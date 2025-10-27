Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva

07:20

Ziua de 27 octombrie 2025 aduce o energie specială pentru tine, indiferent de zodia în care te afli. Universul te îndeamnă să asculți mai atent vocea interioară și să ai încredere în intuiția ta. Emoțiile pot fi mai puternice decât de obicei, dar ele te ghidează către decizii importante și spre clarificarea dorințelor tale profunde. […] Articolul Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.