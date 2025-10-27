Maia Sandu s-a întâlnit cu Nicușor Dan, la București: Despre ce au discutat

19:50

Piața neagră a țigaretelor din România a scăzut în luna septembrie la 9,6% din totalul consumului, cel mai mic nivel din acest an, potrivit companiei de cercetare Novel Research. Cu toate acestea, produsele provenite din Republica Moldova continuă să reprezinte aproape o cincime din țigările de contrabandă vândute peste Prut.