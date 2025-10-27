(VIDEO) Noi detalii despre perchezițiile în dosarul privind instruirile în Serbia: Două persoane, reținute
Vocea Basarabiei, 27 octombrie 2025 17:20
Doi suspecți au fost reținuți astăzi, 27 octombrie, în urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii în cadrul dosar penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, organizate prin instruiri în Serbia. Ofițerii Direcției Investigații „Nord" și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din
• • •
Acum 10 minute
17:30
(VIDEO) Noi detalii despre perchezițiile în dosarul privind instruirile din Serbia: Două persoane, reținute # Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
17:20
(VIDEO) Noi detalii despre perchezițiile în dosarul privind instruirile în Serbia: Două persoane, reținute # Vocea Basarabiei
Acum o oră
16:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut astăzi, 27 octombrie, consultări publice asupra programului de guvernare cu reprezentanții societății civile „Am discutat cu reprezentanții societății civile despre cum putem construi un proces de guvernare mai transparent, incluziv și bazat pe dialog deschis. Am abordat teme importante precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și
Acum 2 ore
16:20
Ministrul Educației, după moartea lui Sergiu Opaeț: „Pierderea lui ne obligă să vorbim deschis despre o problemă reală și adesea ignorată” # Vocea Basarabiei
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, a transmis un mesaj de condoleanțe în legătură cu decesul lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă" din satul Teleșeu, raionul Orhei. Oficialul a subliniat că Sergiu Opaeț a fost un director profund implicat în viața școlii și un om care a pus mereu binele comunității înaintea propriei
16:00
Dosarul „furtul miliardului”: Statul cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei de la Plahotniuc # Vocea Basarabiei
Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, sumă pe care acuzarea o impută lui Vlad Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului". Declarația a fost făcută de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după ședința de judecată de astăzi. „Acțiunea civilă
Acum 4 ore
15:10
Premierul desemnat Alexandru Munteanu ar urma să ceară vineri votul de încredere al Parlamentului # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu ar urma să ceară vineri, 27 octombrie, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și componenței noului Guvern de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Oficialul a precizat că Parlamentul Republicii Moldova se va întruni în ședințe joi și vineri pentru
14:30
(FOTO) Valize pline cu țigări și un zbor spre Londra: Doi cetățeni, reținuți la Aeroportul din Chișinău # Vocea Basarabiei
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, care intenționau să zboare spre Marea Britanie, au încercat să iasă din țară cu valize pline cu țigări, însă planurile lor au fost dejucate de inspectorii vamali, în colaborare cu polițiștii de frontieră, la Aeroportul Internațional Chișinău. Cei doi călători au ales culoarul verde „Nimic de declarat", dar comportamentul lor
13:50
(FOTO) Alexandru Munteanu, noi detalii despre consultările publice privind programul de guvernare # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut astăzi, 27 octombrie, consultări publice cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova. Potrivit acestuia, părțile au discutat despre reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale și despre cum pot fi atrași mai mulți profesioniști în administrația locală. „Continuăm seria consultărilor publice pentru a finaliza programul de guvernare. (…) Primarii
Acum 6 ore
13:30
Compania aeriană FLYONE marchează un moment de sărbătoare pentru companie și pasageri: transportarea pasagerului cu numărul 5.000.000. Pasagerul norocos era la bordul aeronavei care a operat zborul Frankfurt – Chișinău. La sosirea pe Aeroportul Internațional Chișinău, acesta a fost întâmpinat festiv. Atmosfera a fost una plină de emoție, zâmbete și surprize. Pentru a marca evenimentul,
13:10
Ion Ceban a declarat astăzi, 27 octombrie, că primarul general al municipiului Chișinău ar trebui să facă parte din Guvernul Republicii Moldova. El susține că Primăria și Guvernul ar trebui să colaboreze direct, dar „nu prin interpuși". „Ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni,
12:30
Luptătorul de stil liber din Republica Moldova, Alexandr Gaidarlî, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte, rezervat sportivilor sub vârsta de 23 de ani. El a concurat la categoria de greutate de până la 70 de kg și i-a învins pe reprezentanții Cubei și Kârgâzstanului, dar a pierdut în semifinală în fața
12:00
(VIDEO) Două kilograme de droguri, ascunse în roata de rezervă a unui automobil: Doi bărbați, reținuți la frontieră # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiștii de la Inspectoratul Ciocana, polițiștii de frontieră și procurorii, au destructurat o rețea implicată în traficul ilicit de droguri. Doi bărbați au fost reținuți și plasați în arest pentru 30 de zile, după ce oamenii legii au descoperit două kilograme de droguri ascunse în roata
Acum 8 ore
11:30
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat. Bărbatul, în vârstă de 68 de ani,
11:10
Tudor Giurgiu: „Nu stați și așteptați ca statul vă va finanța proiectele. Mergeți în piață și căutați bani.” # Vocea Basarabiei
Regizorul și producătorul român Tudor Giurgiu, fondator al Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), al Galei Premiilor Gopo și al Asociației Romanian Film Promotion, subliniază necesitatea unui nou model de dezvoltare culturală, bazat pe colaborarea dintre instituțiile publice și mediul privat. Vorbind despre responsabilitatea de a susține cinematografia, Giurgiu declară: „Ținând cont de costurile filmelor,
10:40
Neutralitate activă și reforme strategice: direcțiile de securitate ale noului Parlament, analizate la „Eurosecuritate” # Vocea Basarabiei
Într-o nouă ediție a emisiunii „Eurosecuritate", analistul Ion Tăbârță a discutat alături de Radu Burduja, fost secretar de stat general al Ministerului Apărării și director executiv al Institutului Euro-Atlantic, despre evoluțiile recente în domeniul securității și apărării naționale. Invitatul a remarcat că legislativul precedent a avut o activitate „prodigioasă" în această sferă, fiind adoptate documente
09:50
Percheziții în nordul Republicii Moldova în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Vocea Basarabiei
Poliția Națională anunță că, în această dimineață, oamenii legii au efectuat percheziții în nordul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul țării. Potrivit comunicatului instituției, acțiunile sunt desfășurate de angajații Direcției investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS și polițiștii
09:40
Ion Munteanu anunță noi propuneri pentru Guvern: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță, nominalizați în funcții-cheie # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Ion Munteanu a anunțat trei noi propuneri pentru funcțiile-cheie din viitorul Cabinet de miniștri. Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025, este propus pentru funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare. Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea și implementarea strategiilor
Acum 12 ore
08:00
Producția de pește din Republica Moldova se va tripla până în 2028, potrivit noului Program Strategic al Sectorului de Acvacultură # Vocea Basarabiei
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani, potrivit proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru perioada 2026–2030, aflat în prezent în consultare publică, transmite IPN. Conform documentului, producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, prin creșterea cu 25% a numărului de întreprinderi
Acum 24 ore
20:10
Maia Sandu: „Republica Moldova este pregătită să înceapă următoarea etapă de negocieri cu Uniunea Europeană, dar procesul este blocat de Ungaria” # Vocea Basarabiei
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara se află în punctul în care ar trebui să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă procesul este blocat de refuzul Ungariei în privința Ucrainei. Într-un interviu acordat postului Rock FM, șefa statului a subliniat că, indiferent de blocajul politic, autoritățile de
19:10
Sprijinul României în procesul de aderare a R. Moldova la UE, subiect de discuții la București # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a avut astăzi, 26 octombrie, la București, o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România. „Am discutat despre proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și despre avansarea procesului de aderare a
Ieri
15:50
(FOTO) Președintele R. Moldova, întâlnire cu Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului la București # Vocea Basarabiei
În cadrul vizitei la București, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale. Discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea valorilor creștine care apropie comunitățile.
15:30
Cine vor fi noii miniștri? Premierul desemnat dezvăluie propunerile pentru Sănătate, Justiție și Cultură # Vocea Basarabiei
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a dezvăluit numele primilor trei miniștri care vor face parte din noul Guvern de la Chișinău. Este vorba despre Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan. „Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", este propus pentru a prelua
13:00
Peste 50 de antreprenori și investitori din Republica Moldova și Japonia au participat, pe 25 octombrie, la Forumul Businessului Moldova–Japonia, eveniment dedicat promovării cooperării economice, inovației și parcursului european al Republicii Moldova. Ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a declarat că forumul marchează „o etapă importantă" în consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări,
12:50
Vladislav Cojuhari ar putea deveni noul ministru al Justiției în Guvernul Munteanu # Vocea Basarabiei
Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar urma să preia funcția de ministru al Justiției în viitorul Cabinet condus de Alexandru Munteanu, potrivit surselor Ziarului de Gardă. Licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare" a MAI, Cojuhari și-a continuat studiile masterale în domeniul dreptului penal. El este, totodată, absolvent al Academiei
11:00
Catedrala Națională din București, sfințită în prezența Patriarhilor Bartolomeu I și Daniel # Vocea Basarabiei
Catedrala Națională din București, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul, descris de Patriarhie drept unul al „desăvârșirii spirituale" a edificiului, marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15
10:30
Republica Moldova revine la ora de iarnă: ceasurile se dau înapoi cu o oră, iar organismul are nevoie de timp pentru adaptare # Vocea Basarabiei
Duminică, la ora 4:00 dimineața, Republica Moldova va trece la ora oficială de iarnă, alăturându-se statelor europene care, în fiecare toamnă, își mută ceasurile cu o oră înapoi. Schimbarea transformă diminețile în mai luminoase și serile în mai întunecate — un gest mecanic pentru unii, dar o provocare biologică pentru alții. De mai bine de
10:00
Igor Grosu: Republica Moldova are nevoie urgentă de reguli clare pentru spațiul informațional și rețelele sociale # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că Republica Moldova are nevoie de reglementări clare în domeniul spațiului informațional, pentru a combate eficient campaniile de dezinformare fără a limita libertatea de exprimare. Una dintre prioritățile noului legislativ controlat de PAS este reglementarea activității rețelelor sociale, a declarat oficialul în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Rlive,
09:20
Poliția de Frontieră avertizează: documentele de călătorie deteriorate nu pot fi folosite la trecerea frontierei # Vocea Basarabiei
Poliția de Frontieră informează cetățenii că documentele de călătorie deteriorate – fie că au fost spălate, murdărite cu cariocă, rupte, tăiate sau „personalizate" artistic de copii – nu pot fi utilizate pentru traversarea frontierei de stat, fiind considerate nevalabile. Instituția precizează că, în cazul în care un document este deteriorat, titularul are obligația de a-l
09:20
SUA pregătesc noi sancțiuni dure împotriva Rusiei, dar cer Europei să facă următorul pas # Vocea Basarabiei
Administrația Donald Trump a elaborat un nou set de sancțiuni care ar putea lovi sectoare esențiale ale economiei ruse, în cazul în care Vladimir Putin va continua să amâne oprirea războiului din Ucraina. Totuși, Washingtonul vrea ca mai întâi Europa să crească presiunea asupra Moscovei, au declarat pentru Reuters un oficial american și o altă
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Astfel, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la ora 04:00 la 03:00. Astfel, ziua de duminică, 25 octombrie, va fi cea mai lungă din acest an, având 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă
16:10
Nicușor Dan: Timpii de așteptare s-au înjumătățit în vămile dintre România și R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președintele Nicușor Dan a declarat că timpii de așteptare în vămile dintre România și Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată și problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă. Nicușor Dan a afirmat, vineri seară, la Iași, că primește rapoarte la fiecare trei săptămâni și că a […] Articolul Nicușor Dan: Timpii de așteptare s-au înjumătățit în vămile dintre România și R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare. El a anunțat pe pagina sa de Facebook că primele discuții le-a avut cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. „Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul […] Articolul Premierul desemnat a început consultările publice privind programul de guvernare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Misiune de evacuare din Fâșia Gaza, încheiată cu succes: Patru persoane au ajuns în siguranță în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Patru cetățeni palestinieni, soți ai unor moldovence, au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova. Evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor diplomatice ale echipei Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău și ale Ambasadelor Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankara, în cooperare cu partenerii externi. Potrivit MAE al […] Articolul Misiune de evacuare din Fâșia Gaza, încheiată cu succes: Patru persoane au ajuns în siguranță în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
(FOTO) Explozie la Florești: Două persoane rănite și 51 de locatari evacuați dintr-un bloc afectat # Vocea Basarabiei
Două persoane au ajuns la spital în urma unei explozii produse, în dimineața zilei de 25 octombrie, într-un apartament din orașul Florești. Echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit imediat la fața locului, după ce apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Acestea au evacuat 51 de persoane, dintre […] Articolul (FOTO) Explozie la Florești: Două persoane rănite și 51 de locatari evacuați dintr-un bloc afectat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Igor Grosu: Dialogul dintre Chișinău și București, o prioritate pentru noul Parlament al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ. Declarația a fost făcută de Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova după o întrevedere cu Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului României, aflat într-o vizită la Chișinău. Părțile au discutat despre proiectele comune din diverse domenii, dar și despre sprijinul pe care România îl poate […] Articolul Igor Grosu: Dialogul dintre Chișinău și București, o prioritate pentru noul Parlament al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
În această dimineață, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră informează că se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru punctele de traversare Leova, […] Articolul (FOTO) Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze duminică o vizită la București. Șefa statului va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută și o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Catedrala […] Articolul Maia Sandu, o nouă vizită la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
24 octombrie 2025
20:10
Franța va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum și avioane de luptă Mirage, a anunțat vineri președintele Emmanuel Macron aliații Ucrainei reuniți în videoconferință. „Vom furniza zilele următoare noi rachete Aster, noi programe de antrenament și noi avioane Mirage”, a declarat el de la Paris, fără a oferi alte detalii, transmite […] Articolul Franța va livra Ucrainei noi rachete Aster și avioane de luptă Mirage apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Atenție la mesajele false: Poliția semnalează noi tentative de fraudă pe internet # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii Republicii Moldova că, în ultimele zile, pe adresele electronice ale unor persoane ajung mesaje false, transmise în numele Poliției. Mesajele respective conțin niște pretinse „citații” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni. Ulterior, persoanei vizate i se cer date personale, informații confidențiale sau bani, sub pretextul evitării […] Articolul Atenție la mesajele false: Poliția semnalează noi tentative de fraudă pe internet apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene. CEDO a constatat detenții ilegale, maltratări și încălcări ale libertății de circulație și de exprimare, obligând Rusia să plătească despăgubiri totale de peste 100 de mii de euro. Avocații asociației Promo-LEX, care au reprezentat persoanele la […] Articolul Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
(FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 5 milioane de pasageri deserviți # Vocea Basarabiei
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins vineri, 24 octombrie, a atins vineri pragul de 5 milioane de pasageri deserviți. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, atingerea pragului de 5 milioane de pasageri în decursul anului 2025 reprezintă un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova. „Performanța este rezultatul investițiilor realizate în ultimii ani […] Articolul (FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 5 milioane de pasageri deserviți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean vor fi numiți în calitate de adjuncți ai șefului Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan. Candidaturi au fost aprobate astăzi, 24 octombrie, de Consiliul Superior al Procurorilor. „Potrivit hotărârilor, procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean urmează să fie numiți în calitate de adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii […] Articolul Aprobat: Procuratura Anticorupție va avea trei noi adjuncți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
(VIDEO) Un cetățean străin a încercat să scoată din R. Moldova un pistol fără documente # Vocea Basarabiei
Un cetățean ucrainean este documentat de oamenii legii după ce a fost prins la ieșirea din Republica Moldova cu un pistol și muniții nedeclarate. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, s-a prezentat la pista de control a postului vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, conducând un automobil de lux. Deși acesta […] Articolul (VIDEO) Un cetățean străin a încercat să scoată din R. Moldova un pistol fără documente apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Veronica Mihailov-Moraru, noul consilier al președintei Maia Sandu în domeniul justiției # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Veronică Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Aceasta își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale pe 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență profesională. De-a lungul carierei, a activat în instituții publice și organizații neguvernamentale, contribuind la elaborarea […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru, noul consilier al președintei Maia Sandu în domeniul justiției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Președintele oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc „Pobeda” a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI). Potrivit Poliției, reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. În luna septembrie, ofițerii de investigație au efectuat 46 de percheziții în mai […] Articolul Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a evitat să spună dacă se va regăsi în noul Guvern de la Chișinău, dar a precizat că va continua să pună umărul la reforma justiției. Oficialul a declarat astăzi, în cadrul conferinței de totalizare a activității sale la Ministerul Justiției, că este la final de mandat în […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru: „Sunt la final de mandat în Guvernul Recean” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița # Vocea Basarabiei
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN. Precizările au fost făcute după ce în spațiul public au apărut informații cu privire […] Articolul Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere din Rusia: Creșteri de prețuri la benzină și motorină în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Prețurile la benzină și motorină în Republica Moldova s-au scumpit pentru prima dată în ultima lună, la doar o zi după ce SUA au impus sancțiuni asupra companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în perioada 25-27 octombrie, prețul pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 […] Articolul Sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere din Rusia: Creșteri de prețuri la benzină și motorină în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Președintele R. Moldova, distincții de stat pentru mai mulți scriitori și critici literari # Vocea Basarabiei
Mai mulți scriitori și critici literari vor primi distincții de stat în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii. Un decret în acest a fost semnat vineri, 24 octombrie 2025, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Distincțiile au fost acordate pentru succese remarcabile în activitatea de creație, contribuția la promovarea valorilor culturale și […] Articolul Președintele R. Moldova, distincții de stat pentru mai mulți scriitori și critici literari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
(VIDE0) Captură uriașă de țigări de contrabandă la vama Lipcani: Șase persoane au fost reținute # Vocea Basarabiei
Peste 1,8 milioane de țigări de contrabandă au fost depistate de angajații postului vamal de frontieră Lipcani-Rădăuți-Prut, sub conducerea PCCOCS. Acestea erau ascunse în două autocamioane care, conform actelor, transportau puieți decorativi și urmau să ajungă în București. În urma verificărilor efectuate de inspectorii vamali, în spatele plantelor au fost găsite 59 și, respectiv, 130 […] Articolul (VIDE0) Captură uriașă de țigări de contrabandă la vama Lipcani: Șase persoane au fost reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
