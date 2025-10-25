Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta

16:40

Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș" din Soroca au parte, zilnic, de o alimentație echilibrată în cadrul cantinei școlare. Meniul este gătit cu grijă, iar copiii spun că mâncarea este gustoasă și diversificată. „Mâncarea mea preferată este borșul roșu, iar mâncarea de la liceu este foarte gustoasă și bine aranjată. Bucătarii gătesc cu mult […]