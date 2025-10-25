Ce alimente pot consuma vegetarienii pentru a obține o cantitate suficientă de proteine?
ZdGust, 25 octombrie 2025 15:10
Pentru vegetarieni, obținerea unei cantități suficiente de proteine poate părea o provocare, dar odată ce descoperiți alimentele bogate în proteine, care devin esențiale în alimentație, procesul devine mult mai simplu, conform The Focus. Spanacul – prietenul de nădejde al vegetarianului Pe lângă faptul că este plin de fibre și fier, o cană de spanac conține [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
15:10
Pentru vegetarieni, obținerea unei cantități suficiente de proteine poate părea o provocare, dar odată ce descoperiți alimentele bogate în proteine, care devin esențiale în alimentație, procesul devine mult mai simplu, conform The Focus. Spanacul – prietenul de nădejde al vegetarianului Pe lângă faptul că este plin de fibre și fier, o cană de spanac conține [...]
Acum 2 ore
13:50
Cele mai bune exerciții pentru slăbit și în cât timp apar efecte în funcție de tipul de mișcare # ZdGust
Mersul pe jos, înotul și antrenamentele de forță se află în topul activităților fizice care te ajută să arzi calorii și să dai jos kilogramele în plus. Specialiștii recomandă minimum 150 de minute de exerciții moderate pe săptămână pentru rezultate vizibile, iar combinarea lor cu alimentația echilibrată rămâne formula ideală pentru topirea grăsimii corporale, scrie HotNews. [...]
Acum 4 ore
11:40
Kaki sunt printre cele mai populare fructe ale lunilor reci, unul dintre fructele emblematice ale lunilor de toamnă și de iarnă, cu o aromă și o textură specifică. În funcție de soi și de gradul de coacere, pulpa sa poate avea texturi și niveluri diferite de dulceață, potrivit cookist.it. În plus, prezența taninurilor, substanțe naturale [...]
Acum 6 ore
09:50
Rețetele de mic dejun cu „superalimente” bogate în nutrienți oferă un impuls pentru a începe ziua. În plus, multe dintre aceste rețete sunt prietenoase și ușor de preparat, arată Eatingwell. Specialiștii recomandă să încercăm să consumăm la micul dejun „superalimente”, termenul referindu-se la acele alimente care sunt recunoscute ca fiind foarte sănătoase și bogate în nutrienți. [...]
Acum 24 ore
00:10
(VIDEO) „Ești extraordinară!” Cine e Mădălina Țurcan, tânăra de 20 de ani care a fascinat juriul și a trecut mai departe la Vocea României # ZdGust
Mădălina și-a descoperit vocea la doar patru ani, iar de atunci pasiunea a crescut din ce în ce mai mult în sufletul ei. A decis să pășească pe scena de la Vocea României și să le demnostreze tuturor că poate ajunge pe cele mai înalte culmi, scrie protv.ro. Mădălina a călcat cu încredere pe scenă [...]
24 octombrie 2025
23:00
(VIDEO) Cine este Ulizana Malimon, tânăra din Chișinău care l-a făcut pe Tudor Chirilă să se întoarcă în primele secunde la Vocea României # ZdGust
Ulizana și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, dar abia la 20 de ani a decis să o transforme într-un drum serios. Acum a pășit pe scena „Vocea României” și este gata să demonstreze întregii lumi că are talent, scrie protv.ro. Ulizana a reușit, prin vocea sa, să îl întoarcă pe Tudor Chirilă chiar [...]
17:40
Ultimul weekend din octombrie aduce o explozie de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii savuroase și petreceri tematice. Fie că ești pasionat de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Metamorfoze – Deschiderea Festivalului Moldo Crescendo, ediția X Concert de deschidere al unuia dintre cele mai elegante festivaluri [...]
16:00
(FOTO) De la București la Cahul: scriitorul Cezar Paul-Bădescu a ajuns la elevii din satul Roșu # ZdGust
Totul a început cu un mesaj pierdut într-o căsuță de mesaje necitite. O elevă din satul Roșu i-a scris scriitorului român Cezar Paul-Bădescu, invitându-l să le viziteze școala. La două săptămâni distanță, povestea devine realitate. Ajuns în sudul Moldovei, joi, 23 octombrie, autorul a publicat o fotografie din centrul orașului Cahul, menționând că prima impresie [...]
Ieri
14:50
Un studiu revoluţionar realizat de cercetători de la Universitatea McGill din Canada a evaluat pentru prima dată vulnerabilitatea a 840 de milioane de clădiri din sudul globului la creşterea nivelului mării, transmite MediaFAx. Rezultatele arată că între 3 şi 130 de milioane de clădiri ar putea fi inundate până la sfârşitul secolului, în funcţie de [...]
12:50
Cercetătorii indieni au aflat cum se modifică boabele de cafea după ce trec prin sistemul digestiv al unui mic mamifer tropical și de ce acest proces le schimbă gustul, transmite MediaFax. Cea mai scumpă cafea din lume, cunoscută sub numele de kopi luwak, provine, literalmente, din excrementele unui mic mamifer din Asia de Sud, numit civetă [...]
11:40
Începând cu 23 octombrie, Parlamentul European a votat pentru adoptarea Directivei UE privind Monitorizarea Solului, devenind astfel prima lege europeană dedicată acestui domeniu. Această decizie vine în urma aprobării versiunii finale a noii legislații de către Consiliul European la 29 septembrie și a votului de succes al Comisiei pentru mediu, climă și siguranță alimentară (ENVI) la 20 octombrie. [...]
11:00
Un cunoscut bucătar din Republica Moldova, trimis pe banca acuzaților pentru trafic de droguri # ZdGust
Petru Chicu, bucătarul și proprietarul unui restaurant din capitală, dar și fost prezentator al unei emisiuni TV de culinărie, trimis pe banca acuzaților alături de alți doi bărbați de 35 și 24 de ani, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Solicitat de ZdG, Chicu nu a negat acest lucru și a declarat [...]
10:40
În noaptea de 25 spre 26 octombrie, R. Moldova va trece la ora de iarnă – moment în care ceasurile se vor da înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00. Această modificare reprezintă, de fapt, revenirea la fusul orar natural al fiecărei țări și face parte dintr-o măsură aplicată la nivel european, valabilă [...]
09:50
Fulgii de ovăz combinați cu coajă și zeamă proaspătă de lămâie oferă o aromă intensă și un gust echilibrat. Textura cremoasă a ovăzului se completează cu semințele de mac, iar siropul de arțar adaugă o notă delicată de dulceață, arată eatingwell.com. Rezultatul este un mic dejun care amintește de brioșele cu lămâie și mac, dar [...]
23 octombrie 2025
18:10
Dublu motiv de sărbătoare pentru soprana Valentina Nafornița și soțul ei, dirijorul Cristian Spătaru. Cei doi și-au botezat astăzi gemenii, Rafael și Carol, într-o zi cu semnificație specială pentru familie — chiar de ziua de naștere a mamei artistei. Pentru eveniment, soprana a purtat o ținută semnată de creatoarea Valentina Vidrașcu, cunoscută pentru reinterpretările moderne [...]
16:40
Cum facem siropul perfect pentru dulceață – trucuri ca să știm când e gata chiar dacă nu avem termometru culinar # ZdGust
Prepararea dulceții perfecte începe întotdeauna cu siropul – inima oricărui preparat de acest tip reușit. Fie că e vorba de dulceață de căpșuni, cireșe, smochine, caise sau petale de trandafir, consistența, culoarea și gustul final depind în mare măsură de modul în care este făcut și verificat siropul, scrie G4Food. Ingredientele de bază Pentru un [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Castana este un fruct oleaginos, adesea comparat cu cerealele, deoarece valorile sale nutriționale au mai multe în comun cu acestea decât cu alte fructe oleaginoase, scrie MediaFax. În timp ce alte fructe oleaginoase sunt o sursă bogată de proteine vegetale și grăsimi sănătoase, castanele au o proporție foarte mică din acești nutrienți. În schimb, ele [...]
13:40
Între 23 și 28 octombrie, R. Moldova devine capitala acordeonului, găzduind prima ediție a festivalului internațional „Moldova Accordion Days”, un eveniment la care vor participa artiști și tineri interpreți din peste 10 țări europene. Fondatorul festivalului, Radu Rățoi, invită publicul la șase zile de concerte, workshopuri și competiții internaționale care se vor desfășura la Chișinău [...]
12:10
Te-ai uitat vreodată în frigider și ai simțit nevoia să-l „umpli”, chiar dacă ai deja mâncare suficientă? Sau ai aruncat alimente expirate, cu sentimentul că „data viitoare o să fiu mai atent(ă)”? Risipa alimentară a devenit una dintre cele mai mari probleme moderne, atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea noastră, scrie G4Food. Mulți oameni [...]
11:00
Problemele sănătății orale încep, de fapt, cu igiena deficitară. Medicul stomatolog Victoria Șestovschi susține că atunci când periajul este făcut în grabă sau incorect, placa bacteriană se acumulează pe suprafața dinților, iar bacteriile din placă se hrănesc cu zaharurile din alimente, producând acizi care atacă treptat smalțul dentar. Ceea ce mâncăm influențează direct starea dinților [...]
10:10
Festivalul Moldo Crescendo împlinește 10 ani – „Metamorfoze”, o ediție dedicată transformării prin artă și muzică # ZdGust
Festivalul de muzică clasică Moldo Crescendo revine în această toamnă cu ediția a X-a, desfășurată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2025, sub tema „Metamorfoze”. Evenimentul marchează zece ani de când tinerii muzicieni moldoveni au început să aducă muzica clasică mai aproape de public, transformând-o într-o experiență vie, contemporană și accesibilă. Deschiderea oficială va avea [...]
09:10
Alivanca este o turtă din mălai amestecată cu lapte bătut și brânză, coaptă în cuptor. Este un desert tradițional moldovenesc, care poate avea un gust sărat sau dulce. Gospodinele obișnuiau să prepare alivanca din mălai și brânză sărată de oi, de vaci sau de urdă, amestecată cu codițe de ceapă, verdeață sau jumări, apoi o [...]
22 octombrie 2025
17:30
De la terenul de sport și scena artistică la Parlament: promisiunile deputaților care au ajuns pentru prima dată în Parlament # ZdGust
Anastasia Nichita, Ludmila Adamciuc, Nicolae Botgros și Maxim Potîrniche au participat astăzi la prima ședință a Parlamentului din cariera lor. Fiind deputați pentru prima dată, au declarat că își propun să fie responsabili și să învețe din practică. Anastasia Nichita: „Am emoții foarte mari, aici nu este salteaua de lupte” Aflată la prima experiență în [...]
15:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” te invită la spectacole: vezi care este programul complet # ZdGust
În zilele de 24, 25 și 26 octombrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la trei spectacole de excepție. Oscar și Tanti Roz Vineri, 24 octombrie, ora 18.30, Teatrului Național „Eugène Ionesco” prezintă spectacolul „Oscar și Tanti Roz”, o dramă pentru toate vârstele, care aduce o poveste emoționantă despre curaj, acceptare și sensul vieții. Oscar, [...]
15:30
Siguranța rutieră în R. Moldova: 1.684 de accidente și 132 de victime în primele nouă luni ale anului # ZdGust
În primele nouă luni ale anului 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 1.684 de accidente rutiere (+11% față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-au înregistrat 1.522), soldate cu 132 de persoane decedate (față de 162 în aceeași perioadă a anului trecut) și 1.947 de răniți (față de 1.808 anterior). Sursa: Inspectoratul General [...]
14:00
Când acasă devine un loc nesigur: 19 persoane și-au pierdut viața din cauza violenței în familie, de la începutul anului # ZdGust
În primele nouă luni ale anului 2025, Poliția a înregistrat peste 15.600 de sesizări privind conflicte și comportamente violente în familie, cu aproape 30% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. În peste o mie de cazuri, angajații Poliției s-au autosesizat, intervenind fără o plângere directă din partea victimelor, potrivit datelor prezentate de [...]
13:30
Noi reguli pentru șoferii din UE. Retragerea permisului într-o țară va fi valabilă în toate statele membre # ZdGust
Parlamentul European a aprobat, marți, 21 octombrie, actualizarea normelor Uniunii Europene (UE) privind permisele de conducere, cu scopul de a spori siguranța rutieră și de a reduce numărul de accidente. Măsurile vin în contextul în care, anual, aproape 20.000 de persoane își pierd viața pe drumurile din statele membre ale Uniunii. Cerințe noi pentru instruirea [...]
12:40
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost inaugurat bustul lui Hippocrate, numit și „părintele medicinei”. Evenimentul s-a desfășurat în Complexul Sociocultural Universitar, iar ceremonia a fost organizată în contextul marcării a 80 de ani de la fondarea instituției, informează USMF printr-un comunicat. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Global Doctors’ [...]
11:40
Concentrându-ne pe sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor, realitatea este că o mare parte a populației nu atinge aporturile recomandate de nutrienți esențiali pentru menținerea acestora în stare bună. Prin urmare, corectarea acestor deficite devine esențială pentru mobilitatea și vitalitatea noastră, susține ABC. Nutrienții esențiali pentru mobilitate Primul pas în îngrijirea oaselor, mușchilor și articulațiilor prin alimentație este identificarea nutrienților [...]
10:30
Peste 1900 de familii din R. Moldova au primit electrocasnice eficiente energetic prin programul EcoVoucher # ZdGust
Peste 1.900 de familii din R. Moldova au beneficiat, în luna octombrie, de Programul guvernamental EcoVoucher, care le-a oferit posibilitatea să înlocuiască electrocasnicele vechi cu altele noi, moderne și eficiente din punct de vedere energetic, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Cele mai multe vouchere au fost valorificate de familii cu 2 copii [...]
09:30
Pentru o dantură sănătoasă nu este suficient să te speli pe dinți, ci este important să acorzi atenție și alimentației: consumă zilnic fructe și legume, limitează ciocolata, iar pentru dinți frumoși și puternici include lactate precum iaurtul, brânza, cașcavalul dur sau chefirul, bogate în calciu, care întărește smalțul dentar. „Dejunurile alese corect previn cariile și [...]
21 octombrie 2025
17:40
Sheila Irvine, din Wiltshire, a fost una dintre cei 38 de pacienți din cinci țări care au primit un implant ocular bionic de doar 2 mm, conceput pentru a restabili vederea persoanelor cu degenerescență maculară legată de vârstă, scrie The Independent. Studiul clinic a testat implantul, un dispozitiv inovator care permite persoanelor cu atrofie geografică, [...]
16:30
De ce unii oameni nu-și pot imagina viața fără un câine, în timp ce alții se topesc doar la torsul unei pisici? Preferința pentru un animal de companie spune adesea mai multe despre personalitatea noastră decât credem. Studiile arată că iubitorii de pisici și cei de câini tind să vadă lumea prin lentile diferite, fie [...]
15:40
„Ești Picasso al notelor muzicale”. O tânără din R. Moldova a cucerit jurații de la „Vocea României” # ZdGust
Soledad Baciu, o tânără de 19 ani din R. Moldova, a impresionat jurații emisiunii „Vocea României”, reușind să întoarcă cele patru scaune în timpul audițiilor pe nevăzute. Tânăra a interpretat piesa „Fallin” de Alicia Keys. „Ești absolut incredibilă. Ești minunată. Ai adus piesa aceasta la tine în felul tău absolut personal! Bravo!”, a spus Tudor [...]
14:30
Apă potabilă pentru locuitorii din Selemet, datorită donațiilor făcute în memoria unui tânăr din sat # ZdGust
Satul Selemet din raionul Cimișlia are, de acum, nu doar apă potabilă, ci și un simbol al iubirii și recunoștinței. Aici a fost livrată o construcție care va asigura accesul la apă potabilă pentru aproximativ 350 de gospodării din localitate. Proiectul a fost posibil datorită unei donații făcute în memoria lui Vasile Vulpe, un tânăr [...]
13:20
Studiu META: Instagram expune adolescenții vulnerabili psihologic la mai mult conținut legat de imaginea corporală # ZdGust
Adolescenții vulnerabili care au declarat că se simt rău în legătură cu corpul lor au văzut semnificativ mai mult conținut „aproape de tulburări de alimentație” pe Instagram, transmite Reuters, citând un raport bazat pe cercetări interne Meta. Conținutul vizionat de acești adolescenți include imagini axate pe corp, cu expunere proeminentă a pieptului, feselor sau coapselor, [...]
12:20
Chitaristul și vocalistul moldovean Artiom Topal și-a făcut debutul pe scena românească în 2021, la concursul „SuperStar România”, a cucerit apoi scena de la „Românii au Talent” în 2024, iar acum a ajuns și la „Vocea României”, cu un look de nerecunoscut, dar la fel de talentat, păstrând semnătura sa scenică: desculț pe scenă. Originar [...]
11:30
Ai făcut albire dentară? Ce alimente recomandă nutriționistul pentru menținerea zâmbetului alb # ZdGust
Persoanele care tocmai au trecut printr-o procedură de albire dentară sau intenționează să o facă trebuie să știe că ceea ce consumă în următoarele 30 de zile influențează semnificativ rezultatul final. „Stomatologul recomandă dieta albă, iar dieteticianul te ajută să diversifici ideile de rețete”, precizează nutriționista Victoria Ursu. Regimul include alimente deschise la culoare, fără [...]
10:30
Semințele de chia pot fi adăugate la micul dejun sau gustarea de dimineață, oferind energie constantă până la prânz. Datorită conținutului bogat în fibre, acizi grași Omega-3, antioxidanți și nutrienți esențiali, semințele de chia sunt o alegere sănătoasă în orice moment al zilei, conform verywellhealth.com. Poți include chia în alimentație oricând pe parcursul zilei, însă multe [...]
09:30
Luni, 20 octombrie, a fost petrecut pe ultimul său drum compozitorul Alexandru Cazacu, primul și marele chitarist al formației „Noroc”. Mihai Poiată, autorul cărții „Rock-ul, Norocul & Noi”, un volum enciclopedic consacrat fenomenului „Noroc” — formația care a revoluționat societatea moldovenească în anii ’70 — a fost prezent la ceremonia de înmormântare, unde a dat [...]
09:00
La sfârșitul lunii iunie 2025, administrația Trump anunța demolarea unei părți din Aripa Est a Casei Albe, pentru a face loc unei săli de bal de mari dimensiuni, capabilă să găzduiască până la 650 de persoane. Deși demolarea era anunțată pentru luna septembrie, lucrările au început luni, 20 octombrie. Președintele Donald J. Trump a declarat [...]
08:50
Bunica Maria, analist politic pe TikTok, cucerește internetul cu pasiunea ei pentru lectură # ZdGust
Bunica Maria, originară din Republica Moldova, a devenit populară pe TikTok după ce a apărut într-un clip video unde prezintă cele 12 cărți citite timp de două luni. Ea zice că citește serile, pentru că ziua muncește: „Decât să pierd timpul cu televizorul, mai bine citesc”. Tot cititului dedică zilele de sărbătoare și duminicile. Pe [...]
20 octombrie 2025
15:30
De la un mesaj pe Facebook la o întâlnire adevărată: scriitorul Cezar Paul-Bădescu merge în satul Roșu # ZdGust
Vă amintiți de eleva de la Școala „Alexandru Ioan Cuza” din satul Roșu, raionul Cahul, care i-a scris scriitorului român Cezar Paul-Bădescu pentru a-l invita să le viziteze școala? Ei bine, gestul ei plin de sinceritate și curaj nu a rămas fără răspuns. Impresionat de mesajul elevei și de inițiativa copiilor, scriitorul a decis să [...]
13:50
Vinetele sunt printre cele mai iubite legume ale toamnei, iar combinate cu brânză și un sos de roșii aromat devin un preparat savuros, ușor de pregătit și potrivit pentru orice moment al zilei, notează G4Food. Pentru această rețetă simplă, vinetele se taie pe lungime, în felii subțiri, care se așază într-o tavă tapetată cu hârtie [...]
13:00
Mulți cred că acneea apare doar din cauza alimentelor prăjite, poluării sau schimbărilor hormonale. Studiile arată că și zahărul poate declanșa coșuri. Consumul ridicat de zahăr crește rapid glicemia și poate provoca inflamație, ceea ce favorizează apariția acneei, conform indiatimes.com. Acneea este o tulburare inflamatorie. Zahărul stimulează producția de insulină, care influențează hormonii androgeni. Aceștia cresc [...]
11:20
Damian Spinei – tânărul care cântă dorul și bucuria neamului său: „Este o formă de arhivă vie” # ZdGust
S-a născut la Drochia, într-o familie care i-a oferit nu doar dragoste, ci și rădăcini adânci în tradițiile neamului. Tânărul interpret de muzică populară Damian Spinei descrie copilăria sa ca pe o poveste din lumea lui Ion Creangă – plină de joacă, râsete și libertate, cu vacanțe memorabile petrecute la străbunica din Holosnița Nouă și [...]
10:50
Durerile musculare apar adesea după exerciții intense sau activități fizice solicitante. Ele pot afecta antrenamentele și viața de zi cu zi. O alimentație echilibrată poate reduce disconfortul și accelera refacerea, arată healthline.com. Dar există o serie de alimente și băuturi care sunt de ajutor în refacerea musculară post antrenament. Proteinele, esențiale pentru repararea mușchilor Proteinele furnizează [...]
08:30
Steve Wozniak, co-fondatorul Apple, la Chișinău: distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al UTM # ZdGust
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) i-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa lui Steve Wozniak, cofondatorul Apple Computer și unul dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX. Evenimentul a marcat un moment istoric pentru mediul academic din Republica Moldova și pentru comunitatea tehnologică internațională. La ceremonia solemnă, desfășurată pe 19 octombrie 2025, în [...]
19 octombrie 2025
11:50
Ceea ce mănânci și bei poate ajuta la ameliorarea stresului și anxietății. Alimentele care pot contribui la reducerea anxietății includ avocado, ouăle și portocalele, printre altele. Ceaiurile, sucurile și apa sunt opțiuni de băuturi pe care le poți încerca. Este posibil să fie nevoie să eviți sau să limitezi alimentele și băuturile care pot agrava [...]
10:00
Ce gătești la dejun? Încearcă budinca din ovăz pregătită la cuptor, cu afine, cocos și nuci # ZdGust
Această budincă de ovăz la cuptor cu afine, cocos și nuci are dulceață naturală provenită din banane și curmale, cu accente suculente de afine și un crocant plăcut dat de nuci. Este un preparat sățios, ideal pentru pregătirea din timp sau pentru a fi savurat la brunch, oferindu-ți un început de zi sănătos și hrănitor, [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.