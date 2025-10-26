Nume noi în viitorul Guvern Munteanu – Premierul desemnat anunță schimbări la Sănătate, Justiție și Cultură

13:50

Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost rezervată în a spune dacă se va regăsi sau nu în noul Guvern, menționând că decizia aparține premierului desemnat. Ea a subliniat că și-a dus mandatul actual până la capăt și că va continua să contribuie în domeniul Justiției și al Drepturilor omului, „care îi este foarte aproape". „Cred ...