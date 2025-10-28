Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA

20:20

Björn Andrésen, actorul și muzicianul suedez care a devenit celebru în întreaga lume la doar 15 ani datorită rolului său din filmul Moarte la Veneția, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Moartea sa a fost anunțată de cineastul Kristian Petri, coregizor al documentarului Cel mai frumos băiat din lume (2021), o peliculă care a explorat impactul profund pe care l-a avut faima timpurie asupra actorului. Cauza decesului nu a fost făcută publică, relatează El Pais, citat de libertatea.ro.