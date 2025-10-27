Orașul Amsterdam marchează 750 de ani de la prima atestare documentară cu un tort gigantic și un concert

13:20

Un ofiţer din New Jersey a fost acuzat de comportament necorespunzător, după ce procurorii au afirmat că nu a răspuns rapid şi nu a investigat corespunzător sesizările privind o împuşcătură care s-a dovedit a fi o dublă crimă, oprindu-se în schimb timp de două ore la un bancomat şi la o pizzerie. Sergentul de poliţie Kevin Bollaro […]