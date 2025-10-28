Guvernul lui Viktor Orbán pune la cale un bloc anti-Ucraina în interiorul UE. Cine sunt aliații Ungariei

13:10

Salvatorii montani sibieni au reușit să salveze o persoană care a alunecat zilele trecute pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului, din Munții Făgăraș. Două persoane însă și-au pierdut viața. Zona este acoperită de zăpadă. Un incident mortal a avut loc sâmbătă în Munții Făgăraș. „Trei persoane au alunecat de pe versantul vestic […]