Proiect-pilot pentru digitalizarea transportului interraional în R. Moldova: plăți contactless, digitalizarea biletelor și accesul pasagerilor la informații actualizate despre orare și locuri disponibile

15:30

Ciclistul francez Sofiane Sehili, care s-a întors duminică în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia, a declarat, luni, că nu a fost „prea inteligent" să treacă ilegal graniţa sino-rusă pentru a încerca să doboare un record de ultraciclism. „Am încercat să trec graniţa legal, dar din păcate nu a fost posibil în […]