Scorpionii vor fi copleșiți de idei, iar Taurii vor avea parte de o zi plăcută: Află ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 27 octombrie 2025 08:30
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de reflecție și decizii importante. Fiecare semn zodiacal va fi influențat diferit, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol crucial în modul în care fiecare nativ va reacționa. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Horoscopul zilnic vă poate oferi indicii personalizate, fără a vă instrui direct.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință la începutul acestei săptămâni, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Creştinii ortodocşi de stil vechi o sărbătoresc astăzi pe Cuvioasa Maica Parascheva, considerată apărătoarea Moldovei # UNIMEDIA
Astăzi, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostiva Maica noastră Parascheva (Petka), Ocrotitoarea Moldovei. Cu această ocazie, fostul șef de stat, Igor Dodon, a dresat un mesaj de felicitare pentru toți cetățenii.
Delia Matache a profitat de ocazie și și-a înlăturat „rivala”: O ceartă dintre doi artiști consacrați i-a schimbat destinul vedetei # UNIMEDIA
O ceartă dintre doi artiști consacrați ai vremii i-a schimbat destinul Deliei Matache. Artista a profitat de ocazie și a intrat în trupa N&D cu care a făcut furori. Mai târziu, a ales o carieră solo, care a impus-o pe piața muzicală autohonă. Care sunt „personajele-cheie” de la începutul carierei acesteia și în ce relație se află în prezent, cei doi artiști care nu și-au mai vorbit ani buni”, scrie cancan.ro.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi vremea în Moldova va fi predominant înnorată, cu șanse reduse de precipitații și temperaturi moderate pentru această perioadă a anului.
Președintele SUA Donald Trump și președintele Chinei urmează să se întâlnească în cadrul turneului asiatic al liderului american, întâlnire în care urmează să fie discutată soluționarea diferendelor comerciale dintre cele două state, scrie hotnews.ro.
Doliu în satul Teleșeu: Directorul gimnaziului „Ion Creangă” s-a stins din viață la 35 de ani: „Prea devreme, mult prea trist…” # UNIMEDIA
Directorul gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț, s-a stins din viață la 35 de ani. Mesajele de condoleanță au împânzit rețelele sociale.
(stop cadru) Usatîi: „Emoții am avut pentru prima dată la tribuna Parlamentului. Erau mulți oameni răi care puteau să ne deoache” # UNIMEDIA
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, spune că a avut emoții pentru prima dată când a avut loc ședința Parlamentului din 22 octombrie. „M-am aclimatizat rapid. Erau mulți oameni răi care puteau să ne deoache”, le-a spus acesta jurnaliștilor.
A vrut să treacă vama cu o armă neautorizată: Un pistol și un încărcător cu 13 cartușe, descoperite de vameși la un ucrainean # UNIMEDIA
Un bărbat ucrainean, în vârstă de 46 de ani, care conducea un automobil Land Rover Range Rover Sport, a fost depistat la vama Sculeni având asupra sa un pistol Stalker 2914 – UK și un încărcător cu 13 cartușe de calibrul 9 mm. Autoritățile au constatat că persoana nu a putut prezenta documente care să justifice deținerea și transportarea armei.
Peste 30 de ferme de păsări din Germania au fost forţate să îşi sacrifice animalele în urma descoperii unor focare de gripă aviară, a anunţat duminică Institutul german pentru sănătate animală (FLI), transmite DPA, preluată de Agerpres.
(foto) S-a cuplat cu soțul celei mai bune prietene, iar el i-a dăruit un inel de 500 mii euro și un Bentley. Cum a apărut moldoveanca Cristina Ich în compania milionarului # UNIMEDIA
Moldoveanca Cristina Ich, care s-a cuplat cu soțul celei mai bune prietene, lovește din nou. După ce bărbatul, darnic din cale-afară, i-a oferit un inel de 500.000 de euro, un ceas de 32.000 de euro și un Bentley, iată cum s-au fotografiat recent, scrie protv.ro.
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că luni, 27 octombrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Blocaj politic în Kosovo, după ce Parlamentul a respins confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru # UNIMEDIA
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din blocajul politic rezultat după scrutinul neconcludent din februarie, transmite agenția Reuters, citată de g4media.ro.
SUA trimit nave în Caraibe. Sosirea USS Gravely marchează creșterea presiunii asupra guvernului lui Maduro # UNIMEDIA
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în contextul în care Trump accentuează presiunea asupra lui Maduro, scrie protv.ro.
(video) Cynthia Elisoa, la un pas să se încurce cu un bărbat căsătorit: „Trebuie să îți spun ție tot ce fac?!” # UNIMEDIA
„Moldoveanca” din Madagascar, influencera Cynthia Elisoa, a dezvăluit că a fost curtată de un bărbat care insista să o convingă să iasă cu el. Ea a decis să-i ofere o șansă, însă lucrurile nu au mers cum trebuie și a aflat că bărbatul era, de fapt, căsătorit.
Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală” # UNIMEDIA
Cancelarul austriac Christian Stocker a respins categoric orice sugestie de a interzice participarea Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să găzduiască următoarea ediție a competiției în 2026, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
(video) Câți bani i-ar fi solicitat Caras lui Daniel Rachier ca să participe la proiectul „Pe patru roți”: „Mie mi-ar fi rușine să cer așa sumă” # UNIMEDIA
Vloggerul Daniel Rachier, realizatorul proiectului „Pe patru roți”, a dezvăluit că sportivul Victor Muntean, cunoscut în mediul online drept „Caras” i-ar fi cerut 150 de euro ca să participe la show. „Așa o sumă mică… mie mi-ar fi rușine să o cer”, a menționat creatorul de conținut la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, poartă mereu aceleași două inele, unul dintre ele părând să înfățișeze un cap de leu. În cadrul unei conferințe de presă, oficialul a fost întrebat de jurnaliști de unde îl are.
Ultima oră! Alexandru Munteanu anunță primele nume din Cabinetul de miniștri: Cristian Jardan la Cultură, Emil Ceban la Sănătate # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu, desemnat oficial candidat la funcția de premier al Republicii Moldova, a anunțat primele nume din viitorul Cabinet de miniștri.
Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar # UNIMEDIA
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters, citată de protv.ro.
(video) Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport # UNIMEDIA
Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia, scrie protv.ro.
Armata Ucrainei n-a stat pe gânduri: Ce mesaj i-a transmis internaționalul moldovean, Vladislav Blănuță, după scandalul de pe Tiktok # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Vladislav Blănuță a provocat un adevărat scandal în Ucraina, după transferul de 2,6 milioane de euro de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, scrie digisport.ro. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut, dar conflictul părea că a fost stins după ce fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia. Lucrurile nu au stat, însă, așa.
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei cu 1,3 milioane de dolari # UNIMEDIA
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează Reuters, citată de news.ro.
Maia Sandu a participat la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București: Cu cine va mai avea întrevederi președinta # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat, Vladimir Voronin, a avut o reacție tensionată în timpul unei discuții cu o jurnalistă, atunci când a fost întrebat despre destrămarea Blocului electoral Patriotic. În loc să ofere clarificări, liderul comuniștilor a întrerupt întrebările reporterei. „Țîț, s-a terminat”, i-a spus acesta.
Donald Trump majorează tarifele comerciale pentru Canada. Reclama „falsă” care cita discursul lui Reagan a declanșat tensiuni # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va crește cu 10% tarifele pentru Canada, intensificând tensiunile comerciale din cauza unei reclame „false” ce cita un discurs anti-tarife al lui Reagan din 1987, informează CNN, citată de protv.ro.
(video) Cine este Ulizana Malimon, moldoveanca care l-a făcut pe Tudor Chirilă să se întoarcă în primele secunde la Vocea României: „Sunt singurul care a remarcat talentul tău” # UNIMEDIA
Moldoveanca Ulizana Malimon și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, dar abia la 20 de ani a decis să o transforme într-un drum serios. Acum a pășit pe scena „Vocea României” și este gata să demonstreze întregii lumi că are talent, scrie protv.ro.
Cine este „prietenul anonim” al lui Donald Trump, care a donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata # UNIMEDIA
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump, scrie adevărul.ro.
Jaful deceniului la Luvru: Au fost arestați doi suspecți. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria # UNIMEDIA
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, scrie adevărul.ro.
Cine ar urma să fie noul ministru al Justiției: A absolvit Academia FBI și are peste 17 ani de experiență la MAI # UNIMEDIA
Vladislav Cojuhari ar urma să fie numit în funcția de ministru al Justiției, susțin surse ale zdg.md. Acesta are o experiență aproximativ 17 ani în structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind în prezent secretarul general al instituției.
(video) „У него сексуальные блоки”: Ecaterina Gușan, nora patronului Sheriff din stânga Nistrului, în centrul atenției la emisiunea Comedy Club din Federația Rusă # UNIMEDIA
Ecaterina Gușan, nora patronului echipei de fotbal din stânga Nistrului, Sheriff Tiraspol, a apărut recent în platoul emisiunii ruse Comedy Club. Aceasta a fost prezentată de moderatori drept „женщина года из Молдовы” (n.n. femeia anului din Moldova).
(video) Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți # UNIMEDIA
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei, citată de hotnews.ro.
Vlad Filat către Maia Sandu: Ați fost numită „regină”, dar ați interpretat eronat această metaforă # UNIMEDIA
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a venit cu un mesaj public către președinta Maia Sandu. „Libertatea de exprimare nu înseamnă doar dreptul de a vorbi, ci și dreptul de a critica puterea fără frică”, a scris acesta pe rețele.
Ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că dacă nu există progres, înseamnă că este regres. Afirmația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la „Vocea Basarabiei”, unde oficialul a vorbit despre realizările de la finalul mandatului său.
Pe 26 octombrie, victoria lui Ștefan cel Mare la Codrii Cosminului și inaugurarea Universității din Iași au marcat istoria.
În Republica Moldova, astăzi se preconizează condiții meteorologice variate, cu o combinație de nori și episoade de ploaie ușoară pe parcursul zilei.
Scorpionii vor primi vești care le vor aduce lacrimi de fericire, iar munca asiduă a Fecioarelor va da roade: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, provocând arhetipurile interioare să se manifeste. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii.
Vrei un Mercedes sau un Ford la 4000 euro? Fisc-ul scoate la mezat mai multe bunuri confiscate # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va organiza pe 31 octombrie 2025, ora 11:00, un concurs de comercializare a bunurilor confiscate, cu opt loturi puse în vânzare. Valoarea totală a bunurilor propuse pentru comercializare constituie 347 016 lei.
Zelenski: „Una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin”. Liderul de la Kiev cere SUA să extindă sancţiunile pentru Rusia și să livreze Ucrainei rachete de tip Tomahawk # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews, citat de news.ro.
Novel: România reduce contrabanda cu țigări, dar fluxurile ilicite din Republica Moldova continuă să alimenteze piața neagră # UNIMEDIA
Piața neagră a țigaretelor din România a scăzut în luna septembrie la 9,6% din totalul consumului, cel mai mic nivel din acest an, potrivit companiei de cercetare Novel Research. Cu toate acestea, produsele provenite din Republica Moldova continuă să reprezinte aproape o cincime din țigările de contrabandă vândute peste Prut.
Trei cetățeni africani au vrut să ajungă ilegal din Moldova în România, înotând: Au fost prinși în apele Prutului # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români au reținut trei cetățeni africani care au încercat să traverseze înot râul Prut din Republica Moldova, cu scopul de a ajunge într-un stat din Spațiul Schengen. Persoanele, originare din Camerun, Congo și Nigeria, urmau să continue traseul ilegal în Uniunea Europeană.
(video) „Fac mai mult sport și lucrez la niște proiecte”: Andrei Spînu a dat jos din kilograme și spune cu ce s-a ocupat de când a plecat din Guvern # UNIMEDIA
Fostul fruntaș PAS, care a demisionat din Guvern și din partid, într-un moment neașteptat, Andrei Spînu, a revenit în spațiul public, la Onetv, televiziunea despre care telegramurile scriu că i-ar aparține. Oficialul a negat aceste zvonuri. Spînu a dezvăluit cu ce se ocupă de când s-a lăsat de politică și „la ce proiecte” lucrează acum.
Contrabandă de amploare la Lipcani: 1,9 milioane de țigarete ascunse printre plante decorative, cu destinația București # UNIMEDIA
O schemă de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigarete a fost destructurată de ofițerii Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Țigările erau disimulate printre puieți decorativi și urmau să ajungă în București.
Donald Trump, turneu în Asia: Preşedintele american va avea o întâlnire crucială cu omologul chinez # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a plecat într-un turneu important în Asia, care urmează să fie marcat de o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu o miză majoră pentru economia mondială, scrie observatornews.ro.
Imaginea zilei: Vladimir Plahotniuc a distribuit o postare de pe Facebook a lui Vlad Filat # UNIMEDIA
Noua pagină de facebook a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care este încarcerat la Penitenciarul nr.13 din capitală, a distribuit ultima postare a fostului premier, Vlad Filat, în care ultimul se adresează Maiei Sandu. Plahotniuc nu a lăsat vreun comentariu și nici nu se știe dacă el însuși își administrează pagina.
