Puterea a Patra, din 22.10.2025, cu participarea lui Ion Chicu

O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, a fost destructurată de oamenii legii. Astfel, pe acest caz, trei bărbați, printre care doi cetățeni străini cu vârstele de 37 și 43 de ani, sunt cercetați penal pentru organizarea jocurilor de noroc ilegale și spălare de bani. […]