Compensațiile la energie, valabile doar pentru sezonul rece 2025
TV Nord, 23 octombrie 2025 10:00
Guvernul Republicii Moldova a decis să mențină programul de compensații la energie și pentru sezonul rece 2025, însă măsura este temporară, urmând să fie reanalizată anul viitor. Ministrul în exercițiu al Muncii, Alexei Buzu, a declarat la că decizia privind eventualele compensații pentru 2026 va fi luată de noul Cabinet de miniștri. Acesta a explicat […] Acest articol Compensațiile la energie, valabile doar pentru sezonul rece 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
10:00
Guvernul Republicii Moldova a decis să mențină programul de compensații la energie și pentru sezonul rece 2025, însă măsura este temporară, urmând să fie reanalizată anul viitor. Ministrul în exercițiu al Muncii, Alexei Buzu, a declarat la că decizia privind eventualele compensații pentru 2026 va fi luată de noul Cabinet de miniștri. Acesta a explicat […] Acest articol Compensațiile la energie, valabile doar pentru sezonul rece 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum o oră
09:30
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal, datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Bălți. Potrivit materialelor cauzei, tânărul era ghidat prin rețeaua de socializare Telegram de un membru al unui grup criminal organizat, format […] Acest articol Un bălțean condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie prin Telegram a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
19:20
/VIDEO/ Tarifele și pierderile de la „Apă-Canal Bălți” au aprins spiritele în Consiliul Municipal # TV Nord
O nouă ședință a Consiliului Municipal Bălți s-a transformat într-un schimb de replici dure între consilieri, primar și viceprimar. Discuțiile aprinse au izbucnit din cauza subiectului privind confirmarea împuternicirilor reprezentantului debitorului și fondatorului debitorului în procedura de insolvabilitate a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Bălți”. SERGHEI GRAMMA, consilier: „Începând cu 2015, eu nu voi numi în metri […] Acest articol /VIDEO/ Tarifele și pierderile de la „Apă-Canal Bălți” au aprins spiritele în Consiliul Municipal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19:10
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # TV Nord
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat organizarea consultărilor cu fracțiunile și grupurile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de Prim-ministru. Discuțiile vor avea loc la Președinția Republicii Moldova, în zilele de joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, conform unui program prestabilit. Pentru ziua de joi, 23 octombrie, sunt programate consultări cu: […] Acest articol Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Republica Moldova, o țară în care terenurile arabile ocupă mai mult de jumătate din teritoriu, continuă să exporte materie primă și să importe produse procesate la prețuri mai mari. Aceasta este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei naționale – lipsa unui lanț complet de producere: de la creștere, la procesare și apoi la […] Acest articol /VIDEO/ Cum pierde Moldova milioane din lipsa procesării agricole a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați ai PAS. Contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, înaintat din partea blocului „Alternativa”, a obținut 32 de voturi. La procedura de alegere nu au participat deputații fracțiunilor Partidului Nostru și Partidului Democrația […] Acest articol Igor Grosu a fost reales președinte al Parlamentului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Un avocat și clientul său, investigați de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA), au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și cumpărare de influență. Potrivit sentinței, avocatul a fost recunoscut vinovat de două episoade de trafic de influență și a primit o pedeapsă cu închisoarea […] Acest articol Avocat și client, condamnați pentru trafic de influență: pedepse cu închisoare și amendă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Percheziții CNA în trei raioane: funcționari ai unui ocol silvic, bănuiți de delapidări și angajări fictive # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din […] Acest articol Percheziții CNA în trei raioane: funcționari ai unui ocol silvic, bănuiți de delapidări și angajări fictive a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
/VIDEO/ Furt în proporții considerabile la Ungheni. Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți de poliție # TV Nord
Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din municipiile Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, produs în luna august 2025, în raionul Ungheni. Potrivit informațiilor preliminare, la sfârșitul lunii august, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin forțarea […] Acest articol /VIDEO/ Furt în proporții considerabile la Ungheni. Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Sunt vizați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă au acces în Legislativ după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt cei cinci deputați din noul Legislativ care vor fi nevoiți să-și împartă timpul între ședințele parlamentare și cele […] Acest articol Cinci deputați din actualul Parlament, cercetați penal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
O italiancă, depistată pe Aeroportul „Eugen Doga” cu peste 280 de pachete de țigări ascunse în bagaj # TV Nord
O femeie cu cetățenie italiană, în vârstă de 65 de ani, a fost depistată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în timp ce încerca să plece spre Roma, având valiza plină de țigări. Pasagera a ales culoarul verde, destinat celor care nu au bunuri de declarat, și a afirmat că nu transportă obiecte interzise. […] Acest articol O italiancă, depistată pe Aeroportul „Eugen Doga” cu peste 280 de pachete de țigări ascunse în bagaj a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
La data de 28 septembrie 2025 a avut loc prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, în cadrul căreia Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu 55 de deputați, a anunțat oficial formarea majorității parlamentare. Celelalte formațiuni politice reprezentate în legislativ — Partidul Socialiștilor (PSRM), Partidul Comuniștilor (PCRM), Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă […] Acest articol PAS anunță formarea majorității parlamentare în legislatura a XII-a a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Serviciul Vamal anunță lucrări de modernizare a infrastructurii IT în noaptea de 23 octombrie # TV Nord
Serviciul Vamal informează că, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Potrivit autorității, intervenția urmărește creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. În timpul lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată, ceea […] Acest articol Serviciul Vamal anunță lucrări de modernizare a infrastructurii IT în noaptea de 23 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
În noaptea de 22 octombrie 2025, Rusia a declanșat un nou atac masiv asupra Ucrainei, vizând capitala Kiev, precum și orașul Zaporizhzhia. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au fost efectuate cu drone kamikaze și rachete, provocând victime și distrugeri majore în mai multe regiuni ale țării. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că exploziile au fost […] Acest articol Atac masiv rusesc asupra Kievului și Zaporojie: zeci de victime a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
10:00
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat rapoartele finale privind evaluarea integrității judecătorilor Curții de Apel Nord. Majoritatea magistraților au demisionat înainte de finalizarea procesului de vetting. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, finalizând astfel procesul de evaluare externă a integrității magistraților Curților de Apel Nord și Sud. Pentru […] Acest articol Vetting finalizat la Curtea de Apel Nord: majoritatea judecătorilor au demisionat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost chemați de urgență pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoservice din orașul Briceni, situat pe strada Krîlov 7. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16, iar la fața locului s-au deplasat cinci echipe de intervenție ale Inspectoratului General […] Acest articol /FOTO/ Incendiu puternic la un autoservice din Briceni: patru mașini distruse a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Astăzi, 21 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), formațiunea a decis crearea propriei fracțiuni parlamentare, în pofida faptului că a participat la alegerile parlamentare în Blocul „Patriotic” cu Partidul Comuniștilor, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei – ultimul fiind ulterior excluse din cursa electorală. Socialiștii promit să fie „opoziția […] Acest articol PSRM anunță crearea propriei fracțiuni parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Poliția din Sîngerei a fost alertată aseară, în jurul orei 22:00, despre un accident rutier grav produs pe traseul R-6, între satele Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un automobil Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul […] Acest articol /FOTO/ Accident mortal între Copăceni și Mihailovca – doi oameni și-au pierdut viața a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
21 octombrie 2025
20:20
Trafic suspendat temporar în apropierea localității Ivancea: poliția desfășoară un experiment în cadrul unei anchete penale # TV Nord
Poliția Națională informează că, în această seară, începând cu ora 21:00, circulația rutieră va fi temporar suspendată pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei. Măsura este necesară pentru desfășurarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, deschise în urma unui accident rutier soldat cu decesul unui pieton. Potrivit autorităților, traficul va […] Acest articol Trafic suspendat temporar în apropierea localității Ivancea: poliția desfășoară un experiment în cadrul unei anchete penale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:30
Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, biroul și automobilul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar penal de trafic de influență. Potrivit informațiilor preliminare, magistratul ar fi pretins, acceptat și primit mijloace bănești prin intermediul unui bărbat și al […] Acest articol Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
Locuitorii din Prepelița așteaptă de la noul Parlament mai multă responsabilitate, onestitate și acțiuni concrete. „Sănătate. Să fie cinstiți, să nu sufere poporul. Foarte greu și de lucrat și cu lumea, la toți nu le intri voie, dar în orice caz, trebuie să luptăm pentru bine, ca să fie bine în țară.” „Succes. Să pună […] Acest articol /VOX POP/ Așteptările locuitorilor din Prepelița față de noul Parlament a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Sergiu Prodan susține că nu mai vrea să fie ministru al Culturii. Oficialul în exercițiu a precizat că urmează să se concentreze pe activitatea de creație, potrivit realitatea.md. Funcționarul a precizat că lucrează la un film care nu poate fi ținut pe pauză încă patru ani. Potrivit lui, filmarea producției este suspendată de când a […] Acest articol Sergiu Prodan nu mai vrea să fie ministru: Categoric, voi termina filmul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Pentru a asigura accesul egal la educație și incluziunea tuturor copiilor, inclusiv a celor din comunitățile rome, în trei localități din nordul Republicii Moldova — Edineț, Otaci și Soroca — va fi pilotată funcția de mediator educațional. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei ședințe între Ministerul Educației și Cercetării (MEC), UNICEF Moldova și Fundația […] Acest articol Funcția de mediator educațional, pilotată în trei localități din nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
olițiștii din raionul Sîngerei desfășoară acțiuni de căutare a unui bărbat de 43 de ani, originar din satul Mărinești, care a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută și până în prezent nu a revenit acasă. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție Sîngerei, bărbatul se deplasa cu un autoturism Dacia Logan de culoare argintie, […] Acest articol Bărbat de 43 de ani din Mărinești, Sîngerei, dat dispărut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
A amenințat vânzătorul unui fast-food din Chișinău cu o armă: bărbat de 38 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare # TV Nord
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, după ce a atacat un vânzător într-un local de fast-food din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de Procuratura municipiului Chișinău, incidentul a avut loc în noaptea de 16 iunie 2025, când […] Acest articol A amenințat vânzătorul unui fast-food din Chișinău cu o armă: bărbat de 38 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a lansat Campania II de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică. Procesul se va desfășura în perioada 20 octombrie – 2 noiembrie 2025, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice. Momelile vor fi distribuite manual de către medicii veterinari ai ANSA, în cooperare cu colaboratori din cadrul întreprinderilor […] Acest articol ANSA a început campania de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți, 21 octombrie 2025, la penitenciarul La Santé din Paris, unde va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare pentru conspirație penală în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007. Decizia instanței este executorie imediat, chiar dacă Sarkozy a formulat apel. Este […] Acest articol De la Palatul Élysée la penitenciar: Nicolas Sarkozy își începe pedeapsa de cinci ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Polițist și medic din Hâncești, bănuiți de falsificarea adeverințelor medicale pentru permise auto # TV Nord
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție (SPIA), au deconspirat o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru reînnoirea permiselor de conducere, cu implicarea unui conducător al Inspectoratului de Poliție Hâncești și a unui medic. Potrivit anchetei, cei doi ar fi facilitat obținerea ilegală a adeverințelor medicale pentru șoferi, fără […] Acest articol Polițist și medic din Hâncești, bănuiți de falsificarea adeverințelor medicale pentru permise auto a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro # TV Nord
Microinvest a încheiat cu succes un nou acord de finanțare cu Proparco, instituția de finanțare a sectorului privat din cadrul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD Group). Prin acest împrumut de 15 milioane de euro, Microinvest își va consolida capacitatea de a susține întreprinderile micro, mici și mijlocii din Moldova, de a sprijini sectorul agricol și […] Acest articol Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Intervenție aero-medicală SMURD Iași – Chișinău: un moldovean, transportat la Institutul de Medicină Urgentă # TV Nord
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un echipaj aero-medical SMURD Iași a efectuat o misiune aeriană de urgență pentru transportarea unui bărbat de 45 de ani, cetățean al Republicii Moldova, de la Iași la Chișinău. Potrivit informațiilor oficiale, pacientul a suferit un politraumatism în urma unui accident rutier. Acesta a fost preluat din Iași […] Acest articol Intervenție aero-medicală SMURD Iași – Chișinău: un moldovean, transportat la Institutul de Medicină Urgentă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 21 octombrie, în jurul orei 03:00, pe strada Bulgară din municipiul Bălți. Flăcările au cuprins un apartament situat la etajul 5 al unui bloc locativ. „Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 31 de ani, aflat în locuință, s-ar fi aruncat de la balcon în timpul incendiului, din motive […] Acest articol Bărbat de 31 de ani, în stare gravă, după ce a sărit de la balcon în timpul unui incendiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Direcția Ocuparea Forței de Muncă Bălți a publicat lista locurilor vacante disponibile în regiune, valabilă la data de 20 octombrie 2025. Printre ofertele de muncă se regăsesc posturi pentru lucrători calificați și necalificați în diverse domenii – industrie, construcții, transport, comerț, sănătate și servicii. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot consulta întreaga […] Acest articol Lista actualizată a locurilor de muncă disponibile la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Tren direct între Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și Gara Chișinău: Ministerul Infrastructurii pregătește un proiect de modernizare # TV Nord
Călătoria dintre Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău și centrul Capitalei ar putea deveni, în curând, mai rapidă și mai comodă. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) pregătește un proiect de conectare a aeroportului cu Gara Chișinău printr-o linie feroviară destinată pasagerilor, a anunțat ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, […] Acest articol Tren direct între Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și Gara Chișinău: Ministerul Infrastructurii pregătește un proiect de modernizare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, salvatorii din nordul țării au fost solicitați să intervină în urma unui accident de circulație produs în satul Chiurt, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:47, iar potrivit informațiilor preliminare, șoferul unui automobil de model BMW a pierdut controlul volanului, derapând de pe […] Acest articol Intervenția pompierilor în urma unui accident rutier în raionul Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
20 octombrie 2025
17:40
/VIDEO/ Democracy Run la Bălți. Aproximativ 300 de persoane au participat la un eveniment dedicat democrației # TV Nord
La Bălți s-a desfășurat tradiționalul eveniment, Democracy Run, o oportunitate unică pentru tinerii din nordul țării să descopere valorile democratice. „Este destul de interesant, noi am venit aici ca să învățăm, să putem să-i învățăm pe alții despre valorile UE, despre democrație și altele.” „Am așteptări foarte mari, din simplu fapt că suntem atât de […] Acest articol /VIDEO/ Democracy Run la Bălți. Aproximativ 300 de persoane au participat la un eveniment dedicat democrației a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Partidul „Democrația Acasă” condus de Vasile Costiuc a semnat un Protocol de colaborare cu partidul AUR România # TV Nord
La București, România, partidul lui Vasile Costiuc „Democrația Acasă”, care a produs surpriza acestor alegeri parlamentare și s-a ales cu șase mandate de deputat, a semnat un Protocol de colaborare cu partidul „AUR România”, o altă formațiune care în 2020 a intrat surprinzător în Parlamentul României. Prin acest acord, AUR și PDA își propun să […] Acest articol Partidul „Democrația Acasă” condus de Vasile Costiuc a semnat un Protocol de colaborare cu partidul AUR România a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a se va convoca în ședința de constituire luni, 22 octombrie 2025, începând cu ora 10:00. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de convocare a noii legislaturi, după ce Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ședința solemnă va fi prezidată de decanul […] Acest articol Parlamentul nou-ales se întrunește pe 22 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
O nouă ședință în dosarul fraudei bancare fără Vladimir Plahotniuc. Și de această dată, fostul lider PD a refuzat să se prezinte în fața instanței. Potrivit tv8, avocații au invocat din nou că inculpatul ar continua să studieze materialele cauzei.Astăzi, procurorii au cerut încă 30 de zile de arest preventiv, măsură care expiră pe 25 […] Acest articol Plahotniuc rămâne după gratii încă 30 de zile: A absentat din nou de la ședință a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Ministra Sănătății în exercițiu, Ala Nemerenco, a declarat că nu știe dacă va face parte din viitorul Guvern. În cadrul unei conferințe de presă, aceasta a spus că numele noului ministru al Sănătății ar urma să fie decis „probabil, în după-amiaza zilei de 20 octombrie”. „Eu am spus întotdeauna modest că nu pot influența cine […] Acest articol Ala Nemerenco: „Nu pot influența cine va fi viitorul ministru” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
/VIDEO/ Droguri de peste un milion de lei, confiscate la Bălți. Un tânăr de 18 ani, principalul suspect # TV Nord
Un tânăr de 18 ani din Bălți este cercetat penal după ce polițiștii au descoperit că acesta procura droguri din Chișinău, pe care ulterior le distribuia consumatorilor din Bălți și din alte localități din nordul Republicii Moldova. În urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii, au fost ridicate:– 1,5 kilograme de droguri sintetice de tip PVP […] Acest articol /VIDEO/ Droguri de peste un milion de lei, confiscate la Bălți. Un tânăr de 18 ani, principalul suspect a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Ofițer de la Penitenciarul nr.13, condamnat pentru transmiterea de obiecte interzise și înlesnirea unei evadări # TV Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un ofițer superior din cadrul Penitenciarului nr.13 a fost condamnat la 3 ani de închisoare, dintre care 2 ani vor fi executați în penitenciar, iar 1 an a fost suspendat condiționat, pe o perioadă de probă de un an. Instanța i-a mai aplicat pedeapsa complementară de privare a dreptului de […] Acest articol Ofițer de la Penitenciarul nr.13, condamnat pentru transmiterea de obiecte interzise și înlesnirea unei evadări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
În weekend, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au desfășurat acțiuni de control pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în urma cărora au fost constatate peste 4.500 de abateri de la Regulamentul circulației rutiere. Potrivit datelor oficiale, 2.319 conducători auto au fost surprinși depășind limita legală de viteză, iar 794 nu au respectat indicatoarele de […] Acest articol Peste 4500 de abateri de la Regulamentul Circulației Rutiere documentate de polițiști a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
/INFOGRAFIC/ Cele mai frecvente cauze ale deceselor în Moldova: regiunea Nord, lider la boli cardiovasculare # TV Nord
Conform datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în anul 2024, 57,6% dintre decese au fost cauzate de bolile aparatului circulator, acestea continuând să fie principala cauză de deces în Republica Moldova. Pe locul al doilea se situează tumorile maligne (17,4%), urmate de bolile aparatului digestiv (8,1%), bolile aparatului respirator (5%), accidentele, intoxicațiile și traumatismele […] Acest articol /INFOGRAFIC/ Cele mai frecvente cauze ale deceselor în Moldova: regiunea Nord, lider la boli cardiovasculare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Pe parcursul săptămânii precedente, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au descoperit șaptesprezece cazuri de documente de călătorie falsificate, depistate în timpul controalelor de la frontiera de stat. Cazurile au fost înregistrate atât pe sensul de intrare, cât și de ieșire din țară, la următoarele puncte de trecere:PTF Leușeni – 9 cazuri;PTF Sculeni – 1 […] Acest articol Poliția de Frontieră a depistat 17 documente de călătorie false în doar o săptămână a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea 3,3 s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în Muntenia, judeţul Brăila, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), transmit știrileprotv.ro. Seismul a avut loc la adâncimea de 7,9 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 9 km nord-est de Braila, 11 km sud de […] Acest articol Cutremur în România, într-o zonă neobișnuită. Care a fost magnitudinea seismului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Într-o perioada în care mulți oameni poartă tăceri grele și emoții neexprimate, psihologii CASMED creează un spațiu sigur, confidențial și fără judecată, în care fiecare persoană este ascultată și înțeleasă. Începând cu anul 2022, CASMED oferă servicii de consiliere psihologică pentru refugiați din Ucraina și localnici din comunitățile din nordul Republicii Moldova. SVETLANA GRIȘINA, refugiată: […] Acest articol /VIDEO/ Servicii psihologice gratuite pentru refugiații ucraineni și localnici a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19 octombrie 2025
18:10
Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”: primele implanturi de resincronizator cardiac și defibrilatoare cardiace # TV Nord
La 8 octombrie 2025, în cadrul Secției de Cardiologie Intervențională și Electrofiziologie a Spitalului „Sfânta Treime”, au fost efectuate cu succes primele proceduri de implantare a unui resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD). Aceste intervenții marchează o etapă majoră în dezvoltarea serviciilor medicale moderne în domeniul cardiologiei intervenționale. Procedurile au fost realizate […] Acest articol Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”: primele implanturi de resincronizator cardiac și defibrilatoare cardiace a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
/VIDEO/FOTO/ Accident mortal în stânga Nistrului cu implicarea unui mașini de poliție. Momentul impactului # TV Nord
Un accident rutier soldat cu moartea unui polițist s-a produs în dimineața zilei de 19 octombrie, în jurul orei 8:30, pe traseul spre localitatea Karagaș din stânga Nistrului, scrie presa din regiune. Potrivit datelor preliminare, echipajul Serviciului de patrulare rutieră al Inspectoratului de poliție se deplasa cu semnalele luminoase și sonore activate, când, la intrarea […] Acest articol /VIDEO/FOTO/ Accident mortal în stânga Nistrului cu implicarea unui mașini de poliție. Momentul impactului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 18–22 octombrie 2025, se așteaptă o creștere continuă a nivelului apei pe sectorul or. Criuleni – s. Răscăieți al râului Nistru. Fenomenul este cauzat de majorarea deversării apei din lacul de acumulare Dubăsari, până la un debit de 700 m³/s. Astfel, nivelul apei va crește cu 0,40–1,40 m […] Acest articol Avertizare hidrologică: Creșterea nivelului apei în Nistru (18–22 octombrie 2025) a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, după ce un jaf a avut loc chiar în momentul deschiderii pentru public, a anunțat ministrul francez al Culturii, Rachida Dati. Oficialul a precizat pe platforma X (fosta Twitter) că se află la fața locului, unde poliția derulează o anchetă amplă, scrie bbc. Reprezentanții muzeului au confirmat […] Acest articol Jaful de la Luvru. Muzeul din Paris închis temporar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.