Scandal în direct la o emisiune TV: Vasile Costiuc a plecat de pe platou

18:00

Primăria Brașov a anunțat că, de Revelion, nu vor mai fi organizate focuri de artificii în Piața Sfatului. În locul acestora, va avea loc un spectacol de lasere, pentru a proteja animalele de companie de zgomotul puternic al artificiilor. „Toți iubim animalele de companie, fie că avem un cățel, o pisică sau un canar acasă, […] Articolul Un oraș din România renunță la artificiile din noaptea de Revelion pentru a proteja animalele apare prima dată în Realitatea.md.