Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta

06:50

Pentru ziua de astăzi, 24 octombrie 2024, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit că prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,44 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,20 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire cu un ban la benzină și cu doi bani […] Post-ul Prețul la produsele petroliere rămâne în scădere, cu un ban la benzină și cu doi bani la motorină apare prima dată în Observatorul de Nord.