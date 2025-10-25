Paste la cină: toamna e anotimpul ciupercilor și al dovlecilor pentru un sos rapid și gustos

11:50

Ceea ce mănânci și bei poate ajuta la ameliorarea stresului și anxietății. Alimentele care pot contribui la reducerea anxietății includ avocado, ouăle și portocalele, printre altele. Ceaiurile, sucurile și apa sunt opțiuni de băuturi pe care le poți încerca. Este posibil să fie nevoie să eviți sau să limitezi alimentele și băuturile care pot agrava [...]