Tot mai mulți copii au dificultăți de vorbire și citire. Specialiștii avertizează

Tot mai mulți copii se confruntă cu dificultăți de vorbire sau de citire, iar părinții nu știu mereu cum să le recunoască sau să le gestioneze corect. Despre dislexie, problemele de vorbire și pașii pe care îi pot face părinții pentru a-i ajuta pe cei mici, ne spune cu Svetlana Hadjiu, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, șefa Clinicii Neurologie Pediatrică a Departamentului Pediatrie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu".

