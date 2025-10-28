Zeci de moldoveni, lăsați fără cărțile de identitate românești la frontieră: 870 de documente, care indicau domicilii fictive, confiscate

16:40

Tabloul „Vieux Sultan", semnat de Salvador Dalí în 1966, a devenit vedeta licitației organizate pe 23 octombrie la casa Cheffins din Cambridge. Acesta a fost vândut cu suma record de 51.000 de euro, depășind estimările inițiale cu peste 20.000 de euro, conform The Guardian. Lucrarea face parte din colecția secretă Mille et une nuits (O mie şi una