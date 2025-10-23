Ce riscuri ascunde o igienă orală precară: explicațiile medicului stomatolog
ZdGust, 23 octombrie 2025 11:00
Problemele sănătății orale încep, de fapt, cu igiena deficitară. Medicul stomatolog Victoria Șestovschi susține că atunci când periajul este făcut în grabă sau incorect, placa bacteriană se acumulează pe suprafața dinților, iar bacteriile din placă se hrănesc cu zaharurile din alimente, producând acizi care atacă treptat smalțul dentar. Ceea ce mâncăm influențează direct starea dinților [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
11:00
Problemele sănătății orale încep, de fapt, cu igiena deficitară. Medicul stomatolog Victoria Șestovschi susține că atunci când periajul este făcut în grabă sau incorect, placa bacteriană se acumulează pe suprafața dinților, iar bacteriile din placă se hrănesc cu zaharurile din alimente, producând acizi care atacă treptat smalțul dentar. Ceea ce mâncăm influențează direct starea dinților [...]
Acum 2 ore
10:10
Festivalul Moldo Crescendo împlinește 10 ani – „Metamorfoze”, o ediție dedicată transformării prin artă și muzică # ZdGust
Festivalul de muzică clasică Moldo Crescendo revine în această toamnă cu ediția a X-a, desfășurată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2025, sub tema „Metamorfoze”. Evenimentul marchează zece ani de când tinerii muzicieni moldoveni au început să aducă muzica clasică mai aproape de public, transformând-o într-o experiență vie, contemporană și accesibilă. Deschiderea oficială va avea [...]
Acum 4 ore
09:10
Alivanca este o turtă din mălai amestecată cu lapte bătut și brânză, coaptă în cuptor. Este un desert tradițional moldovenesc, care poate avea un gust sărat sau dulce. Gospodinele obișnuiau să prepare alivanca din mălai și brânză sărată de oi, de vaci sau de urdă, amestecată cu codițe de ceapă, verdeață sau jumări, apoi o [...]
Acum 24 ore
17:30
De la terenul de sport și scena artistică la Parlament: promisiunile deputaților care au ajuns pentru prima dată în Parlament # ZdGust
Anastasia Nichita, Ludmila Adamciuc, Nicolae Botgros și Maxim Potîrniche au participat astăzi la prima ședință a Parlamentului din cariera lor. Fiind deputați pentru prima dată, au declarat că își propun să fie responsabili și să învețe din practică. Anastasia Nichita: „Am emoții foarte mari, aici nu este salteaua de lupte” Aflată la prima experiență în [...]
15:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” te invită la spectacole: vezi care este programul complet # ZdGust
În zilele de 24, 25 și 26 octombrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la trei spectacole de excepție. Oscar și Tanti Roz Vineri, 24 octombrie, ora 18.30, Teatrului Național „Eugène Ionesco” prezintă spectacolul „Oscar și Tanti Roz”, o dramă pentru toate vârstele, care aduce o poveste emoționantă despre curaj, acceptare și sensul vieții. Oscar, [...]
15:30
Siguranța rutieră în R. Moldova: 1.684 de accidente și 132 de victime în primele nouă luni ale anului # ZdGust
În primele nouă luni ale anului 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 1.684 de accidente rutiere (+11% față de aceeași perioadă a anului precedent, când s-au înregistrat 1.522), soldate cu 132 de persoane decedate (față de 162 în aceeași perioadă a anului trecut) și 1.947 de răniți (față de 1.808 anterior). Sursa: Inspectoratul General [...]
14:00
Când acasă devine un loc nesigur: 19 persoane și-au pierdut viața din cauza violenței în familie, de la începutul anului # ZdGust
În primele nouă luni ale anului 2025, Poliția a înregistrat peste 15.600 de sesizări privind conflicte și comportamente violente în familie, cu aproape 30% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. În peste o mie de cazuri, angajații Poliției s-au autosesizat, intervenind fără o plângere directă din partea victimelor, potrivit datelor prezentate de [...]
13:30
Noi reguli pentru șoferii din UE. Retragerea permisului într-o țară va fi valabilă în toate statele membre # ZdGust
Parlamentul European a aprobat, marți, 21 octombrie, actualizarea normelor Uniunii Europene (UE) privind permisele de conducere, cu scopul de a spori siguranța rutieră și de a reduce numărul de accidente. Măsurile vin în contextul în care, anual, aproape 20.000 de persoane își pierd viața pe drumurile din statele membre ale Uniunii. Cerințe noi pentru instruirea [...]
12:40
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost inaugurat bustul lui Hippocrate, numit și „părintele medicinei”. Evenimentul s-a desfășurat în Complexul Sociocultural Universitar, iar ceremonia a fost organizată în contextul marcării a 80 de ani de la fondarea instituției, informează USMF printr-un comunicat. Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Global Doctors’ [...]
11:40
Concentrându-ne pe sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor, realitatea este că o mare parte a populației nu atinge aporturile recomandate de nutrienți esențiali pentru menținerea acestora în stare bună. Prin urmare, corectarea acestor deficite devine esențială pentru mobilitatea și vitalitatea noastră, susține ABC. Nutrienții esențiali pentru mobilitate Primul pas în îngrijirea oaselor, mușchilor și articulațiilor prin alimentație este identificarea nutrienților [...]
Ieri
10:30
Peste 1900 de familii din R. Moldova au primit electrocasnice eficiente energetic prin programul EcoVoucher # ZdGust
Peste 1.900 de familii din R. Moldova au beneficiat, în luna octombrie, de Programul guvernamental EcoVoucher, care le-a oferit posibilitatea să înlocuiască electrocasnicele vechi cu altele noi, moderne și eficiente din punct de vedere energetic, a anunțat Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Cele mai multe vouchere au fost valorificate de familii cu 2 copii [...]
09:30
Pentru o dantură sănătoasă nu este suficient să te speli pe dinți, ci este important să acorzi atenție și alimentației: consumă zilnic fructe și legume, limitează ciocolata, iar pentru dinți frumoși și puternici include lactate precum iaurtul, brânza, cașcavalul dur sau chefirul, bogate în calciu, care întărește smalțul dentar. „Dejunurile alese corect previn cariile și [...]
21 octombrie 2025
17:40
Sheila Irvine, din Wiltshire, a fost una dintre cei 38 de pacienți din cinci țări care au primit un implant ocular bionic de doar 2 mm, conceput pentru a restabili vederea persoanelor cu degenerescență maculară legată de vârstă, scrie The Independent. Studiul clinic a testat implantul, un dispozitiv inovator care permite persoanelor cu atrofie geografică, [...]
16:30
De ce unii oameni nu-și pot imagina viața fără un câine, în timp ce alții se topesc doar la torsul unei pisici? Preferința pentru un animal de companie spune adesea mai multe despre personalitatea noastră decât credem. Studiile arată că iubitorii de pisici și cei de câini tind să vadă lumea prin lentile diferite, fie [...]
15:40
„Ești Picasso al notelor muzicale”. O tânără din R. Moldova a cucerit jurații de la „Vocea României” # ZdGust
Soledad Baciu, o tânără de 19 ani din R. Moldova, a impresionat jurații emisiunii „Vocea României”, reușind să întoarcă cele patru scaune în timpul audițiilor pe nevăzute. Tânăra a interpretat piesa „Fallin” de Alicia Keys. „Ești absolut incredibilă. Ești minunată. Ai adus piesa aceasta la tine în felul tău absolut personal! Bravo!”, a spus Tudor [...]
14:30
Apă potabilă pentru locuitorii din Selemet, datorită donațiilor făcute în memoria unui tânăr din sat # ZdGust
Satul Selemet din raionul Cimișlia are, de acum, nu doar apă potabilă, ci și un simbol al iubirii și recunoștinței. Aici a fost livrată o construcție care va asigura accesul la apă potabilă pentru aproximativ 350 de gospodării din localitate. Proiectul a fost posibil datorită unei donații făcute în memoria lui Vasile Vulpe, un tânăr [...]
13:20
Studiu META: Instagram expune adolescenții vulnerabili psihologic la mai mult conținut legat de imaginea corporală # ZdGust
Adolescenții vulnerabili care au declarat că se simt rău în legătură cu corpul lor au văzut semnificativ mai mult conținut „aproape de tulburări de alimentație” pe Instagram, transmite Reuters, citând un raport bazat pe cercetări interne Meta. Conținutul vizionat de acești adolescenți include imagini axate pe corp, cu expunere proeminentă a pieptului, feselor sau coapselor, [...]
12:20
Chitaristul și vocalistul moldovean Artiom Topal și-a făcut debutul pe scena românească în 2021, la concursul „SuperStar România”, a cucerit apoi scena de la „Românii au Talent” în 2024, iar acum a ajuns și la „Vocea României”, cu un look de nerecunoscut, dar la fel de talentat, păstrând semnătura sa scenică: desculț pe scenă. Originar [...]
11:30
Ai făcut albire dentară? Ce alimente recomandă nutriționistul pentru menținerea zâmbetului alb # ZdGust
Persoanele care tocmai au trecut printr-o procedură de albire dentară sau intenționează să o facă trebuie să știe că ceea ce consumă în următoarele 30 de zile influențează semnificativ rezultatul final. „Stomatologul recomandă dieta albă, iar dieteticianul te ajută să diversifici ideile de rețete”, precizează nutriționista Victoria Ursu. Regimul include alimente deschise la culoare, fără [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Semințele de chia pot fi adăugate la micul dejun sau gustarea de dimineață, oferind energie constantă până la prânz. Datorită conținutului bogat în fibre, acizi grași Omega-3, antioxidanți și nutrienți esențiali, semințele de chia sunt o alegere sănătoasă în orice moment al zilei, conform verywellhealth.com. Poți include chia în alimentație oricând pe parcursul zilei, însă multe [...]
09:30
Luni, 20 octombrie, a fost petrecut pe ultimul său drum compozitorul Alexandru Cazacu, primul și marele chitarist al formației „Noroc”. Mihai Poiată, autorul cărții „Rock-ul, Norocul & Noi”, un volum enciclopedic consacrat fenomenului „Noroc” — formația care a revoluționat societatea moldovenească în anii ’70 — a fost prezent la ceremonia de înmormântare, unde a dat [...]
09:00
La sfârșitul lunii iunie 2025, administrația Trump anunța demolarea unei părți din Aripa Est a Casei Albe, pentru a face loc unei săli de bal de mari dimensiuni, capabilă să găzduiască până la 650 de persoane. Deși demolarea era anunțată pentru luna septembrie, lucrările au început luni, 20 octombrie. Președintele Donald J. Trump a declarat [...]
08:50
Bunica Maria, analist politic pe TikTok, cucerește internetul cu pasiunea ei pentru lectură # ZdGust
Bunica Maria, originară din Republica Moldova, a devenit populară pe TikTok după ce a apărut într-un clip video unde prezintă cele 12 cărți citite timp de două luni. Ea zice că citește serile, pentru că ziua muncește: „Decât să pierd timpul cu televizorul, mai bine citesc”. Tot cititului dedică zilele de sărbătoare și duminicile. Pe [...]
20 octombrie 2025
15:30
De la un mesaj pe Facebook la o întâlnire adevărată: scriitorul Cezar Paul-Bădescu merge în satul Roșu # ZdGust
Vă amintiți de eleva de la Școala „Alexandru Ioan Cuza” din satul Roșu, raionul Cahul, care i-a scris scriitorului român Cezar Paul-Bădescu pentru a-l invita să le viziteze școala? Ei bine, gestul ei plin de sinceritate și curaj nu a rămas fără răspuns. Impresionat de mesajul elevei și de inițiativa copiilor, scriitorul a decis să [...]
13:50
Vinetele sunt printre cele mai iubite legume ale toamnei, iar combinate cu brânză și un sos de roșii aromat devin un preparat savuros, ușor de pregătit și potrivit pentru orice moment al zilei, notează G4Food. Pentru această rețetă simplă, vinetele se taie pe lungime, în felii subțiri, care se așază într-o tavă tapetată cu hârtie [...]
13:00
Mulți cred că acneea apare doar din cauza alimentelor prăjite, poluării sau schimbărilor hormonale. Studiile arată că și zahărul poate declanșa coșuri. Consumul ridicat de zahăr crește rapid glicemia și poate provoca inflamație, ceea ce favorizează apariția acneei, conform indiatimes.com. Acneea este o tulburare inflamatorie. Zahărul stimulează producția de insulină, care influențează hormonii androgeni. Aceștia cresc [...]
11:20
Damian Spinei – tânărul care cântă dorul și bucuria neamului său: „Este o formă de arhivă vie” # ZdGust
S-a născut la Drochia, într-o familie care i-a oferit nu doar dragoste, ci și rădăcini adânci în tradițiile neamului. Tânărul interpret de muzică populară Damian Spinei descrie copilăria sa ca pe o poveste din lumea lui Ion Creangă – plină de joacă, râsete și libertate, cu vacanțe memorabile petrecute la străbunica din Holosnița Nouă și [...]
10:50
Durerile musculare apar adesea după exerciții intense sau activități fizice solicitante. Ele pot afecta antrenamentele și viața de zi cu zi. O alimentație echilibrată poate reduce disconfortul și accelera refacerea, arată healthline.com. Dar există o serie de alimente și băuturi care sunt de ajutor în refacerea musculară post antrenament. Proteinele, esențiale pentru repararea mușchilor Proteinele furnizează [...]
08:30
Steve Wozniak, co-fondatorul Apple, la Chișinău: distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al UTM # ZdGust
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) i-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa lui Steve Wozniak, cofondatorul Apple Computer și unul dintre cei mai influenți inovatori ai secolului XX. Evenimentul a marcat un moment istoric pentru mediul academic din Republica Moldova și pentru comunitatea tehnologică internațională. La ceremonia solemnă, desfășurată pe 19 octombrie 2025, în [...]
19 octombrie 2025
11:50
Ceea ce mănânci și bei poate ajuta la ameliorarea stresului și anxietății. Alimentele care pot contribui la reducerea anxietății includ avocado, ouăle și portocalele, printre altele. Ceaiurile, sucurile și apa sunt opțiuni de băuturi pe care le poți încerca. Este posibil să fie nevoie să eviți sau să limitezi alimentele și băuturile care pot agrava [...]
10:00
Ce gătești la dejun? Încearcă budinca din ovăz pregătită la cuptor, cu afine, cocos și nuci # ZdGust
Această budincă de ovăz la cuptor cu afine, cocos și nuci are dulceață naturală provenită din banane și curmale, cu accente suculente de afine și un crocant plăcut dat de nuci. Este un preparat sățios, ideal pentru pregătirea din timp sau pentru a fi savurat la brunch, oferindu-ți un început de zi sănătos și hrănitor, [...]
18 octombrie 2025
11:50
Un atac de panică nu este acea grijă apăsătoare pe care o avem ocazional. Este mai degrabă o explozie de anxietate. Este brusc, intens și poate apărea fără avertisment. Un atac de panică reprezintă o izbucnire abruptă de frică intensă sau disconfort, declanșând o serie de senzații neplăcute. Atacurile de panică pot fi atât de [...]
09:50
Perele fragede, sotate cu scorțișoară și sirop de arțar, sunt încorporate în ovăz cremos, completat de nuci pecan crocante și semințe de chia. Un strop de iaurt grecesc adaugă o notă acrișoară echilibrată, iar vanilia și scorțișoara conferă căldură și profunzime aromelor. Potrivit EatingWell, preparatul se păstrează bine pentru mai multe zile, fiind o alternativă [...]
17 octombrie 2025
16:50
Este indicat să evităm fructele proaspete la finalul mesei din cauza riscului de balonare sau al aportului caloric suplimentar? Și, în același timp, un pahar de vin ori un digestiv chiar favorizează digestia după un prânz copios? Publicația italiană Cookist.it face lumină în jurul acestor idei frecvent vehiculate. 1. Fructe proaspete, uscate și deshidratate Estevorba [...]
15:10
Un cățel jucăuș este un prieten ideal pentru copiii tăi și din fericire, există multe rase care se încadrează în această categorie. Firește, fiecare câine este diferit, dar rasa este un indicator bun în ceea ce privește dispoziția la joacă. Astfel, rasa potrivită îți va crește considerabil șansele să dai peste un cățel dornic de [...]
13:50
Ambasada României la Londra anunță înființarea Lectoratului de limba română la Universitatea din Cambridge, în cadrul Facultății de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică (MMLL). Proiectul este finanțat de Guvernul României, prin Ministerul Educației și Institutul Limbii Române. Noul lectorat va oferi cursuri deschise de limba română, pentru nivel începător și intermediar, dar și [...]
12:40
Fasolea, mazărea și lintea sunt toate leguminoase care au rodul în formă de păstăi. Potrivit Departamentului de Agricultură al Statelor Unite (USDA), leguminoasele sunt un subgrup de legume plin de nutrienți. Acestea oferă o multitudine de beneficii pentru sănătate, notează Health. Însă dacă lăsăm fasolea la înmuiat înainte de gătire, crește numărul de beneficii. Leguminoasele sunt [...]
10:50
(VIDEO) Copiii din Ialoveni descoperă bucuria lecturii prin programul național „Citește-mi 100 de povești” # ZdGust
Peste 1.200 de grădinițe cu predare în limba română, inclusiv 150 centre de resurse au fost dotate cu 69 de titluri de carte, însumând peste 82.000 de exemplare, prin programul național de lectură „Citește-mi 100 de povești”. De asemenea, în grădinițe au fost amenajate insule de lectură unde copiii se pot bucura de cărțile primite. [...]
10:30
Ceaiul perfect pentru întărirea imunității organismului, pe cât de simplu de preparat, pe atât de eficient și gustos # ZdGust
Ceaiurile sunt deja de luni bune aliatul nostru în lupta cu răcelile și gripele care ne afectează în perioada rece a anului. Ceaiurile ne revigorează, ne încălzesc, ne ridică starea de spirit oricare ar fi planta din care le preparăm. Dar există și ceaiuri care ne susțin sistemul imunitar și ne ajută să depășim mai [...]
10:10
În cadrul Săptămânii Modei de la Chișinău, la evenimentul Moldovan Brands Runway, au fost prezentate creațiile brandurilor care dau formă unei noi generații de modă din Moldova — autentice, curajoase și inovatoare. Evenimentul a atras atenția internațională a publicațiilor Vogue Adria și ELLE Spain. „Dincolo de Paris și Milano: așa am descoperit Săptămâna Modei din [...]
09:30
O tânără muziciană stradală din Rusia a fost condamnată joi, 16 octombrie, la 13 zile de închisoare, după ce a interpretat o melodie interzisă, cu tentă anti-Kremlin, pe bulevardul central din Sankt Petersburg, transmite Reuters. Diana Loginova, o studentă la muzică în vârstă de 18 ani, care cântă sub numele de scenă Naoko împreună cu [...]
16 octombrie 2025
16:30
Kanchha Sherpa, ultimul membru supraviețuitor al expediției din 1953, care a fost prima ajunsă cu succes pe vârful muntelui Everest, a murit la vârsta de 92 de ani, scrie TODAY RTL. Cauza morții lui Kanchha Sherpa, survenită în dimineața zilei de 16 octombrie, nu este clară. „Se simțea rău de câteva zile”, a declarat nepotul [...]
15:20
Nu știi ce să faci în weekend? Vezi la ce spectacole te așteaptă Teatrul Național „Eugène Ionesco” # ZdGust
În zilele de weekend, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la spectacolele „Chirița în provincie” și „Pisica pe acoperișul fierbinte”. „Chirița în provincie” va avea loc sâmbătă, 18 octombrie, la ora 18:30. COMEDIE 14+ de Vasile Alecsandri Regia: Petru VUTCĂRĂU După o săptămână de lucru, când mintea are nevoie de o pauză și sufletul de [...]
14:30
Primăria Chișinău respinge acuzațiile Adrianei Ochișanu și explică de ce a fost amânat proiectul filmului lui Gheorghe Urschi # ZdGust
Primăria Municipiului Chișinău respinge acuzațiile lansate de interpreta Adriana Ochișanu, potrivit cărora ar fi fost exclusă fără explicații din concertul organizat de hramul orașului. Într-un răspuns oferit pentru ZdGust, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural susține că artista „nu a fost inclusă de această dată în programul artistic” și că instituția „nu face politică și [...]
13:40
Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV vor fi oprite în toată Europa până la finalul lui 2025 # ZdGust
Paramount Global a anunțat că, după 44 de ani de difuzare continuă, cinci canale MTV – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live – vor fi închise permanent până la 31 decembrie 2025. Închiderea va începe în Marea Britanie și Irlanda, urmată de Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia. [...]
12:40
Bărbatul cu cel mai lung nume din lume: peste 2.200 de cuvinte și 20 de minute pentru a-l rosti # ZdGust
Pentru majoritatea oamenilor, prezentările sunt doar o formalitate rapidă, un schimb de nume care durează câteva secunde. Însă pentru Laurence Watkins, acest gest simplu se transformă într-o adevărată provocare. Rostirea numelui său complet, toate cele 2.253 de cuvinte, necesită nu mai puțin de 20 de minute, se arată într-un articol CNN. Ideea nebunească a devenit [...]
11:30
O alimentație echilibrată, bogată în vitamine, minerale și alimente naturale, contribuie la formarea unei danturi puternice și a unei cavități bucale sănătoase, în timp ce consumul excesiv de zahăr, băuturi carbogazoase sau gustări procesate favorizează dezvoltarea bacteriilor dăunătoare. „Prima masă a zilei îți hrănește și zâmbetul. Micul dejun setează nu doar metabolismul, ci și pH-ul [...]
10:20
Zeci de oameni s-au adunat pe străzile din Sankt Petresburg, orașul natal al lui Vladimir Putin, pentru a scanda versuri anti-război, considerate „extremiste” conform legilor de cenzură impuse de Moscova, transmite publicația The Telegraph. Mai multe persoane s-a alăturat unor muzicieni stradali într-o piață centrală, în seara de14 octombrie, fredonând: „Unde ați fost timp de [...]
09:30
Nemulțumiri la adresa Primăriei: Adriana Ochișanu, exclusă din concertul de Hram, iar familia lui Gheorghe Urschi acuză promisiuni neonorate # ZdGust
Interpreta Adriana Ochișanu acuză Direcția Cultură a Primăriei Chișinău, condusă de Alina Tabacari, că a fost exclusă, fără explicații, din concertul de Hram al Capitalei. În același timp, familia umoristului Gheorghe Urschi reproșează instituției promisiunile neonorate privind digitalizarea filmului „Cine arvonește, acela plătește”, anunțată cu ocazia jubileului de 75 de ani al maestrului. Interpreta Adriana [...]
08:40
O idee de mic dejun cald din fulgi de ovăz cu turmeric și stafide, gătit la cuptor, servit cu fructe la alegere # ZdGust
O idee bună de mic dejun, e să folosim fulgii de ovăz într-o compoziție care să meargă rapid la cuptor, în loc de clasicele combinații cu iaurt. Îl putem completa de multe ori cu arome la libera inspirație, dar urmând o rețetă e totul mult mai simplu. Nu trebuie decât să facem o compoziție simplă [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.