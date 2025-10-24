Moldova are cel mai mare preț la gaz din regiune – Ministrul Junghietu explică motivele

17:30

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta la summitul de la Bruxelles despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles. El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România, ... Republica Moldova, în pragul începerii procesului formal de aderare la UE – Nicușor Dan: „Cum se poate face asta din punct de vedere tehnic, o să vedem” The post Republica Moldova, în pragul începerii procesului formal de aderare la UE – Nicușor Dan: „Cum se poate face asta din punct de vedere tehnic, o să vedem” appeared first on Politik.