Cine este Cezar Paul-Bădescu, scriitorul din manualul de română, care a vizitat elevii din Cahul după un mesaj primit de la aceștia pe Facebook

Adolescenții vulnerabili care au declarat că se simt rău în legătură cu corpul lor au văzut semnificativ mai mult conținut „aproape de tulburări de alimentație” pe Instagram, transmite Reuters, citând un raport bazat pe cercetări interne Meta. Conținutul vizionat de acești adolescenți include imagini axate pe corp, cu expunere proeminentă a pieptului, feselor sau coapselor, [...]