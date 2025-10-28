Mihai Popșoi: Republica Moldova amână acreditarea ambasadorului rus din cauza „comportamentului său neconform”
SafeNews, 28 octombrie 2025 10:30
Ministrul de Externe în exercițiu, Mihai Popșoi, a afirmat luni seara, 27 octombrie 2025, în cadrul unei emisiuni televizate că ambasadorul rus în R. Moldova Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat" de autoritățile de la Chișinău întrucât comportamentul acestuia este considerat"neconform cu normele diplomatice". „Este un ambasador agreat, dar neacreditat. Există o situație de anumită […]
• • •
Acum 5 minute
10:50
Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze – ruta strategică Grecia-Bulgaria-România-Moldova-Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est […]
10:50
Crimă și viol la Florești: bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare, procurorii vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață # SafeNews
Procuratura Republicii Moldova a anunțat pronunțarea a două sentințe importante în cazuri grave de viol și omor comise în acest an în Florești și Chișinău. Inculpații au primit pedepse de până la 25 de ani de închisoare, iar deciziile pot fi contestate cu apel. În primul caz, un bărbat din raionul Florești, aflat sub influența […]
Acum 15 minute
10:40
Funcționari ai Serviciului Fiscal, vizați într-o schemă de corupție: un angajat reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # SafeNews
Mai mulți funcționari ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS) sunt suspectați că ar fi pretins și primit sume de bani de la agenți economici, în schimbul omiterea documentării unor încălcări fiscale sau aplicării unor sancțiuni mai blânde. În urma anchetei, un funcționar a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate […]
10:40
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat astăzi în „Monitorul Oficial", marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Executiv. Potrivit documentului, decizia vine în urma consultărilor șefei statului cu fracțiunile parlamentare. Publicarea decretului îi permite lui Alexandru Munteanu să înceapă formal […]
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:20
Alexandru Munteanu anunță încă doi membri ai viitorului cabinet de miniștri. Alexei Buzu preia funcția Secretar General al Cancelariei de Stat # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noi propuneri pentru completarea echipei guvernamentale, subliniind importanța implicării profesioniștilor cu experiență solidă în domeniile lor de activitate. Potrivit unei postări făcute pe rețelele de socializare, Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale. […]
10:10
LIVE // Conferința de presă susținută de viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova, Doina Nistor # SafeNews
Articolul LIVE // Conferința de presă susținută de viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova, Doina Nistor apare prima dată în SafeNews.
10:00
VIDEO // În ochiul uraganului Melissa. Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene Americane zboară în interiorul furtunii # SafeNews
Forțele Aeriene ale SUA au publicat un clip video care arată cum avionul Hurricane Hunter în timp ce zbura luni în ochiul uraganului Melissa, înainte ca furtuna violentă să lovească Jamaica, relatează CNN și AFP. În timp ce populația este avertizată să nu iasă din casă pe fondul furtunii violente din Caraibe, aeronavele de tipul „Hurricane Hunter" […]
Acum 2 ore
09:50
Igor Grosu: Consiliul Audiovizualului ar putea primi atribuții de reglementare a mediului online # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că Republica Moldova trebuie să intervină legislativ pentru a combate propaganda și dezinformarea tot mai răspândite în mediul online. Potrivit acestuia, Consiliul Audiovizualului (CA) ar putea primi noi competențe în domeniul reglementării spațiului digital. „Republica Moldova se confruntă tot mai acut cu fenomenul propagandei și al dezinformării, în special online. […]
09:40
Luni, 27 octombrie, guvernul Suediei a prezentat mult așteptatul proiect de lege privind reducerea vârstei răspunderii penale de la 15 la 13 ani, cu scopul de a combate violența comisă de grupările criminale. În cazul adoptării reformei, adolescenții de 13 și 14 ani ar putea fi condamnați la închisoare pentru infracțiuni grave. Această inițiativă este […]
09:30
Guvernul lui Viktor Orbán pune la cale un bloc anti-Ucraina în interiorul UE. Cine sunt aliații Ungariei # SafeNews
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Kiev în cadrul UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán. Viktor Orbán speră să colaboreze cu Andrej Babiš, al cărui partid populist de dreapta a câștigat recent alegerile parlamentare din Cehia, […]
09:20
Cine va conduce noile comisii parlamentare: Lilian Carp ar putea rămâne la Securitate Națională # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în cadrul unei emisiuni că în Parlament vor fi constituite 12 comisii parlamentare, dintre care șapte vor reveni PAS, iar câte o comisie va fi repartizată celorlalte fracțiuni parlamentare „Până în prezent, am avut 11 comisii, dar avem restanțe din legislatura trecută când nu am reușit să votăm cea […]
09:20
FOTO // 20 de chitare ascunse în interiorul unor autoturisme aduse la import, descoperite de vameșii de la Leușeni # SafeNews
Douăzeci de chitare nedeclarate au fost descoperite de vameșii de la postul Leușeni, ascunse în interiorul unor autoturisme aduse la import. Bunurile erau transportate de un bărbat de 50 de ani, nerezident, aflat la volanul unui autocamion de model Scania. Potrivit Serviciului Vamal, șoferul s-a prezentat la frontieră declarând că transportă doar autoturisme și că […]
09:20
Viitorul Cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici. Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, rectorul Universității […]
09:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) critică dur decizia Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a susține formarea unui guvern tehnocrat, acuzându-l că refuză să-și asume direct actul guvernării, în pofida mandatului parlamentar obținut în alegeri. Într-un comunicat de presă, PLDM afirmă că gestul PAS reprezintă „un semnal grav al unei posibile crize democratice", susținând […]
09:00
Moscova, vizată de un atac cu drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv, susțin autoritățile # SafeNews
Autoritățile din Rusia au anunțat că dronele ucrainene au zburat din nou spre capitală și sistemele de apărare au doborât mai multe vehicule aeriene fără pilot în mai multe regiuni, relatează Reuters. Ministerul rus al Apărării și primarul Moscovei au anunțat marți dimineață că Ucraina a luat la țintă, pentru a două noapte la rând, […]
09:00
FOTO // Grav accident cu implicarea unui camion, la Briceni. Cadavrul șoferului, descarcerat # SafeNews
Un bărbat a murit, după ce camionul cu care se deplasa s-a izbit într-un copac. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 20:08, la ieșirea din localitatea Tabani, din raionul Briceni, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Potrivit datelor preliminare, victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de […]
Acum 4 ore
08:40
Transportul unui Airbus uriaș, scos din uz, blochează traficul în nordul Germaniei pentru 3 nopți: va fi transformat în restaurant # SafeNews
Un avion Airbus A310 al Forțelor Armate Germane, recent retras din serviciu, a început o călătorie neobișnuită de la Aeroportul Hanovra către Parcul Serengeti din Hodenhagen. Conform Die Zeit, aeronava va fi transportată pe parcursul a trei nopți cu ajutorul unui vehicul de mare tonaj. Transferul aeronavei prin rezervația naturală a fost un subiect controversat […]
08:40
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a părăsit în semn de protest platoul emisiunii de la TVR Moldova, după ce a fost amenințat cu judecata de către deputatul PAS, Lilian Carp. Lilian Carp a declarat că afirmațiile lui Vasile Costiuc, prin care îl acuză încă din campania electorală, de colaborări dubioase cu diverși politicieni, sînt […]
08:30
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia. Grokipedia are un design extrem de simplu, inspirat de la Wikipedia, cu o pagină principală ce oferă doar o funcţie de căutare, scrie News.ro. Nu toate paginile afişează funcţia de […]
08:30
Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) a publicat un nou video care surprinde momentul în care un atac aerian precis a distrus pozițiile ocupanților ruși din regiunea Zaporojie. Printre cei uciși se numără și fiul unui general rus acuzat de crime de război la Herson. GUR a anunțat că pe 15 octombrie forțele ucrainene […]
08:20
Lukoil informează că, ca urmare a aplicării unor măsuri restrictive de către anumite state împotriva companiei și a filialelor sale, compania anunță intenția de a vinde activele sale internaționale. A fost demarată examinarea cererilor din partea potențialilor cumpărători, citează RBC declarația companiei. Statele Unite, Uniunea Europeană și […]
08:20
Rezultatul alegerilor nu este unul rău, ținând cont de contextul politic și geopolitic, potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care s-a declarat mulțumit de rezultatul alegerilor parlamentare din această toamnă, menționând că, în pofida unui context dificil, formațiunea de guvernământ a reușit să mențină un nivel stabil de sprijin public. În cadrul unei emisiuni din această […]
08:20
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune asupra Rusiei – Zelenski organizează o şedinţă a Statului Major # SafeNews
În cadrul şedinţei Statului Major al comandantului suprem, au fost stabilite sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski pe Facebook, potrivit Ukrinform. La şedinţă au participat producătorii de arme şi toţi cei responsabili de utilizarea acestora. Tema principală a […]
07:50
Un caz „deosebit de șocant”. Rețea de proxeneți români, condamnată la zeci de ani de închisoare în Scoția. Ce au putut să le facă victimelor # SafeNews
O bandă de traficanți români a fost condamnată la închisoare pentru exploatarea sexuală a zece femei din Dundee, Scoția. Potrivit Sky News, cinci persoane au fost găsite vinovate de multiple infracțiuni, inclusiv viol, trafic de persoane și furnizare de droguri. Ancheta poliției, denumită Operațiunea Recloir, a dezvăluit o schemă complexă de exploatare. Banda ademenea femeile […]
07:40
Turcia, care are a doua cea mai mare armată din NATO, a bătut palma pentru 20 de avioane de luptă Eurofighter Typhoon cu Marea Britanie # SafeNews
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat luni un acord prin care Turcia achiziționează 20 de avioane Eurofighter Typhoon în valoare de 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), a anunțat biroul său de presă. Decizia consolidează astfel legăturile de apărare dintre aliații NATO și întărește apărarea aeriană a Turciei, scrie Reuters. În iulie, […]
07:20
Europa se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii la începutul lunii noiembrie. Procesele atmosferice caracteristice sezonului de toamnă vor aduce ploi abundente, vânt puternic și risc crescut de inundații în multe regiuni ale continentului. Potrivit Antena 3 CNN, după trecerea furtunii „Benjamin", care a afectat vestul Europei, în următoarele zile în partea de nord […]
07:10
Curtea de Apel din Bologna a emis o hotărâre privind extrădarea în Germania a cetățeanului ucrainean Serghei Kuznețov, suspectat de implicare în organizarea exploziilor de la gazoductele „Nord Stream". Această decizie anulează hotărârea anterioară a Curții de Casație, care, la mijlocul lunii octombrie, blocase posibilitatea extrădării suspectului, transmite rtvi.com. Avocatul lui Kuznețov, Nicola Canestrini, a anunțat […]
07:00
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, soțul și fiul acesteia, obligați să părăsească un avion pe Aeroportul Internațional Chișinău, înainte de decolare # SafeNews
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, soțul și fiul acesteia au fost obligați să părăsească un avion pe Aeroportul Internațional Chișinău, cu puțin timp înainte de decolare. Decizia a fost luată de căpitanul aeronavei, în urma comportamentului considerat inadecvat al soțului fost
Acum 6 ore
06:50
David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30 # SafeNews
Schimbările climatice sunt unul dintre cei mai dificili adversari cu care se confruntă orice sportiv, avertizează jucătoarea de fotbal braziliană Tamires Dias, una dintre cei aproximativ 40 de sportivi de elită implicaţi în lansarea unei noi campanii globale care va fi prezentată la summitul COP30 de luna viitoare din ţara sa. Între sportivii implicaţi se […] Articolul David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30 apare prima dată în SafeNews.
06:40
VIDEO // Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor? # SafeNews
Tancurile rusești au devenit adevărați „porci spinoși” din oțel, în încercarea de a-și îmbunătăți blindajul, cu șiruri de tije metalice sau țepi care îi protejează de drone. În unele cazuri, acest blindaj funcționează, scrie Hotnews.ro cu referire la Forbes. Kremlinul a petrecut o mare parte a acestui an adăugând protecție tancurilor, vehiculelor de luptă ale infanteriei și altor […] Articolul VIDEO // Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor? apare prima dată în SafeNews.
06:30
„Totul merge conform planului”. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Kim Jong Un, în timpul discuției cu ministrul nord-coreean de externe # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut ministrului nord-coreean de externe, luni, în timpul discuțiilor de la Kremlin, să îi transmită liderului de la Phenian, Kim Jong Un, că totul „merge conform planului” în relațiile bilaterale, relatează Reuters. Putin și Kim au semnat anul trecut un tratat de parteneriat strategic, care cuprinde un pact de apărare […] Articolul „Totul merge conform planului”. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Kim Jong Un, în timpul discuției cu ministrul nord-coreean de externe apare prima dată în SafeNews.
06:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că modernizarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova a devenit o prioritate pentru Republica Moldova. Potrivit Infotag, el a făcut această declarație într-un interviu acordat TVR-Moldova. „Având în vedere că războiul din Ucraina și atacurile cu drone cu rază scurtă de acțiune sporesc riscurile pentru spațiul aerian național, considerăm […] Articolul Nosatîi: Modernizarea sistemului de apărare aeriană, o prioritate apare prima dată în SafeNews.
06:10
Traficul feroviar din sud-estul Franței grav afectat luni, 27 octombrie, din cauza unui act de vandalism produs în apropiere de Valence. Mai multe trenuri au fost anulate, iar revenirea la normal este „prevăzută” pentru marți dimineață, potrivit SNCF, compania națională de căi ferate franceze. „Circulația ar putea fi reluată în această seară, dar va rămâne […] Articolul Haos pe căile ferate din Franța: Sute de trenuri, anulate apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:20
VIDEO // Poliția oferă detalii despre perchezițiile de astăzi în nordul țării: doi suspecți reținuți în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa # SafeNews
Poliția vine cu detalii în cazul descinderilor efectuate astăzi în nordul Republicii Moldova, suspectați că ar fi fost antrenați de serviciile speciale ruse în tabere militare din Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul țării. Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală a INI, împreună cu procurorii PCCOCS […] Articolul VIDEO // Poliția oferă detalii despre perchezițiile de astăzi în nordul țării: doi suspecți reținuți în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa apare prima dată în SafeNews.
17:00
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunță acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea și eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenția EFE. Pe lângă acordul în sine, care prevede eliminarea de către fiecare parte a 34 de tone de plutoniu utilizabil în scop militar și declarat excedentar pentru […] Articolul Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
16:40
Suma cu care s-a vândut la licitație un tablou pierdut al lui Salvador Dali, luat dintr-un târg de vechituri cu 200 de euro # SafeNews
Tabloul „Vieux Sultan”, semnat de Salvador Dalí în 1966, a devenit vedeta licitației organizate pe 23 octombrie la casa Cheffins din Cambridge. Acesta a fost vândut cu suma record de 51.000 de euro, depășind estimările inițiale cu peste 20.000 de euro, conform The Guardian. Lucrarea face parte din colecția secretă Mille et une nuits (O mie şi una […] Articolul Suma cu care s-a vândut la licitație un tablou pierdut al lui Salvador Dali, luat dintr-un târg de vechituri cu 200 de euro apare prima dată în SafeNews.
16:30
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite SafeNews.md cu referire la surse IPN din cadrul Consiliului European. În lista […] Articolul UE prelungește sancțiunile pentru liderii din stânga Nistrului până în octombrie 2026 apare prima dată în SafeNews.
16:20
Cutremur de magnitudinea 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Alertă de tsunami # SafeNews
Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc luni în Antile, potrivit Universităţii West Indies, fără ca autorităţile să anunţe imediat răniţi sau pagube, iar institutul american de geofizică USGS a anunţat o magnitudine de 6,5, relatează AFP. O alertă de tsunami a fost emisă de către autorităţi. Guadelupa şi Matrinica sunt vizate de acaeastă […] Articolul Cutremur de magnitudinea 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Alertă de tsunami apare prima dată în SafeNews.
16:10
Polițiștii din întreaga țară au înregistrat, în acest weekend, mai mult de 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație, în cadrul controalelor desfășurate pentru creșterea siguranței pe drumurile publice. În urma verificărilor, 47 de conducători auto au fost retrași de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Totodată, […] Articolul Weekend agitat pe drumurile din țară: peste 4.500 de încălcări rutiere înregistrate apare prima dată în SafeNews.
15:40
Ucraina este ”pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie Tusk după o convorbire cu Zelenski # SafeNews
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă ”doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews. Şeful Guvernului de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o joi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat la […] Articolul Ucraina este ”pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie Tusk după o convorbire cu Zelenski apare prima dată în SafeNews.
15:30
Începând de astăzi, șoferii din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video ale încălcărilor de trafic prin platforma MCabinet. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” și includ detalii despre data, locul și vehiculul implicat, precum și fotografia documentării abaterii. Noul funcțional le permite conducătorilor auto să […] Articolul VIDEO // Șoferii pot verifica abaterile de trafic direct în MCabinet apare prima dată în SafeNews.
15:30
Ciclistul Sofiane Sehili a revenit în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia. El spune că nu a avut parte de rele tratamente # SafeNews
Ciclistul francez Sofiane Sehili, care s-a întors duminică în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia, a declarat, luni, că nu a fost „prea inteligent” să treacă ilegal graniţa sino-rusă pentru a încerca să doboare un record de ultraciclism. „Am încercat să trec graniţa legal, dar din păcate nu a fost posibil în […] Articolul Ciclistul Sofiane Sehili a revenit în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia. El spune că nu a avut parte de rele tratamente apare prima dată în SafeNews.
15:10
VIDEO // Igor Grosu: Vineri în Parlament va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru # SafeNews
Noul Guvern al Republicii Moldova urmează să fie supus votului de învestire vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un video publicat pe pagina sa de Facebook. „Așa cum am promis, astăzi am avut ședința liderilor fracțiunilor în care am discutat câteva lucruri – câți vicepreședinți de Parlament vom avea, câte comisii […] Articolul VIDEO // Igor Grosu: Vineri în Parlament va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru apare prima dată în SafeNews.
14:50
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare (abuz în serviciu și fals în acte) și recunoscut vinovat pe un alt capăt de acuzare (imixtiunea în actul justiției), fiind eliberat de pedeapsă penală din motivul intervenirii termenului de prescripție, în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu, […] Articolul Decizia instanței în dosarul lui Viorel Morari. Divergențe la adoptarea soluției apare prima dată în SafeNews.
14:50
Rușii caută să dea o lovitură decisivă înainte de orice negociere. Zelenski vorbește despre o situație „dificilă” într-un punct fierbinte al frontului # SafeNews
Forțele Moscovei au străpuns apărarea ucraineană dintr-un oraș pe care Rusia încearcă să îl cucerească de luni de zile. Anunțul a fost făcut duminică chiar de armata ucraineană. Aproape 200 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk din regiunea Donețk, o fortereață-cheie de pe linia frontului, potrivit Politico. Conform sursei citate, prin această ofensivă Kremlinul încerarcă […] Articolul Rușii caută să dea o lovitură decisivă înainte de orice negociere. Zelenski vorbește despre o situație „dificilă” într-un punct fierbinte al frontului apare prima dată în SafeNews.
14:30
FOTO // Armă pneumatică și muniție, descoperite ascunse într-un autoturism la frontiera moldo-ucraineană # SafeNews
Un bărbat de 35 de ani, nerezident, este documentat de autorități după ce a încercat să introducă în țară o armă pneumatică și muniție, ascunse în lada pentru instrumente a autoturismului pe care îl conducea. Incidentul a avut loc la postul vamal Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În timpul controlului de specialitate, […] Articolul FOTO // Armă pneumatică și muniție, descoperite ascunse într-un autoturism la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în SafeNews.
14:20
Ministra Afacerilor Interne raportează scăderi semnificative ale infracționalității și accidentelor rutiere # SafeNews
Ministerul Afacerilor Interne a trecut printr-o perioadă complexă, marcată de tensiuni la frontieră, campanii de dezinformare și provocări fără precedent, afirmă ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. În ciuda contextului dificil, instituția a înregistrat rezultate pozitive, reducând infracționalitatea ușoară cu 30% și numărul accidentelor rutiere cu 20%, potrivit datelor prezentate luni, în cadrul […] Articolul Ministra Afacerilor Interne raportează scăderi semnificative ale infracționalității și accidentelor rutiere apare prima dată în SafeNews.
14:10
Igor Grosu a convocat liderii fracțiunilor parlamentare la discuții privind alegerea noii conduceri a Legislativului # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a convocat liderii fracțiunilor pentru o întâlnire de lucru, potrivit informațiilor transmise de serviciul de presă al Legislativului. Pe agenda discuțiilor se află alegerea vicepreședinților, stabilirea componenței Biroului permanent și desemnarea membrilor comisiilor permanente, atât numeric, cât și nominal. Reamintim că Igor Grosu a fost reales recent în funcția de președinte […] Articolul Igor Grosu a convocat liderii fracțiunilor parlamentare la discuții privind alegerea noii conduceri a Legislativului apare prima dată în SafeNews.
13:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a discutat cu reprezentanții CALM în cadrul consultărilor pentru finalizarea programului de guvernare # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat astăzi că seria consultărilor publice continuă, în contextul finalizării programului de guvernare. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Munteanu a abordat subiecte precum reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și atragerea mai multor profesioniști în administrația locală. „Primarii și autoritățile locale sunt parteneri […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu a discutat cu reprezentanții CALM în cadrul consultărilor pentru finalizarea programului de guvernare apare prima dată în SafeNews.
