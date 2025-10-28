Rotații de fotolii în noul Guvern: Alexei Buzu, retrogradat din funcție, iar un secretar de stat al ministerul Mediului, propus să fie desemnat ministru

10:50

România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, țara se va alinia celorlalte state europene din jur care au deja de mult timp astfel de sisteme de taxare. Tarifele stabilite, însă, vor fi printre cele mai mici, comparat chiar și cu vecinii direcți, scrie presa română.