foto) O nouă ședință fără Plahotniuc: Un fost speaker și un ex-ministru al Justiției, audiați astăzi. Cine sunt cei trei avocați care-l apără

Omul de afaceri Vaja Jhashi a oferit, în premieră, un interviu în fața camerelor de luat vederi și a răspuns la mai multe întrebări și acuzații, lansate de-a lungul timpul în spațiul public. Jhashi vorbește liber în mai multe limbi - georgiană, engleză, rusă, arabă, însă nu și în limba română, iar motivul îl aflați din UNInterviu pentru UNIMEDIA. Omul de afaceri a făcut mai multe dezvăluiri despre afacerile sale, despre relațiile cu foști și actuali politicieni sau de ce compania pe care o conduce a decis să investească și în alte țări, precum România sau Serbia.