Comunitatea de mediu cere criterii clare și transparență în numirea viitorului ministru al Mediului
Realitatea.md, 27 octombrie 2025 21:40
Comunitatea de mediu din Republica Moldova face un apel public către autorități, solicitând un proces transparent și consultativ pentru numirea viitorului ministru al Mediului. Într-o declarație comună, organizațiile de profil cer ca numirea ministrului să se bazeze pe criterii de profesionalism, integritate și viziune, și nu pe interese politice. În apelul lansat, reprezentanții mediului își […] Articolul Comunitatea de mediu cere criterii clare și transparență în numirea viitorului ministru al Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
22:10
Program de mentorat pentru tinerii profesori încadrați în școli și grădinițe în 2025 # Realitatea.md
Toți cei 426 de tineri specialiști, angajați în anul curent în școlile și grădinițele din țară, vor beneficia de mentorat pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL) a elaborat un program de sprijin dedicat cadrelor didactice debutante, conceput în funcție de nevoile reale ale tinerilor profesori. Programul prevede activități de mentorat […] Articolul Program de mentorat pentru tinerii profesori încadrați în școli și grădinițe în 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
21:40
Comunitatea de mediu cere criterii clare și transparență în numirea viitorului ministru al Mediului # Realitatea.md
Comunitatea de mediu din Republica Moldova face un apel public către autorități, solicitând un proces transparent și consultativ pentru numirea viitorului ministru al Mediului. Într-o declarație comună, organizațiile de profil cer ca numirea ministrului să se bazeze pe criterii de profesionalism, integritate și viziune, și nu pe interese politice. În apelul lansat, reprezentanții mediului își […] Articolul Comunitatea de mediu cere criterii clare și transparență în numirea viitorului ministru al Mediului apare prima dată în Realitatea.md.
21:20
Daniella Misail Nichitin: Patru ani de mandat, nouă scrutine electorale cu menținerea păcii sociale în condiții extreme # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail Nichitin, afirmă că cetățenii Republicii Moldova au trecut prin nouă scrutine electorale în ultimii patru ani, perioadă marcată de presiuni externe, tentative de destabilizare, provocări fără precedent pentru ordinea publică, crize multiple care au vulnerabilizat populația aproape de limita rezistenței. În anii electorali 2024 – 2025, autoritățile au efectuat peste […] Articolul Daniella Misail Nichitin: Patru ani de mandat, nouă scrutine electorale cu menținerea păcii sociale în condiții extreme apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
21:10
Întâlnire de nivel la Chișinău cu participarea comisarului UE pentru servicii financiare # Realitatea.md
Înalți oficiali din cadrul autorităților naționale și europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și experți economici se vor reuni joi, 30 octombrie, la Chișinău, în cadrul unui atelier de dialog de nivel înalt organizat de Banca Națională a Moldovei. La eveniment va susține un discurs special Maria Luís Albuquerque, comisarul european pentru servicii financiare, uniunea […] Articolul Întâlnire de nivel la Chișinău cu participarea comisarului UE pentru servicii financiare apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc a părăsit, miercuri seara, platoul emisiunii „Punctul pe Azi” difuzată de TVR Moldova după un schimb de replici acide cu deputatul PAS Lilian Carp. Confruntarea a început după ce Lilian Carp l-a acuzat pe Costiuc că a făcut declarații false încă din campania electorală și că a reluat afirmații denigratoare […] Articolul Scandal în direct la o emisiune TV: Vasile Costiuc a plecat de pe platou apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
19:50
Deputații din Găgăuzia propun instituirea unei comisii electorale temporare pentru organizarea alegerilor # Realitatea.md
Deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei urmează să examineze un proiect de lege privind instituirea unor măsuri temporare pentru organizarea alegerilor în autonomie. Inițiativa aparține deputatului Gheorghe Leiciu, fiind motivată de o hotărâre judecătorească ce a suspendat aplicarea unor articole din Codul Electoral al Găgăuziei, referitoare la funcționarea Comisiei Electorale. „Legea noastră este necesară pentru […] Articolul Deputații din Găgăuzia propun instituirea unei comisii electorale temporare pentru organizarea alegerilor apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Partidul Nostru va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară și va deține funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a anunțat liderul fracțiunii, Renato Usatîi, în urma consultărilor de astăzi din Parlament. Într-o declarație adresată cetățenilor, Usatîi a menționat că repartizarea funcțiilor are loc în urma mai multor […] Articolul Partidul lui Renato Usatîi va conduce Comisia pentru Agricultură din Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost reținut în Grecia, după șase ani în care s-a ascuns de justiția moldovenească. Acesta a fost prins pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai, folosind acte false. Alături de el a fost reținut și fostul deputat Constantin Țuțu, […] Articolul 21 de acte false și 7 identități. Cum s-a ascuns Plahotniuc timp de 6 ani apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Un elev de 12 ani, din clasa a V-a, de la un liceu din nordul țării, a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce ar fi fost agresat fizic de doi colegi mai mari, din clasa a VII-a. Incidentul a avut loc în apropierea instituției de învățământ, pe 22 octombrie, potrivit tvn.md. Potrivit Andreei […] Articolul Elev de 12 ani din nordul țării, bătut de doi colegi mai mari în apropierea școlii apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Astăzi se împlinesc 18 ani de la tragica explozie produsă în seara zilei de 27 octombrie 2007, într-un bloc de locuit cu cinci etaje de pe strada Ștefan cel Mare 117, din municipiul Soroca. Deflagrația a distrus trei etaje ale clădirii și a provocat moartea a cinci persoane, printre care un copil și un salvator […] Articolul Comemorare la Soroca: 18 ani de la deflagrația care a curmat 5 vieți apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Donald Trump, în vizită oficială la Tokyo. Întâlniri cu împăratul Japoniei și premierul Sanae Takaichi # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, se află într-o vizită oficială la Tokyo, în cadrul unui turneu diplomatic extins în Asia. Liderul american s-a întâlnit deja cu împăratul Naruhito și urmează să poarte discuții detaliate cu Sanae Takaichi, noul prim-ministru al Japoniei, prima femeie care ocupă această funcție în istoria țării, transmite Digi24.ro. Vizita are ca scop […] Articolul Donald Trump, în vizită oficială la Tokyo. Întâlniri cu împăratul Japoniei și premierul Sanae Takaichi apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
18:00
Un oraș din România renunță la artificiile din noaptea de Revelion pentru a proteja animalele # Realitatea.md
Primăria Brașov a anunțat că, de Revelion, nu vor mai fi organizate focuri de artificii în Piața Sfatului. În locul acestora, va avea loc un spectacol de lasere, pentru a proteja animalele de companie de zgomotul puternic al artificiilor. „Toți iubim animalele de companie, fie că avem un cățel, o pisică sau un canar acasă, […] Articolul Un oraș din România renunță la artificiile din noaptea de Revelion pentru a proteja animalele apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Krasnoselski nu are bani în buget? Așa-numita bancă din Transnistria, impusă să achite taxe de 100 mln ruble, în avans # Realitatea.md
Așa-numita bancă centrală din Transnistria este impusă să achite taxe de 100 de milioane de ruble, în avans, pentru a minimiza „impactul negativ asupra economiei, cauzat de micșorarea volumului de gaz livrat”. Liderul separatist Vadim Krasnoselski a promulgat o pretinsă lege care să reglementeze transferurile. Conform documentului, banii vor fi virați în bugetul regiunii autoproclamate. Suma […] Articolul Krasnoselski nu are bani în buget? Așa-numita bancă din Transnistria, impusă să achite taxe de 100 mln ruble, în avans apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă seria consultărilor în vederea formării noului program de guvernare. De această dată, șeful Executivului a avut o întrevedere cu reprezentanții confederațiilor sindicale, cu care a discutat despre drepturile și protecția angajaților, reducerea muncii nedeclarate și modalitățile de atragere a tinerilor în câmpul muncii. Potrivit lui Munteanu, Guvernul își propune să […] Articolul Alexandru Munteanu continuă consultările: A discutat și cu sindicatele apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
VIDEO Percheziții în dosarul instruirilor pentru destabilizări: Șase persoane din nordul țării vizate # Realitatea.md
Șapte percheziții au fost efectuate astăzi, 27 octombrie, în șapte locații, vizând șase persoane cu vârste între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani. Acțiunile au loc în cadrul dosarului privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri în Serbia. „Potrivit datelor anchetei, începând cu […] Articolul VIDEO Percheziții în dosarul instruirilor pentru destabilizări: Șase persoane din nordul țării vizate apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Copil, la un pas de a ajunge într-o groapă pe teritoriul Spitalului Republican. Un tânăr a sărit gardul și l-a salvat # Realitatea.md
Un micuț de 1 an și jumătate era cât pe ce să se prăbușească într-o groapă acoperită cu frunze, pe teritoriul Spitalului Clinic Republican. Cazul a fost raportat pe rețelele de socializare. Micuțul a fost salvat de un tânăr care trecea pe alături. Din spusele martorilor, bărbatul a sărit gardul și a oferit ajutor, pentru […] Articolul Copil, la un pas de a ajunge într-o groapă pe teritoriul Spitalului Republican. Un tânăr a sărit gardul și l-a salvat apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
A fost condamnat, dar nu va face închisoare: Decizia în dosarul lui Viorel Morari, fostul șef al PA # Realitatea.md
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost achitat pentru abuz în serviciu și fals în acte, dar recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției. Totuși, el nu va fi pedepsit, deoarece a expirat termenul de prescripție. Decizia a fost pronunțată luni, 27 octombrie 2025, în lipsa lui Morari, după cinci ani de examinare […] Articolul A fost condamnat, dar nu va face închisoare: Decizia în dosarul lui Viorel Morari, fostul șef al PA apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Viitorul alimentar și agricol al Europei, în pericol: UE cere statelor să investească 6% din buget până în 2028 # Realitatea.md
Agricultura se confruntă cu una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii în Europa, statisticile oficiale indicând un pericol major pentru viitorul alimentar și agricol în lipsa implementării urgente a unei strategii de revigorare a sectorului. În prezent, vârsta medie a unui fermier din UE este de 57 de ani, iar doar 12% dintre […] Articolul Viitorul alimentar și agricol al Europei, în pericol: UE cere statelor să investească 6% din buget până în 2028 apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Un bărbat de 35 de ani, cetățean străin, a fost prins la vama Palanca cu un pistol pneumatic, capsule CO₂ și bile pentru armă, ascunse în lada cu unelte a mașinii. Acesta încerca să intre în Republica Moldova din Ucraina. Șoferul și pasagerul din mașină au spus că nu au nimic de declarat, însă, în […] Articolul Încerca să treacă frontiera cu armă ascunsă. A fost prins la Palanca apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Daniella Misail-Nichitin: Echipa noastră a lucrat intens pentru a asigura pacea socială # Realitatea.md
Ultimii patru ani au fost marcați de provocări fără precedent, de la tensiuni la frontieră la război informațional, potrivit ministrei Afacerilor Externe în exercițiu, Daniella Misail-Nichitin. Funcționara susține că instituția pe care o conduce a reușit să reducă infracționalitatea ușoară cu 30% și accidentele rutiere cu 20%. „Acești patru ani au fost marcați de provocări […] Articolul Daniella Misail-Nichitin: Echipa noastră a lucrat intens pentru a asigura pacea socială apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Moldova a primit un nou lot de vaccin antirabic! Peste 380 de mii de lei, alocați de CNAM # Realitatea.md
Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat circa 2800 de doze de vaccin antirabic. În acest sens, Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va aloca peste 380 de mii de lei din fondul măsurilor de profilaxie pentru achiziționarea ultimului lot de vaccin antirabic din acest an. „Vaccinul […] Articolul Moldova a primit un nou lot de vaccin antirabic! Peste 380 de mii de lei, alocați de CNAM apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Transnistrenii răbufnesc? „Vrem alegeri corecte” – pancarta cu mesaj politic a fost afișată la meciul Milsami – Sheriff # Realitatea.md
În timpul meciului „Milsami – Sheriff”, persoane necunoscute au afișat o pancartă în culorile regiunii transnistrene. Bannerul conținea mesajul „Vrem alegeri corecte în Transnistria”. Incidentul a avut loc duminică, 26 octombrie, la Orhei notează IPN. Identitatea persoanelor implicate nu a fost deocamdată stabilită. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Situația are […] Articolul Transnistrenii răbufnesc? „Vrem alegeri corecte” – pancarta cu mesaj politic a fost afișată la meciul Milsami – Sheriff apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
16:00
Procurorii au clasat dosarul medicului care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București # Realitatea.md
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care, săptămâna trecută, ar fi încercat să intre cu mașina în poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei din București. Ancheta a arătat că șoferul nu consumase substanțe psihoactive și avea dreptul legal de a conduce. „Prin ordonanța din data […] Articolul Procurorii au clasat dosarul medicului care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
FOTO Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, dotat cu un aparat RMN de ultimă generație # Realitatea.md
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău a fost inaugurat astăzi, 27 octombrie, cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Aparatul de RMN de 3 Tesla, cu aplicații avansate în afecțiuni neurologice, în valoare de 34,3 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului de […] Articolul FOTO Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, dotat cu un aparat RMN de ultimă generație apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Camerele te-au surprins în trafic? Acum poți verifica online în MCabinet toate abaterile # Realitatea.md
Începând de astăzi, șoferii pot vizualiza în platforma guvernamentală MCabinet rapoartele automatizate privind abaterile din trafic, detectate de sistemele de supraveghere video. Măsura are scopul de a spori transparența, responsabilitatea și disciplina rutieră, potrivit autorităților. Informațiile generate automat includ încălcările surprinse de camerele de supraveghere instalate pe drumurile publice și permit conducătorilor auto să urmărească […] Articolul Camerele te-au surprins în trafic? Acum poți verifica online în MCabinet toate abaterile apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Letonia: 4 ruși au fost reținuți și sunt acuzați de diversiuni. Ar fi pregătit incendieri # Realitatea.md
Autoritățile din Letonia au reținut patru ruși, bănuiți că ar fi pregătit diversiuni. Mai exact, persoanele vizate ar fi intenționat sau ar fi incendiat anumite proprietăți. Ancheta a început în iunie 2024, transmite Mediazona. Conform oficialilor letoni, serviciile speciale rusești ar fi format grupul și l-ar fi instruit. Unul dintre suspecți ar fi căutat executori, […] Articolul Letonia: 4 ruși au fost reținuți și sunt acuzați de diversiuni. Ar fi pregătit incendieri apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Casa de Cultură din Scumpia va găzdui expoziția fotografică „Rama Albastră”, un eveniment dedicat recuperării memoriei colective a satului și valorificării istoriilor personale ale localnicilor. Publicul este invitat să descopere chipurile și poveștile oamenilor care au contribuit, de-a lungul timpului, la continuitatea și identitatea comunității. Organizată în cadrul Programului Național „Acces la Cultură 2025” și […] Articolul Expoziția „Rama Albastră” readuce memoria colectivă a satului Scumpia în prim-plan apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Începând de astăzi, șoferii pot vizualiza în platforma guvernamentală MCabinet rapoartele automatizate privind abaterile din trafic, detectate de sistemele de supraveghere video. Măsura are scopul de a spori transparența, responsabilitatea și disciplina rutieră, potrivit autorităților. Informațiile generate automat includ încălcările surprinse de camerele de supraveghere instalate pe drumurile publice și permit conducătorilor auto să urmărească […] Articolul Camerele te-au surprins în trafic? Află online în MCabinet apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut o întâlnire cu reprezentanții societății civile, în cadrul căreia au fost discutate modalitățile prin care noul Guvern poate construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. Despre aceasta a scris Munteanu pe pagina sa de Facebook. În cadrul discuțiilor, au fost abordate mai multe […] Articolul Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu societatea civilă apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
VIDEO Tinerii din Căușeni și Ștefan Vodă promovează egalitatea de gen și respectul în comunitățile lor # Realitatea.md
Peste 670 de tineri și tinere din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă s-au implicat, timp de un an, într-un amplu demers dedicat promovării egalității de gen și combaterii stereotipurilor. Prin ateliere, discuții publice și activități educative organizate de echipa AO „Institutum Virtutes Civilis”, ei au fost încurajați să privească critic realitățile din jur, de la […] Articolul VIDEO Tinerii din Căușeni și Ștefan Vodă promovează egalitatea de gen și respectul în comunitățile lor apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
O imagine falsă cu ministra română de Externe îmbrăcată sumar, virală pe rețelele sociale # Realitatea.md
Uniunea Salvați România (USR) a denunțat pe Facebook o tentativă de manipulare printr-o imagine falsă, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care o viza pe ministra română a Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Potrivit postării, în weekend a circulat pe conturile unor utilizatori „rusofili” o fotografie falsă în care Oana Țoiu apărea într-o rochie roșie. Imaginea a fost […] Articolul O imagine falsă cu ministra română de Externe îmbrăcată sumar, virală pe rețelele sociale apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Reacția ministrului Educației: „Sergiu a pus binele școlii mai presus de propria sănătate” # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a reacționat public la vestea morții lui Sergiu Opaeț, director al Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu și masterand al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Oficialul consideră că această pierdere tragică aduce în atenție o problemă profundă și ignorată din sistemul educațional: epuizarea profesională a cadrelor didactice. „Decesul […] Articolul Reacția ministrului Educației: „Sergiu a pus binele școlii mai presus de propria sănătate” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
ULTIMA ORĂ Viitorul premier ar putea cere vineri votul de încredere al Parlamentului. Deputații se reunesc în 2 ședințe # Realitatea.md
Deputații se vor reuni în două ședințe în această săptămână. Joi urmează să fie aleși vicepreședinții Parlamentului, să fie constituit Biroul Permanent și Comisiile. Vineri, se planifică ca în Legislativ să vină candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa pe care a format-o. Noul cabinet de miniștri urmează să prezinte programul de […] Articolul ULTIMA ORĂ Viitorul premier ar putea cere vineri votul de încredere al Parlamentului. Deputații se reunesc în 2 ședințe apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Guvernul în exercițiu, replică pentru Ceban: Nu avem posturi vacante. În Chișinău se caută ordine # Realitatea.md
Guvernul în exercițiu punctează că nu are posturi vacante, după ce Ion Ceban a menționat că vrea să facă parte din Executiv. Purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri, Daniel Vodă, a declarat că „în Chișinău se caută ordine”. „Din nou, tribuna Primăriei este folosită pentru declarații politice. Propunerile de genul celei anunțate de primar […] Articolul Guvernul în exercițiu, replică pentru Ceban: Nu avem posturi vacante. În Chișinău se caută ordine apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ministerul Finanțelor cere de la Vlad Plahotniuc despăgubiri de peste 731 de milioane de lei # Realitatea.md
Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de peste 731 de milioane de lei în dosarul „furtul miliardului”, sumă care ar reprezenta prejudiciul ce ar fi fost cauzat statului de Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după noua ședință de judecată în dosar, la care inculpatul a fost din nou absent, transmite […] Articolul Ministerul Finanțelor cere de la Vlad Plahotniuc despăgubiri de peste 731 de milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Epidemie de sifilis în Ungaria: S-a triplat numărul cazurilor, inclusiv au murit numeroși copii # Realitatea.md
Numărul cazurilor de sifilis congenital din Ungaria s-a triplat, în timp ce numărul cazurilor la adulți s-a dublat, potrivit autorităților. Medicii vorbesc despre o epidemie și spun că ungurii nu iau în serios boala pentru că e „demodată”. Ungaria se confruntă cu o veritabilă epidemie de sifilis: numărul cazurilor de sifilis congenital s-a triplat într-un […] Articolul Epidemie de sifilis în Ungaria: S-a triplat numărul cazurilor, inclusiv au murit numeroși copii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
14:00
Procesul de conectare la agentul termic în municipiul Chișinău este în desfășurare, însă o parte dintre instituțiile de învățământ și medicale încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor prezentate la 27 octombrie de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA), doar 63% dintre școli și 72% dintre instituțiile medicale au fost conectate la sistemul centralizat de […] Articolul Unele școli și spitale din Chișinău încă nu au căldură. Ce spun autoritățile apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Igor Grosu discută cu șefii de fracțiuni despre alegerea Biroului permanent al Parlamentului # Realitatea.md
În aceste momente, are loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare. „Se discută despre alegerea vicepreședinților, a Biroului permanent al Parlamentului, precum și despre componența numerică și nominală a comisiilor permanente”, se arată în comunicatul emis de legislativ. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Igor Grosu discută cu șefii de fracțiuni despre alegerea Biroului permanent al Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Fiecare a cincea școală din capitală este supraaglomerată. Numai anul acesta au fost create alte 34 de clase noi, dar extinderea spațiilor actuale de educație nu mai face față creșterii numărului de elevi. Potrivit autorităților locale, în fiecare an sunt înregistrați cu peste 2.000 de elevi mai mulți. Între timp, părinții atrag atenția că lecțiile […] Articolul Școlile supraaglomerate, între dinamism și haos apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Victoria Belous, ministra în exercițiu a Finanțelor, a anunțat că își va continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, după ce nu a fost inclusă în componența noului Cabinet propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Îmi voi continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de deputată”, a declarat Belous pentru BANI.MD, întrebată ce va face […] Articolul Victoria Belous părăsește Ministerul Finanțelor. Ce urmează să facă? apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Planurile de carieră ale Daniellei Misail-Nichitin. Rămâne în Guvernul format de Munteanu sau pleacă din Executiv? # Realitatea.md
Daniella Misail-Nichitin a ezitat să spună dacă va rămâne în Guvernul format de Alexandru Munteanu sau va părăsi Executivul. Ministra Afacerilor Interne în exercițiu a menționat că îi lasă premierului desemnat prioritate să facă anunțul. „Apreciez interesul de care dați dovadă. Dar avem un prim-ministru desemnat și haideți să lăsăm această prerogativă de a anunța […] Articolul Planurile de carieră ale Daniellei Misail-Nichitin. Rămâne în Guvernul format de Munteanu sau pleacă din Executiv? apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Alexandru Munteanu, la discuții cu primarii: În centrul dialogului s-au aflat reforma administrației publice locale # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat continuarea consultărilor publice în vederea finalizării programului de guvernare, având o rundă de discuții cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În centrul dialogului s-au aflat reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și identificarea mecanismelor pentru atragerea mai multor profesioniști în acest domeniu. Potrivit lui Munteanu, primarii […] Articolul Alexandru Munteanu, la discuții cu primarii: În centrul dialogului s-au aflat reforma administrației publice locale apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Donald Trump exclude să candideze la vicepreşedinţia SUA în 2028: „Cred că oamenilor nu le-ar plăcea” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump exclude posibilitatea de a candida la postul de vicepreședinte în alegerile prezidențiale din 2028, o ipoteză vehiculată de susținătorii săi ca potențială modalitate de a ocoli limita constituțională care permite cel mult două mandate prezidențiale, relatează AFP, citată de News.ro. „Aș avea dreptul să o fac”, a declarat Trump într-o discuție […] Articolul Donald Trump exclude să candideze la vicepreşedinţia SUA în 2028: „Cred că oamenilor nu le-ar plăcea” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Doliu în educație. Sergiu Opaeț, director de gimnaziu, s-a stins din viață la 35 de ani # Realitatea.md
Sergiu Opaeț, în vârstă de 35 de ani, director al Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, și masterand al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, a decedat subit, lăsând în urmă durere și regret profund în comunitatea academică și educațională. Vestea trecerii sale în neființă a fost confirmată de Facultatea de […] Articolul Doliu în educație. Sergiu Opaeț, director de gimnaziu, s-a stins din viață la 35 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit mai întâi la pizza. Trei oameni au murit între timp # Realitatea.md
Un ofiţer din New Jersey a fost acuzat de comportament necorespunzător, după ce procurorii au afirmat că nu a răspuns rapid şi nu a investigat corespunzător sesizările privind o împuşcătură care s-a dovedit a fi o dublă crimă, oprindu-se în schimb timp de două ore la un bancomat şi la o pizzerie. Sergentul de poliţie Kevin Bollaro […] Articolul Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit mai întâi la pizza. Trei oameni au murit între timp apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Noul ministru al sănătății, chemat să intervină în cazul practicilor medicale ilegale # Realitatea.md
Jurnalistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă […] Articolul Noul ministru al sănătății, chemat să intervină în cazul practicilor medicale ilegale apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Reacția PSRM după perchezițiile în care ar fi vizați doi membri: Cerem oprirea persecuției opoziției # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a venit cu o reacție la perchezițiile de astăzi, 27 octombrie, în care ar fi vizați președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, în cadrul cauzei penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. „Regimul de guvernământ continuă să-i […] Articolul Reacția PSRM după perchezițiile în care ar fi vizați doi membri: Cerem oprirea persecuției opoziției apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza # Realitatea.md
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informația precum că trei judecători beți au provocat o bătaie la Soroca. Potrivit oficialei, Poliția a intervenit după un apel la Serviciul 112. Funcționara a punctat că oamenii legii au intervenit pentru a documenta cazul și au transportat persoanele vizate la o instituție medicală, pentru […] Articolul Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Fosta deputată ucraineană Irina Kormîșkina și familia ei, dați jos din avion pe Aeroportul Chișinău după un incident la bord # Realitatea.md
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, împreună cu soțul și fiul acesteia, au fost obligați să părăsească un avion pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de decolare, după un incident provocat de soțul fostei parlamentare. Decizia a aparținut căpitanului aeronavei, scrie IPN cu referire la UNN. Incidentul s-a produs pe 23 octombrie. […] Articolul Fosta deputată ucraineană Irina Kormîșkina și familia ei, dați jos din avion pe Aeroportul Chișinău după un incident la bord apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 mlrd de euro # Realitatea.md
Germania se pregătește pentru o transformare radicală a armatei sale, cu un plan de investiții de 377 de miliarde de euro destinat modernizării forțelor terestre, aeriene, navale, spațiale și cibernetice, potrivit unor documente guvernamentale interne consultate de Politico. Proiectul marchează începutul unei noi etape în ambiția cancelarului Friedrich Merz de a reconstrui complet Armata Germană (Bundeswehr), […] Articolul Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 mlrd de euro apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.