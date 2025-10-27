Evaziune fiscală de milioane: A fost depistată o schemă prin care erau spălați bani din servicii pentru cetățenie”

13:30

O sesizare pe numele a trei judecători din Soroca a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după ce aceștia s-ar fi îmbătat și ar fi bătut un angajat al unei stații PECO, potrivit informațiilor publicate de PulsMedia.MD. Surse din cadrul instituției au precizat că incidentul a avut loc în noaptea de 9 octombrie, […] Articolul Trei judecători beți ar fi bătut un angajat de la o benzinărie din Soroca și ar fi provocat un accident apare prima dată în Realitatea.md.