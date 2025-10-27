Doliu în lumea cinematografiei: June Lockhart, cunoscută din serialele TV „Lassie” și „Pierduți în spațiu”, a murit la 100 de ani
UNIMEDIA, 27 octombrie 2025 12:40
June Lockhart, care a devenit arhetipul mamei de la TV din anii 1950 și 1960 datorită rolurilor sale din serialul SF „Pierduți în spațiu” („Lost in Space”) și din drama familială „Lassie”, a încetat din viață săptămâna trecută, la vârsta de 100 de ani, a anunțat familia sa sâmbătă, transmite Reuters, citată de Agerpres și Observatornews.
