Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA
UNIMEDIA, 28 octombrie 2025 12:40
Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în declaraţii făcute presei, care au fost sub embargo până marţi. Zelenski a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei, scrie digi24.ro.
Acum 10 minute
12:50
Pătrundeți în universul intim al lui Helen: Teatrul „Eugène Ionesco” vă invită la o monodramă captivantă # UNIMEDIA
Joi, 30 octombrie, la ora 18.30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la „O zi din viața lui Helen”, un spectacol despre viață, singurătate și bucuria de a fi ascultat.
Acum 30 minute
12:40
12:30
Când va putea fi eliberat P. Diddy, condamnat la 4 ani după gratii. Decizia Biroului închisorilor din SUA # UNIMEDIA
Fostul star hip-hop american P. Diddy, condamnat la începutul lunii octombrie la patru ani şi două luni de închisoare la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, va putea fi eliberat pe 8 mai 2028, potrivit unui document publicat luni de Biroul federal al închisorilor din Statele Unite, informează AFP, citat de observatornews.ro.
Acum o oră
12:20
(galerie foto) Carambol pe șoseua Muncești: Mai multe mașini, boțite după ce s-au lovit într-o intersecție # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc cu puțin timp în urmă pe șoseaua Muncești intersecție cu Pandurilor.
12:10
(video) Apariție misterioasă la Cernobîl: câini cu blană albastră rătăcesc prin zona de excludere # UNIMEDIA
O apariție surprinzătoare a stârnit curiozitatea îngrijitorilor de câini din zona Cernobîl: mai multe patrupede cu blană albastră au fost văzute rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986, scrie adevarul.ro.
12:00
Prețurile la carburanți vor „frige” buzunarele șoferilor: ANRE anunță scumpiri simțitoare mâine # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 29 octombrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 6 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 13 de bani mai mult decât astăzi.
Acum 2 ore
11:50
Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni” # UNIMEDIA
Rusia a amplasat oficial complexul de rachete de ultimă generație „Oreșnik” în Belarus. Cel puțin asta susține dictatorul de la Minsk. Acesta declară că rachetele pe care Putin le descrie ca fiind invincibile sunt un răspuns la „acțiunile țărilor europene”, scrie digi24.ro.
11:40
Decretul pe desemnarea lui Munteanu la funcţia de Prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial # UNIMEDIA
Decretul privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru, Alexandru Munteanu, a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 544-546, apărut astăzi.
11:40
CNA a descins cu percheziții la FISC: Un funcționar a fost reținut pentru mită, alte 3 persoane, cercetate în stare de libertate # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică.
11:30
Tragedie la un colegiu de la Botanica: Un băiat de 16 ani s-a prăbușit la podea în sala de sport și a murit. Medicii nu l-au mai putut salva # UNIMEDIA
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în sala sportivă a unui colegiu din sectorul Botanica al capitalei. Medicii sosiți la fața locului nu l-au mai putut salva, informează oamenii legii.
11:30
Individul din Florești care a bătut, violat și omorât o femeie în plină stradă, trimis după gratii: Ce sentință i-au dictat magistrații # UNIMEDIA
Bărbatul care a bătut, violat și omorât o femeie pe o stradă din Florești a fost condamnat. Potrivit sentinței, acesta va petrece următorii 23 de ani după gratii.
11:20
11:10
(foto) Contrabandă cu „acorduri” la Leușeni: 20 de chitare, ascunse în mașini importate, au fost depistate de vameși # UNIMEDIA
Un nerezident în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui autocamion de model Scania, s-a prezentat la postul vamal Leușeni, declarând că transportă autoturisme la import, informează Serviciul Vamal.
11:10
„Energia ei transformă fiecare cântec într-o poveste”: Artista Poporului, Nelly Ciobanu, este omagiată astăzi # UNIMEDIA
Artista Poporului, Nelly Ciobanu, este omagiată astăzi. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău, îi adresează urări de sănătate, inspirație și noi realizări artistice.
11:00
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia, scrie digi24.ro.
11:00
Peste 800 de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești: Documenele, oprite de polițiștii de frontieră # UNIMEDIA
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România, scrie 24iasi.ro.
Acum 4 ore
10:50
De la vinietă, la taxă pe distanța parcursă: România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară # UNIMEDIA
România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, țara se va alinia celorlalte state europene din jur care au deja de mult timp astfel de sisteme de taxare. Tarifele stabilite, însă, vor fi printre cele mai mici, comparat chiar și cu vecinii direcți, scrie presa română.
10:40
Rotații de fotolii în noul Guvern: Alexei Buzu, retrogradat din funcție, iar un secretar de stat al ministerul Mediului, propus ministru # UNIMEDIA
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă formarea echipei guvernamentale. Pe rețelele sociale, acesta a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder – pentru conducerea Ministerului Mediului. Totodată, Alexei Buzu, care a numit „bîdle”, în campanie pe cei care nu vor vota PAS la alegeri parlamentare, a fost retrogradat.
10:40
(doc) Viorel Cernăuțeanu, decorat de Maia Sandu cu gradul special de chestor-șef: Cu ce ordin s-a ales Lilian Carabeț # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu. Totodată, șeful adjunct al Poliției Naționale, Lilian Carabeț, s-a ales cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
10:30
10:20
Dosarul „Frauda Bancară”. Igor Corman, răspuns în cadrul audierilor: Nu am primit nicio indicație de la Vlad Plahotniuc # UNIMEDIA
Fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, care a fost audiat din nou în dosarul „Frauda Bancară” după reluarea procesului, a oferit judecătorilor detalii despre modul în care a aflat despre ceea ce urma să se întâmple în sistemul bancar. În cadrul audierilor a fost adusă în discuție o ședință informală de la Reședința președintelui Nicolae Timofti, care a a avut loc în 2014, înainte de alegerile parlamentare. La acea ședință au participat șeful statului, premierul Iurie Leancă, guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, vicepreşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, şi fostul premier Vlad Filat. Unul dintre subiectele discuției a fost riscurile din sistemul bancar.
10:10
(foto) Tragedie la Briceni: Un bărbat a decedat, după ce a intrat cu camionul într-un copac # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc ieri noapte la ieșirea din satul Tabani. Potrivit informațiilor, un bărbat de 38 de ani a decedat după ce a pierdut controlul volanul și s-a izbit cu camionul într-un copac.
10:10
(video) Viața dincolo de imaginea publică a lui Vaja Jhashi, președintele TOG: Detalii neștiute despre familie și pasiunile omului de afaceri # UNIMEDIA
Președintele Trans-Oil Group, Vaja Jhashi, care își ține viața personală departe de ochii lumii, a vorbit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, despre familia sa și pasiunile care îi dau echilibru. „Am o disciplină strictă, care îmi permite să-mi organizez foarte bine ziua de lucru”, a spus omul de afaceri.
10:10
(video) Socialistul Maxim Moroșan, cu noi dezvăluiri: Din 13 august 2025 eram presat ca să plec din țară # UNIMEDIA
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost efectuate percheziții, iar mașina confiscată, a declarat aseară, într-un live, că pe data de 13 august 2025 i s-a cerut să plece din țară.
09:50
09:50
Bancherii devin profesori pentru AI: Fostele creiere din sistemul bancar, plătite cu ora să învețe roboții meserie # UNIMEDIA
Peste 100 de foști bancheri de investiții de la unele dintre cele mai mari bănci din lume antrenează inteligența artificială în privința modului de construire a modelelor financiare, în încercarea de a înlocui orele de muncă efectuate de bancherii juniori din industrie, scrie adevarul.ro.
09:40
Bine ați venit în Eden! Situat în cea mai pitorească regiune din sectorul Buiucani, acest complex locativ este mai mult decât un simplu loc de trai, aici veți găsi un adevărat refugiu de aglomerația și zgomotul orașului.
09:20
„Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el # UNIMEDIA
Moartea prematură a lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, continuă să stârnească reacții. În timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, apropiații tânărului susțin totul s-a întâmplat din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical.
09:10
Un moldovean căutat în Germania, reținut de polițiștii români în timp ce încerca să ajungă acasă # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere Stânca – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, au depistat un bărbat cu dublă cetățenie, română și a Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare de către autoritățile germane.
09:10
(video) Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit Turcia: Seismul a fost resimțit în orașele Istanbul și Izmir # UNIMEDIA
Un cutremur semnificativ a lovit luni regiunea Balikesir din Turcia, provocând fiind resimțit într-o mare parte din provinciile de vest ale țării, inclusiv Istanbul și Izmir, scrie adevarul.ro.
09:00
Pe 28 octombrie, Constantin Brâncoveanu a început să domnească și Statuia Libertății a fost inaugurată.
Acum 6 ore
08:50
(video) „Mama și sora l-au ucis pe tata”. Istoria halucinantă de viață a lui „Ion”, despre abuz sexual în copilărie, foame și violență: Am oprit cuțitul cu mâinile # UNIMEDIA
De la vârstă fragedă, un chișinăuian, care a dorit să-și păstreze anonimatul, numindu-se Ion, a trăitt într-o casă unde foamea, frica și abuzul erau cotidiene. Despre taumele copilăriei - de la agresiuni sexuale din partea surorii, la violența și alcoolismul mamei, care l-au marcat profund și secretele familiei, care au continuat să-l bântuie și în viața adultă, tânărul a povestit la emisiunea „Bărbații vorbesc” cu Adrian Prodan.
08:40
Gigantul rus al petrolului Lukoil anunță că își vinde activele internaționale, după ce Trump l-a vizat direct cu sancțiuni # UNIMEDIA
Gigantul petrolier rus Lukoil își va vinde activele sale din străinătate, a anunțat compania luni seară, după ce a fost lovită de sancțiunile SUA din cauza războiului din Ucraina, informează France Presse și Reuters, potrivit hotnews.ro.
08:30
Capricornii își spulberă barierele, iar Segetătorii sunt îndemnați să încerce ceva nou: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestui eveniment cosmic într-un mod unic, provocând arhetipurile să se manifeste în viețile noastre.
08:10
(foto) „Alo, protocolu’ Cotroceni! N-a murit nimeni”: Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare. Ce au spus despre Maia Sandu # UNIMEDIA
Pe 26 octombrie a avut loc inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului la București. La eveniment au luat parte mai multe personalități, inclusiv partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, care a fost criticată pentru voalul negru purtat pe cap, potrivit mai degrabă pentru o înmormântare, în opinia stiliștilor, scrie click.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
„Pericol pentru Europa”: Ministrul de Externe al Ungariei promite ca Budapesta se va opune categoric aderării Ucrainei la UE # UNIMEDIA
Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern naţional” rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”, scrie adevarul.ro.
07:30
Cel mai bătrân președinte din lume a obținut al optulea mandat, la 92 de ani: Liderul camerunez Paul Biya se află la putere din 1982 # UNIMEDIA
Președintele Camerunului, în vârstă de 92 de ani, a fost reales pentru un al optulea mandat. Paul Biya, considerat cel mai în vârstă șef de stat din lume, a obținut 53,7% din voturi, comparativ cu 35,2%, care au mers către liderul opoziției, Issa Tchiroma Bakary, a anunțat Consiliul Constituțional al Camerunului, conform BBC, scrie digi24.ro.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant noroasă, dar fără precipitații semnificative, cu variații moderate ale temperaturii și condiții atmosferice stabile.
07:10
Două supercomputere, dotate cu AI, vizează tratarea cancerului și gestionarea arsenalului nuclear american: Suma pentru care SUA și gigantul AMD au bătut palma # UNIMEDIA
Statele Unite au încheiat un parteneriat în valoare de 1 miliard de dolari cu gigantul din domeniul tehnologiei Advanced Micro Devices (AMD) pentru construirea a două supercomputere care vor rezolva probleme științifice majore, de la energia nucleară la tratamentul cancerului și securitatea națională, au declarat pentru agenția de presă Reuters secretarul american al Energiei, Chris Wright, și CEO-ul AMD, Lisa Su, potrivit hotnews.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Mihai Popșoi, despre prezenta sa în Guvernul Munteanu: Nu exclud un asemenea scenariu # UNIMEDIA
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a comentat în cadrul unei emisiuni de la M1 situația privind participarea sa în viitoarea garnitură guvernamentală, evitând să confirme dacă va rămâne sau nu în Guvern. Acesta a precizat că răspunsul va fi clar după ce prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, va prezenta întreaga listă a cabinetului.
21:30
„38 de ani de închisoare și 148 de lovituri de bici”: Marina Rusu avertizează despre riscurile profunde ale vettingului avocaților, pornind de la exemplul Iranului # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu atrage atenția asupra „riscurilor profunde” ale vettingului avocaților, făcând paralela cu cazul iranian al avocatei Nasrin Sotoudeh, condamnată la 38 de ani de închisoare și 148 de lovituri de bici pentru că și-a apărat clienții în cauze politice.
21:20
Faceți rezerve de apă: Se anunță deconectări în mai multe blocuri din capitală și de la Durlești, mâine # UNIMEDIA
Mai mulți locuitori ai capitalei, dar și de la Durlești, rămân fără apă la robinet, mâine, 28 octombrie. Apă Canal Chișinău anunță sistări, în legătură cu efectuarea unor lucrări planificate. Vezi mai jos adresele și graficul sistărilor.
21:00
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator” # UNIMEDIA
Joe Biden a criticat „zilele negre” prin care trec Statele Unite sub președinția dură a lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.
20:40
O nouă ședință fără Plahotniuc: Un fost speaker și un ex-ministru al Justiției, audiați astăzi. Cine sunt cei trei avocați care-l apără # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat nici astăzi la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare. Ex-parlamentarul este reprezentat de trei avocați - Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și o apărătoare din oficiu, potrivit tv8.
20:40
Au prejudiciat victimele cu un milion de lei în patru zile: Un alt părtaș la schema „ruda implicată în accident”, condamnat la pușcărie # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, folosind schema infracțională „ruda implicată în accident”.
20:20
„Cel mai frumos băiat din lume” a murit. Cine a fost Björn Andrésen, actorul din „Moarte la Veneția” # UNIMEDIA
Björn Andrésen, actorul și muzicianul suedez care a devenit celebru în întreaga lume la doar 15 ani datorită rolului său din filmul Moarte la Veneția, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Moartea sa a fost anunțată de cineastul Kristian Petri, coregizor al documentarului Cel mai frumos băiat din lume (2021), o peliculă care a explorat impactul profund pe care l-a avut faima timpurie asupra actorului. Cauza decesului nu a fost făcută publică, relatează El Pais, citat de libertatea.ro.
20:00
(video) „Drac mincinos”. Scandal în direct, între Carp şi Costiuc, după care ultimul a părăsit emisiunea: „M-a amenințat că ne vom întâlni în altă parte” # UNIMEDIA
Un schimb de replici incendiar a avut loc în direct între Lilian Carp și Vasile Costiuc. La un moment dat, Costiuc a părăsit platoul emisiunii de la TVR, moment în care Carp l-a numit „drac mincinos”.
19:30
(video) Imagini cu momentul în care Ucraina distruge un sistem rusesc de 45 de milioane de dolari: „Luptele continuă” # UNIMEDIA
Ucraina a anunțat că a distrus un sistem rus de rachete antiaeriene Buk-M3 „de ultimă generație”, în valoare de 45 de milioane de dolari. Buk-M3 este unul dintre principalele sisteme de apărare aeriană ale Rusiei, conceput pentru a viza avioane, elicoptere, rachete de croazieră și drone, potrivit publicației ucrainene The Kyiv Independent, relatează TVP World, citat de digi24.ro.
19:00
Șoferii pot verifica online încălcările comise în trafic: Amenzile achitate la timp vor aduce cashback # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova anunță că începînd de astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet încălcările de trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” în mcabinet.gov.md.
