova sau interesele Moscovei” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu, aflată în vizită la București, a vorbit despre influența Rusiei asupra alegerilor din R. Moldova, despre dezinformarea pe rețelele sociale, democrație dar și justiția R. Moldova, într-un interviu oferit duminică, 26 octombrie, pentru Rock FM. Președinta R. Moldova a menționat nevoia reglementării rețelelor sociale și a subliniat că „în justiție încă sunt...
DOC/ Scandal la Coșnița. Mai mulți localnici se opun deschiderii unei cariere de nisip și prundiș. Compania care ar urma să execute lucrările, fondată în 2016 de directorul „Metalferos”, fost lider PAS de la Dubăsari. Cine conduce acum firma # Ziarul de Garda
Două terenuri agricole din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, cu o suprafață totală de 10,6 de hectare, urmează să fie transformate în zone pentru extracții miniere. Lucrările de decopertare a stratului fertil al solului ar urma să fie realizate de compania SRL „Bond-cons”, înființată în 2016 de actualul director al „Metalferos”, Petru Bondari, fost lider al...
LIVE TEXT/ Rusia a folosit peste 50 de rachete, 1200 de drone și 1360 de bombe aeriene ghidate împotriva Ucrainei într-o singură săptămână. Război în Ucraina, ziua 1341 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:38 Federația Rusă a folosit peste 50 de rachete, aproape 1200 de drone de atac și peste 1360 de bombe aeriene ghidate împotriva Ucrainei în această săptămână. Potrivit Ukrinform, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a relatat acest lucru pe Facebook. „Eforturile de răspuns sunt în curs de desfășurare la Kiev în urma atacului rusesc. Toate...
Autoritățile franceze au reținut doi bărbați în legătură cu recentul furt de bijuterii prețioase de la Muzeul Luvru din Paris, a anunțat duminică, 26 octombrie, procurorii din Paris, relatează France 24. Autoritățile franceze au reținut doi bărbați în legătură cu recentul furt de bijuterii prețioase de la faimosul muzeu Luvru din Paris, a anunțat duminică...
Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, se sfințește astăzi la București. Președinta Maia Sandu este prezentă la ceremonie # Ziarul de Garda
Slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, a început duminică, 26 octombrie, transmite Agerpres. Pe 25 octombrie, Președinția a anunțat...
Numele viitorului ministru al Justiției. Absolvent al Academiei FBI, cu 17 ani de experiență în structurile MAI # Ziarul de Garda
Instruit la Academia Federală de Investigații a FBI (Statele Unite ale Americii), Vladislav Cojuhari va migra din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în cea de ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost oferită de surse ale Ziarului de Gardă. Absolvent al Academiei Federale de Investigații a FBI ...
VIDEO/ Cine decide componența Guvernului. Influența președintei Maia Sandu. Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, proaspăt reales în funcția de președinte al Parlamentului, este invitatul Podcast ZdCe. El răspunde la întrebări privind modul cum a fost decisă candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru, cum este decisă componența Guvernului, precum și despre influența președintei Maia Sandu în procesul decizional al PAS. Președintele...
LIVE TEXT/ Două atacuri într-o singură zi asupra Kievului. Trei persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1341 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:30 Pentru a doua oară într-o zi, Kievul a fost atacat de armata rusă, iar 3 persoane au murit, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. Până la ora 23:30, incendiile din districtele Desnyanski și Darnytsky ale capitalei Ucrainei, cauzate de un atac rusesc, au fost stinse complet. Salvatorii continuă să lucreze la sol –...
Trei judecători sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării din Soroca # Ziarul de Garda
Trei judecători, care ar fi fost băuţi, sunt suspectaţi că au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Unul dintre magistraţi s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier. Procuratura Generală a inițiat un dosar și urmează să ceară Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru începerea urmăririi...
30 de zile de arest pentru cele șase persoane reținute în schema de contrabandǎ cu peste 1,8 milioane de țigări. PCCOCS: „Investigațiile continuă” # Ziarul de Garda
Magistrații au dispus arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor, pentru cele șase persoane care ar fi fost implicate în schema de contrabandǎ cu peste 1,8 milioane de țigări de la Lipcani, anunță sâmbătă, 25 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Conform Procuraturii, investigațiile continuǎ, timp în care persoanele...
LIVE TEXT/ Ministra finlandeză de Externe: „Nu putem schimba obiectivele imperialiste ale Rusiei, dar ar trebui să fim capabili să-i schimbăm calculele”. Război în Ucraina, ziua 1340 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:15 „Măsura pe care Statele Unite au luat-o zilele trecute, în pas cu Europa, pentru a întări sancțiunile împotriva Rusiei, este extrem de importantă”, a declarat ministra finlandeză de Externe, Elina Valtonen, sâmbătă. Totuși, aceasta a subliniat că „trebuie să intensificăm presiunea”, scrie Bloomberg. Elina Valtonen a salutat sancțiunile recente impuse de Statele Unite...
