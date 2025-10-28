Nosatîi: Modernizarea sistemului de apărare aeriană, o prioritate
SafeNews, 28 octombrie 2025 06:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că modernizarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova a devenit o prioritate pentru Republica Moldova. Potrivit Infotag, el a făcut această declarație într-un interviu acordat TVR-Moldova. „Având în vedere că războiul din Ucraina și atacurile cu drone cu rază scurtă de acțiune sporesc riscurile pentru spațiul aerian național, considerăm […] Articolul Nosatîi: Modernizarea sistemului de apărare aeriană, o prioritate apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
06:40
VIDEO // Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor? # SafeNews
Tancurile rusești au devenit adevărați „porci spinoși” din oțel, în încercarea de a-și îmbunătăți blindajul, cu șiruri de tije metalice sau țepi care îi protejează de drone. În unele cazuri, acest blindaj funcționează, scrie Hotnews.ro cu referire la Forbes. Kremlinul a petrecut o mare parte a acestui an adăugând protecție tancurilor, vehiculelor de luptă ale infanteriei și altor […] Articolul VIDEO // Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor? apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
06:30
„Totul merge conform planului”. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Kim Jong Un, în timpul discuției cu ministrul nord-coreean de externe # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin i-a cerut ministrului nord-coreean de externe, luni, în timpul discuțiilor de la Kremlin, să îi transmită liderului de la Phenian, Kim Jong Un, că totul „merge conform planului” în relațiile bilaterale, relatează Reuters. Putin și Kim au semnat anul trecut un tratat de parteneriat strategic, care cuprinde un pact de apărare […] Articolul „Totul merge conform planului”. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Kim Jong Un, în timpul discuției cu ministrul nord-coreean de externe apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
06:20
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că modernizarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova a devenit o prioritate pentru Republica Moldova. Potrivit Infotag, el a făcut această declarație într-un interviu acordat TVR-Moldova. „Având în vedere că războiul din Ucraina și atacurile cu drone cu rază scurtă de acțiune sporesc riscurile pentru spațiul aerian național, considerăm […] Articolul Nosatîi: Modernizarea sistemului de apărare aeriană, o prioritate apare prima dată în SafeNews.
06:10
Traficul feroviar din sud-estul Franței grav afectat luni, 27 octombrie, din cauza unui act de vandalism produs în apropiere de Valence. Mai multe trenuri au fost anulate, iar revenirea la normal este „prevăzută” pentru marți dimineață, potrivit SNCF, compania națională de căi ferate franceze. „Circulația ar putea fi reluată în această seară, dar va rămâne […] Articolul Haos pe căile ferate din Franța: Sute de trenuri, anulate apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:20
VIDEO // Poliția oferă detalii despre perchezițiile de astăzi în nordul țării: doi suspecți reținuți în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa # SafeNews
Poliția vine cu detalii în cazul descinderilor efectuate astăzi în nordul Republicii Moldova, suspectați că ar fi fost antrenați de serviciile speciale ruse în tabere militare din Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul țării. Astăzi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală a INI, împreună cu procurorii PCCOCS […] Articolul VIDEO // Poliția oferă detalii despre perchezițiile de astăzi în nordul țării: doi suspecți reținuți în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa apare prima dată în SafeNews.
17:00
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat luni o lege care denunță acordul interguvernamental cu Statele Unite pentru gestionarea și eliminarea surplusului de plutoniu pentru uz militar, relatează agenția EFE. Pe lângă acordul în sine, care prevede eliminarea de către fiecare parte a 34 de tone de plutoniu utilizabil în scop militar și declarat excedentar pentru […] Articolul Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
16:40
Suma cu care s-a vândut la licitație un tablou pierdut al lui Salvador Dali, luat dintr-un târg de vechituri cu 200 de euro # SafeNews
Tabloul „Vieux Sultan”, semnat de Salvador Dalí în 1966, a devenit vedeta licitației organizate pe 23 octombrie la casa Cheffins din Cambridge. Acesta a fost vândut cu suma record de 51.000 de euro, depășind estimările inițiale cu peste 20.000 de euro, conform The Guardian. Lucrarea face parte din colecția secretă Mille et une nuits (O mie şi una […] Articolul Suma cu care s-a vândut la licitație un tablou pierdut al lui Salvador Dali, luat dintr-un târg de vechituri cu 200 de euro apare prima dată în SafeNews.
16:30
Uniunea Europeană a decis să prelungească sancțiunile impuse liderilor și altor așa-numiți oficiali din regiunea transnistreană până pe 31 octombrie 2026. Măsurile se referă la lista aprobată în 2010 și vizează 16 persoane din așa-numita administrație de pe malul stâng al Nistrului, transmite SafeNews.md cu referire la surse IPN din cadrul Consiliului European. În lista […] Articolul UE prelungește sancțiunile pentru liderii din stânga Nistrului până în octombrie 2026 apare prima dată în SafeNews.
16:20
Cutremur de magnitudinea 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Alertă de tsunami # SafeNews
Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc luni în Antile, potrivit Universităţii West Indies, fără ca autorităţile să anunţe imediat răniţi sau pagube, iar institutul american de geofizică USGS a anunţat o magnitudine de 6,5, relatează AFP. O alertă de tsunami a fost emisă de către autorităţi. Guadelupa şi Matrinica sunt vizate de acaeastă […] Articolul Cutremur de magnitudinea 6,5 în Antile, resimţit în Guadelupa şi Martinica. Alertă de tsunami apare prima dată în SafeNews.
16:10
Polițiștii din întreaga țară au înregistrat, în acest weekend, mai mult de 4.500 de încălcări ale regulilor de circulație, în cadrul controalelor desfășurate pentru creșterea siguranței pe drumurile publice. În urma verificărilor, 47 de conducători auto au fost retrași de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice. Totodată, […] Articolul Weekend agitat pe drumurile din țară: peste 4.500 de încălcări rutiere înregistrate apare prima dată în SafeNews.
15:40
Ucraina este ”pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie Tusk după o convorbire cu Zelenski # SafeNews
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă ”doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews. Şeful Guvernului de la Varşovia precizează că declaraţia sa are la bază o discuţie la telefon pe care a purtat-o joi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat la […] Articolul Ucraina este ”pregătită se lupte încă doi, trei ani” împotriva Rusiei, dezvăluie Tusk după o convorbire cu Zelenski apare prima dată în SafeNews.
15:30
Începând de astăzi, șoferii din Republica Moldova au acces la rapoartele de supraveghere video ale încălcărilor de trafic prin platforma MCabinet. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sunt disponibile în secțiunea „Contravenții” și includ detalii despre data, locul și vehiculul implicat, precum și fotografia documentării abaterii. Noul funcțional le permite conducătorilor auto să […] Articolul VIDEO // Șoferii pot verifica abaterile de trafic direct în MCabinet apare prima dată în SafeNews.
15:30
Ciclistul Sofiane Sehili a revenit în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia. El spune că nu a avut parte de rele tratamente # SafeNews
Ciclistul francez Sofiane Sehili, care s-a întors duminică în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia, a declarat, luni, că nu a fost „prea inteligent” să treacă ilegal graniţa sino-rusă pentru a încerca să doboare un record de ultraciclism. „Am încercat să trec graniţa legal, dar din păcate nu a fost posibil în […] Articolul Ciclistul Sofiane Sehili a revenit în Franţa după 50 de zile de detenţie în Rusia. El spune că nu a avut parte de rele tratamente apare prima dată în SafeNews.
15:10
VIDEO // Igor Grosu: Vineri în Parlament va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru # SafeNews
Noul Guvern al Republicii Moldova urmează să fie supus votului de învestire vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un video publicat pe pagina sa de Facebook. „Așa cum am promis, astăzi am avut ședința liderilor fracțiunilor în care am discutat câteva lucruri – câți vicepreședinți de Parlament vom avea, câte comisii […] Articolul VIDEO // Igor Grosu: Vineri în Parlament va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru apare prima dată în SafeNews.
14:50
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare (abuz în serviciu și fals în acte) și recunoscut vinovat pe un alt capăt de acuzare (imixtiunea în actul justiției), fiind eliberat de pedeapsă penală din motivul intervenirii termenului de prescripție, în dosarul în care este învinuit de abuz în serviciu, […] Articolul Decizia instanței în dosarul lui Viorel Morari. Divergențe la adoptarea soluției apare prima dată în SafeNews.
14:50
Rușii caută să dea o lovitură decisivă înainte de orice negociere. Zelenski vorbește despre o situație „dificilă” într-un punct fierbinte al frontului # SafeNews
Forțele Moscovei au străpuns apărarea ucraineană dintr-un oraș pe care Rusia încearcă să îl cucerească de luni de zile. Anunțul a fost făcut duminică chiar de armata ucraineană. Aproape 200 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk din regiunea Donețk, o fortereață-cheie de pe linia frontului, potrivit Politico. Conform sursei citate, prin această ofensivă Kremlinul încerarcă […] Articolul Rușii caută să dea o lovitură decisivă înainte de orice negociere. Zelenski vorbește despre o situație „dificilă” într-un punct fierbinte al frontului apare prima dată în SafeNews.
14:30
FOTO // Armă pneumatică și muniție, descoperite ascunse într-un autoturism la frontiera moldo-ucraineană # SafeNews
Un bărbat de 35 de ani, nerezident, este documentat de autorități după ce a încercat să introducă în țară o armă pneumatică și muniție, ascunse în lada pentru instrumente a autoturismului pe care îl conducea. Incidentul a avut loc la postul vamal Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. În timpul controlului de specialitate, […] Articolul FOTO // Armă pneumatică și muniție, descoperite ascunse într-un autoturism la frontiera moldo-ucraineană apare prima dată în SafeNews.
14:20
Ministra Afacerilor Interne raportează scăderi semnificative ale infracționalității și accidentelor rutiere # SafeNews
Ministerul Afacerilor Interne a trecut printr-o perioadă complexă, marcată de tensiuni la frontieră, campanii de dezinformare și provocări fără precedent, afirmă ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. În ciuda contextului dificil, instituția a înregistrat rezultate pozitive, reducând infracționalitatea ușoară cu 30% și numărul accidentelor rutiere cu 20%, potrivit datelor prezentate luni, în cadrul […] Articolul Ministra Afacerilor Interne raportează scăderi semnificative ale infracționalității și accidentelor rutiere apare prima dată în SafeNews.
14:10
Igor Grosu a convocat liderii fracțiunilor parlamentare la discuții privind alegerea noii conduceri a Legislativului # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a convocat liderii fracțiunilor pentru o întâlnire de lucru, potrivit informațiilor transmise de serviciul de presă al Legislativului. Pe agenda discuțiilor se află alegerea vicepreședinților, stabilirea componenței Biroului permanent și desemnarea membrilor comisiilor permanente, atât numeric, cât și nominal. Reamintim că Igor Grosu a fost reales recent în funcția de președinte […] Articolul Igor Grosu a convocat liderii fracțiunilor parlamentare la discuții privind alegerea noii conduceri a Legislativului apare prima dată în SafeNews.
13:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a discutat cu reprezentanții CALM în cadrul consultărilor pentru finalizarea programului de guvernare # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat astăzi că seria consultărilor publice continuă, în contextul finalizării programului de guvernare. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Munteanu a abordat subiecte precum reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și atragerea mai multor profesioniști în administrația locală. „Primarii și autoritățile locale sunt parteneri […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu a discutat cu reprezentanții CALM în cadrul consultărilor pentru finalizarea programului de guvernare apare prima dată în SafeNews.
13:40
Vameșii zădărnicesc două tentative de contrabandă cu 650 de pachete de țigări la Aeroportul Chișinău pe ruta Chișinău–Londra” # SafeNews
Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au împiedicat două tentative de scoatere ilegală a 650 de pachete de țigări din Republica Moldova, pe cursa „Chișinău–Londra”. Pe parcursul weekendului, ambii pasageri au ales culoarul verde „Nimic de declarat”, însă comportamentul lor a stârnit suspiciuni și au fost direcționați spre control amănunțit. În urma verificării bagajelor, s-a […] Articolul Vameșii zădărnicesc două tentative de contrabandă cu 650 de pachete de țigări la Aeroportul Chișinău pe ruta Chișinău–Londra” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară luni dimineață percheziții în nordul Republicii Moldova într-o cauză penală legată de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă. Potrivit surselor TVR Moldova, sunt vizați președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu. Ambii sunt membri activi ai PSRM, transmite SafeNews.md cu referire […] Articolul SURSE // Percheziții în nordul R. Moldova: Sunt vizați membri grei ai PSRM apare prima dată în SafeNews.
13:20
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, împreună cu soțul și fiul ei, au fost obligați să părăsească un avion pe Aeroportul din Chișinău, înainte de decolare. Decizia a fost luată de căpitanul aeronavei, după ce soțul fostei deputate a reacționat inadecvat la observația unei însoțitoare de bord, scrie IPN cu referire la […] Articolul Fosta deputată ucraineană Irina Kormîșkina și familia, scoși din avion la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
13:10
VIDEO // Imagini de la o operațiune de salvare a unui turist căzut pe un versant din Munții Făgăraș. Alți doi au suferit „leziuni incompatibile cu viața” # SafeNews
Salvatorii montani sibieni au reușit să salveze o persoană care a alunecat zilele trecute pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului, din Munții Făgăraș. Două persoane însă și-au pierdut viața. Zona este acoperită de zăpadă. Un incident mortal a avut loc sâmbătă în Munții Făgăraș. „Trei persoane au alunecat de pe versantul vestic […] Articolul VIDEO // Imagini de la o operațiune de salvare a unui turist căzut pe un versant din Munții Făgăraș. Alți doi au suferit „leziuni incompatibile cu viața” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Tânăr din Fălești, care a lovit trecători cu pumnii și cu un fragment de sticlă în spații publice din Chișinău, condamnat la 4 ani și 6 luni # SafeNews
Un tânăr de 24 de ani din raionul Fălești a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism, după ce a agresat mai multe persoane în spații publice din Chișinău. Incidentul principal a avut loc pe 15 iunie 2025, când tânărul, aflat sub influența alcoolului, a provocat un conflict într-o zonă […] Articolul Tânăr din Fălești, care a lovit trecători cu pumnii și cu un fragment de sticlă în spații publice din Chișinău, condamnat la 4 ani și 6 luni apare prima dată în SafeNews.
12:40
Cantine școlare renovate: Ministerul Educației a investit aproape 58 de milioane lei în echipamente moderne și mobilier # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării a valorificat 57,9 milioane lei dintr-un total de 98,6 milioane lei alocate pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău. Pentru suma rămasă, aproximativ 40,7 milioane lei, au fost lansate noi proceduri de achiziții publice, fondurile urmând să fie folosite tot pentru îmbunătățirea condițiilor din școlile capitalei, inclusiv pentru mobilier și utilaje. În […] Articolul Cantine școlare renovate: Ministerul Educației a investit aproape 58 de milioane lei în echipamente moderne și mobilier apare prima dată în SafeNews.
12:20
Melissa devine uragan de categoria a cincea. Avertizări de furtuni și inundații catastrofale pentru Jamaica și Cuba # SafeNews
Uraganul Melissa a crescut în intensitate până la categoria a 5-a, maximă, ameninţând Jamaica, pe parcursul zilei şi al nopţii, cu vânturi distructive, valuri de furtună şi inundaţii catastrofale, a anunţat luni Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite. Melissa se afla la aproximativ 505 kilometri sud-sud-vest de Guantanamo, Cuba, uraganul fiind însoţit de […] Articolul Melissa devine uragan de categoria a cincea. Avertizări de furtuni și inundații catastrofale pentru Jamaica și Cuba apare prima dată în SafeNews.
12:10
FOTO // Lichid pentru țigări electronice, cartușe de tatuaj și suplimente alimentare, depistate și confiscate de vameși la frontieră # SafeNews
Funcționarii posturilor vamale de frontieră Mirnoe, Otaci și Leușeni au depistat mai multe bunuri nedeclarate la intrarea în Republica Moldova, care sunt pasibile de confiscare, iar persoanele implicate riscă sancțiuni contravenționale. La postul vamal Mirnoe, controlului a fost supus un autoturism BMW 520I, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 23 de ani. În […] Articolul FOTO // Lichid pentru țigări electronice, cartușe de tatuaj și suplimente alimentare, depistate și confiscate de vameși la frontieră apare prima dată în SafeNews.
12:00
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul executorului judecătoresc acuzat de trucarea unei licitații și corupere pasivă # SafeNews
Procuratura Anticorupție a depus apel împotriva achitării unui executor judecătoresc acuzat de fals în acte publice și corupere pasivă, într-un dosar ce vizează vânzarea unor terenuri municipale la preț redus. Autoritățile susțin că instanța de fond a interpretat eronat probele și a ignorat circumstanțele reale ale cauzei. Potrivit procurorilor, executorul a inițiat discuțiile privind transmiterea […] Articolul Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul executorului judecătoresc acuzat de trucarea unei licitații și corupere pasivă apare prima dată în SafeNews.
11:40
În dimineața zilei de 27 octombrie, au fost introduse întreruperi de curent electric de urgență în orașul Kiev, precum și în Kiev, Sumî, Dnipropetrovsk și alte regiuni. Sursa: serviciile de presă ale companiilor energetice regionale și DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina „La ordinul Ukrenergo (operatorul de stat al sistemului de transport […] Articolul O nouă pană uriașă de curent în Ucraina, după cel mai recent bombardament al rușilor apare prima dată în SafeNews.
11:30
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară # SafeNews
Relația dintre Vladimir Putin și Donald Trump pare să se fi răcit din nou. Liderul de la Casa Albă l-a îndemnat luni dimineață pe omologul său rus să pună capăt războiului din Ucraina, în loc să testeze rachete, scrie AFP. Trump a sugerat chiar că noi sancțiuni pentru Rusia sunt posibile. Donald Trump a declarat […] Articolul „Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară apare prima dată în SafeNews.
11:20
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat. Bărbatul, în vârstă de 68 […] Articolul Explozia din blocul de la Florești: Un locatar a murit la spital apare prima dată în SafeNews.
11:10
Articolul LIVE // Prezentarea raportului de activitate a Ministerului Afacerilor Interne apare prima dată în SafeNews.
11:10
Doi bărbați prinși la frontieră cu 2 kg de droguri ascunse în roata de rezervă a unui BMW, în valoare de peste 800 000 de lei # SafeNews
Doi bărbați au fost reținuți după ce au încercat să introducă în Republica Moldova 2 kilograme de PVP (cunoscută ca „sare”), droguri a căror valoare pe piața neagră este estimată la peste 800 000 de lei. Incidentul a avut loc pe 25 octombrie, la punctul de trecere Palanca, pe sensul de intrare în țară. BMW-ul […] Articolul Doi bărbați prinși la frontieră cu 2 kg de droguri ascunse în roata de rezervă a unui BMW, în valoare de peste 800 000 de lei apare prima dată în SafeNews.
10:40
FOTO // Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar cu etaj cade de pe un pod în urma unei coliziuni cu o maşină # SafeNews
Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte 29 au fost rănite, în provincia argentiniană Misiones (nord-est) â, după ce un autocar cu etaj a căzut, de la câţiva metri înălţime, de pe un pod, în urma unei coliziuni cu alt vehicul, potrivit unui bilanţ provizoriu anunţat de către autorităţi, relatează AFP. Accidentul a avut […] Articolul FOTO // Cel puţin nouă morţi şi 29 de răniţi în nord-estul Argentinei, după ce un autocar cu etaj cade de pe un pod în urma unei coliziuni cu o maşină apare prima dată în SafeNews.
10:30
Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherii de peste 1 milion de lei prin schema „ruda implicată în accident” # SafeNews
Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, prin care a prejudiciat victimele cu peste 1 milion de lei, folosind schema cunoscută drept „ruda implicată în accident”. Instanța a interzis, de asemenea, inculpatului să ocupe funcții sau […] Articolul Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherii de peste 1 milion de lei prin schema „ruda implicată în accident” apare prima dată în SafeNews.
10:20
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a câștigat bronzul pentru țara noastră la Campionatul Mondial U-23 # SafeNews
Sportivul Alexandr Gaidarlî a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere pentru sportivi sub 23 de ani, care se desfășoară în Novi Sad, Serbia. În meciul pentru locul trei, Gaidarlî l-a învins pe kazahul Maiis Aliyev cu scorul de 10-3, demonstrând o evoluție solidă pe parcursul competiției. În semifinale, reprezentantul nostru a […] Articolul Luptătorul Alexandr Gaidarlî a câștigat bronzul pentru țara noastră la Campionatul Mondial U-23 apare prima dată în SafeNews.
10:10
VIDEO // Mașină izbită de o răstignire la Bardar după ce șoferul a pierdut controlul volanului # SafeNews
Un accident rutier s-a produs duminică seara, în jurul orei 19:30, la intrarea în localitatea Bardar, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, un bărbat de 31 de ani, aflat la volanul unui automobil marca Ford, a pierdut controlul volanului într-o curbă, cel mai probabil din cauza vitezei excesive. Mașina s-a izbit puternic de o răstignire aflată pe […] Articolul VIDEO // Mașină izbită de o răstignire la Bardar după ce șoferul a pierdut controlul volanului apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 27 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță # SafeNews
Un elicopter şi un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbuşit, duminică, în Marea Chinei de Sud, în două accidente separate care nu s-au soldat cu victime, informează luni AFP, preluat de Agerpres. Un elicopter MH-60R Sea Hawk efectua „operaţiuni de rutină” de pe portavionul USS Nimitz când s-a prăbuşit în Marea Chinei de […] Articolul Două aeronave ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud. Incidentele s-au petrecut la 30 de minute distanță apare prima dată în SafeNews.
09:40
Percheziții în nordul țării într-o cauză penală pentru pregătirea destabilizărilor în masă # SafeNews
La această oră, angajații Direcției Investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii din BPDS „Fulger”, desfășoară mai multe percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au loc într-o cauză penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul țării, […] Articolul Percheziții în nordul țării într-o cauză penală pentru pregătirea destabilizărilor în masă apare prima dată în SafeNews.
09:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță noi miniștri pentru economie, finanțe și reintegrare # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat astăzi trei noi propuneri pentru viitorul său Cabinet de Miniștri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021-2025), este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță noi miniștri pentru economie, finanțe și reintegrare apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO // O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 6 milioane de lei, deconspirată de organele de drept la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române # SafeNews
O companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României este cercetată pentru evaziune fiscală și spălare de bani, după ce autoritățile au descoperit un prejudiciu de peste 6 milioane de lei adus Bugetului public național. În urma investigațiilor, au fost efectuate 12 percheziții, fiind ridicate sume de bani, […] Articolul VIDEO // O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 6 milioane de lei, deconspirată de organele de drept la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române apare prima dată în SafeNews.
09:00
ASP anunță modificări temporare în programul serviciilor de stare civilă, înaintea lansării noului sistem digital # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) va activa după un program special în această săptămână, în contextul pregătirilor pentru lansarea Sistemului informațional „Acte de stare civilă”, care urmează să intre în funcțiune din 3 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în zilele de 27 și 28 octombrie (luni și marți), vor fi preluate doar cereri pentru serviciile cu eliberare […] Articolul ASP anunță modificări temporare în programul serviciilor de stare civilă, înaintea lansării noului sistem digital apare prima dată în SafeNews.
08:40
Bombardiere chineze au făcut „exerciţii simulate de confruntare” în apropierea Taiwanului # SafeNews
Un grup de bombardiere chineze H-6K a zburat recent în apropierea Taiwanului cu scopul de a efectua „exerciţii de confruntare”, a anunţat presa chineză duminică seară. Manevrele au avut loc cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri prevăzute între preşedinţii chinez şi american. Nicio dată precisă nu a fost comunicată de televiziunea naţională, care a […] Articolul Bombardiere chineze au făcut „exerciţii simulate de confruntare” în apropierea Taiwanului apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru o sumă uriașă, un record în Franţa pentru artist # SafeNews
Un tablou monocrom de Yves Klein a fost vândut la licitaţie joi la Paris contra sumei de 18,4 milioane de euro, sumă care include şi taxele, „un record în Franţa pentru acest artist”, a precizat casa de licitaţii Christie’s, potrivit AFP. Tabloul, botezat California (IKB 71) şi pictat de artistul francez la Paris în 1961, […] Articolul Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru o sumă uriașă, un record în Franţa pentru artist apare prima dată în SafeNews.
08:20
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării # SafeNews
Sistemele rusești de apărare aeriană au distrus în timpul nopții 193 de drone ucrainene, dintre care 34 au vizat Moscova și 47 regiunea Briansk, unde o persoană a fost ucisă și alte cinci au fost rănite, au declarat luni autoritățile ruse, informează Reuters. În Briansk, o regiune din sud-vestul Rusiei, la granița cu Ucraina, o […] Articolul Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ministerul de Interne din Rusia a anunţat că peste 80 de persoane au fost duse la secţiile de poliţie pentru interogare după o luptă stradală majoră între migranţi într-o zonă rezidenţială din Moscova şi că toţi străinii implicaţi vor fi expulzaţi. Mass-media ruse au publicat înregistrări video cu oameni care se luptă pe stradă cu […] Articolul Peste 80 de persoane au fost reţinute după lupte de stradă la Moscova apare prima dată în SafeNews.
07:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # SafeNews
Președinta țării, Maia Sandu, a avut, duminică, 26 octombrie 2025, la București, o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Potrivit Administrației Prezidențiale, cei doi au discutat despre rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului apare prima dată în SafeNews.
07:30
Președintele american Donald Trump s-a declarat încrezător că va ajunge la un acord comercial cu liderul chinez Xi Jinping, după ce echipele economice ale celor două țări au convenit asupra unui consens preliminar în cadrul negocierilor care s-au încheiat duminică la Kuala Lumpur. Discuțiile, desfășurate în marja summitului ASEAN, au reunit pe secretarul Trezoreriei SUA, […] Articolul SUA și China ajung la un consens preliminar în negocierile comerciale apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.