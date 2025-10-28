„Vrea doar să ne scuipe”: Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia
UNIMEDIA, 28 octombrie 2025 15:10
Ucraina nu va face paşi înapoi şi nici nu va ceda vreo parte a teritoriului său la eventualele negocieri de pace cu Rusia, faţă de care rămâne deschisă în orice format dacă acestea au vreo şansă să producă un rezultat şi dacă Kievul nu este exclus de la masa negocierilor, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de digi24.ro.
(video) „Grosu nu trebuie să-mi arate locul nostru, noi știm unde e”. Costiuc, după ce a primit un alt birou, nu cel de lângă WC: „Invidioșilor” # UNIMEDIA
Președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, s-a lăudat pe rețele că a reușit să obțină un alt birou în Parlament, nu cel de lângă WC. „Așa arată sediul , invidioșilor! Nu să-mi arate Grosu unde e locul nostru, noi știm unde e”, a declarat Costiuc.
Bătaie la un liceu din Bălți: Un copil de 12 ani a ajuns la spital, după ce a fost atacat de alți doi elevi # UNIMEDIA
Un elev din clasa a V-a, de la un liceu din Bălți, a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce ar fi fost agresat fizic de doi colegi mai mari. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc pe data de 22 octombrie.
„Zilele îi sunt numărate”. Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, avertizat de un influent senator american să se refugieze în Rusia sau China # UNIMEDIA
Senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat în mod violent pe preşedintele venezuelean Nicoas Maduro în emisiunea CBS „60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară „în Rusia sau China” şi ameninţând că „zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe, scrie news.ro.
Cobîleanski: Plahotniuc ne-a inspirat, însă lumea trebuie să știe că producția „Plaha” este o pură ficțiune și un joc al fanteziilor # UNIMEDIA
Igor Cobîleanski, regizorul serialului „Plaha”, a cărui premieră a avut loc chiar în prima zi a campaniei electorale pentru parlamentare, reiterează că producția nu are nicio valoare documentară și că toată povestea din serial este o ficțiune și un joc al fanteziilor. Deși în perioada campaniei electorale, cât au fost difuzate cele 10 episoade ale filmului, regizorul a evitat să facă aceste precizări, acum Cobîleanski face clarificările de rigoare și susține că la baza scenariului au stat unele realități ale Republicii Moldova, însă fără a face similitudini directe, iar personajele, în niciun caz, nu trebuie contrapuse cu cele reale.
Durere fără margini într-o familie din Florești: Un copilaș de 2 ani a murit, după ce a căzut într-o fântână de 8 metri, din satul Japca # UNIMEDIA
Tragedie fără margini într-o familie de la Florești: un băiețel de doar 2 ani a decedat după ce a căzut într-o fântână de 8 metri, în satul Japca, anunță IGSU.
„Мухич” a pierdut lupta pentru viață: Roman Popov, actorul cunoscut din „Polițistul din Rubliovka”, a murit la 40 de ani # UNIMEDIA
Actorul rus Roman Popov, cunoscut pentru rolul său „Мухич” din serialul „Polițistul din Rubliovka”, a decedat la vârsta de 40 de ani. Popov se lupta de mai mulți ani cu o formă agresivă de cancer cerebral, iar astăzi, 28 octombrie, s-a stins dn viață, scrie presa rusă.
(video) Cine a decis componența noului Guvern - Alexandru Munteanu, PAS sau Maia Sandu? Grosu: Nu o să mă credeți # UNIMEDIA
Liderul PAS Igor Grosu, președintele Parlamentului, a dezvăluit cine a decis componența noului Guvern, făcută publică acum câteva clipe de Alexandru Munteanu. „În Republica Moldova nu e atât de simplu să găsești candidați buni, disponibili, oameni care să-și asume, nu care să bifeze în CV că au fost miniștri, premieri etc.”, a precizat Grosu, într-un „Podcast ZdCe”.
Ultima oră! Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa guvernamentală: 8 miniștri din fostul Executiv trec în actualul # UNIMEDIA
Candidatul desemnat de PAS pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a publicat lista cabinetulului de miniștri cu care va merge în parlament.
(video) „A fost o mică dezamăgire.” Cum a reușit Marina Cârnaț să țină în secret ultima sarcină, timp de 2 luni: Pe soț chiar l-am mințit # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a dezvăluit cum i-a reușit, timp de două luni, să țină în secret faptul că este însărcinată cu cel de-al 10-lea copil. „Pe soț chiar l-am mințit, i-am spus că nu sunt gravidă. Apoi el deja nu credea”, a relatat bloggerița la un Interviu fără protocol, cu Dorin Galben.
Pătrundeți în universul intim al lui Helen: Teatrul „Eugène Ionesco” vă invită la o monodramă captivantă # UNIMEDIA
Joi, 30 octombrie, la ora 18.30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la „O zi din viața lui Helen”, un spectacol despre viață, singurătate și bucuria de a fi ascultat.
Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA # UNIMEDIA
Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în declaraţii făcute presei, care au fost sub embargo până marţi. Zelenski a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei, scrie digi24.ro.
Când va putea fi eliberat P. Diddy, condamnat la 4 ani după gratii. Decizia Biroului închisorilor din SUA # UNIMEDIA
Fostul star hip-hop american P. Diddy, condamnat la începutul lunii octombrie la patru ani şi două luni de închisoare la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, va putea fi eliberat pe 8 mai 2028, potrivit unui document publicat luni de Biroul federal al închisorilor din Statele Unite, informează AFP, citat de observatornews.ro.
(galerie foto) Carambol pe șoseua Muncești: Mai multe mașini, boțite după ce s-au lovit într-o intersecție # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc cu puțin timp în urmă pe șoseaua Muncești intersecție cu Pandurilor.
(video) Apariție misterioasă la Cernobîl: câini cu blană albastră rătăcesc prin zona de excludere # UNIMEDIA
O apariție surprinzătoare a stârnit curiozitatea îngrijitorilor de câini din zona Cernobîl: mai multe patrupede cu blană albastră au fost văzute rătăcind prin zona de excludere, o premieră în regiunea afectată de dezastrul nuclear din 1986, scrie adevarul.ro.
Prețurile la carburanți vor „frige” buzunarele șoferilor: ANRE anunță scumpiri simțitoare mâine # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri și mai mari la carburanți pentru mâine, 29 octombrie. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 6 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 13 de bani mai mult decât astăzi.
Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni” # UNIMEDIA
Rusia a amplasat oficial complexul de rachete de ultimă generație „Oreșnik” în Belarus. Cel puțin asta susține dictatorul de la Minsk. Acesta declară că rachetele pe care Putin le descrie ca fiind invincibile sunt un răspuns la „acțiunile țărilor europene”, scrie digi24.ro.
Decretul pe desemnarea lui Munteanu la funcţia de Prim-ministru, publicat în Monitorul Oficial # UNIMEDIA
Decretul privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru, Alexandru Munteanu, a fost publicat în Monitorul Oficial Nr. 544-546, apărut astăzi.
CNA a descins cu percheziții la FISC: Un funcționar a fost reținut pentru mită, alte 3 persoane, cercetate în stare de libertate # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică.
Tragedie la un colegiu de la Botanica: Un băiat de 16 ani s-a prăbușit la podea în sala de sport și a murit. Medicii nu l-au mai putut salva # UNIMEDIA
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în sala sportivă a unui colegiu din sectorul Botanica al capitalei. Medicii sosiți la fața locului nu l-au mai putut salva, informează oamenii legii.
Individul din Florești care a bătut, violat și omorât o femeie în plină stradă, trimis după gratii: Ce sentință i-au dictat magistrații # UNIMEDIA
Bărbatul care a bătut, violat și omorât o femeie pe o stradă din Florești a fost condamnat. Potrivit sentinței, acesta va petrece următorii 23 de ani după gratii.
(foto) Contrabandă cu „acorduri” la Leușeni: 20 de chitare, ascunse în mașini importate, au fost depistate de vameși # UNIMEDIA
Un nerezident în vârstă de 50 de ani, aflat la volanul unui autocamion de model Scania, s-a prezentat la postul vamal Leușeni, declarând că transportă autoturisme la import, informează Serviciul Vamal.
„Energia ei transformă fiecare cântec într-o poveste”: Artista Poporului, Nelly Ciobanu, este omagiată astăzi # UNIMEDIA
Artista Poporului, Nelly Ciobanu, este omagiată astăzi. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău, îi adresează urări de sănătate, inspirație și noi realizări artistice.
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia, scrie digi24.ro.
Peste 800 de moldoveni au rămas fără buletine de identitate românești: Documenele, oprite de polițiștii de frontieră # UNIMEDIA
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră. Principalul motiv a fost domiciliul fictiv din România, scrie 24iasi.ro.
De la vinietă, la taxă pe distanța parcursă: România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară # UNIMEDIA
România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, țara se va alinia celorlalte state europene din jur care au deja de mult timp astfel de sisteme de taxare. Tarifele stabilite, însă, vor fi printre cele mai mici, comparat chiar și cu vecinii direcți, scrie presa română.
Rotații de fotolii în noul Guvern: Alexei Buzu, retrogradat din funcție, iar un secretar de stat al ministerul Mediului, propus ministru # UNIMEDIA
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă formarea echipei guvernamentale. Pe rețelele sociale, acesta a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder – pentru conducerea Ministerului Mediului. Totodată, Alexei Buzu, care a numit „bîdle”, în campanie pe cei care nu vor vota PAS la alegeri parlamentare, a fost retrogradat.
(doc) Viorel Cernăuțeanu, decorat de Maia Sandu cu gradul special de chestor-șef: Cu ce ordin s-a ales Lilian Carabeț # UNIMEDIA
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef. Decretul a fost semnat de președinta Maia Sandu. Totodată, șeful adjunct al Poliției Naționale, Lilian Carabeț, s-a ales cu Ordinul „Credință Patriei” clasa III.
Dosarul „Frauda Bancară”. Igor Corman, răspuns în cadrul audierilor: Nu am primit nicio indicație de la Vlad Plahotniuc # UNIMEDIA
Fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, care a fost audiat din nou în dosarul „Frauda Bancară” după reluarea procesului, a oferit judecătorilor detalii despre modul în care a aflat despre ceea ce urma să se întâmple în sistemul bancar. În cadrul audierilor a fost adusă în discuție o ședință informală de la Reședința președintelui Nicolae Timofti, care a a avut loc în 2014, înainte de alegerile parlamentare. La acea ședință au participat șeful statului, premierul Iurie Leancă, guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, vicepreşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, şi fostul premier Vlad Filat. Unul dintre subiectele discuției a fost riscurile din sistemul bancar.
(foto) Tragedie la Briceni: Un bărbat a decedat, după ce a intrat cu camionul într-un copac # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc ieri noapte la ieșirea din satul Tabani. Potrivit informațiilor, un bărbat de 38 de ani a decedat după ce a pierdut controlul volanul și s-a izbit cu camionul într-un copac.
(video) Viața dincolo de imaginea publică a lui Vaja Jhashi, președintele TOG: Detalii neștiute despre familie și pasiunile omului de afaceri # UNIMEDIA
Președintele Trans-Oil Group, Vaja Jhashi, care își ține viața personală departe de ochii lumii, a vorbit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, despre familia sa și pasiunile care îi dau echilibru. „Am o disciplină strictă, care îmi permite să-mi organizez foarte bine ziua de lucru”, a spus omul de afaceri.
(video) Socialistul Maxim Moroșan, cu noi dezvăluiri: Din 13 august 2025 eram presat ca să plec din țară # UNIMEDIA
Maxim Moroșan, lider al Organizației PSRM din Bălți, consilier municipal, la care ieri au fost efectuate percheziții, iar mașina confiscată, a declarat aseară, într-un live, că pe data de 13 august 2025 i s-a cerut să plece din țară.
Bancherii devin profesori pentru AI: Fostele creiere din sistemul bancar, plătite cu ora să învețe roboții meserie # UNIMEDIA
Peste 100 de foști bancheri de investiții de la unele dintre cele mai mari bănci din lume antrenează inteligența artificială în privința modului de construire a modelelor financiare, în încercarea de a înlocui orele de muncă efectuate de bancherii juniori din industrie, scrie adevarul.ro.
„Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el # UNIMEDIA
Moartea prematură a lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, continuă să stârnească reacții. În timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, apropiații tânărului susțin totul s-a întâmplat din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical.
Un moldovean căutat în Germania, reținut de polițiștii români în timp ce încerca să ajungă acasă # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere Stânca – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, au depistat un bărbat cu dublă cetățenie, română și a Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare de către autoritățile germane.
(video) Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit Turcia: Seismul a fost resimțit în orașele Istanbul și Izmir # UNIMEDIA
Un cutremur semnificativ a lovit luni regiunea Balikesir din Turcia, provocând fiind resimțit într-o mare parte din provinciile de vest ale țării, inclusiv Istanbul și Izmir, scrie adevarul.ro.
Pe 28 octombrie, Constantin Brâncoveanu a început să domnească și Statuia Libertății a fost inaugurată.
(video) „Mama și sora l-au ucis pe tata”. Istoria halucinantă de viață a lui „Ion”, despre abuz sexual în copilărie, foame și violență: Am oprit cuțitul cu mâinile # UNIMEDIA
De la vârstă fragedă, un chișinăuian, care a dorit să-și păstreze anonimatul, numindu-se Ion, a trăitt într-o casă unde foamea, frica și abuzul erau cotidiene. Despre taumele copilăriei - de la agresiuni sexuale din partea surorii, la violența și alcoolismul mamei, care l-au marcat profund și secretele familiei, care au continuat să-l bântuie și în viața adultă, tânărul a povestit la emisiunea „Bărbații vorbesc” cu Adrian Prodan.
Gigantul rus al petrolului Lukoil anunță că își vinde activele internaționale, după ce Trump l-a vizat direct cu sancțiuni # UNIMEDIA
Gigantul petrolier rus Lukoil își va vinde activele sale din străinătate, a anunțat compania luni seară, după ce a fost lovită de sancțiunile SUA din cauza războiului din Ucraina, informează France Presse și Reuters, potrivit hotnews.ro.
Capricornii își spulberă barierele, iar Segetătorii sunt îndemnați să încerce ceva nou: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și transformări. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestui eveniment cosmic într-un mod unic, provocând arhetipurile să se manifeste în viețile noastre.
(foto) „Alo, protocolu’ Cotroceni! N-a murit nimeni”: Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare. Ce au spus despre Maia Sandu # UNIMEDIA
Pe 26 octombrie a avut loc inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului la București. La eveniment au luat parte mai multe personalități, inclusiv partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, care a fost criticată pentru voalul negru purtat pe cap, potrivit mai degrabă pentru o înmormântare, în opinia stiliștilor, scrie click.ro.
Leul moldovenesc a înregistrat o consolidare în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
„Pericol pentru Europa”: Ministrul de Externe al Ungariei promite ca Budapesta se va opune categoric aderării Ucrainei la UE # UNIMEDIA
Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern naţional” rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”, scrie adevarul.ro.
