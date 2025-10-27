Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit cu societatea civilă
Realitatea.md, 27 octombrie 2025 15:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut o întâlnire cu reprezentanții societății civile, în cadrul căreia au fost discutate modalitățile prin care noul Guvern poate construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. Despre aceasta a scris Munteanu pe pagina sa de Facebook. În cadrul discuțiilor, au fost abordate mai multe […]
Acum 5 minute
16:00
Procurorii au clasat dosarul medicului care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București # Realitatea.md
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul medicului stomatolog care, săptămâna trecută, ar fi încercat să intre cu mașina în poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei din București. Ancheta a arătat că șoferul nu consumase substanțe psihoactive și avea dreptul legal de a conduce. „Prin ordonanța din data […]
16:00
FOTO Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău, dotat cu un aparat RMN de ultimă generație # Realitatea.md
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman" din Chișinău a fost inaugurat astăzi, 27 octombrie, cabinetul de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Aparatul de RMN de 3 Tesla, cu aplicații avansate în afecțiuni neurologice, în valoare de 34,3 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății, cu sprijinul Băncii Mondiale, în cadrul proiectului de […]
16:00
Camerele te-au surprins în trafic? Acum poți verifica online în MCabinet toate abaterile # Realitatea.md
Începând de astăzi, șoferii pot vizualiza în platforma guvernamentală MCabinet rapoartele automatizate privind abaterile din trafic, detectate de sistemele de supraveghere video. Măsura are scopul de a spori transparența, responsabilitatea și disciplina rutieră, potrivit autorităților. Informațiile generate automat includ încălcările surprinse de camerele de supraveghere instalate pe drumurile publice și permit conducătorilor auto să urmărească […]
16:00
Letonia: 4 ruși au fost reținuți și sunt acuzați de diversiuni. Ar fi pregătit incendieri # Realitatea.md
Autoritățile din Letonia au reținut patru ruși, bănuiți că ar fi pregătit diversiuni. Mai exact, persoanele vizate ar fi intenționat sau ar fi incendiat anumite proprietăți. Ancheta a început în iunie 2024, transmite Mediazona. Conform oficialilor letoni, serviciile speciale rusești ar fi format grupul și l-ar fi instruit. Unul dintre suspecți ar fi căutat executori, […]
Acum 15 minute
15:50
Casa de Cultură din Scumpia va găzdui expoziția fotografică „Rama Albastră", un eveniment dedicat recuperării memoriei colective a satului și valorificării istoriilor personale ale localnicilor. Publicul este invitat să descopere chipurile și poveștile oamenilor care au contribuit, de-a lungul timpului, la continuitatea și identitatea comunității. Organizată în cadrul Programului Național „Acces la Cultură 2025" și […]
15:50
Începând de astăzi, șoferii pot vizualiza în platforma guvernamentală MCabinet rapoartele automatizate privind abaterile din trafic, detectate de sistemele de supraveghere video. Măsura are scopul de a spori transparența, responsabilitatea și disciplina rutieră, potrivit autorităților. Informațiile generate automat includ încălcările surprinse de camerele de supraveghere instalate pe drumurile publice și permit conducătorilor auto să urmărească […]
Acum 30 minute
15:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut o întâlnire cu reprezentanții societății civile, în cadrul căreia au fost discutate modalitățile prin care noul Guvern poate construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. Despre aceasta a scris Munteanu pe pagina sa de Facebook. În cadrul discuțiilor, au fost abordate mai multe […]
15:40
VIDEO Tinerii din Căușeni și Ștefan Vodă promovează egalitatea de gen și respectul în comunitățile lor # Realitatea.md
Peste 670 de tineri și tinere din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă s-au implicat, timp de un an, într-un amplu demers dedicat promovării egalității de gen și combaterii stereotipurilor. Prin ateliere, discuții publice și activități educative organizate de echipa AO „Institutum Virtutes Civilis", ei au fost încurajați să privească critic realitățile din jur, de la […]
Acum o oră
15:20
O imagine falsă cu ministra română de Externe îmbrăcată sumar, virală pe rețelele sociale # Realitatea.md
Uniunea Salvați România (USR) a denunțat pe Facebook o tentativă de manipulare printr-o imagine falsă, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care o viza pe ministra română a Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Potrivit postării, în weekend a circulat pe conturile unor utilizatori „rusofili" o fotografie falsă în care Oana Țoiu apărea într-o rochie roșie. Imaginea a fost […]
15:20
Reacția ministrului Educației: „Sergiu a pus binele școlii mai presus de propria sănătate” # Realitatea.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a reacționat public la vestea morții lui Sergiu Opaeț, director al Gimnaziului „Ion Creangă" din satul Teleșeu și masterand al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chișinău. Oficialul consideră că această pierdere tragică aduce în atenție o problemă profundă și ignorată din sistemul educațional: epuizarea profesională a cadrelor didactice. „Decesul […]
Acum 2 ore
14:50
ULTIMA ORĂ Viitorul premier ar putea cere vineri votul de încredere al Parlamentului. Deputații se reunesc în 2 ședințe # Realitatea.md
Deputații se vor reuni în două ședințe în această săptămână. Joi urmează să fie aleși vicepreședinții Parlamentului, să fie constituit Biroul Permanent și Comisiile. Vineri, se planifică ca în Legislativ să vină candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa pe care a format-o. Noul cabinet de miniștri urmează să prezinte programul de […]
14:30
Guvernul în exercițiu, replică pentru Ceban: Nu avem posturi vacante. În Chișinău se caută ordine # Realitatea.md
Guvernul în exercițiu punctează că nu are posturi vacante, după ce Ion Ceban a menționat că vrea să facă parte din Executiv. Purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri, Daniel Vodă, a declarat că „în Chișinău se caută ordine". „Din nou, tribuna Primăriei este folosită pentru declarații politice. Propunerile de genul celei anunțate de primar […]
14:30
Ministerul Finanțelor cere de la Vlad Plahotniuc despăgubiri de peste 731 de milioane de lei # Realitatea.md
Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de peste 731 de milioane de lei în dosarul „furtul miliardului", sumă care ar reprezenta prejudiciul ce ar fi fost cauzat statului de Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după noua ședință de judecată în dosar, la care inculpatul a fost din nou absent, transmite […]
14:20
Epidemie de sifilis în Ungaria: S-a triplat numărul cazurilor, inclusiv au murit numeroși copii # Realitatea.md
Numărul cazurilor de sifilis congenital din Ungaria s-a triplat, în timp ce numărul cazurilor la adulți s-a dublat, potrivit autorităților. Medicii vorbesc despre o epidemie și spun că ungurii nu iau în serios boala pentru că e „demodată". Ungaria se confruntă cu o veritabilă epidemie de sifilis: numărul cazurilor de sifilis congenital s-a triplat într-un […]
Acum 4 ore
14:00
Procesul de conectare la agentul termic în municipiul Chișinău este în desfășurare, însă o parte dintre instituțiile de învățământ și medicale încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor prezentate la 27 octombrie de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA), doar 63% dintre școli și 72% dintre instituțiile medicale au fost conectate la sistemul centralizat de […]
13:50
Igor Grosu discută cu șefii de fracțiuni despre alegerea Biroului permanent al Parlamentului # Realitatea.md
În aceste momente, are loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare. „Se discută despre alegerea vicepreședinților, a Biroului permanent al Parlamentului, precum și despre componența numerică și nominală a comisiilor permanente", se arată în comunicatul emis de legislativ. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM!
13:50
Fiecare a cincea școală din capitală este supraaglomerată. Numai anul acesta au fost create alte 34 de clase noi, dar extinderea spațiilor actuale de educație nu mai face față creșterii numărului de elevi. Potrivit autorităților locale, în fiecare an sunt înregistrați cu peste 2.000 de elevi mai mulți. Între timp, părinții atrag atenția că lecțiile […]
13:40
Victoria Belous, ministra în exercițiu a Finanțelor, a anunțat că își va continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, după ce nu a fost inclusă în componența noului Cabinet propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Îmi voi continua activitatea în Parlamentul Republicii Moldova, în calitate de deputată", a declarat Belous pentru BANI.MD, întrebată ce va face […]
13:40
Planurile de carieră ale Daniellei Misail-Nichitin. Rămâne în Guvernul format de Munteanu sau pleacă din Executiv? # Realitatea.md
Daniella Misail-Nichitin a ezitat să spună dacă va rămâne în Guvernul format de Alexandru Munteanu sau va părăsi Executivul. Ministra Afacerilor Interne în exercițiu a menționat că îi lasă premierului desemnat prioritate să facă anunțul. „Apreciez interesul de care dați dovadă. Dar avem un prim-ministru desemnat și haideți să lăsăm această prerogativă de a anunța […]
13:40
Alexandru Munteanu, la discuții cu primarii: În centrul dialogului s-au aflat reforma administrației publice locale # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat continuarea consultărilor publice în vederea finalizării programului de guvernare, având o rundă de discuții cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). În centrul dialogului s-au aflat reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și identificarea mecanismelor pentru atragerea mai multor profesioniști în acest domeniu. Potrivit lui Munteanu, primarii […]
13:30
Donald Trump exclude să candideze la vicepreşedinţia SUA în 2028: „Cred că oamenilor nu le-ar plăcea” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump exclude posibilitatea de a candida la postul de vicepreședinte în alegerile prezidențiale din 2028, o ipoteză vehiculată de susținătorii săi ca potențială modalitate de a ocoli limita constituțională care permite cel mult două mandate prezidențiale, relatează AFP, citată de News.ro. „Aș avea dreptul să o fac", a declarat Trump într-o discuție […]
13:30
Doliu în educație. Sergiu Opaeț, director de gimnaziu, s-a stins din viață la 35 de ani # Realitatea.md
Sergiu Opaeț, în vârstă de 35 de ani, director al Gimnaziului „Ion Creangă" din satul Teleșeu, raionul Orhei, și masterand al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chișinău, a decedat subit, lăsând în urmă durere și regret profund în comunitatea academică și educațională. Vestea trecerii sale în neființă a fost confirmată de Facultatea de […]
13:20
Un polițist din SUA trimis la un scandal s-a oprit mai întâi la pizza. Trei oameni au murit între timp # Realitatea.md
Un ofiţer din New Jersey a fost acuzat de comportament necorespunzător, după ce procurorii au afirmat că nu a răspuns rapid şi nu a investigat corespunzător sesizările privind o împuşcătură care s-a dovedit a fi o dublă crimă, oprindu-se în schimb timp de două ore la un bancomat şi la o pizzerie. Sergentul de poliţie Kevin Bollaro […]
13:10
Noul ministru al sănătății, chemat să intervină în cazul practicilor medicale ilegale # Realitatea.md
Jurnalistul Marcel Darie face apel către noul ministru al sănătății, Emil Ceban, să intervină urgent în cazul unor practici medicale ilegale și riscante desfășurate de o clinică privată. Potrivit lui, implicarea cadrelor medicale în business agravează problemele existente în sistemul medical de stat și pune în pericol viața pacientelor. În cadrul unei conferințe de presă […]
13:10
Reacția PSRM după perchezițiile în care ar fi vizați doi membri: Cerem oprirea persecuției opoziției # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a venit cu o reacție la perchezițiile de astăzi, 27 octombrie, în care ar fi vizați președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, în cadrul cauzei penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. „Regimul de guvernământ continuă să-i […]
13:10
Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza # Realitatea.md
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informația precum că trei judecători beți au provocat o bătaie la Soroca. Potrivit oficialei, Poliția a intervenit după un apel la Serviciul
13:00
Fosta deputată ucraineană Irina Kormîșkina și familia ei, dați jos din avion pe Aeroportul Chișinău după un incident la bord # Realitatea.md
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, împreună cu soțul și fiul acesteia, au fost obligați să părăsească un avion pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” înainte de decolare, după un incident provocat de soțul fostei parlamentare. Decizia a aparținut căpitanului aeronavei, scrie IPN cu referire la UNN. Incidentul s-a produs pe 23 octombrie. […] Articolul Fosta deputată ucraineană Irina Kormîșkina și familia ei, dați jos din avion pe Aeroportul Chișinău după un incident la bord apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 mlrd de euro # Realitatea.md
Germania se pregătește pentru o transformare radicală a armatei sale, cu un plan de investiții de 377 de miliarde de euro destinat modernizării forțelor terestre, aeriene, navale, spațiale și cibernetice, potrivit unor documente guvernamentale interne consultate de Politico. Proiectul marchează începutul unei noi etape în ambiția cancelarului Friedrich Merz de a reconstrui complet Armata Germană (Bundeswehr), […] Articolul Germania pregătește cea mai amplă modernizare militară din ultimele decenii, cu investiții de peste 370 mlrd de euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Benzina și motorina se scumpesc! Prețurile, influențate de sancțiunile SUA și cotațiile petrolului # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noi majorări ale prețurilor la carburanți pentru ziua de marți, 28 octombrie. Astfel, benzina cu cifra octanică 95 se va scumpi cu 10 bani, ajungând la 22,58 lei/litru, iar motorina va costa 19,40 lei/litru, în creștere cu 14 bani. Scumpirile vin în contextul în care cotațiile […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc! Prețurile, influențate de sancțiunile SUA și cotațiile petrolului apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Cantinele școlare din Chișinău se modernizează: Investiții de peste 98,6 milioane de lei # Realitatea.md
Ministerul Educației și Cercetării a cheltuit, prin achiziții publice, 57,9 milioane de lei din totalul de 98,6 milioane alocate pentru dotarea cantinelor școlare din municipiul Chișinău. Pentru suma rămasă, aproximativ 40,7 milioane de lei, au fost lansate noi proceduri de achiziții, banii urmând să fie utilizați în continuare pentru modernizarea școlilor capitalei, inclusiv pentru mobilier […] Articolul Cantinele școlare din Chișinău se modernizează: Investiții de peste 98,6 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Cel mai mic muzeu din Republica Moldova este complexul cultural „Vatra Dumeniului”, se află în satul Vorniceni, raionul Strășeni, și este gestionat de Elena Lazarev. Locația oferă vizitatorilor posibilitatea să facă și drumeții, masterclassuri în domeniul culinar, precum și în domeniul fibrei ecologice. „Suntem din 2019 deschiși. Încercăm să aducem autenticitatea la noi acasă. Părinții […] Articolul Cel mai mic muzeu din Moldova se află în satul Vorniceni apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, 27 octombrie, la ora 00:28, pe strada Trandafirilor din municipiul Chișinău. Două autoturisme – un Citroen și un BMW – au fost implicate în coliziune. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar șoferii au scăpat doar cu o sperietură zdravănă și pagube […] Articolul Accident nocturn în capitală: Două mașini sau lovit pe strada Trandafirilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
A provocat scandal și a atacat trecători: tânăr violent din Fălești, condamnat la 4 ani și 6 luni # Realitatea.md
Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Fălești, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism, după ce a fost implicat în două incidente violente în municipiul Chișinău, în decurs de doar o săptămână. Potrivit Procuraturii Generale, primul caz a avut loc în seara zilei de 7 iunie […] Articolul A provocat scandal și a atacat trecători: tânăr violent din Fălești, condamnat la 4 ani și 6 luni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:00
Percheziții într-un dosar pentru pregătirea destabilizărilor: Doi membri PSRM ar fi vizați # Realitatea.md
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ar fi fost vizați de perchezițiile desfășurate astăzi dimineața, 27 octombrie, de oamenii legii, transmite TVR Moldova. Deciderile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe […] Articolul Percheziții într-un dosar pentru pregătirea destabilizărilor: Doi membri PSRM ar fi vizați apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # Realitatea.md
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă. „Am ales să-mi construiesc viitorul în Republica Moldova pentru că îmi doresc să creez valoare și locuri […] Articolul Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Gușan nu va mai putea vinde icre în Europa? Consiliul UE discută despre noi sancțiuni pentru liderii de la Tiraspol # Realitatea.md
Uniunea Europeană pare să pregătească noi sancțiuni contra liderilor transnistreni. Subiectul a fost pe agenda Consiliului UE pe 22 octombrie. De asemenea, chestiunea se regăsește și pe agenda Consiliului Agricultură și Pescuit, care are lor în perioada 27-28 octombrie la Luxemburg. Deocamdată documentul privind sancțiunile nu a fost făcut public și nu se cunoaște cine […] Articolul Gușan nu va mai putea vinde icre în Europa? Consiliul UE discută despre noi sancțiuni pentru liderii de la Tiraspol apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, propune ca edilul capitalei să fie inclus în componența Guvernului Republicii Moldova, subliniind importanța unui dialog direct între autoritățile locale și cele centrale. „Un lucru ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, să fie și membru de […] Articolul Edilul capitalei vrea la masa Guvernului: „Este logic și corect” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un val de furtuni puternice va lovi Europa: meteorologii avertizează asupra unei luni noiembrie cu vreme severă # Realitatea.md
Europa se pregătește pentru o schimbare majoră a vremii la începutul lunii noiembrie, odată cu instalarea unui tipar atmosferic specific sezonului de toamnă: ploi abundente, vânt puternic și un risc crescut de inundații în mai multe regiuni ale continentului, transmite Severe-weather. Conform Antena 3 CNN, după trecerea furtunii Benjamin care a afectat vestul Europei, un […] Articolul Un val de furtuni puternice va lovi Europa: meteorologii avertizează asupra unei luni noiembrie cu vreme severă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Un accident rutier grav s-a produs vineri pe drumul național DN2, în județul Iași, după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, patru persoane au fost implicate, iar două dintre ele, bărbați de 39 și 42 de ani, au murit pe loc. La fața locului au intervenit 13 pompieri cu două […] Articolul Clipe de coșmar la Iași. Un TIR s-a răsturnat peste o mașină – doi morți apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Ceban, despre numiri în viitorul Guvern: Este important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat procesul consultărilor publice privind formarea noului Cabinet de miniștri, condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, subliniind importanța responsabilității și profesionalismului în alegerea noilor membri ai Guvernului. Edilul a atras atenția că discuțiile actuale reprezintă nu doar un exercițiu formal, ci o acțiune cu impact major asupra funcționării instituțiilor […] Articolul Ceban, despre numiri în viitorul Guvern: Este important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Tradițional, în sezonul rece, Cetatea Soroca își închide porțile pentru vizitatori. Însă, începând cu acest an, fortăreața medievală din nordul țării va putea fi vizitată printr-o metodă specială. Accesul va fi posibil prin programarea prealabilă la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Soroca, situat în apropierea cetății, sau la numărul de telefon 069745369, transmite […] Articolul Cetatea Soroca poate fi vizitată și iarna! Află cum poți intra apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
75 de localități din țară își serbează astăzi hramul Sfintei Parascheva. Poliția asigură ordinea publică # Realitatea.md
Astăzi, 27 octombrie, 75 de localități din Republica Moldova își serbează hramul, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei în credința creștinilor ortodocși de stil vechi. Pentru ca evenimentele să se desfășoare în siguranță, Inspectoratul General al Poliției anunță că va mobiliza efective în toate zonele în care se organizează activități publice. Oamenii legii […] Articolul 75 de localități din țară își serbează astăzi hramul Sfintei Parascheva. Poliția asigură ordinea publică apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
În partea de vest a oraşului, în sectorul Buiucani, se află Grădina Publică „Alunelul”, care se întinde pe 11 hectare, fondată în anul 1958 pe locul unui cimitir evreiesc, o parte a căruia a fost pur şi simplu demolat, iar o parte dintre rămăşiţele pământești au fost mutate în noul cimitir, situat mai sus de […] Articolul Grădina Publică „Alunelul” – spațiul verde renovat cu ajutorul României apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Două kilograme de „sare” ascunse în roata unui BMW, depistate la frontiera de la Palanca # Realitatea.md
Două kilograme de droguri de tip „sare” au fost descoperite de oamenii legii în roata de rezervă a unui automobil BMW, la punctul de trecere a frontierei Palanca. Valoarea drogurilor ridicate depășește 800.000 de lei. Doi suspecți au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, mașina era condusă de […] Articolul Două kilograme de „sare” ascunse în roata unui BMW, depistate la frontiera de la Palanca apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Un locatar al blocului din orașul Florești, unde sâmbătă, 25 octombrie, s-a produs o explozie, a decedat astăzi dimineața pe patul de spital. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea. „La Poliție este înregistrat și este inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a […] Articolul Explozia din orașul Florești: Un locatar a decedat pe patul de spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Trump consideră „nepotrivit” testul rachetei nucleare Burevestnik anunțat de Putin: „Ar trebui să pună capăt războiului” # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a catalogat drept „nepotrivit” anunţul făcut de către omologul său rus Vladimir Putin privind testul final reușit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară Burevestnik, relatează AFP. „Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina. Acest război, care trebuia să […] Articolul Trump consideră „nepotrivit” testul rachetei nucleare Burevestnik anunțat de Putin: „Ar trebui să pună capăt războiului” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
A obținut peste un milion de lei înșelând vârstnici cu o schemă falsă – acum va sta 9 ani după gratii # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Inculpatul a acționat în cadrul unui grup infracțional care utiliza bine-cunoscuta schemă „ruda implicată în accident” pentru a păcăli persoane în vârstă. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, în […] Articolul A obținut peste un milion de lei înșelând vârstnici cu o schemă falsă – acum va sta 9 ani după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Atenție! Bărbatul din imagini este căutat de poliție pentru comiterea unei infracțiuni # Realitatea.md
Un bărbat este căutat de oamenii legii, după ce, în luna iulie 2025, a răpit un automobil de pe o stradă din Bălți și a plecat într-o direcție necunoscută. În acest sens, polițiștii îndeamnă cetățenii să anunțe autoritățile dacă dețin informații despre locul aflării acestuia. „La data de 20 iulie curent, acesta, profitând de faptul […] Articolul Atenție! Bărbatul din imagini este căutat de poliție pentru comiterea unei infracțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:00
Justiția turcă emite un nou mandat de arestare pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic” # Realitatea.md
Un tribunal turc a emis un nou ordin de arestare pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic”, intensificând campania de represiune a opoziției de către guvernul turc, potrivit agenției Anadolu, citată de Mediafax. Conform sursei, mandatul de arestare a fost emis în noaptea de duminică spre luni și îi vizează, pe lângă […] Articolul Justiția turcă emite un nou mandat de arestare pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Bronz pentru Moldova la Campionatul Mondial de lupte libere: Alexandr Gaidarlî a strălucit pe podium # Realitatea.md
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere, rezervat sportivilor sub 23 de ani. „Reprezentantul țării noastre l-a învins în finala mică a categoriei de greutate de până la 70 kg, pe kazahul Maiis Aliyev, scor 10-3. Gaidarlî a ajuns în semifinale după ce a trecut pe rând de […] Articolul Bronz pentru Moldova la Campionatul Mondial de lupte libere: Alexandr Gaidarlî a strălucit pe podium apare prima dată în Realitatea.md.
