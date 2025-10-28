Bursa Română de Mărfuri extinde programul pieței SPOT pentru zilele de weekend
TVR Moldova, 28 octombrie 2025 12:40
Bursa Română de Mărfuri EST (BRM EST) anunță prelungirea programului pieței spot al gazelor naturale și pentru zilele de weekend pentru dezvoltarea serviciilor în Republica Moldova, precum și în conformitate cu solicitările primite din partea participanților la piața angro de gaze naturale și a Acordului de colaborare semnat cu Vestmoldtransgaz în calitate de operator al sistemului de Transport.
Paun Rohovei: „Nu voi admite ca ucrainenii din R. Moldova să fie folosiți în scopurile Rusiei” # TVR Moldova
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, a declarat pentru presa ucraineană că face tot ce stă în puterile sale pentru a nu admite ca etnicii ucraineni din Republica Moldova să fie folosiți ca instrument pentru atingerea obiectivelor politice ale Federației Ruse.
Victoria Gulpe este fondatoarea „Granoleya Mix” și beneficiar al programelor ODA, care au sprijinit dezvoltarea afacerilor locale și creșterea competitivității lor pe piață. Ea crede că parcursul european al Moldovei oferă încrederea că munca fiecăruia contează și că țara poate să se dezvolte acasă, prin oameni dedicați și prin respect pentru comunitate.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace, dar nu va retrage mai întâi trupele din teritorii suplimentare, așa cum a cerut Moscova. El a spus că este de acord ca discuțiile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusiei sau a teritoriului apropiatului său aliat, Belarus.
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) informează că informațiile apărute pe rețelele sociale privind oferirea unor „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false și nu au nicio legătură cu instituția.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propune nume noi în echipa guvernamentală, pentru funcțiile de ministrul Muncii și Protecției Sociale și ministru al Mediului.
Un funcționar a fost reținut și alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate în urma investigațiilor Centrului Național Anticorupție (CNA). Instituția precizează că este vorba de o schemă în care sunt implicați mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat bănuiți de corupție sistemică.
Lukoil anunță vânzarea activelor din străinătate. Decizia, luată după sancțiunile impuse de SUA # TVR Moldova
Cu sancțiuni majore impuse de Statele Unite, compania rusă Lukoil și-a anunțat intenția de a-și vinde activele din străinătate. Într-un comunicat succint de presă, Lukoil a admis că decizia a fost luată ca urmare a „măsurilor restrictive luate de unele state împotriva sa și a filialelor sale”.
Un nou serviciu digital: Șoferii pot vedea online încălcările surprinse de camerele de trafic # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Interne anunță că conducătorii auto pot vizualiza rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră direct în platforma MCabinet, disponibilă la adresa mcabinet.gov.md. Noul funcțional, integrat în secțiunea „Contravenții”, oferă acces la informații detaliate despre încălcările surprinse de camerele de supraveghere din trafic.
Dosarul terenurilor municipale: Procurorii au contestat achitarea executorului Miron Iacob # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție anunță că, la data de 23 octombrie 2025, a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 8 octombrie 2025, prin care executorul judecătoresc Miron Iacob a fost achitat pentru infracțiunile de fals în acte publice și corupere pasivă. Cazul face parte din dosarul privind schema de vânzare a mai multor terenuri din Chișinău la prețuri diminuate.
În viitorul cabinet de miniștri va fi păstrat numărul actual de ministere, a spus deputatul PAS, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi”, de la TVR MOLDOVA.
Primii martori în cazul lui Plahotniuc, Igor Corman și Ion Păduraru, liderii socialiști din Bălți și Râșcani, suspectați de implicare în pregătirea destabilizărilor, Alexei Paniș, din nou, în colimatorul ANI
În Parlament vor fi constituite 12 comisii parlamentare, dintre care șapte vor reveni PAS, iar câte o comisie va fi repartizată celorlalte fracțiuni parlamentare, a spus președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Pledoaria lui Carp pentru Jardan pentru funcția de ministru: „El știe problemele culturii” # TVR Moldova
Deputatul Lilian Carp a argumentat propunerea candidaturii lui Cristian Jardan, fost consilier politic al premierului Dorin Recean, la funcția de ministru al Culturii prin faptul că ar cunoaște, în mare, problemele acestui domeniu. Pledoaria lui Carp pentru colegul său de partid vine în contextul criticilor și rezervelor exprimate de unii comentatori politici referitoare la competența lui Cristian Jardan de a gestiona domeniul culturii.
După trei victorii la rând, Sheriff Tiraspol s-a împiedicat de Milsami Orhei în prima ligă de fotbal a Republicii Moldova. "Vulturii Roșii" au învins pe teren propriu cu 1 la 0. De acest lucru a profitat Petrocub Hîncești, care s-a apropiat la două puncte distanță de "viespi", aflate pe prima poziție din clasament.
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie vor beneficia de investigații mai precise # TVR Moldova
Pacienții cu afecțiuni neurologice vor beneficia de investigații mai rapide și mai precise. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman" a inaugurat un nou Cabinet de Rezonanță Magnetică Nucleară. Echipamentul va permite realizarea unor investigații complexe și va aduce standardele de imagistică medicală din Republica Moldova mai aproape de cele europene.
Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu" pune în pericol siguranța trecătorilor # TVR Moldova
Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu" din Chișinău, un simbol important al culturii, se confruntă cu probleme serioase de infrastructură. Acoperișul este deteriorat din fațadă se desprind bucăți de marmură care pun în pericol siguranța trecătorilor și afectează aspectul clădirii. Şi conducerea instituţiei recunoaşte că teatrul are nevoie urgentă de reparații capitale.
Igor Corman, martor al acuzării în dosarul Plahotniuc: „Trebuie să fim cetăţeni de onoare” # TVR Moldova
Autorităţile din Republica Moldova vor cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul "Frauda Bancară". Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu. În lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, partea vătămată în acest dosar, a depus astăzi declaraţii în faţa instanţei în dosarul "Frauda Bancară".
A fost stabilită cauza deflagraţiei de la Florești: Ce s-a întâmplat cu victimele exploziei? # TVR Moldova
În această dimineaţă a murit bărbatul care a suferit arsuri grave într-o explozie produsă, sâmbătă, într-un bloc de locuinţe din Florești. Cealaltă victimă internată în spital, o adolescentă, este în continuare sub supravegherea medicilor. Astăzi, s-a întrunit Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești pentru a decide cum pot fi ajutați în continuare locuitorii imobilului afectat de deflagraţie.
„Guvernul nu are posturi vacante”. Reacția celor din Executiv la dorința lui Ion Ceban # TVR Moldova
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a decis să renunțe la mandatul de deputat, dar ar vrea să facă parte din noul Guvern. În ședința de azi de la primărie, el a spus că primarul capitalei ar trebui să fie membru din oficiu al Guvernului, așa cum se întâmpla până în 2002. Cei de la Guvern au anunțat că nu au posturi vacante.
Alexandru Munteanu continuă consultările publice pentru definitivarea programului de guvernare # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice pentru definitivarea programului de guvernare. Astăzi, el s-a întâlnit cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, confederațiilor sindicale, dar și societății civile.
Doi suspecți au fost reținuți, luni, în urma descinderilor poliției coordonate de procurorii specializați în combaterea criminalității organizateîn dosarul penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri în Serbia, potrivit Inspectoratului General al Poliției. În total, șase persoane cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sângerei și Râșcani, sunt vizate în dosarul cu pricina.
Alergiile de toamnă afectează tot mai mulți oameni, în special copiii și persoanele cu sensibilitate respiratorie. Despre cauze și riscuri a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, Alexandru Corlăteanu, profesor universitar, doctor habilitat, șeful Disciplinei Pneumologie și Alergologie la USMF „Nicolae Testemițanu”.
Republica Moldova a obținut încă două medalii la Campionatul Mondial de Lupte rezervat sportivilor de până la 23 de ani. Alexandru Gaidarlî a cucerit bronzul categoriei 70 de kilograme, iar Eugeniu Mihălcean a intrat în finala competiției de 86 de kilograme și se va bate astăzi pentru aur.
În această stagiune, Teatrul Național „Eugene Ionesco” din Chișinău marchează 35 de ani de activitate, un parcurs artistic construit cu îndrăzneală și o viziune mereu în dialog cu prezentul. Fondat în 1990, teatrul a devenit un reper al scenei contemporane din Republica Moldova, cu spectacole care provoacă şi emoționează.
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei.
Viorel Morari scapă de pedeapsă penală, deși a fost găsit vinovat de imixtiune în justiție # TVR Moldova
După cinci ani de examinare, pe 27 octombrie, instanța de judecată s-a pronunțat în privința fostului șef al Procuraturii Anticorupție. Viorel Morari a fost achitat pentru abuz în serviciu și fals în acte, dar recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției. El a fost eliberat de răspundere penală din cauza prescripției.
Dan Perciun, despre decesul directorului de gimnaziu din Orhei: E momentul pentru o discuție sinceră # TVR Moldova
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, a venit cu reacție în urma decesului directorului gimnaziului din Orhei, Sergiu Opaeț, în care propune „o discuție sinceră despre starea de bine a profesorilor, supraaglomerarea claselor și implementarea reală a educației incluzive".
Alexandru Munteanu: Respectul, siguranța și oportunitățile nu mai sunt visuri, ci realități de acasă # TVR Moldova
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă.
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi.
Centrele de creație sunt luate cu asalt și în acest început de an școlar. Copiii din Chișinău au posibilitatea de a frecventa zeci de cercuri sportive, creative sau de robotică. Ei își pot petrece timpul util și plăcut după școală și pot chiar să-si găsească o opțiune pentru viitor.
Partidul Socialiștilor califică descinderile oamenilor legii care îi vizează pe greii acestei formațiuni politice din nordul Republicii Moldova – consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșanu, și președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco - drept „un nou val de represiuni politice”.
Igor Grosu a discutat cu șefii de fracțiuni parlamentare componența conducerii Parlamentului # TVR Moldova
Luni a avut loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare.
Luni a avut loc o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este implicat fostul lider PD Vlad Plahotniuc. La ședință au participat doi martori: Igor Corman, fost deputat și președinte al Parlamentului, și Ion Păduraru, fost ministru al Justiției în guvernele Ciubuc și Sturza.
Păreri contradictorii despre candidații propuși de Alexandru Munteanu la funcțiile de miniștri # TVR Moldova
Se conturează noua echipă guvernamentală. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, completează lista Cabinetului cu trei nume noi: Valeriu Chiveri, fost ambasador la Kiev, economistul Andrian Gavriliță și Eugen Osmochescu, expert care a colaborat cu instituții internaţionale. Analiștii cred că echipa propusă în prim-plan o generație tânără, iar marea miză va fi gestionarea provocărilor economice și politice actuale.
Următoarea ediție a NATO-Industry Forum va avea loc la București în zilele de 5 și 6 noiembrie.
Banner cu drapelul regimului separatist de la Tiraspol la meciul Sheriff - Milsami Orhei # TVR Moldova
Un grup de persoane au afișat duminică, 26 septembrie, în timpul meciului de fotbal dintre FC Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol, desfășurat la Orhei, o pancartă reprezentând drapelul regimului separatist de la Tiraspol cu inscriția „Vrem alegeri corecte!”. Persoanele neidentificate care au afișat bannerul, probabil, pentru a atrage atenția, au aprins o fumigenă. Acest gest a fost făcut în contextul așa-zelor alegeri pentru pretinsul legislativ, „Soviet Suprem”, de la Tiraspol, care se vor desfășura pe 30 noiembrie.
Consilierul municipal PSRM Maxim Moroșan a rămas fără automobilul său de lux, marca Lexus, după ce oamenii legii l-au ridicat în cadrul perchezițiilor efectuate luni dimineață în municipiul Bălți, informează surse Nordinfo.md.
Doi bărbați au ajuns după gratii după ce polițiștii au găsit în roata de rezervă a mașinii cu care se deplasau 2 kilograme de droguri, în valoare de peste 800 de mii de lei.
Donald Trump a dansat la sosirea în Kuala Lumpur, înainte de acordul de pace Cambodgia și Thailanda # TVR Moldova
Donald Trump a ajuns duminică la Kuala Lumpur, unde a fost întâmpinat cu dansuri tradiționale. Președintele american s-a alăturat dansatorilor pe aeroport, potrivit TVR Info.
Donații de peste un milion de lei pentru fostul judecător Paniș – ANI a inițiat controlul averii # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea procedurii de control al averii și intereselor personale în privința fostului judecător al Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, Alexei Paniș. Decizia vine după o sesizare înregistrată la 26 septembrie 2025 în care sunt semnalate suspiciuni privind respectarea regimului juridic al declarării averii.
Rusia a interceptat 193 de drone ucrainene în cursul nopții. Două aeroporturi, închise temporar # TVR Moldova
Zeci de drone au vizat orașul Moscova în noaptea de 26-27 octombrie, potrivit primarului Serghei Sobianin. Primarul a început să raporteze atacurile asupra capitalei ruse în seara zilei de 26 octombrie și a postat actualizări pe tot parcursul nopții. Forțele ruse ar fi doborât 34 de drone ucrainene care zburau spre Moscova în timpul atacului, a afirmat el, informează Kyiv Independent.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat să inițieze controlul averii în privința lui Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), vizat într-o sesizare ce invoca achiziționarea unui apartament în Statele Unite ale Americii printr-un trust financiar.
SHIFT HAPPENS: Conferință despre leadership și AI aplicat în business, pe 28 noiembrie la Chișinău # TVR Moldova
Pe 28 noiembrie, la Digital Park Chișinău, are loc conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, dedicată fondatorilor, liderilor de marketing și profesioniștilor care vor să transforme AI-ul și inovația în rezultate măsurabile pentru business.
Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară luni dimineață percheziții în nordul Republicii Moldova într-o cauzǎ penală legată de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ. Potrivit surselor TVR Moldova, sunt vizați președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu. Ambii sunt membri activi ai PSRM.
9 ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuieni cu peste 1 milion de lei # TVR Moldova
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru că a înșelat chișinăuieni cu peste 1 milion de lei, prin schema „ruda implicată în accident”, anunță Procuratura Generală.
Creștinii ortodocși de stil vechi o cinstesc astăzi pe Sfânta Parascheva. Sfânta Parascheva s-a născut în secolul X, în apropiere de Constantinopol, din părinți bogați și credincioși și a primit o creștere aleasă și educație religioasă.
Alexandru Munteanu își prezină garnitura guvernamentală la economie, reintegare și finanțe # TVR Moldova
Alexandru Munteanu a anunțat noi candidaturi la funcția de miniștri, pe Valeriu Chiveri la Biroul Politici de Reintegrare, Eugen Osmochescu la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Andrian Gavriliță la Ministerului Finanțelor.
O companie specializată în perfectarea actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României este vizată într-un dosar de evaziune fiscală. Potrivit PCCOCS, împreună cu Serviciul Fiscal de Stat, anchetatorii au descins cu percheziții, după ce firma ar fi tăinuit peste 6.000.000 de lei din veniturile obținute.
