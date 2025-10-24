Prețul la produsele petroliere rămâne în scădere, cu un ban la benzină și cu doi bani la motorină

Pentru ziua de astăzi, 24 octombrie 2024, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit că prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,44 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,20 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu un ban la benzină și cu doi bani […] Post-ul Prețul la produsele petroliere rămâne în scădere, cu un ban la benzină și cu doi bani la motorină apare prima dată în Observatorul de Nord.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Observatorul de Nord