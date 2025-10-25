Ce alimente pot consuma vegetarienii pentru a obține o cantitate suficientă de proteine?

10:00

Această budincă de ovăz la cuptor cu afine, cocos și nuci are dulceață naturală provenită din banane și curmale, cu accente suculente de afine și un crocant plăcut dat de nuci. Este un preparat sățios, ideal pentru pregătirea din timp sau pentru a fi savurat la brunch, oferindu-ți un început de zi sănătos și hrănitor, [...]