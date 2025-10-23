România și Republica Moldova vor semna Acordul pentru construcția podului rutier peste Prut, între Bumbăta și Leova

12:00

Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de astăzi, dosarele de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”. Valoarea maximă a unui grant este de 1 milion de dolari. Potrivit Ministerului Agriculturii apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie. Granturile sunt destinate ... Fermierii din zootehnie pot depune dosarele pentru granturi de până la 1 milion de dolari – Apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie The post Fermierii din zootehnie pot depune dosarele pentru granturi de până la 1 milion de dolari – Apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie appeared first on Politik.