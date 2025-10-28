Europa se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii la începutul lunii noiembrie.

09:50

Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit, duminică, în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, preluat de Agerpres. Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua „operaţiuni de rutină" de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbuşit în Marea Chinei de