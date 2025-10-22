Peste 1900 de familii din R. Moldova au primit electrocasnice eficiente energetic prin programul EcoVoucher

14:20

Să-ți începi ziua cu un măr roșu poate aduce o mulțime de beneficii pentru sănătate. De ce ar trebui să faci din asta o parte din rutina ta de dimineață? Merele sunt mai mult decât un fruct comun. Ele sunt, potrivit thehealthsite.com, sunt un centru puternic de nutriție și aduc o seamă de beneficii organismului nostru. [...]