Elon Musk a lansat Grokipedia, alternativa „nepărtinitoare” la Wikipedia

Alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe Alexandru cel Bun 115 au fost finalizate, iar cheile au fost înmânate beneficiarilor în acest week-end, după ce în iulie 2025, primul bloc de aici a fost inaugurat oficial. Reamintim că, complexul de la adresa Alexandru cel Bun 115 era o construcție abandonată și plină de incertitudini urmare a intrării în insolvabilitate a companiei Prihojanin-M. După ani de stagnare, lucrările au fost reluate, iar astăzi putem afirma că beneficiarii celor 3 blocuri de locuit din inima capitalei și-au primit cheile și pot porni procesul de reparație.