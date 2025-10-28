Moscova, vizată de un atac cu drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv, susțin autoritățile

11:10

Doi bărbați au fost reținuți după ce au încercat să introducă în Republica Moldova 2 kilograme de PVP (cunoscută ca „sare"), droguri a căror valoare pe piața neagră este estimată la peste 800 000 de lei. Incidentul a avut loc pe 25 octombrie, la punctul de trecere Palanca, pe sensul de intrare în țară. BMW-ul […]