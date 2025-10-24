Președintele Parlamentului vrea test de integritate pentru avocați – O inițiativă interesantă

12:10

Preşedintele Emmanuel Macron l-a primit pe Nicolas Sarkozy vineri la Palatul Élysée, cu patru zile înainte de încarcerarea fostului şef al statului, transmite News.ro. Marţi, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy va dormi în închisoare. Fostul preşedinte al Republicii va descoperi celula sa din închisoarea La Santé unde va începe să-şi ispăşească pedeapsa de cinci ani de ... După ce a fost primit de Macron, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani