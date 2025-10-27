Un val de furtuni puternice va lovi Europa: meteorologii avertizează asupra unei luni noiembrie cu vreme severă

15:00

Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează știrileprotv.ro. Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, la ora locală 22:00 […]