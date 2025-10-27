Cantinele școlare din Chișinău se modernizează: Investiții de peste 98,6 milioane de lei

11:20

Un accident rutier grav s-a produs vineri pe drumul național DN2, în județul Iași, după ce un camion s-a răsturnat peste un autoturism. În urma impactului, patru persoane au fost implicate, iar două dintre ele, bărbați de 39 și 42 de ani, au murit pe loc. La fața locului au intervenit 13 pompieri cu două […] Articolul Clipe de coșmar la Iași. Un TIR s-a răsturnat peste o mașină – doi morți apare prima dată în Realitatea.md.