/VIDEO/ Tarifele și pierderile de la „Apă-Canal Bălți” au aprins spiritele în Consiliul Municipal

16:40

Sergiu Prodan susține că nu mai vrea să fie ministru al Culturii. Oficialul în exercițiu a precizat că urmează să se concentreze pe activitatea de creație, potrivit realitatea.md. Funcționarul a precizat că lucrează la un film care nu poate fi ținut pe pauză încă patru ani. Potrivit lui, filmarea producției este suspendată de când a […]