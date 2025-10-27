Un val de furtuni puternice va lovi Europa: meteorologii avertizează asupra unei luni noiembrie cu vreme severă
Realitatea.md, 27 octombrie 2025 11:30
Europa se pregătește pentru o schimbare majoră a vremii la începutul lunii noiembrie, odată cu instalarea unui tipar atmosferic specific sezonului de toamnă: ploi abundente, vânt puternic și un risc crescut de inundații în mai multe regiuni ale continentului, transmite Severe-weather. Conform Antena 3 CNN, după trecerea furtunii Benjamin care a afectat vestul Europei, un
• • •
Acum 5 minute
11:50
Gușan nu va mai putea vinde icre în Europa? Consiliul UE discută despre noi sancțiuni pentru liderii de la Tiraspol # Realitatea.md
Uniunea Europeană pare să pregătească noi sancțiuni contra liderilor transnistreni. Subiectul a fost pe agenda Consiliului UE pe 22 octombrie. De asemenea, chestiunea se regăsește și pe agenda Consiliului Agricultură și Pescuit, care are lor în perioada 27-28 octombrie la Luxemburg. Deocamdată documentul privind sancțiunile nu a fost făcut public și nu se cunoaște cine
Acum 15 minute
11:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, propune ca edilul capitalei să fie inclus în componența Guvernului Republicii Moldova, subliniind importanța unui dialog direct între autoritățile locale și cele centrale. „Un lucru ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, să fie și membru de
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:20
Un accident rutier grav s-a produs vineri pe drumul național DN2, în județul Iași, după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, patru persoane au fost implicate, iar două dintre ele, bărbați de 39 și 42 de ani, au murit pe loc. La fața locului au intervenit 13 pompieri cu două
11:20
Ceban, despre numiri în viitorul Guvern: Este important să nu fie coordonate din umbră de același punct de comandă # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat procesul consultărilor publice privind formarea noului Cabinet de miniștri, condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, subliniind importanța responsabilității și profesionalismului în alegerea noilor membri ai Guvernului. Edilul a atras atenția că discuțiile actuale reprezintă nu doar un exercițiu formal, ci o acțiune cu impact major asupra funcționării instituțiilor
11:20
Tradițional, în sezonul rece, Cetatea Soroca își închide porțile pentru vizitatori. Însă, începând cu acest an, fortăreața medievală din nordul țării va putea fi vizitată printr-o metodă specială. Accesul va fi posibil prin programarea prealabilă la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Soroca, situat în apropierea cetății, sau la numărul de telefon 069745369, transmite
11:10
75 de localități din țară își serbează astăzi hramul Sfintei Parascheva. Poliția asigură ordinea publică # Realitatea.md
Astăzi, 27 octombrie, 75 de localități din Republica Moldova își serbează hramul, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei în credința creștinilor ortodocși de stil vechi. Pentru ca evenimentele să se desfășoare în siguranță, Inspectoratul General al Poliției anunță că va mobiliza efective în toate zonele în care se organizează activități publice. Oamenii legii
11:10
În partea de vest a oraşului, în sectorul Buiucani, se află Grădina Publică „Alunelul", care se întinde pe 11 hectare, fondată în anul 1958 pe locul unui cimitir evreiesc, o parte a căruia a fost pur şi simplu demolat, iar o parte dintre rămăşiţele pământești au fost mutate în noul cimitir, situat mai sus de
11:00
Două kilograme de „sare" ascunse în roata unui BMW, depistate la frontiera de la Palanca # Realitatea.md
Două kilograme de droguri de tip „sare" au fost descoperite de oamenii legii în roata de rezervă a unui automobil BMW, la punctul de trecere a frontierei Palanca. Valoarea drogurilor ridicate depășește 800.000 de lei. Doi suspecți au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Poliției, mașina era condusă de
Acum 2 ore
10:50
Un locatar al blocului din orașul Florești, unde sâmbătă, 25 octombrie, s-a produs o explozie, a decedat astăzi dimineața pe patul de spital. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Florești, Lilia Harea. „La Poliție este înregistrat și este inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor", a
10:50
Trump consideră „nepotrivit" testul rachetei nucleare Burevestnik anunțat de Putin: „Ar trebui să pună capăt războiului" # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a catalogat drept „nepotrivit" anunţul făcut de către omologul său rus Vladimir Putin privind testul final reușit al rachetei de croazieră ruse cu propulsie nucleară Burevestnik, relatează AFP. „Este nepotrivit din partea lui Putin să spună asta. El ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina. Acest război, care trebuia să
10:30
A obținut peste un milion de lei înșelând vârstnici cu o schemă falsă – acum va sta 9 ani după gratii # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie. Inculpatul a acționat în cadrul unui grup infracțional care utiliza bine-cunoscuta schemă „ruda implicată în accident" pentru a păcăli persoane în vârstă. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, în
10:20
Atenție! Bărbatul din imagini este căutat de poliție pentru comiterea unei infracțiuni # Realitatea.md
Un bărbat este căutat de oamenii legii, după ce, în luna iulie 2025, a răpit un automobil de pe o stradă din Bălți și a plecat într-o direcție necunoscută. În acest sens, polițiștii îndeamnă cetățenii să anunțe autoritățile dacă dețin informații despre locul aflării acestuia. „La data de 20 iulie curent, acesta, profitând de faptul
10:00
Justiția turcă emite un nou mandat de arestare pentru primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic" # Realitatea.md
Un tribunal turc a emis un nou ordin de arestare pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic", intensificând campania de represiune a opoziției de către guvernul turc, potrivit agenției Anadolu, citată de Mediafax. Conform sursei, mandatul de arestare a fost emis în noaptea de duminică spre luni și îi vizează, pe lângă
10:00
Bronz pentru Moldova la Campionatul Mondial de lupte libere: Alexandr Gaidarlî a strălucit pe podium # Realitatea.md
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte libere, rezervat sportivilor sub 23 de ani. „Reprezentantul țării noastre l-a învins în finala mică a categoriei de greutate de până la 70 kg, pe kazahul Maiis Aliyev, scor 10-3. Gaidarlî a ajuns în semifinale după ce a trecut pe rând de
10:00
Moldova oferă lecții de reziliență de la care UE poate învăța. Interviu cu Iwona Piórko # Realitatea.md
Republica Moldova oferă lecții de reziliență de la care întreaga Uniune Europeană are de învățat, afirmă noua ambasadoare a UE la Chișinău, Iwona Piórko. Într-un interviu acordat Agenției IPN, diplomata a menționat că obiectivul principal al Uniunii Europene în Republica Moldova este sprijinirea deplină a parcursului de aderare și a reformelor care apropie țara de
Acum 4 ore
09:50
Budanov: Care sunt cele trei obiective principale ale războiului hibrid dus de Rusia împotriva Europei # Realitatea.md
Campania de război hibrid desfășurată de Rusia împotriva Europei, care include acte de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni aeriene și raiduri cu drone, urmărește trei obiective principale, susține Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR). Conform declarațiilor făcute într-un interviu pentru publicația Il Foglio di Intalia, aceste acțiuni nu sunt întâmplătoare. Potrivit lui
09:40
Oamenii legii desfășoară percheziții în nordul țării, într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță că, în aceste momente, desfășoară mai multe percheziții în nordul țării, în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, legate de deplasările și instruirile din Serbia. Autoritățile vor veni ulterior cu mai multe detalii. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul
09:30
Tensiuni în coaliție. Bolojan invită, din nou, PSD să-l dea jos: „Pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă" # Realitatea.md
Premierul român Ilie Bolojan a reacționat duminică la acțiunile recente ale PSD, adresând o nouă invitație social-democraților de a-și asuma propriile soluții în ceea ce privește reformarea aparatului administrativ și legea pensiilor magistraților, inclusiv printr-o moțiune de cenzură, informează Antena 3 CNN. „Dacă au soluții, să vină să le propună. Dacă nu le convine guvernul,
09:30
Evaziune fiscală de milioane: A fost depistată o schemă prin care erau spălați bani din servicii pentru cetățenie" # Realitatea.md
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a cauzat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei Bugetului public național, a fost deconspirată de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SFS. În acest sens, au fost efectuate 12 percheziții la contribuabili care prestează servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii
09:30
Trei nume noi, Andrian Gavriliță, Valeriu Chiveri și Eugen Osmochescu vor face parte din noua echipă guvernamentală, a anunțat premierul desemnat, Alexandru Munteanu, în dimineața zilei de luni, 27 octombrie. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță
09:00
Rusia crește masiv bugetul pentru propagandă și tăieri selective în programele sociale: „Nu pot câștiga pe front, investesc în dezinformare". Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a declarat că Federația Rusă intensifică războiul informațional împotriva Ucrainei, alocând fonduri record pentru propagandă, potrivit Disinfo.md. Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe, difuzat pe 19 octombrie, creșterea alocărilor
08:50
Cea mai strălucitoare cometă a anului a fost vizibilă pe cerul nopții: Lemmon revine abia în mileniul următor # Realitatea.md
Cometa C/2025 A6 (Lemmon) a trecut în noaptea de marți spre miercuri în apropierea Pământului, marcând o apariție extrem de rară. Corpul ceresc nu a mai fost observat din secolul al VII-lea și va reveni în vecinătatea planetei abia peste aproximativ 1.300 de ani. Cometa, cu o perioadă de revolu
08:40
Anastasia Nichita reacționează la criticile privind mandatul de deputată: Am studii; nu am ajuns din pod acolo # Realitatea.md
Vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a publicat un video pe rețelele de socializare în care a comentat reacțiile apărute după prima sa zi în Parlamentul Republicii Moldova. Sportiva, devenită recent deputată, a explicat că emoțiile resimțite în fața presei au fost firești, dat fiind că era pentru prima dată într-un cadru politic oficial. Nichita […] Articolul Anastasia Nichita reacționează la criticile privind mandatul de deputată: Am studii; nu am ajuns din pod acolo apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor: „Sfânta Vineri de Toamnă”, este sărbătorită, anual, de creștini, pe 27 octombrie. Cu această ocazie, mai multe localități din țară își serbează Hramul, iar toți cei care poartă numele de Parascheva, Paraschiv, Parascovia și derivatele acestora sunt omagiați. Se consideră că Sfânta Parascheva este ocrotitoarea Moldovei. Preoții spun că […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Maia Sandu spune că Moldova este pregătită pentru aderarea la UE. Ungaria blochează trecerea la etapa următoare de negocieri # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu afirmă că Republica Moldova se află deja în etapa în care trebuie să înceapă următoarea rundă a negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă această evoluție este împiedicată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, relatează News.ro. Într-un interviu la Rock FM, șefa statului a fost întrebată despre dosarul integrării în Uniunea […] Articolul Maia Sandu spune că Moldova este pregătită pentru aderarea la UE. Ungaria blochează trecerea la etapa următoare de negocieri apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Zborurile către Aeroportul Internațional Los Angeles au fost suspendate duminică, din cauza deficitului de controlori de trafic aerian generat de închiderea parțială a administrației federale. Administrația Federală pentru Aviație a anunțat că suspendarea plecărilor spre LAX a fost cauzată de lipsa personalului la o unitate de control al traficului aerian din sudul Californiei. Aceasta interdicție […] Articolul Zborurile spre Los Angeles, suspendate din cauza deficitului de personal apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Secretarul Trezoreriei americane a făcut anunțul: SUA și China au ajuns „acord final” privind vânzarea TikTok # Realitatea.md
Statele Unite și China au finalizat detaliile unui acord privind transferul versiunii americane a platformei TikTok către investitori majoritari americani, a anunțat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citat de The Guardian. „Am ajuns la un acord final privind TikTok”, a declarat Bessent duminică, în emisiunea Face the Nation cu Margaret Brennan, difuzată de CBS. El […] Articolul Secretarul Trezoreriei americane a făcut anunțul: SUA și China au ajuns „acord final” privind vânzarea TikTok apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:50
Rusia anunță doborârea a 193 de drone ucrainene. Atacurile vizau Moscova și regiunea Briansk # Realitatea.md
Autoritățile ruse au declarat luni că sistemele lor de apărare aeriană au doborât în timpul nopții 193 de drone ucrainene, dintre care 34 vizau Moscova, iar 47 regiunea Briansk. În Briansk, o regiune situată în sud-vestul Rusiei, aproape de granița cu Ucraina, o dronă ucraineană a lovit un microbuz. În urma incidentului șoferul a murit, […] Articolul Rusia anunță doborârea a 193 de drone ucrainene. Atacurile vizau Moscova și regiunea Briansk apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei. „Fotografia este o meserie care solicită […] Articolul Inna Cerga: „Fotografia este un ambasador puternic al identității noastre” apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Ziua de 27 octombrie 2025 aduce o energie specială pentru tine, indiferent de zodia în care te afli. Universul te îndeamnă să asculți mai atent vocea interioară și să ai încredere în intuiția ta. Emoțiile pot fi mai puternice decât de obicei, dar ele te ghidează către decizii importante și spre clarificarea dorințelor tale profunde. […] Articolul Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus, închise din cauza unor baloane suspecte # Realitatea.md
Lituania a închis aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte – baloane cu heliu au pătruns în spațiul său aerian, a anunțat Centrul Național de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest fel înregistrat în ultima săptămână. Autoritățile lituaniene susțin că baloanele sunt folosite […] Articolul Aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus, închise din cauza unor baloane suspecte apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 27 octombrie. Astfel, un euro are valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 11 bani. Leul românesc costă 3 lei și 90 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna ucraineană […] Articolul Curs valutar 27 octombrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
În prima zi a săptămânii, vremea va fi ușor instabilă, potrivit prognozelor meteorologilor. Sunt posibile ploi de scurtă durată în mai multe regiuni ale țării, însă acestea vor fi trecătoare și nu vor afecta semnificativ regimul termic. Temperaturile se vor menține în limite normale pentru această perioadă a anului, cu valori cuprinse între +5 și […] Articolul Ploi de scurtă durată și temperaturi potrivite pentru finalul lunii octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Un antrenament ratat nu este o tragedie, însă lipsa mișcării pe termen lung poate avea efecte vizibile asupra corpului. Dacă renunți complet la sport sau nu ai avut niciodată un stil de viață activ, organismul va reacționa în mai multe moduri. Când vine vorba de exerciții fizice, consecvența este esențială. Chiar și persoanele aflate într-o […] Articolul Ce efecte are lipsa mișcării asupra corpului? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:20
Gripa aviară a cuprins Germania, aproximativ 400 de mii de animale au fost sacrificate # Realitatea.md
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forțate să își sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunțat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite agerpres.ro. Conform evaluărilor inițiale, aproximativ 400.000 de pui, rațe, gâște și curcani au fost sacrificați și ulterior eliminați pentru a preveni răspândirea […] Articolul Gripa aviară a cuprins Germania, aproximativ 400 de mii de animale au fost sacrificate apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
După deschiderea serviciilor de chimioterapie la Spitalul Raional Orhei, începând de luni și pacienții din Cahul își vor putea urma tratamentul aproape de casă, fără a se mai deplasa la Chișinău, anunță ministra în exercițiu a sănătății Ala Nemerenco. Astfel, Spitalul Raional Cahul va fi al cincilea centru de tratament chimioterapeutic inaugurat din august, de […] Articolul Serviciul de chimioterapie ajunge la Cahul: Tratamente mai aproape de pacienți apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Moldova a găzduit Concertul discipolilor reputatului dirijor Dumitru Goia, o seară dedicată excelenței muzicale și continuității unei școli de elită, transmite Ministerul Culturii. Emil Vișenescu, Bianca Maier Oprea și Samuel Istrate au evoluat alături de Orchestra Simfonică, sub bagheta dirijorală care a ghidat fiecare notă și mișcare. Evenimentul a fost […] Articolul Concertul discipolilor maestrului Dumitru Goia, o seară de excelență muzicală apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Deputat Alternativa despre premierul desemnat: „Avantajul lui Munteanu e că nu face parte din structurile politice” # Realitatea.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu este privit de unii deputați ca o alegere „rezonabilă”, dar care ridică semne de întrebare privind autonomia reală a viitorului Cabinet. Opinia aparține deputatului blocului Alternativa, Alexandr Stoianoglo, și a fost făcută în cadrul emisiunii „7 zile”. „Candidați perfecți nu există. Avantajul lui Munteanu e că nu face parte din structurile […] Articolul Deputat Alternativa despre premierul desemnat: „Avantajul lui Munteanu e că nu face parte din structurile politice” apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Inspectoratul Tehnic: Explozia din Florești ar fi fost cauzată de un cazan montat de o persoană neautorizată # Realitatea.md
Cazanul termic al apartamentului din orașul Florești, în care sâmbătă 25 octombrie curent, a avut loc o explozie, a fost instalat de către o persoană neautorizată. Informația a fost publicată de reprezentanții Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, care au fost la fața locului și au investigat cauzele producerii incidentului. „Conform informațiilor preliminare, cazanul termic al apartamentului […] Articolul Inspectoratul Tehnic: Explozia din Florești ar fi fost cauzată de un cazan montat de o persoană neautorizată apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Serbia este gata să devină țară mediatoare și să găzduiască negocierile de pace între Ucraina și Rusia, a declarat ministrul sârb de Externe, Marko Djuric, la Fox News, scrie digi24.ro. Potrivit acestuia, Belgradul se numără printre statele care își oferă serviciile pentru procesul de negociere, deoarece războiul trebuie oprit cât mai curând posibil, scrie RBC […] Articolul Încă o țară din Europa se oferă să găzduiască un summit Trump-Putin apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Stația de pompieri din Mereni va deveni mai performantă și mai bine pregătită pentru a ajuta oamenii, datorită unui grant de aproximativ 400 de mii de lei oferit de Uniunea Europeană. Proiectul are scopul de a spori siguranța cetățenilor și de a consolida capacitățile locale de intervenție în situații de urgență. Acesta prevede construcția a […] Articolul Stația de pompieri din Mereni, modernizată cu sprijinul Uniunii Europene apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona # Realitatea.md
Un mic magazin de arme din Arizona a reușit mai întâi să obțină, iar apoi să rateze complet, un contract uriaș de 1 miliard de dolari cu Ucraina, scrie The Financial Times. Povestea firmei OTL Firearms, relatată de publicația britanică, ilustrează una dintre cele mai bizare și costisitoare erori din lanțurile de aprovizionare cu armament […] Articolul Escrocherie de 1 miliard de dolari: Ucraina a căzut în capcana unui magazin de arme din Arizona apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Trei propuneri noi în Guvern. Alexandru Munteanu anunță cine va conduce MJ, MS și MC # Realitatea.md
Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan vor face parte din noul Cabinet de miniștri, a anunțat duminică, 26 octombrie curent, premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a confirmat că ei care ar urma să preia conducerea Ministerelor Sănătății, Justiției și Culturii. Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în […] Articolul Trei propuneri noi în Guvern. Alexandru Munteanu anunță cine va conduce MJ, MS și MC apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Doi suspecţi, arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria # Realitatea.md
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, relatează știrileprotv.ro. Unul dintre cei doi bărbaţi a fost arestat reţinut sâmbătă, la ora locală 22:00 […] Articolul Doi suspecţi, arestaţi în cazul furtului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să plece cu avionul spre Algeria apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Maia Sandu, prezentă la sfințirea picturii Catedralei Naționale din București. Imagini de la eveniment # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat duminică, 26 octombrie, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. La ceremonia religioasă au fost prezenți numeroși credincioși și invitați oficiali din România și din alte […] Articolul Maia Sandu, prezentă la sfințirea picturii Catedralei Naționale din București. Imagini de la eveniment apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Irlanda: Independenta Catherine Connolly a câștigat alegerile prezidențiale. Rivala sa și-a recunoscut înfrângerea # Realitatea.md
Candidata independentă Catherine Connolly, susținută de opoziția de stânga, a fost declarată câștigătoare a alegerilor prezidențiale din Irlanda, iar singura sa contracandidată, Heather Humphreys, membră a partidului de centru-dreapta Fine Gael, și-a recunoscut înfrângerea sâmbătă după-amiază, relatează agerpres.ro. „Catherine va fi o președintă pentru noi toți și va fi președinta mea”, a declarat Heather Humphreys […] Articolul Irlanda: Independenta Catherine Connolly a câștigat alegerile prezidențiale. Rivala sa și-a recunoscut înfrângerea apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
După 10 ani petrecuți în Germania, Nichifor și Elena Mîțu s-au întors acasă și au decis să repare, din proprie inițiativă, Izvorul „Prieteniei” de pe șoseaua Balcani – un loc simbolic amenajat în 1996 de Vasile Chirioglo, în semn al prieteniei dintre popoarele din Republica Moldova. „Chiar am dorit să facem o binefacere. Societatea să […] Articolul Implicare civică la Chișinău: familia Mîțu repară Izvorul „Prieteniei” apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
LIVE Mii de credincioși participă la sfințirea picturii din Catedrala Națională din București # Realitatea.md
Mii de oameni au ajuns la Catedrala Națională din București, unde duminică, 26 octombrie curent, are loc sfințirea picturii edificiului, în prezența Patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Ceremonia are loc la șapte ani de la inaugurarea parțială a bisericii și marchează împlinirea unuia dintre cele mai […] Articolul LIVE Mii de credincioși participă la sfințirea picturii din Catedrala Națională din București apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat, în emisiunea „Realitatea te privește”, de la RLIVE TV, vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) la Comrat și a subliniat că există probleme legate de conducerea Autorității Adunării Populare. „Eu am aici o mică, mare problemă. Conducătorul Autorității Adunării Populare a trecut niște linii roșii și nu […] Articolul Igor Grosu, despre vizita șefului SIS la Comrat: „Am o mică, mare problemă” apare prima dată în Realitatea.md.
