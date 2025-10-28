Noi detalii despre accidentul produs la RTEC, în urma căruia un angajat de 31 de ani a murit: Poliția a inițiat o anchetă

14:10

Igor Cobîleanski, regizorul serialului „Plaha”, a cărui premieră a avut loc chiar în prima zi a campaniei electorale pentru parlamentare, reiterează că producția nu are nicio valoare documentară și că toată povestea din serial este o ficțiune și un joc al fanteziilor. Deși în perioada campaniei electorale, cât au fost difuzate cele 10 episoade ale filmului, regizorul a evitat să facă aceste precizări, acum Cobîleanski face clarificările de rigoare și susține că la baza scenariului au stat unele realități ale Republicii Moldova, însă fără a face similitudini directe, iar personajele, în niciun caz, nu trebuie contrapuse cu cele reale.