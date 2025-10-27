Reacția PSRM după perchezițiile în care ar fi vizați doi membri: Cerem oprirea persecuției opoziției
Realitatea.md, 27 octombrie 2025 13:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a venit cu o reacție la perchezițiile de astăzi, 27 octombrie, în care ar fi vizați președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, în cadrul cauzei penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. „Regimul de guvernământ continuă să-i […] Articolul Reacția PSRM după perchezițiile în care ar fi vizați doi membri: Cerem oprirea persecuției opoziției apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
13:20
Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit mai întâi la pizza. Trei oameni au murit între timp # Realitatea.md
Un ofiţer din New Jersey a fost acuzat de comportament necorespunzător, după ce procurorii au afirmat că nu a răspuns rapid şi nu a investigat corespunzător sesizările privind o împuşcătură care s-a dovedit a fi o dublă crimă, oprindu-se în schimb timp de două ore la un bancomat şi la o pizzerie. Sergentul de poliţie Kevin Bollaro […] Articolul Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit mai întâi la pizza. Trei oameni au murit între timp apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:10
Noul ministru al sănătății, chemat să intervină în cazul practicilor medicale ilegale # Realitatea.md
Jurnalistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă […] Articolul Noul ministru al sănătății, chemat să intervină în cazul practicilor medicale ilegale apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Reacția PSRM după perchezițiile în care ar fi vizați doi membri: Cerem oprirea persecuției opoziției # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a venit cu o reacție la perchezițiile de astăzi, 27 octombrie, în care ar fi vizați președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, în cadrul cauzei penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. „Regimul de guvernământ continuă să-i […] Articolul Reacția PSRM după perchezițiile în care ar fi vizați doi membri: Cerem oprirea persecuției opoziției apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza # Realitatea.md
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informația precum că trei judecători beți au provocat o bătaie la Soroca. Potrivit oficialei, Poliția a intervenit după un apel la Serviciul 112. Funcționara a punctat că oamenii legii au intervenit pentru a documenta cazul și au transportat persoanele vizate la o instituție medicală, pentru […] Articolul Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Fosta deputată ucraineană Irina Kormîșkina și familia ei, dați jos din avion pe Aeroportul Chișinău după un incident la bord # Realitatea.md
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, împreună cu soțul și fiul acesteia, au fost obligați să părăsească un avion pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de decolare, după un incident provocat de soțul fostei parlamentare. Decizia a aparținut căpitanului aeronavei, scrie IPN cu referire la UNN. Incidentul s-a produs pe 23 octombrie. […] Articolul Fosta deputată ucraineană Irina Kormîșkina și familia ei, dați jos din avion pe Aeroportul Chișinău după un incident la bord apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:50
Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 mlrd de euro # Realitatea.md
Germania se pregătește pentru o transformare radicală a armatei sale, cu un plan de investiții de 377 de miliarde de euro destinat modernizării forțelor terestre, aeriene, navale, spațiale și cibernetice, potrivit unor documente guvernamentale interne consultate de Politico. Proiectul marchează începutul unei noi etape în ambiția cancelarului Friedrich Merz de a reconstrui complet Armata Germană (Bundeswehr), […] Articolul Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 mlrd de euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Benzina și motorina se scumpesc! Prețurile, influențate de sancțiunile SUA și cotațiile petrolului # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noi majorări ale prețurilor la carburanți pentru ziua de marți, 28 octombrie. Astfel, benzina cu cifra octanică 95 se va scumpi cu 10 bani, ajungând la 22,58 lei/litru, iar motorina va costa 19,40 lei/litru, în creștere cu 14 bani. Scumpirile vin în contextul în care cotațiile […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc! Prețurile, influențate de sancțiunile SUA și cotațiile petrolului apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Cantinele școlare din Chișinău se modernizează: Investiții de peste 98,6 milioane de lei # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării a cheltuit, prin achiziții publice, 57,9 milioane de lei din totalul de 98,6 milioane alocate pentru dotarea cantinelor școlare din municipiul Chișinău. Pentru suma rămasă, aproximativ 40,7 milioane de lei, au fost lansate noi proceduri de achiziții, banii urmând să fie utilizați în continuare pentru modernizarea școlilor capitalei, inclusiv pentru mobilier […] Articolul Cantinele școlare din Chișinău se modernizează: Investiții de peste 98,6 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cel mai mic muzeu din Republica Moldova este complexul cultural „Vatra Dumeniului”, se află în satul Vorniceni, raionul Strășeni, și este gestionat de Elena Lazarev. Locația oferă vizitatorilor posibilitatea să facă și drumeții, masterclassuri în domeniul culinar, precum și în domeniul fibrei ecologice. „Suntem din 2019 deschiși. Încercăm să aducem autenticitatea la noi acasă. Părinții […] Articolul Cel mai mic muzeu din Moldova se află în satul Vorniceni apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, 27 octombrie, la ora 00:28, pe strada Trandafirilor din municipiul Chișinău. Două autoturisme – un Citroen și un BMW – au fost implicate în coliziune. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar șoferii au scăpat doar cu o sperietură zdravănă și pagube […] Articolul Accident nocturn în capitală: Două mașini sau lovit pe strada Trandafirilor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:10
A provocat scandal și a atacat trecători: tânăr violent din Fălești, condamnat la 4 ani și 6 luni # Realitatea.md
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Fălești, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism, după ce a fost implicat în două incidente violente în municipiul Chișinău, în decurs de doar o săptămână. Potrivit Procuraturii Generale, primul caz a avut loc în seara zilei de 7 iunie […] Articolul A provocat scandal și a atacat trecători: tânăr violent din Fălești, condamnat la 4 ani și 6 luni apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Percheziții într-un dosar pentru pregătirea destabilizărilor: Doi membri PSRM ar fi vizați # Realitatea.md
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ar fi fost vizați de perchezițiile desfășurate astăzi dimineața, 27 octombrie, de oamenii legii, transmite TVR Moldova. Deciderile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe […] Articolul Percheziții într-un dosar pentru pregătirea destabilizărilor: Doi membri PSRM ar fi vizați apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # Realitatea.md
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă. „Am ales să-mi construiesc viitorul în Republica Moldova pentru că îmi doresc să creez valoare și locuri […] Articolul Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Gușan nu va mai putea vinde icre în Europa? Consiliul UE discută despre noi sancțiuni pentru liderii de la Tiraspol # Realitatea.md
Uniunea Europeană pare să pregătească noi sancțiuni contra liderilor transnistreni. Subiectul a fost pe agenda Consiliului UE pe 22 octombrie. De asemenea, chestiunea se regăsește și pe agenda Consiliului Agricultură și Pescuit, care are lor în perioada 27-28 octombrie la Luxemburg. Deocamdată documentul privind sancțiunile nu a fost făcut public și nu se cunoaște cine […] Articolul Gușan nu va mai putea vinde icre în Europa? Consiliul UE discută despre noi sancțiuni pentru liderii de la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, propune ca edilul capitalei să fie inclus în componența Guvernului Republicii Moldova, subliniind importanța unui dialog direct între autoritățile locale și cele centrale. „Un lucru ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, să fie și membru de […] Articolul Edilul capitalei vrea la masa Guvernului: „Este logic și corect” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un val de furtuni puternice va lovi Europa: meteorologii avertizează asupra unei luni noiembrie cu vreme severă # Realitatea.md
Europa se pregătește pentru o schimbare majoră a vremii la începutul lunii noiembrie, odată cu instalarea unui tipar atmosferic specific sezonului de toamnă: ploi abundente, vânt puternic și un risc crescut de inundații în mai multe regiuni ale continentului, transmite Severe-weather. Conform Antena 3 CNN, după trecerea furtunii Benjamin care a afectat vestul Europei, un […] Articolul Un val de furtuni puternice va lovi Europa: meteorologii avertizează asupra unei luni noiembrie cu vreme severă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:20
Un accident rutier grav s-a produs vineri pe drumul național DN2, în județul Iași, după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, patru persoane au fost implicate, iar două dintre ele, bărbați de 39 și 42 de ani, au murit pe loc. La fața locului au intervenit 13 pompieri cu două […] Articolul Clipe de coșmar la Iași. Un TIR s-a răsturnat peste o mașină – doi morți apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Ceban, despre numiri în viitorul Guvern: Este important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat procesul consultărilor publice privind formarea noului Cabinet de miniștri, condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, subliniind importanța responsabilității și profesionalismului în alegerea noilor membri ai Guvernului. Edilul a atras atenția că discuțiile actuale reprezintă nu doar un exercițiu formal, ci o acțiune cu impact major asupra funcționării instituțiilor […] Articolul Ceban, despre numiri în viitorul Guvern: Este important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Tradițional, în sezonul rece, Cetatea Soroca își închide porțile pentru vizitatori. Însă, începând cu acest an, fortăreața medievală din nordul țării va putea fi vizitată printr-o metodă specială. Accesul va fi posibil prin programarea prealabilă la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Soroca, situat în apropierea cetății, sau la numărul de telefon 069745369, transmite […] Articolul Cetatea Soroca poate fi vizitată și iarna! Află cum poți intra apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
75 de localități din țară își serbează astăzi hramul Sfintei Parascheva. Poliția asigură ordinea publică # Realitatea.md
Astăzi, 27 octombrie, 75 de localități din Republica Moldova își serbează hramul, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei în credința creștinilor ortodocși de stil vechi. Pentru ca evenimentele să se desfășoare în siguranță, Inspectoratul General al Poliției anunță că va mobiliza efective în toate zonele în care se organizează activități publice. Oamenii legii […] Articolul 75 de localități din țară își serbează astăzi hramul Sfintei Parascheva. Poliția asigură ordinea publică apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
În partea de vest a oraşului, în sectorul Buiucani, se află Grădina Publică „Alunelul”, care se întinde pe 11 hectare, fondată în anul 1958 pe locul unui cimitir evreiesc, o parte a căruia a fost pur şi simplu demolat, iar o parte dintre rămăşiţele pământești au fost mutate în noul cimitir, situat mai sus de […] Articolul Grădina Publică „Alunelul” – spațiul verde renovat cu ajutorul României apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Două kilograme de „sare” ascunse în roata unui BMW, depistate la frontiera de la Palanca # Realitatea.md
Două kilograme de droguri de tip „sare” au fost descoperite de oamenii legii în roata de rezervă a unui automobil BMW, la punctul de trecere a frontierei Palanca. Valoarea drogurilor ridicate depășește 800.000 de lei. Doi suspecți au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, mașina era condusă de […] Articolul Două kilograme de „sare” ascunse în roata unui BMW, depistate la frontiera de la Palanca apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un locatar al blocului din orașul Florești, unde sâmbătă, 25 octombrie, s-a produs o explozie, a decedat astăzi dimineața pe patul de spital. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea. „La Poliție este înregistrat și este inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a […] Articolul Explozia din orașul Florești: Un locatar a decedat pe patul de spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Trump consideră „nepotrivit” testul rachetei nucleare Burevestnik anunțat de Putin: „Ar trebui să pună capăt războiului” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a catalogat drept „nepotrivit” anunţul făcut de către omologul său rus Vladimir Putin privind testul final reușit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară Burevestnik, relatează AFP. „Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina. Acest război, care trebuia să […] Articolul Trump consideră „nepotrivit” testul rachetei nucleare Burevestnik anunțat de Putin: „Ar trebui să pună capăt războiului” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
A obținut peste un milion de lei înșelând vârstnici cu o schemă falsă – acum va sta 9 ani după gratii # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Inculpatul a acționat în cadrul unui grup infracțional care utiliza bine-cunoscuta schemă „ruda implicată în accident” pentru a păcăli persoane în vârstă. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, în […] Articolul A obținut peste un milion de lei înșelând vârstnici cu o schemă falsă – acum va sta 9 ani după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Atenție! Bărbatul din imagini este căutat de poliție pentru comiterea unei infracțiuni # Realitatea.md
Un bărbat este căutat de oamenii legii, după ce, în luna iulie 2025, a răpit un automobil de pe o stradă din Bălți și a plecat într-o direcție necunoscută. În acest sens, polițiștii îndeamnă cetățenii să anunțe autoritățile dacă dețin informații despre locul aflării acestuia. „La data de 20 iulie curent, acesta, profitând de faptul […] Articolul Atenție! Bărbatul din imagini este căutat de poliție pentru comiterea unei infracțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Justiția turcă emite un nou mandat de arestare pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic” # Realitatea.md
Un tribunal turc a emis un nou ordin de arestare pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic”, intensificând campania de represiune a opoziției de către guvernul turc, potrivit agenției Anadolu, citată de Mediafax. Conform sursei, mandatul de arestare a fost emis în noaptea de duminică spre luni și îi vizează, pe lângă […] Articolul Justiția turcă emite un nou mandat de arestare pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Bronz pentru Moldova la Campionatul Mondial de lupte libere: Alexandr Gaidarlî a strălucit pe podium # Realitatea.md
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere, rezervat sportivilor sub 23 de ani. „Reprezentantul țării noastre l-a învins în finala mică a categoriei de greutate de până la 70 kg, pe kazahul Maiis Aliyev, scor 10-3. Gaidarlî a ajuns în semifinale după ce a trecut pe rând de […] Articolul Bronz pentru Moldova la Campionatul Mondial de lupte libere: Alexandr Gaidarlî a strălucit pe podium apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Moldova oferă lecții de reziliență de la care UE poate învăța. Interviu cu Iwona Piórko # Realitatea.md
Republica Moldova oferă lecții de reziliență de la care întreaga Uniune Europeană are de învățat, afirmă noua ambasadoare a UE la Chișinău, Iwona Piórko. Într-un interviu acordat Agenției IPN, diplomata a menționat că obiectivul principal al Uniunii Europene în Republica Moldova este sprijinirea deplină a parcursului de aderare și a reformelor care apropie țara de […] Articolul Moldova oferă lecții de reziliență de la care UE poate învăța. Interviu cu Iwona Piórko apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Budanov: Care sunt cele trei obiective principale ale războiului hibrid dus de Rusia împotriva Europei # Realitatea.md
Campania de război hibrid desfășurată de Rusia împotriva Europei, care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni aeriene și raiduri cu drone, urmărește trei obiective principale, susține Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR). Conform declarațiilor făcute într-un interviu pentru publicația Il Foglio di Intalia, aceste acțiuni nu sunt întâmplătoare. Potrivit lui […] Articolul Budanov: Care sunt cele trei obiective principale ale războiului hibrid dus de Rusia împotriva Europei apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Oamenii legii desfășoară percheziții în nordul țării, într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță că, în aceste momente, desfășoară mai multe percheziții în nordul țării, în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, legate de deplasările și instruirile din Serbia. Autoritățile vor veni ulterior cu mai multe detalii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Oamenii legii desfășoară percheziții în nordul țării, într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Tensiuni în coaliție. Bolojan invită, din nou, PSD să-l dea jos: „Pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă” # Realitatea.md
Premierul român Ilie Bolojan a reacționat duminică la acțiunile recente ale PSD, adresând o nouă invitație social-democraților de a-și asuma propriile soluții în ceea ce privește reformarea aparatului administrativ și legea pensiilor magistraților, inclusiv printr-o moțiune de cenzură, informează Antena 3 CNN. „Dacă au soluții, să vină să le propună. Dacă nu le convine guvernul, […] Articolul Tensiuni în coaliție. Bolojan invită, din nou, PSD să-l dea jos: „Pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă” apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Evaziune fiscală de milioane: A fost depistată o schemă prin care erau spălați bani din servicii pentru cetățenie” # Realitatea.md
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei Bugetului public național, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SFS. În acest sens, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii […] Articolul Evaziune fiscală de milioane: A fost depistată o schemă prin care erau spălați bani din servicii pentru cetățenie” apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Trei nume noi, Andrian Gavriliță, Valeriu Chiveri și Eugen Osmochescu vor face parte din noua echipă guvernamentală, a anunțat premierul desemnat, Alexandru Munteanu, în dimineața zilei de luni, 27 octombrie. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță […] Articolul Alexandru Munteanu anunță noi nume în echipa guvernamentală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:00
Rusia crește masiv bugetul pentru propagandă și tăieri selective în programele sociale: „Nu pot câștiga pe front, investesc în dezinformare”. Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a declarat că Federația Rusă intensifică războiul informațional împotriva Ucrainei, alocând fonduri record pentru propagandă, potrivit Disinfo.md. Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe, difuzat pe 19 octombrie, creșterea alocărilor […] Articolul Rusia taie din programele sociale și crește masiv bugetul pentru propagandă apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Cea mai strălucitoare cometă a anului a fost vizibilă pe cerul nopții: Lemmon revine abia în mileniul următor # Realitatea.md
Cometa C/2025 A6 (Lemmon) a trecut în noaptea de marți spre miercuri în apropierea Pământului, marcând o apariție extrem de rară. Corpul ceresc nu a mai fost observat din secolul al VII-lea și va reveni în vecinătatea planetei abia peste aproximativ 1.300 de ani. Cometa, cu o perioadă de revoluție de circa 1.350 de ani, […] Articolul Cea mai strălucitoare cometă a anului a fost vizibilă pe cerul nopții: Lemmon revine abia în mileniul următor apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Anastasia Nichita reacționează la criticile privind mandatul de deputată: Am studii; nu am ajuns din pod acolo # Realitatea.md
Vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a publicat un video pe rețelele de socializare în care a comentat reacțiile apărute după prima sa zi în Parlamentul Republicii Moldova. Sportiva, devenită recent deputată, a explicat că emoțiile resimțite în fața presei au fost firești, dat fiind că era pentru prima dată într-un cadru politic oficial. Nichita […] Articolul Anastasia Nichita reacționează la criticile privind mandatul de deputată: Am studii; nu am ajuns din pod acolo apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor: „Sfânta Vineri de Toamnă”, este sărbătorită, anual, de creștini, pe 27 octombrie. Cu această ocazie, mai multe localități din țară își serbează Hramul, iar toți cei care poartă numele de Parascheva, Paraschiv, Parascovia și derivatele acestora sunt omagiați. Se consideră că Sfânta Parascheva este ocrotitoarea Moldovei. Preoții spun că […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Maia Sandu spune că Moldova este pregătită pentru aderarea la UE. Ungaria blochează trecerea la etapa următoare de negocieri # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova se află deja în etapa în care trebuie să înceapă următoarea rundă a negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă această evoluție este împiedicată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, relatează News.ro. Într-un interviu la Rock FM, șefa statului a fost întrebată despre dosarul integrării în Uniunea […] Articolul Maia Sandu spune că Moldova este pregătită pentru aderarea la UE. Ungaria blochează trecerea la etapa următoare de negocieri apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Zborurile către Aeroportul Internațional Los Angeles au fost suspendate duminică, din cauza deficitului de controlori de trafic aerian generat de închiderea parțială a administrației federale. Administrația Federală pentru Aviație a anunțat că suspendarea plecărilor spre LAX a fost cauzată de lipsa personalului la o unitate de control al traficului aerian din sudul Californiei. Aceasta interdicție […] Articolul Zborurile spre Los Angeles, suspendate din cauza deficitului de personal apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Secretarul Trezoreriei americane a făcut anunțul: SUA și China au ajuns „acord final” privind vânzarea TikTok # Realitatea.md
Statele Unite și China au finalizat detaliile unui acord privind transferul versiunii americane a platformei TikTok către investitori majoritari americani, a anunțat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citat de The Guardian. „Am ajuns la un acord final privind TikTok”, a declarat Bessent duminică, în emisiunea Face the Nation cu Margaret Brennan, difuzată de CBS. El […] Articolul Secretarul Trezoreriei americane a făcut anunțul: SUA și China au ajuns „acord final” privind vânzarea TikTok apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Rusia anunță doborârea a 193 de drone ucrainene. Atacurile vizau Moscova și regiunea Briansk # Realitatea.md
Autoritățile ruse au declarat luni că sistemele lor de apărare aeriană au doborât în timpul nopții 193 de drone ucrainene, dintre care 34 vizau Moscova, iar 47 regiunea Briansk. În Briansk, o regiune situată în sud-vestul Rusiei, aproape de granița cu Ucraina, o dronă ucraineană a lovit un microbuz. În urma incidentului șoferul a murit, […] Articolul Rusia anunță doborârea a 193 de drone ucrainene. Atacurile vizau Moscova și regiunea Briansk apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei. „Fotografia este o meserie care solicită […] Articolul Inna Cerga: „Fotografia este un ambasador puternic al identității noastre” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:20
Ziua de 27 octombrie 2025 aduce o energie specială pentru tine, indiferent de zodia în care te afli. Universul te îndeamnă să asculți mai atent vocea interioară și să ai încredere în intuiția ta. Emoțiile pot fi mai puternice decât de obicei, dar ele te ghidează către decizii importante și spre clarificarea dorințelor tale profunde. […] Articolul Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus, închise din cauza unor baloane suspecte # Realitatea.md
Lituania a închis aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte – baloane cu heliu au pătruns în spațiul său aerian, a anunțat Centrul Național de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest fel înregistrat în ultima săptămână. Autoritățile lituaniene susțin că baloanele sunt folosite […] Articolul Aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus, închise din cauza unor baloane suspecte apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 27 octombrie. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 11 bani. Leul românesc costă 3 lei și 90 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 27 octombrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
În prima zi a săptămânii, vremea va fi ușor instabilă, potrivit prognozelor meteorologilor. Sunt posibile ploi de scurtă durată în mai multe regiuni ale țării, însă acestea vor fi trecătoare și nu vor afecta semnificativ regimul termic. Temperaturile se vor menține în limite normale pentru această perioadă a anului, cu valori cuprinse între +5 și […] Articolul Ploi de scurtă durată și temperaturi potrivite pentru finalul lunii octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Un antrenament ratat nu este o tragedie, însă lipsa mișcării pe termen lung poate avea efecte vizibile asupra corpului. Dacă renunți complet la sport sau nu ai avut niciodată un stil de viață activ, organismul va reacționa în mai multe moduri. Când vine vorba de exerciții fizice, consecvența este esențială. Chiar și persoanele aflate într-o […] Articolul Ce efecte are lipsa mișcării asupra corpului? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:20
Gripa aviară a cuprins Germania, aproximativ 400 de mii de animale au fost sacrificate # Realitatea.md
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forțate să își sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunțat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite agerpres.ro. Conform evaluărilor inițiale, aproximativ 400.000 de pui, rațe, gâște și curcani au fost sacrificați și ulterior eliminați pentru a preveni răspândirea […] Articolul Gripa aviară a cuprins Germania, aproximativ 400 de mii de animale au fost sacrificate apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
După deschiderea serviciilor de chimioterapie la Spitalul Raional Orhei, începând de luni și pacienții din Cahul își vor putea urma tratamentul aproape de casă, fără a se mai deplasa la Chișinău, anunță ministra în exercițiu a sănătății Ala Nemerenco. Astfel, Spitalul Raional Cahul va fi al cincilea centru de tratament chimioterapeutic inaugurat din august, de […] Articolul Serviciul de chimioterapie ajunge la Cahul: Tratamente mai aproape de pacienți apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.