Politik, 21 octombrie 2025 21:40
Ministull Culturii Sergiu Prodan a prezentat bilanțul activității din ultimii patru ani. În cadrul conferinței de presă, ministrul a menționat că în această perioadă domeniul cultural s-a dezvoltat semnificativ. Printre cele mai importante realizări se numără elaborarea Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035. Ministrul Culturii a precizat că documentul stabilește mecanisme de sprijin pentru ... Ministrul Prodan trage linia: Cultură avem, Filarmonică, mai vedem
Divorț în Blocul „Patriotic" – Socialiștii își fac casă nouă în Parlament – Cu cine rămâne Tarlev
Blocul „Patriotic" se destramă. Partidul Socialiștilor a anunțat că va forma propria fracțiune în Parlament, după ce, acum câteva zile, PCRM condus de Vladimir Voronin a luat aceeași decizie. După această destrămare Partidul Viitorul Moldovei, condus de fostul premier Vasile Tarlev, a rămas singur în fostul bloc electoral. „Conform rezultatelor alegerilor parlamentare, Partidul Socialiștilor formează ... Divorț în Blocul „Patriotic" – Socialiștii își fac casă nouă în Parlament – Cu cine rămâne Tarlev
Trenul spre Aeroportul Chișinău — Încă nu pleacă din gară, dar ministru Bolea lansează planuri # Politik
Din primăvara viitoare, pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi lansată o cursă de tren, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat cǎ cea mai apropiată stație de terminalul aerogării ar fi „Revaca". Aceasta se aflǎ la cel puțin peste un kilometru și jumătate, în zona șoselei ... Trenul spre Aeroportul Chișinău — Încă nu pleacă din gară, dar ministru Bolea lansează planuri
Ministrul Finanțelor: Executivul nu este gata să redistribuire către primării gestionarea anumitor impozite
Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că Guvernul elaborează un nou mecanism de redistribuire a impozitelor și taxelor către autoritățile publice locale. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, în contextul discuțiilor privind o pozibilă delegare a competențelor fiscale către primării, notează bani.md "Redistribuirea contribuțiilor din impozite și taxe la nivel local ... Ministrul Finanțelor: Executivul nu este gata să redistribuire către primării gestionarea anumitor impozite
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, confirmând că Victor Furtuna, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), nu prezintă abateri de integritate în activitatea sa, informează telegraph.md, notează IPN. Raportul a analizat patru aspecte esențiale: implicarea procurorului în cauza Stoianoglo versus Moldova, o cauză pendinte ... Șeful PCCOCS a promovat evaluarea externă a integrității – Ce a menționat CSP
După ce a fost primit de Macron, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, transmite News.ro. Marţi, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy va dormi în închisoare. Fostul preşedinte al Republicii va descoperi celula sa din închisoarea La Santé unde va începe să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de ... După ce a fost primit de Macron, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani
Președintele Sandu va convoca fracțiunile parlamentare imediat după ce acestea vor fi constituite
Șeful statului, Maia Sandu, va convoca la Președinție fracțiunile parlamentare până la sfârșitul acestei săptămâni. Informația a fost confirmată pentru ONE TV de către purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale Igor Zaharov. La Președinție sunt așteptate cinci formațiuni parlamentare care au acces în Legislativ după scrutinul din 28 septembrie. Este vorba despre Partidul Acțiune și ... Președintele Sandu va convoca fracțiunile parlamentare imediat după ce acestea vor fi constituite
După ce a prezentat bilanțul mandatului său, Ala Nemerenco anunță că nu va face parte din noul Guvern
Schimbări la Sănătate. Ministrul Ala Nemerenco, nu se va regăsi în noul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut de aceasta într-o postare publicată pe contul său de Facebook. Ala Nemerenco ocupă funcția de ministru al Sănătății din 6 august 2021, fiind parte atât a Guvernului condus de Natalia Gavrilița, cât și a celui actual, ... După ce a prezentat bilanțul mandatului său, Ala Nemerenco anunță că nu va face parte din noul Guvern
Municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din ultimii cinci ani
Municipiul Chișinău a înregistrat în anul 2024 cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani — 6,9% față de anul precedent. Potrivit lui Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism, la sfârșitul anului trecut în Capitală activau peste 41 000 de întreprinderi din acest sector. IMM-urile ... Municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din ultimii cinci ani
„Forța Fermierilor" vrea consultări înainte de desemnarea noului ministru al Agriculturii – Asociația a transmis o adresare oficială către Președinție, Parlament și Guvern
Asociația „Forța Fermierilor" a solicitat autorităților ca desemnarea viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare să aibă loc doar după o consultare reală cu asociațiile agricole, argumentând cǎ o astfel de practică ar asigura transparență și competență în conducerea unui sector aflat în criză. În acest sens, fermierii au transmis o adresare oficială către Președinție, ... „Forța Fermierilor" vrea consultări înainte de desemnarea noului ministru al Agriculturii – Asociația a transmis o adresare oficială către Președinție, Parlament și Guvern
Alexandru Munteanu: „Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin mijloace economice"
Reintegrarea regiunii transnistrene poate fi realizată prin mijloace economice, nu militare. Este convingerea exprimată de Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru. „Reintegrarea reprezintă o prioritate a Guvernului. Important este să înțelegem în ce va consta această reintegrare. Ținând cont de situația dificilă din regiune, cred că s-a înțeles că brânza ... Alexandru Munteanu: „Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin mijloace economice"
Alexandru Tănase: „Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați, nu este un semnal bun"
Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați. Este declarația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, notează info1.md Reacția vine după ce șefa statului, Maia Sandu a declarat acum câteva zile că și avocații trebuie să-și demonstreze sursa veniturilor și că trebuie discutată o reformă a avocaturii. Fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru ... Alexandru Tănase: „Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați, nu este un semnal bun"
Alexandru Munteanu: Unii miniștri ar putea lua o pauză – Săptămâna aceasta vom avea claritate
Lista viitorilor miniștri ai Guvernului urmează să fie stabilită în această săptămână, iar unele nume din actualul Guvern ar putea fi reconfirmate, în timp ce sunt așteptate și schimbări. Declarația a fost făcută de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu care a mai afirmat că a văzut motivație și energie tânără în discuțiile cu ... Alexandru Munteanu: Unii miniștri ar putea lua o pauză – Săptămâna aceasta vom avea claritate
Vladimir Bolea deschide parantezele – Anumiți miniștri ar putea rămâne în viitorul Guvern – Și-ar dori să continue și el
Vicepremierul Vladimir Bolea a declarat, în cadrul emisiunii „7 Zile", că mai mulți membri ai actualului Guvern Recean ar putea să se regăsească și în viitorul Executiv subliniind că anunțul oficial privind componența acestuia aparține prim-ministrului desemnat. „Eu cred că asta va fi prerogativa prim-ministrului să declare tot Cabinetul, dar îi pot menționa pe cei ... Vladimir Bolea deschide parantezele – Anumiți miniștri ar putea rămâne în viitorul Guvern – Și-ar dori să continue și el
Aplicarea TVA-lui de 20% la importul autovehiculelor se amână – Parlamentul va replanifica intrarea în vigoare a impozitului mult discutat
Parlamentul a decis să replanifice intrarea în vigoare a mult discutatului TVA de 20% pentru importul de auotovehicule pentru a da mai mult timp autorităților și companiilor să se adapteze la schimbările fiscale. Această măsură a generat destul de multe discuții, având în vedere impactul pe care l-ar fi avut asupra prețurilor autovehiculelor importate. Decizia ... Aplicarea TVA-lui de 20% la importul autovehiculelor se amână – Parlamentul va replanifica intrarea în vigoare a impozitului mult discutat
Rǎmâne sau nu Ala Nemerenco ministrul Sǎnǎtǎții în noul Guvern – Oficialul a prezentat bilanțul activității echipei ministeriale
Ala Nemerenco spune cǎ nu știe deocamdatǎ dacǎ rǎmâne ministrul Sǎnǎtǎții în noul Guvern care urmeazǎ sǎ fie format, subliniind cǎ dec
Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile # Politik
Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv – pe un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit instituției, demersul a fost depus în cadrul dosarului expediat în judecată în lipsa acestuia, care vizează un episod din cauza denumită generic ... Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile The post Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile appeared first on Politik.
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președintele Republicii Moldova a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională. O nouă legislatură își începe activitatea prin ședința ... Deputatul PSRM, Zinaida Greceanîi va prezida prima ședință a Parlamentului The post Deputatul PSRM, Zinaida Greceanîi va prezida prima ședință a Parlamentului appeared first on Politik.
Partidul „Democrația Acasă” și AUR au semnat la București un protocol de colaborare – Ce prevede documentul # Politik
La București a fost semnat Protocolul de colaborare între Partidul „Democrația Acasă” (PDA) din Republica Moldova și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România, un acord care marchează un nou pas în consolidarea relațiilor dintre cele două formațiuni politice. Documentul prevede cooperarea în promovarea valorilor identității, libertății și demnității naționale, precum și susținerea unui viitor ... Partidul „Democrația Acasă” și AUR au semnat la București un protocol de colaborare – Ce prevede documentul The post Partidul „Democrația Acasă” și AUR au semnat la București un protocol de colaborare – Ce prevede documentul appeared first on Politik.
UE se dezice în totalitate de gazele rusești din 2028 – Decizia aprobatată de Consiliul Uniunii Europene # Politik
Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 20 octombrie 2025, poziția sa de negociere privind regulamentul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, în cadrul planului REPowerEU. Noua reglementare stabilește o interdicție completă asupra importurilor de gaze prin conducte și gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia, începând cu 1 ianuarie 2028. ... UE se dezice în totalitate de gazele rusești din 2028 – Decizia aprobatată de Consiliul Uniunii Europene The post UE se dezice în totalitate de gazele rusești din 2028 – Decizia aprobatată de Consiliul Uniunii Europene appeared first on Politik.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat formarea viitorului guvern, afirmând că își dorește o echipă guvernamentală competentă, capabilă să lucreze în interesul oamenilor și nu pe criterii politice. „În curând urmează, probabil, să fie investit un nou guvern, un nou prim-ministru. Se discută foarte mult despre acest lucru. Și foarte mult sper ... Primarul Capitalei, Ion Ceban vrea o colaborare între municipalitate și noul Guvern The post Primarul Capitalei, Ion Ceban vrea o colaborare între municipalitate și noul Guvern appeared first on Politik.
Curtea Constituțională solicită Parlamentului să modifice cadrul legal pentru combaterea dezinformării și a ingerințelor străine în procesele electorale # Politik
Curtea Constituțională a transmis o adresă oficială președintelui Parlamentului, Igor Grosu, solicitând îmbunătățirea cadrului legal pentru combaterea dezinformării și a ingerințelor străine în procesele electorale, în urma validării alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Prin Hotărârea nr. 12 din 16 octombrie 2025, Curtea a confirmat rezultatele alegerilor și a validat mandatele deputaților aleși, însă a ... Curtea Constituțională solicită Parlamentului să modifice cadrul legal pentru combaterea dezinformării și a ingerințelor străine în procesele electorale The post Curtea Constituțională solicită Parlamentului să modifice cadrul legal pentru combaterea dezinformării și a ingerințelor străine în procesele electorale appeared first on Politik.
Producătorii de zahăr sup presiune – Importurile în Moldova au explodat – Statul care a cucerit 51% din piața moldovenească # Politik
Economistul Iurie Rija avertizează că, începând cu anul 2024, Republica Moldova s-a confruntat cu o invazie de zahăr alb ieftin provenit în special din Serbia și din Uniunea Europeană, fenomen care a pus sub presiune severă producătorii locali. Dacă până în 2023 importurile se mențineau la un nivel modest, de circa 12–13 mii tone anual, ... Producătorii de zahăr sup presiune – Importurile în Moldova au explodat – Statul care a cucerit 51% din piața moldovenească The post Producătorii de zahăr sup presiune – Importurile în Moldova au explodat – Statul care a cucerit 51% din piața moldovenească appeared first on Politik.
Moldova, la coada Europei într-un top al salariilor – Suntem ușor peste Armenia, Georgia și Belarus # Politik
Potrivit celui mai recent clasament Numbeo 2025 privind salariul mediu lunar net (după taxe), Republica Moldova se situează pe locul 67 din 127 de țări, cu un venit mediu de 728,8 dolari pe lună. Țara se află imediat după Palestina (729,8 de dolari) și peste Albania (705,8 de dolari) și Ucraina (485,6 de dolari). În ... Moldova, la coada Europei într-un top al salariilor – Suntem ușor peste Armenia, Georgia și Belarus The post Moldova, la coada Europei într-un top al salariilor – Suntem ușor peste Armenia, Georgia și Belarus appeared first on Politik.
PLDM cere PAS consultări privind noul program de guvernare – Principala provocare, deficitul bugetar uriaș, generat de cheltuieli neproductive și promisiuni populiste # Politik
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicită Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să inițieze un amplu proces de consultare publică asupra viitorului program de guvernare, cu participarea societății civile, mediului academic, mediului de afaceri, partenerilor sociali și a forțelor politice. „După obținerea majorității parlamentare, PAS are datoria morală și politică de a compensa lipsa de ... PLDM cere PAS consultări privind noul program de guvernare – Principala provocare, deficitul bugetar uriaș, generat de cheltuieli neproductive și promisiuni populiste The post PLDM cere PAS consultări privind noul program de guvernare – Principala provocare, deficitul bugetar uriaș, generat de cheltuieli neproductive și promisiuni populiste appeared first on Politik.
Uniunea Avocaților din Republica Moldova – Vettingul avocaților este ilegal și contravine dreptului constituțional la apărare # Politik
Declarația președintelui Maia Sandu despre necesitatea ca avocații să fie supuși unui proces de verificare a integrității etice și financiare este privită „cu îngrijorare” de Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM): „Instituirea unui proces de vetting pentru avocați este inutilă”. Uniunea Avocaților i-a cerut șefei statului o listă cu „orice abuzuri comise de avocați în ... Uniunea Avocaților din Republica Moldova – Vettingul avocaților este ilegal și contravine dreptului constituțional la apărare The post Uniunea Avocaților din Republica Moldova – Vettingul avocaților este ilegal și contravine dreptului constituțional la apărare appeared first on Politik.
Ministrul Mihai Popșoi participă la reuniunea privind securitatea și conectivitatea interregională, în marja Consiliului de externe al UE # Politik
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa luni 20 octombrie 2025, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Conform MAE, participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja ... Ministrul Mihai Popșoi participă la reuniunea privind securitatea și conectivitatea interregională, în marja Consiliului de externe al UE The post Ministrul Mihai Popșoi participă la reuniunea privind securitatea și conectivitatea interregională, în marja Consiliului de externe al UE appeared first on Politik.
Fermierii din zootehnie pot depune dosarele pentru granturi de până la 1 milion de dolari – Apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie # Politik
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de astăzi, dosarele de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”. Valoarea maximă a unui grant este de 1 milion de dolari. Potrivit Ministerului Agriculturii apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie. Granturile sunt destinate ... Fermierii din zootehnie pot depune dosarele pentru granturi de până la 1 milion de dolari – Apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie The post Fermierii din zootehnie pot depune dosarele pentru granturi de până la 1 milion de dolari – Apelul de finanțare este deschis până la 31 decembrie appeared first on Politik.
Propuneri în cadrul UE – Mai multe state ar putea adera la blocul comunitar fără a avea drepturi de vot depline # Politik
Uniunea Europeană ia în calcul ca mai multe țări să adere fără drepturi de vot depline în primă fază. Propunerea de modificare a regulilor privind aderarea la UE se află într-un stadiu incipient și ar trebui aprobată de toate statele membre, potrivit Politico, citează Mediafax. Potrivit sursei citate, ideea este ca noii membri să dobândească ... Propuneri în cadrul UE – Mai multe state ar putea adera la blocul comunitar fără a avea drepturi de vot depline The post Propuneri în cadrul UE – Mai multe state ar putea adera la blocul comunitar fără a avea drepturi de vot depline appeared first on Politik.
România vrea să implementeze legea cetățeniei prin investiții – Străinii ar putea obține drept de ședere în țara vecină dacă investesc 400.000 de euro # Politik
Proiect de lege în România. Investitorii străini ar putea obţine drept de şedere temporară în România, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro. Senatorul Partidului Național Liberal (PNL) Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori parlamentari români, afirmă că „acest instrument este utilizat cu succes în Europa”. „Am iniţiat, alături de colegii mei din ... România vrea să implementeze legea cetățeniei prin investiții – Străinii ar putea obține drept de ședere în țara vecină dacă investesc 400.000 de euro The post România vrea să implementeze legea cetățeniei prin investiții – Străinii ar putea obține drept de ședere în țara vecină dacă investesc 400.000 de euro appeared first on Politik.
PCRM va avea o fracțiune separată în Parlament – Decizia luată de Plenul Comitetului Central al partidului # Politik
Plenul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va forma o fracțiune separată în noul Parlament. O decizie în acest sens a fost luată după ședința plenului al V-lea al Comitetului Central al formațiunii dedicat rezultatelor alegerilor parlamentare desfǎșurate la data de 28 septembrie 2025 în Republica Moldova. Potrivit PCRM, alegerile parlamentare din ... PCRM va avea o fracțiune separată în Parlament – Decizia luată de Plenul Comitetului Central al partidului The post PCRM va avea o fracțiune separată în Parlament – Decizia luată de Plenul Comitetului Central al partidului appeared first on Politik.
Mai multe localități limitrofe orașului Drochia ar putea fi amalgamate – Propunerea primarului Nina Cereteu, urmează a fi examinată la ședința consiliului orășenesc # Politik
Procesul de amalgamare voluntară a localităților din Republica Moldova continuă, având drept obiectiv consolidarea capacităților administrative și îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni. Până în prezent, peste 20 de primării din cele 898 existente au inițiat acest proces. Prin crearea unei primării unice, localitatea va avea un buget mai mare, o administrație locală mai eficientă și ... Mai multe localități limitrofe orașului Drochia ar putea fi amalgamate – Propunerea primarului Nina Cereteu, urmează a fi examinată la ședința consiliului orășenesc The post Mai multe localități limitrofe orașului Drochia ar putea fi amalgamate – Propunerea primarului Nina Cereteu, urmează a fi examinată la ședința consiliului orășenesc appeared first on Politik.
Dosarul „Eurasia” ajunge în instanță – Curtea de Apel Chișinău va examina luni, 20 octombrie, cererea SIS # Politik
Curtea de Apel Chișinău va examina luni, 20 octombrie, cererea Serviciului de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia”. Ședința este programată pentru ora 9:00. Inițial, ședința a fost stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată. Motivele nu au fost făcute publice. Serviciul de Informații și Securitate a depus acțiunea în judecată pe 25 iulie. ... Dosarul „Eurasia” ajunge în instanță – Curtea de Apel Chișinău va examina luni, 20 octombrie, cererea SIS The post Dosarul „Eurasia” ajunge în instanță – Curtea de Apel Chișinău va examina luni, 20 octombrie, cererea SIS appeared first on Politik.
Fostul ministru al Muncii, Marcel Spatari – Salariul minim în Moldova ar putea ajunge la 10.000 de lei, până în 2030 # Politik
Salariul minim pe economie ar putea ajunge până în 2030 la 10 mii de lei, față de 5 500 cât este în prezent. Asta spune fostul ministru al Muncii, Marcel Spatari, care a prezentat vineri evoluția salariului minim în perioada mandatului său. El a menționat că alinierea la standardele europene ar putea face posibilă atingerea ... Fostul ministru al Muncii, Marcel Spatari – Salariul minim în Moldova ar putea ajunge la 10.000 de lei, până în 2030 The post Fostul ministru al Muncii, Marcel Spatari – Salariul minim în Moldova ar putea ajunge la 10.000 de lei, până în 2030 appeared first on Politik.
Ministrul Junghietu – Tariful la gaz rămâne neschimbat chiar dacă prețul de achiziție este mai mic decât anul trecut – ANRE se va expune în decembrie # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că, în prezent, nu există motive care să justifice ajustarea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale. Potrivit oficialului, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va analiza prețurile în funcție de consum, de condițiile meteorologice din iarnă și de situația regională. „Dacă va fi o iarnă medie spre ușoară, ... Ministrul Junghietu – Tariful la gaz rămâne neschimbat chiar dacă prețul de achiziție este mai mic decât anul trecut – ANRE se va expune în decembrie The post Ministrul Junghietu – Tariful la gaz rămâne neschimbat chiar dacă prețul de achiziție este mai mic decât anul trecut – ANRE se va expune în decembrie appeared first on Politik.
Usatîi – Vom propune în viitorul Parlament ca funcția de vicepreședinte al Legislativului să fie una rotativă # Politik
Liderul Partidului Nostru va propune în noua legislatură ca funcția de vicepreședinte al Parlamentului să fie una rotativă, astfel încât toate fracțiunile de opoziție să beneficieze de o partajare egală. Usatîi mai spune că formațiunea sa nu dorește funcții, dar merge în Parlament să schimbe lucrurile Vom vedea. Noi, spre exemplu, în viitorul Parlament vedem ... Usatîi – Vom propune în viitorul Parlament ca funcția de vicepreședinte al Legislativului să fie una rotativă The post Usatîi – Vom propune în viitorul Parlament ca funcția de vicepreședinte al Legislativului să fie una rotativă appeared first on Politik.
Deputatul, Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru – Cel mai indicat lucru ar fi ca noul Parlament să modifice legislația electorală pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare # Politik
Alexandr Berlinschii, ales deputat din partea Partidului Nostru, a prezentat un set de propuneri pentru reformarea legislației electorale, menite să elimine abuzurile și haosul din scrutinele naționale. Propunerile au fost prezentate cu susținerea liderului partidului, Renato Usatîi, care a declarant că Alexandr Berlinschii este cel mai indicat să se ocupe în noul Parlament de îmbunătățirea ... Deputatul, Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru – Cel mai indicat lucru ar fi ca noul Parlament să modifice legislația electorală pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare The post Deputatul, Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru – Cel mai indicat lucru ar fi ca noul Parlament să modifice legislația electorală pentru a evita haosul din recentele alegeri parlamentare appeared first on Politik.
Gazele naturale au revenit, începând de astăzi, 17 octombrie, în regiunea transnistreană. Volumele zilnice livrate nu vor depăși 3 milioane de metri cubi, a declarat președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit acestuia, cantitățile furnizate vor varia în funcție de zilele săptămânii și de necesarul de consum, fiind mai reduse în weekend. Volumul actual permite ... Livrările de gaz în stânga Nistrului au fost reluate – Ce volume sunt furnizate zilnic The post Livrările de gaz în stânga Nistrului au fost reluate – Ce volume sunt furnizate zilnic appeared first on Politik.
Va fi restricționată sau nu activitatea Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” – Curtea de Apel se va pronunța la 20 octombrie în privința formațiunii # Politik
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” pentru o perioadă de 12 luni. Irina Vlah, liderul partidului, în cadrul unui briefing, a spus că, în ultima vreme, cu susținerea puterii, au fost răspândite informații false și s-au făcut încercări de a denigra echipa. ... Va fi restricționată sau nu activitatea Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” – Curtea de Apel se va pronunța la 20 octombrie în privința formațiunii The post Va fi restricționată sau nu activitatea Partidului Republican „INIMA MOLDOVEI” – Curtea de Apel se va pronunța la 20 octombrie în privința formațiunii appeared first on Politik.
Salariile mari în unele instituții de reglementare ar putea fi micșorate – Ce spune Președintele Sandu # Politik
Salariile sunt prea mari în unele instituții ale statului și trebuie micșorate, a declarat Maia Sandu în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV. Președintele a menționat, totuși, că există domenii unde este greu să găsești specialiști calificați, cu lefuri mai mici. În același timp, Maia Sandu a punctat că unele ajustări sunt ... Salariile mari în unele instituții de reglementare ar putea fi micșorate – Ce spune Președintele Sandu The post Salariile mari în unele instituții de reglementare ar putea fi micșorate – Ce spune Președintele Sandu appeared first on Politik.
Președintele Sandu consideră că avocații ar trebui să treacă procedura de vetting – Declarația a stârnit reacții în societate # Politik
Declarația președintelui Maia Sandu despre necesitatea vettingului avocaților a fost amplu comentată pe rețelele sociale. Mai mulți juriști consideră că afirmația șefului statului este destul de gravă „ Atunci când zici că avocații trebuie să treacă vettingul – este cum ai zice deschis ca nu ai nicio incredere in vettingul judecatorilor și procurorilor. Dar totuși ... Președintele Sandu consideră că avocații ar trebui să treacă procedura de vetting – Declarația a stârnit reacții în societate The post Președintele Sandu consideră că avocații ar trebui să treacă procedura de vetting – Declarația a stârnit reacții în societate appeared first on Politik.
Iacub lustruiește imaginea vămii – Se laudă cu miliarde la buget și anchete disciplinare după scandalurile de contrabandă # Politik
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a raportat o creștere semnificativă a veniturilor colectate pentru bugetul de stat. În perioada septembrie 2024 – octombrie 2025, instituția a virat 43,56 miliarde lei, dintre care 29,8 miliarde lei doar în primele nouă luni ale anului 2025 – cu 7,1% mai mult decât în perioada similară din 2024. Structura ... Iacub lustruiește imaginea vămii – Se laudă cu miliarde la buget și anchete disciplinare după scandalurile de contrabandă The post Iacub lustruiește imaginea vămii – Se laudă cu miliarde la buget și anchete disciplinare după scandalurile de contrabandă appeared first on Politik.
Mister la ministerul Muncii și Protecției Sociale – Buzu nu știe dacă rămâne în funcție, iar deputatul Spatari îi promite susținere # Politik
Fostul ministru al muncii și protecției sociale, Marcel Spatari, anunță că va fi deputat și promite să susțină pe oricine va fi următorul ministru. La rândul său, Alexei Buzu, care exercită funcția până la desemnarea viitorului cabinet de miniștri, spune că nu știe deocamdată dacă rămâne în fruntea ministerului și că decizia în acest sens ... Mister la ministerul Muncii și Protecției Sociale – Buzu nu știe dacă rămâne în funcție, iar deputatul Spatari îi promite susținere The post Mister la ministerul Muncii și Protecției Sociale – Buzu nu știe dacă rămâne în funcție, iar deputatul Spatari îi promite susținere appeared first on Politik.
Ce spune candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu despre deficitul bugetar enorm moștenit de la Guvernul precedent # Politik
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat în cadrul emisiunii „În Profunzime” că prioritatea noului Guvern trebuie să fie relansarea creșterii economice, nu reducerea rapidă a deficitului bugetar, notează bani.md „Părerea mea, din tot ce văd eu acum macroeconomic, chiar și deficitul bugetar nu e atât de critic pe cât creșterea economică. E ... Ce spune candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu despre deficitul bugetar enorm moștenit de la Guvernul precedent The post Ce spune candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu despre deficitul bugetar enorm moștenit de la Guvernul precedent appeared first on Politik.
Igor Dodon rămâne deputat în Parlament, PSRM urmează să fie reformat, iar Blocul Patriotic nu va vota pentru noul Guvern # Politik
Igor Dodon rămâne deputat în Parlament,, iar PSRM urmează să fie reformat, Dodon mai spune că Blocul Patriotic nu va vota pentru noul Guvern, deși liderul PSRM are o părere pozitivă în raport cu candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, pe care-l numește „profesionist”. Igor Dodon admite că Munteanu va deveni „Dragalin 2” și ... Igor Dodon rămâne deputat în Parlament, PSRM urmează să fie reformat, iar Blocul Patriotic nu va vota pentru noul Guvern The post Igor Dodon rămâne deputat în Parlament, PSRM urmează să fie reformat, iar Blocul Patriotic nu va vota pentru noul Guvern appeared first on Politik.
Renumitul chitarist Alexandru Cazacu, una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, membru al legendarei formații „Noroc”, a încetat din viațǎ, a anunțat vineri, 17 octombrie, Ministerul Culturii. Nu a fost dezvǎluitǎ cauza morții. „Prin dispariția sa, cultura muzicală a Republicii Moldova pierde un artist de mare talent și rafinament, un om care ... Legenda formației „Noroc”, Alexandru Cazacu s-a stins din viață The post Legenda formației „Noroc”, Alexandru Cazacu s-a stins din viață appeared first on Politik.
Deputatul Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului: „Locul meu este alături de colegii mei și de alegători” – Cine va modera ședința inaugurală # Politik
Fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul și liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat că refuză să prezideze prima ședință de constituire a Parlamentului de Legislatura a XII-a, chiar dacă, fiind decanul de vârstă, acest rol i-ar reveni conform Regulamentului. „Există tradiții și regulamente, dar există și demnitatea politică. Ea nu-mi permite să stau, nici ... Deputatul Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului: „Locul meu este alături de colegii mei și de alegători” – Cine va modera ședința inaugurală The post Deputatul Voronin refuză să prezideze prima ședință a Parlamentului: „Locul meu este alături de colegii mei și de alegători” – Cine va modera ședința inaugurală appeared first on Politik.
Renato Usatîi anunţă că primarii aleși deputați pe listele Partidului Nostru, nu își vor păstra mandatele # Politik
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputați pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi. „Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție”, a declarat politicianul în ... Renato Usatîi anunţă că primarii aleși deputați pe listele Partidului Nostru, nu își vor păstra mandatele The post Renato Usatîi anunţă că primarii aleși deputați pe listele Partidului Nostru, nu își vor păstra mandatele appeared first on Politik.
LIVE: Renato Usatîi, susține o conferință privind apelul Partidului Nostru către noul Parlament, după validarea alegerilor # Politik
The post LIVE: Renato Usatîi, susține o conferință privind apelul Partidului Nostru către noul Parlament, după validarea alegerilor appeared first on Politik.
Mesajul confuz a lui Alexandru Munteanu privind durata mandatului său la Guvern – „Să vedem, patru ani, voi încerca să-mi fac misiunea mai repede și în momentul în care îmi termin misiunea cred că pot să mă ocup cu alte lucruri” # Politik
Candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că noua echipă guvernamentală este aproape finalizată. Potrivit acestuia, structura Cabinetului de miniștri este conturată în proporție de 80-90%. „Jumătate din persoanele cu care discut nu sunt membri de partid. Încercăm să venim cu idei, cu oameni cunoscuți sau mai ... Mesajul confuz a lui Alexandru Munteanu privind durata mandatului său la Guvern – „Să vedem, patru ani, voi încerca să-mi fac misiunea mai repede și în momentul în care îmi termin misiunea cred că pot să mă ocup cu alte lucruri” The post Mesajul confuz a lui Alexandru Munteanu privind durata mandatului său la Guvern – „Să vedem, patru ani, voi încerca să-mi fac misiunea mai repede și în momentul în care îmi termin misiunea cred că pot să mă ocup cu alte lucruri” appeared first on Politik.
