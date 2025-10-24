Moldova are cel mai mare preț la gaz din regiune – Ministrul Junghietu explică motivele
Politik, 24 octombrie 2025 07:50
Ministerul Energiei, Dorin Junghietu spune că Moldova are cele mai mari prețuri la gaze din Balcani, iar acest fapt se datorează instabilității din regiune „Pe ruta de alimentare, gazele până ajung în Moldova tranzitează câteva țări. Piața regională a fost foarte mult influențată de războiul din Ucraina. Deci, faptul că noi vedem la bursa olandeză ...
Acum 30 minute
07:50
UE decide în noiembrie cât de pregătită e Moldova pentru aderare – Gherasimov: „S-a muncit enorm” # Politik
Comisia Europeană va evalua, în luna noiembrie curent, reformele efectuate în ultimul an de statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), inclusiv R. Moldova. Vicepremierul în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, se declară convinsă că R. Moldova „va înregistra succese". „Comisia Europeană urmează să publice, pe 4 noiembrie, următorul pachet de extindere, unde ...
07:50
07:50
Oficial: PAS înaintează candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de premier – A fost transmisă președintelui Sandu pentru desemnare # Politik
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS ) a decis să-i propună președintelui Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc vineri, 24 octombrie. „Tocmai s-a terminat ședința Consiliului Politic Național ...
07:50
Agenția de Mediu prelungește autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) de la Râbnița pentru încă un an. Decizie este necesarǎ pentru a le oferi timp operatorilor economici pentru a se conforma cerințelor stipulate în legislației, argumenteazǎ instituția, într-un comunicat. Potrivit Agenției de Mediu, autorizația a fost prelungită „din oficiu", în conformitate cu Legea ...
Acum 12 ore
22:40
Prețul petrolului a crescut cu peste 5% după ce SUA au sancționat companiile Rosneft și Lukoil – Reacția Kremlinului # Politik
Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 5% joi, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce SUA au impus sancțiuni împotriva marilor furnizori ruși Rosneft și Lukoil din cauza războiului Rusiei în Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile ar putea reduce aprovizionarea globală cu petrol, întrucât Rusia era al doilea producător mondial de țiței ...
20:30
Polița de asigurare obligatorie și Cartea Verde se scumpesc, începând cu 25 noiembrie. Potrivit unei hotărâri aprobate de Banca Națională a Moldovei, șoferii începători și posesorii de mașini electrice vor plăti cu până la 85% mai mult pentru RCA, iar prețul pentru Cartea Verde, pentru unele categorii de vehicule, se vor majora chiar și cu ...
20:30
Președintele RM, Maia Sandu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării viitorului prim-ministru al țǎrii. Astăzi la discuții s-au prezentat fracțiunile de opoziție În mare parte, discuțiile au avut un caracter formal. Primul a venit liderul Partidulului Democrația Acasă Vasile Costiuc Deputatul s-a aratǎ în dezacord cu modul în care a fost propus ...
20:30
Ministrul Energiei – Sancțiunile SUA împotriva Lukoil nu vor afecta alimentarea cu carburanți a Republicii Moldova # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu spune că sancțiunile impuse de Trezoreria SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta siguranța aprovizionării țării cu benzină și motorină, Ministrul Energiei dă asigurări că după aplicarea sancțiunilor SUA asupra companiei Lukoil, piața de carburanți din Moldova nu va fi afectată„Lăsăm autoritățile și instituțiile abilitate să se expună ...
20:30
Renato Usatîi: Noul Guvern trebuie format nu pe criteriu politic, dar pe cel profesionist, inclusiv din partide extraparlamentare # Politik
Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Renato Usatîi, după consultările cu președinta Maia Sandu. El a insistat ca discuțiile să vizeze ...
Acum 24 ore
17:50
Adrian Băluțel, șeful Cabinetului președintelui Republicii Moldova, a anunțat că își încheie activitatea în această funcție la data de 31 octombrie, urmând ca din 1 noiembrie să își continue activitatea în calitate de deputat în Parlament. „789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu. Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru ...
17:50
România și Republica Moldova vor semna Acordul pentru construcția podului rutier peste Prut, între Bumbăta și Leova # Politik
Guvernul României a aprobat, printr-un memorandum, negocierea și semnarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind construcția podului rutier peste râul Prut, la frontiera dintre localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova). Noul pod va îmbunătăți conectivitatea regională, asigurând legătura Republicii Moldova cu rețeaua rutieră primară și secundară de transport din România și, ...
17:30
Republica Moldova, în pragul începerii procesului formal de aderare la UE – Nicușor Dan: „Cum se poate face asta din punct de vedere tehnic, o să vedem” # Politik
Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor discuta la summitul de la Bruxelles despre începerea procesului formal de aderare a Republicii Moldova la UE, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles. El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România, ...
17:30
Chișinăul, în alertă după sancțiunile SUA asupra Lukoil – ANRE evaluează riscurile pentru piața carburanților din Moldova # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova.
17:30
Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat activitatea, deși autorizația de mediu a expirat # Politik
Uzina Metalurgică din Râbnița (MMZ) și-a reluat activitatea, deși autorizația privind gestionarea deșeurilor eliberată de Agenția de Mediu a expirat la 20 octombrie 2025, a anunțat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari, într-o postare pe Faebook. Potrivit acestuia, unitatea funcționează în prezent fără acte valabile, iar reluarea proceselor industriale s-ar face în afara cadrului legal. „La ...
17:30
Ministrul Catlabuga – Doar o parte infimă din cele 1,7 milioane ha agricole sunt irigate în Moldova” # Politik
Deși Republica Moldova este parte la proiectul AGRI privind modernizarea sistemelor de irigare, autoritățile recunosc că terenurile care sunt realmente irigate cuprind o suprfață de doar 16 mii de hectare la cele 1,7 mln ha suprafața totală prelucrată de gospodăriile agricole. Prin sistemele Centralizate sunt irigate circa 9.000 de hectare, iar alte 7.000 ha sunt ...
17:30
Directorul SIS în vizită la Comrat – A avut o discuție cu autoritățile din Autonomie – Ce aspecte au fost abordate # Politik
După vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS),Alexandru Musteață, la Adunarea Populară a Găgăuziei desfășurată astăzi, 23 octombrie, a fost adoptată Dispoziția nr.14, prin care a fost aprobată componența reprezentanților Adunării Populare în Grupul de lucru pentru asigurarea funcționalității UTA Găgăuzia, transmite IPN. Grupul a fost creat pentru a îmbunătăți mecanismul de cooperare dintre ...
17:30
Republica Moldova, cu balanță comercială negativă la produsele agroalimentare – 62% din laptele procesat este importat din Ucraina # Politik
Pentru prima dată în ultimii 30 ani, balanța comercială pe produsele agroalimentare în Moldova este negativă. Exporturile sunt în scădere, iar importurile cresc, depășind exporturile cu 3%. Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a recunoscut într-o conferință de presă că piața lactatelor din Republica Moldova este dominată de produse și materie primă provenite din Ucraina, iar producătorii ...
17:30
Ședința inaugurală a noului Parlament s-a desfășurat sub semnul unei oboseli cronice, parcă prelungind starea de comă post-electorală în care a fost aruncată societatea după o campanie cu o miză enormă dar fără suflu. Departe de energia specifică unui început de mandat, atmosfera din sală a fost una inertă, aproape funebră. Părea mai degrabă o ...
Ieri
21:20
Familia Regală a României, în vizită la Chișinău – Întrevedere cu președintele Maia Sandu” # Politik
Familia Regală a României se află într-o vizită oficială de două zile la Chișinău. Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu au ajuns miercuri în Capitală. Aceștia au fost primiți la Președinție de șefa statului Maia Sandu. Vizita este dedicată cooperării dintre România și Republica Moldova, educației superioare, precum și ...
21:20
UE ar putea aloca 25 de milioane de euro pentru Republica Moldova în cadrul sprijinului pentru Vecinătatea Estică # Politik
Parlamentul European a aprobat un amendament la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o creștere de 25 de milioane de euro a alocărilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de eurodeputatul Siegfried Mureșan. Măsura vine în contextul retragerii sprijinului american pentru societatea civilă din regiune, iar fondurile europene ar ...
21:20
Schimbări la CEC – Autoritatea electorală instituie funcția de secretar general pentru coordonarea aparatului instituției # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) va avea o nouă funcție, cea de secretar general, care va coordona activitatea aparatului instituției. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de miercuri a CEC, după modificările operate de Parlament la Legea privind funcția publică, la începutul lunii iulie. Rodica Sîrbu, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media la CEC, ...
21:20
Președintele Sandu invită fracțiunile parlamentare la consultări pentru desemnarea premierului – Primii sunt „Democrația Acasă” # Politik
Șeful statului, Maia Sandu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Președintele a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinție, conform programului anunțat: Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă" 14:00 – Partidul Politic ...
21:20
Criză de medici în spitalele raionale din Moldova – Peste 1.000 de specialiști lipsesc din sistemul public de sănătate # Politik
Peste 1 000 de medici lipsesc în sistemul public de sănătate al Republicii Moldova, cele mai afectate fiind spitalele raionale. În unele cazuri, doctorii sunt nevoiți să activeze pe două specialități pentru a acoperi lipsa de personal, notează TVR Moldova. Cei mai căutați specialiști sunt neurologii, neonatologii, chirurgii, cardiologii, ortopezii-traumatologi, oncologii, oftalmologii și medicii ORL.
21:20
Banca Mondială oferă Moldovei un grant de 7,9 milioane de dolari – Unde vor fi direcționați banii # Politik
Consiliul directorilor executivi al Băncii Mondiale a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru proiectul de restaurare a ecosistemelor din Moldova. Finanțarea vizează protejarea resurselor naturale din bazinul râului Nistru. Proiectul va ajuta la refacerea terenurilor degradate, reducerea poluării și creșterea rezistenței la schimbările climatice. „Acest proiect marchează un pas semnificativ către obiectivele ...
21:20
Igor Grosu ales Președinte al Parlamentului de legislatura XII – Partidul Nostru și Partidul Democrația Acasă nu au participat la vot # Politik
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați. Pentru funcția de Președinte al Parlamentului au fost înaintați doi candidați. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate" l-a propus pe Igor Grosu, iar candidatura lui Alexandr Stoianoglo a fost propusă de Fracțiunea parlamentară Alternativa. Partidul ...
21:20
Se schimbă regulile în traficul rutier în spațiul UE – Parlamentul European a aprobat normele noi rutiere # Politik
Se schimbă regulile în trafic în toată Uniunea Europeană. Permisul, spre exemplu, intră în era digitală, astfel că îl va putea fi accesat direct pe telefonul mobil. Parlamentul European a aprobat deja seria de norme rutiere, care include mai multe noutăţi. Principala modificare este faptul că va putea fi accesat permisul direct de pe telefonul ...
11:50
Parlamentul Ucrainei a adoptat marți, 21 octombrie, o rectificare bugetară care majorează fondurile pentru apărare cu 7,7 miliarde de dolari și a prelungit legea marțială și mobilizarea generală până în februarie 2026. Solicitată de președintele Volodimir Zelenski, această prelungire a fost aprobată cu o majoritate de două treimi în legislativul de la Kiev, informează Agerpres, ...
11:50
Un cutremur de 4,2 grade Richter s-a produs în zona Vrancea – A fost resimțit și în Republica Moldova # Politik
Miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 90 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
10:20
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat anterior, decretul de convocare a primei ședințe a Legislativului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională. Ședința va fi prezidată de decanul supleant de vârstă din noua componență a Parlamentului, ... LIVE: Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat în ședința de constituire The post LIVE: Parlamentul de legislatura a XII-a s-a convocat în ședința de constituire appeared first on Politik.
10:20
Doi profesori riscă pierderea gradului didactic pentru că ar fi cerut bani părinților – Decizia luată de ministerul Educației # Politik
Directoarea Instituției de Educație Timpurie nr. 32 din Chișinău ar fi solicitat părinților suma de 3.000 de lei pentru înscrierea copiilor la grădiniță, precum și contribuții lunare de 500–600 de lei. Copiii părinților care au refuzat plata ar fi fost discriminați, informeazǎ Ministerul Educației şi Cercetǎrii. Astfel, Membrii Consiliul de Etică al Ministerului Educației și ... Doi profesori riscă pierderea gradului didactic pentru că ar fi cerut bani părinților – Decizia luată de ministerul Educației The post Doi profesori riscă pierderea gradului didactic pentru că ar fi cerut bani părinților – Decizia luată de ministerul Educației appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Ministull Culturii Sergiu Prodan a prezentat bilanțul activității din ultimii patru ani. În cadrul conferinței de presă, ministrul a menționat că în această perioadă domeniul cultural s-a dezvoltat semnificativ. Printre cele mai importante realizări se numără elaborarea Strategiei Naționale pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035. Ministrul Culturii a precizat că documentul stabilește mecanisme de sprijin pentru ... Ministrul Prodan trage linia: Cultură avem, Filarmonică, mai vedem The post Ministrul Prodan trage linia: Cultură avem, Filarmonică, mai vedem appeared first on Politik.
21:40
Divorț în Blocul „Patriotic” – Socialiștii își fac casă nouă în Parlament – Cu cine rămâne Tarlev # Politik
Blocul „Patriotic” se destramă. Partidul Socialiștilor a anunțat că va forma propria fracțiune în Parlament, după ce, acum câteva zile, PCRM condus de Vladimir Voronin a luat aceeași decizie. După această destrămare Partidul Viitorul Moldovei, condus de fostul premier Vasile Tarlev, a rămas singur în fostul bloc electoral. „Conform rezultatelor alegerilor parlamentare, Partidul Socialiștilor formează ... Divorț în Blocul „Patriotic” – Socialiștii își fac casă nouă în Parlament – Cu cine rămâne Tarlev The post Divorț în Blocul „Patriotic” – Socialiștii își fac casă nouă în Parlament – Cu cine rămâne Tarlev appeared first on Politik.
21:40
Trenul spre Aeroportul Chișinău — Încă nu pleacă din gară, dar ministru Bolea lansează planuri # Politik
Din primăvara viitoare, pentru pasagerii care merg sau vin dinspre Aeroportul Internațional Chișinău ar putea fi lansată o cursă de tren, a anunțat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, care a precizat cǎ cea mai apropiată stație de terminalul aerogării ar fi „Revaca”. Aceasta se aflǎ la cel puțin peste un kilometru și jumătate, în zona șoselei ... Trenul spre Aeroportul Chișinău — Încă nu pleacă din gară, dar ministru Bolea lansează planuri The post Trenul spre Aeroportul Chișinău — Încă nu pleacă din gară, dar ministru Bolea lansează planuri appeared first on Politik.
21:40
Ministrul Finanțelor: Executivul nu este gata să redistribuire către primării gestionarea anumitor impozite # Politik
Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a anunțat că Guvernul elaborează un nou mecanism de redistribuire a impozitelor și taxelor către autoritățile publice locale. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, în contextul discuțiilor privind o pozibilă delegare a competențelor fiscale către primării, notează bani.md ”Redistribuirea contribuțiilor din impozite și taxe la nivel local ... Ministrul Finanțelor: Executivul nu este gata să redistribuire către primării gestionarea anumitor impozite The post Ministrul Finanțelor: Executivul nu este gata să redistribuire către primării gestionarea anumitor impozite appeared first on Politik.
21:40
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, confirmând că Victor Furtuna, șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), nu prezintă abateri de integritate în activitatea sa, informează telegraph.md, notează IPN. Raportul a analizat patru aspecte esențiale: implicarea procurorului în cauza Stoianoglo versus Moldova, o cauză pendinte ... Șeful PCCOCS a promovat evaluarea externă a integrității – Ce a menționat CSP The post Șeful PCCOCS a promovat evaluarea externă a integrității – Ce a menționat CSP appeared first on Politik.
12:10
După ce a fost primit de Macron, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani # Politik
Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, transmite News.ro. Marţi, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy va dormi în închisoare. Fostul preşedinte al Republicii va descoperi celula sa din închisoarea La Santé unde va începe să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de ... După ce a fost primit de Macron, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani The post După ce a fost primit de Macron, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani appeared first on Politik.
12:10
Președintele Sandu va convoca fracțiunile parlamentare imediat după ce acestea vor fi constituite # Politik
Șeful statului, Maia Sandu, va convoca la Președinție fracțiunile parlamentare până la sfârșitul acestei săptămâni. Informația a fost confirmată pentru ONE TV de către purtătorul de cuvânt al instituției prezidențiale Igor Zaharov. La Președinție sunt așteptate cinci formațiuni parlamentare care au acces în Legislativ după scrutinul din 28 septembrie. Este vorba despre Partidul Acțiune și ... Președintele Sandu va convoca fracțiunile parlamentare imediat după ce acestea vor fi constituite The post Președintele Sandu va convoca fracțiunile parlamentare imediat după ce acestea vor fi constituite appeared first on Politik.
12:10
După ce a prezentat bilanțul mandatului său, Ala Nemerenco anunță că nu va face parte din noul Guvern # Politik
Schimbări la Sănătate. Ministrul Ala Nemerenco, nu se va regăsi în noul Cabinet de miniștri. Anunțul a fost făcut de aceasta într-o postare publicată pe contul său de Facebook. Ala Nemerenco ocupă funcția de ministru al Sănătății din 6 august 2021, fiind parte atât a Guvernului condus de Natalia Gavrilița, cât și a celui actual, ... După ce a prezentat bilanțul mandatului său, Ala Nemerenco anunță că nu va face parte din noul Guvern The post După ce a prezentat bilanțul mandatului său, Ala Nemerenco anunță că nu va face parte din noul Guvern appeared first on Politik.
12:10
Municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din ultimii cinci ani # Politik
Municipiul Chișinău a înregistrat în anul 2024 cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani — 6,9% față de anul precedent. Potrivit lui Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism, la sfârșitul anului trecut în Capitală activau peste 41 000 de întreprinderi din acest sector. IMM-urile ... Municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din ultimii cinci ani The post Municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din ultimii cinci ani appeared first on Politik.
12:10
„Forța Fermierilor” vrea consultări înainte de desemnarea noului ministru al Agriculturii – Asociația a transmis o adresare oficială către Președinție, Parlament și Guvern # Politik
Asociația „Forța Fermierilor” a solicitat autorităților ca desemnarea viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare să aibă loc doar după o consultare reală cu asociațiile agricole, argumentând cǎ o astfel de practică ar asigura transparență și competență în conducerea unui sector aflat în criză. În acest sens, fermierii au transmis o adresare oficială către Președinție, ... „Forța Fermierilor” vrea consultări înainte de desemnarea noului ministru al Agriculturii – Asociația a transmis o adresare oficială către Președinție, Parlament și Guvern The post „Forța Fermierilor” vrea consultări înainte de desemnarea noului ministru al Agriculturii – Asociația a transmis o adresare oficială către Președinție, Parlament și Guvern appeared first on Politik.
12:10
Alexandru Munteanu: „Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin mijloace economice” # Politik
Reintegrarea regiunii transnistrene poate fi realizată prin mijloace economice, nu militare. Este convingerea exprimată de Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de prim-ministru. „Reintegrarea reprezintă o prioritate a Guvernului. Important este să înțelegem în ce va consta această reintegrare. Ținând cont de situația dificilă din regiune, cred că s-a înțeles că brânza ... Alexandru Munteanu: „Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin mijloace economice” The post Alexandru Munteanu: „Reintegrarea regiunii transnistrene este posibilă prin mijloace economice” appeared first on Politik.
20 octombrie 2025
22:30
Alexandru Tănase: „Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați, nu este un semnal bun” # Politik
Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați. Este declarația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, notează info1.md Reacția vine după ce șefa statului, Maia Sandu a declarat acum câteva zile că și avocații trebuie să-și demonstreze sursa veniturilor și că trebuie discutată o reformă a avocaturii. Fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru ... Alexandru Tănase: „Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați, nu este un semnal bun” The post Alexandru Tănase: „Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați, nu este un semnal bun” appeared first on Politik.
22:30
Alexandru Munteanu: Unii miniștri ar putea lua o pauză – Săptămâna aceasta vom avea claritate # Politik
Lista viitorilor miniștri ai Guvernului urmează să fie stabilită în această săptămână, iar unele nume din actualul Guvern ar putea fi reconfirmate, în timp ce sunt așteptate și schimbări. Declarația a fost făcută de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu care a mai afirmat că a văzut motivație și energie tânără în discuțiile cu ... Alexandru Munteanu: Unii miniștri ar putea lua o pauză – Săptămâna aceasta vom avea claritate The post Alexandru Munteanu: Unii miniștri ar putea lua o pauză – Săptămâna aceasta vom avea claritate appeared first on Politik.
21:50
Vladimir Bolea deschide parantezele – Anumiți miniștri ar putea rămâne în viitorul Guvern – Și-ar dori să continue și el # Politik
Vicepremierul Vladimir Bolea a declarat, în cadrul emisiunii „7 Zile”, că mai mulți membri ai actualului Guvern Recean ar putea să se regăsească și în viitorul Executiv subliniind că anunțul oficial privind componența acestuia aparține prim-ministrului desemnat. „Eu cred că asta va fi prerogativa prim-ministrului să declare tot Cabinetul, dar îi pot menționa pe cei ... Vladimir Bolea deschide parantezele – Anumiți miniștri ar putea rămâne în viitorul Guvern – Și-ar dori să continue și el The post Vladimir Bolea deschide parantezele – Anumiți miniștri ar putea rămâne în viitorul Guvern – Și-ar dori să continue și el appeared first on Politik.
21:50
Aplicarea TVA-lui de 20% la importul autovehiculelor se amână – Parlamentul va replanifica intrarea în vigoare a impozitului mult discutat # Politik
Parlamentul a decis să replanifice intrarea în vigoare a mult discutatului TVA de 20% pentru importul de auotovehicule pentru a da mai mult timp autorităților și companiilor să se adapteze la schimbările fiscale. Această măsură a generat destul de multe discuții, având în vedere impactul pe care l-ar fi avut asupra prețurilor autovehiculelor importate. Decizia ... Aplicarea TVA-lui de 20% la importul autovehiculelor se amână – Parlamentul va replanifica intrarea în vigoare a impozitului mult discutat The post Aplicarea TVA-lui de 20% la importul autovehiculelor se amână – Parlamentul va replanifica intrarea în vigoare a impozitului mult discutat appeared first on Politik.
17:20
Rǎmâne sau nu Ala Nemerenco ministrul Sǎnǎtǎții în noul Guvern – Oficialul a prezentat bilanțul activității echipei ministeriale # Politik
Ala Nemerenco spune cǎ nu știe deocamdatǎ dacǎ rǎmâne ministrul Sǎnǎtǎții în noul Guvern care urmeazǎ sǎ fie format, subliniind cǎ deciza aparține factorilor politici. Astǎzi o decizie în acest sens va fi luatǎ. „Este decizia politicienilor vizavi de cine va fi viitorul ministru. Acest fapt se va decide probabil astăzi, după amiază”, a declarat ... Rǎmâne sau nu Ala Nemerenco ministrul Sǎnǎtǎții în noul Guvern – Oficialul a prezentat bilanțul activității echipei ministeriale The post Rǎmâne sau nu Ala Nemerenco ministrul Sǎnǎtǎții în noul Guvern – Oficialul a prezentat bilanțul activității echipei ministeriale appeared first on Politik.
17:20
Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile # Politik
Procuratura Anticorupție anunță că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv – pe un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit instituției, demersul a fost depus în cadrul dosarului expediat în judecată în lipsa acestuia, care vizează un episod din cauza denumită generic ... Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile The post Judecătoria Chișinău a prelungit arestul preventiv pentru Vladimir Plahotniuc cu 30 de zile appeared first on Politik.
17:20
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în ședința de constituire pe data de 22 octombrie, începând cu ora 10:00. Președintele Republicii Moldova a semnat decretul de convocare a primei ședințe a Parlamentului nou-ales, după validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 de către Curtea Constituțională. O nouă legislatură își începe activitatea prin ședința ... Deputatul PSRM, Zinaida Greceanîi va prezida prima ședință a Parlamentului The post Deputatul PSRM, Zinaida Greceanîi va prezida prima ședință a Parlamentului appeared first on Politik.
17:20
Partidul „Democrația Acasă” și AUR au semnat la București un protocol de colaborare – Ce prevede documentul # Politik
La București a fost semnat Protocolul de colaborare între Partidul „Democrația Acasă” (PDA) din Republica Moldova și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din România, un acord care marchează un nou pas în consolidarea relațiilor dintre cele două formațiuni politice. Documentul prevede cooperarea în promovarea valorilor identității, libertății și demnității naționale, precum și susținerea unui viitor ... Partidul „Democrația Acasă” și AUR au semnat la București un protocol de colaborare – Ce prevede documentul The post Partidul „Democrația Acasă” și AUR au semnat la București un protocol de colaborare – Ce prevede documentul appeared first on Politik.
17:20
UE se dezice în totalitate de gazele rusești din 2028 – Decizia aprobatată de Consiliul Uniunii Europene # Politik
Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 20 octombrie 2025, poziția sa de negociere privind regulamentul care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, în cadrul planului REPowerEU. Noua reglementare stabilește o interdicție completă asupra importurilor de gaze prin conducte și gaze naturale lichefiate (GNL) provenite din Rusia, începând cu 1 ianuarie 2028. ... UE se dezice în totalitate de gazele rusești din 2028 – Decizia aprobatată de Consiliul Uniunii Europene The post UE se dezice în totalitate de gazele rusești din 2028 – Decizia aprobatată de Consiliul Uniunii Europene appeared first on Politik.
