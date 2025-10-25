EFA salvează un meci în care oaspeții au marcat mai mult decât gazdele, dar…au pierdut

10:10

Cu siguranță ai auzit de multe ori că nu este recomandat să consumi alcool dacă urmezi un tratament medicamentos. Ei bine, acest lucru este adevărat, întrucât combinația dintre pastile și băuturi spirtoase poate avea efecte nocive asupra organismului uman. De ce nu e bine să bei alcool atunci când iei medicamente Dacă te confrunți cu […] Post-ul Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile și consumi alcool apare prima dată în Observatorul de Nord.