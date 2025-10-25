(video) Katy Black și Cristian Cebotari, anunț neașteptat: „Noi divorțăm”
EA.md, 25 octombrie 2025 15:10
Creatorii de conținut Katy Black și Cristian Cebotari au surprins comunitatea online cu o veste neașteptată — cei doi au anunțat că divorțează, după opt ani de căsnicie. „Noi divorțăm. Este o decizie comună, luată după o perioadă foarte lungă. Vrem să fim sinceri, așa cum am fost în toți acești ani. Vom rămâne prieteni
• • •
Acum 15 minute
15:20
Patru sate din Turcia, incluse în lista ONU a celor mai bune destinații turistice rurale din 2025 # EA.md
Patru sate pitorești din Turcia au fost desemnate printre „Cele mai bune sate turistice ale anului 2025" de către ONU, evidențiind angajamentul țării față de un turism responsabil și axat pe comunitate. Akyaka (provincia Muğla), Barbaros (Izmir), Anıtlı (Mardin) și Kale Üçağız (Antalya) au fost apreciate pentru armonia lor cu natura, moștenirea culturală bogată și
Acum 30 minute
15:10
15:10
(video) Igor Grosu, despre vettingul avocaților: „O inițiativă interesantă. Doi ani în urmă, nici evaluarea judecătorilor nu credeau că e posibilă” # EA.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat ideea extinderii procesului de vetting și asupra avocaților, considerând-o „o inițiativă foarte interesantă". Oficialul a menționat că, deși subiectul este sensibil, discuția cu reprezentanții profesiei trebuie să fie una sinceră. „Doi ani în urmă, nici vettingul pentru judecători nu credeau că este posibil de realizat, dar iată că s-a
15:10
(video) Mădălina Țurcan a cucerit scena „Vocea României”: „Ești extraordinară, ai caracter în voce” # EA.md
Mădălina Țurcan, tânăra interpretă originară din Republica Moldova, a impresionat jurații „Vocea României" încă din primele secunde ale prestației sale. Cu o apariție plină de emoție și o voce puternică, artista a reușit să întoarcă scaunele antrenorilor și să cucerească publicul. „Ești extraordinară! Ești frumoasă, îmi place stilul tău și mi-ar plăcea foarte mult să
Acum o oră
15:00
Renunțarea la zahăr este una dintre cele mai dificile schimbări pe care oamenii încearcă să le facă în alimentație. Deși pare doar o plăcere culinară, cercetările arată că atracția pentru zahăr are baze adânci atât biologice, cât și psihologice. Explicațiile țin de modul în care creierul nostru răspunde la gustul dulce și de felul în
15:00
De-a lungul timpului, epidemiologii au observat un fenomen constant: femeile, în medie, fac față mai bine infecțiilor decât bărbații și răspund mai eficient la vaccinuri. Diferența a devenit și mai vizibilă în timpul pandemiilor, inclusiv în cazul COVID-19, unde studiile au arătat că bărbații au avut un risc mai mare de forme severe și complicații.
15:00
Vitamina B12 este una dintre cele mai importante substanțe nutritive pentru sănătatea sistemului nervos și a creierului. Această vitamină esențială joacă un rol central în producerea de celule roșii, sinteza ADN-ului și formarea tecii de mielină, stratul protector al nervilor. Când organismul nu primește suficientă B12, consecințele asupra funcțiilor cognitive pot fi serioase și uneori
15:00
Mulți oameni se confruntă cu dificultatea de a se trezi dimineața, chiar și atunci când au dormit șapte sau opt ore. Explicațiile pentru acest fenomen nu țin doar de durata somnului, ci mai ales de calitatea lui și de modul în care organismul nostru reglează ciclurile biologice. Un factor esențial este ritmul circadian, „ceasul intern"
15:00
Europa se pregătește pentru o iarnă severă: specialiștii avertizează asupra unui vortex polar neobișnuit # EA.md
Un vortex polar neobișnuit, observat deasupra Polului Nord, îi face pe specialiști să creadă că Europa s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai reci ierni din ultimele decenii. Fenomenul, vizibil deja la 30 de kilometri altitudine, seamănă cu un „ciclon" cu nucleu rece și a fost detectat mai devreme decât de obicei. Meteorologii avertizează
Acum 6 ore
10:10
Un accident rutier s-a produs în apropierea Circului din Chișinău. În coliziune au fost implicate trei vehicule — o mașină de Poliție, un Mercedes și un Opel. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată autovehiculele avariate și ambuteiaje formate în zonă. Deocamdată, Poliția nu a oferit detalii despre circumstanțele producerii accidentului sau despre eventuale victime.
10:10
Sportivul Valeriu Mircea, soțul campioanei și deputatei Anastasia Nichita, a răbufnit pe rețelele sociale după ce a fost criticat pentru un video în care cere sprijin financiar pentru pregătirea luptei sale din 15 noiembrie. Unii internauți l-au acuzat că „umblă cu cerutul", iar comentariile ironice nu au întârziat să apară: „Ruble nu-s, la lucru!", „Doar
10:00
Tânăr din Sîngerei, prins „zburând” cu Audi-ul prin Prepelița: avea permis fals și a încercat să mituiască polițiștii # EA.md
Un tânăr de 24 de ani din raionul Sîngerei a fost oprit de polițiștii de patrulare după ce a fost surprins circulând cu viteză excesivă pe traseul R-6, în localitatea Prepelița. În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit că permisul de conducere prezentat era fals. Pentru a scăpa de sancțiune, șoferul a încercat să ofere
09:50
Avocata Oxana Ivanov, după reținerea șoferului autocarului folosit de Costiuc: „Sau INI abuzează de funcții, sau e o reglare de conturi sub acoperirea legii” # EA.md
Avocata Oxana Ivanov a reacționat după ce șoferul care ar fi pus la dispoziție autocarul utilizat de Vasile Costiuc în campania electorală a fost oprit lângă Vama Leușeni. Ea afirmă că reținerea nu poate fi justificată doar pe baza unei presupuneri și ridică semne de întrebare privind acțiunile Inspectoratului Național de Investigații (INI). „Legea nu
Acum 8 ore
08:10
Un nou studiu sugerează că pacienții diagnosticați cu anumite tipuri de tumori pot supraviețui de până la două ori mai mult dacă, pe lângă imunoterapia antitumorală, primesc și un vaccin antiviral pe bază de ARN – similar vaccinului anti-COVID. Cercetarea arată că acest tip de vaccin stimulează răspunsul sistemului imunitar, făcându-l mai eficient în recunoașterea
08:10
Amânarea constantă a sarcinilor, cunoscută și sub denumirea de procrastinare, este un comportament des întâlnit, iar studiile psihologice arată că efectele sale depășesc simpla pierdere de timp. Persoanele care amână frecvent sarcinile întâmpină un impact semnificativ asupra sănătății mintale, a performanței profesionale și a calității vieții în general. Cercetările din domeniul psihologiei organizaționale arată că
08:10
Fenomenul cheltuielilor impulsive este din ce în ce mai frecvent, mai ales într-o lume în care suntem în permanență expuși la reclame, oferte și stimuli vizuali. Studiile din psihologie arată că peste 40% dintre cumpărături sunt făcute fără o planificare prealabilă, ceea ce sugerează că deciziile noastre financiare nu sunt dictate doar de rațiune, ci
08:10
Dietele rapide pentru slăbit, adesea promovate ca soluții miraculoase pentru pierderea kilogramelor în câteva zile sau săptămâni, atrag tot mai mulți oameni în căutarea unui corp „perfect" sau a rezultatelor imediate. Medicii și cercetătorii atrag însă atenția că astfel de regimuri pot avea efecte grave asupra sănătății, iar riscurile depășesc adesea beneficiile temporare. Un studiu
08:10
Multe dintre obiectele și tehnologiile pe care le considerăm banale astăzi au o istorie fascinantă, adesea legată de întâmplări, nevoi urgente sau descoperiri accidentale. Studiile istorice și analizele inovatorilor arată că inovația nu este întotdeauna rezultatul unui plan riguros, ci adesea combinația dintre curiozitate, observație și contextul social al vremii. De exemplu, inventarea post-it-urilor (acele
08:00
Liderii statelor membre ale Uniunii Europene propun introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor precum TikTok și Instagram, ca măsură de protecție a copiilor în mediul online. Ideea a fost inclusă într-o declarație oficială adoptată la summitul de la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comparat restricțiile propuse cu cele existente pentru
Acum 24 ore
17:40
Ultimul weekend din octombrie aduce o explozie de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii savuroase și petreceri tematice. Fie că ești pasionat de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Metamorfoze – Deschiderea Festivalului Moldo Crescendo, ediția X Concert de deschidere al unuia dintre cele mai elegante festivaluri
Ieri
12:30
(Video/foto) Dublă sărbătoare pentru Valentina Naforniță! Soprana și-a botezat gemenii într-o ceremonie de poveste # EA.md
Dublă bucurie pentru Valentina Naforniță și Cristian Spătaru! Gemenii lor, Rafael și Carol, au fost botezați într-o ceremonie de poveste. La o lună de la naștere, micuții au fost încreștinați la Biserica de Lemn, acolo unde părinții le-au botezat și fratele mai mare, Leonard. Soprana a strălucit într-o ținută cu accente tradiționale, creată de Valentina
09:50
Cristi Botgros, mărturisire cutremurătoare după coma de două săptămâni: Am fost și în rai, și în iad # EA.md
Interpretul Cristian Botgros a vorbit pentru prima dată după ce a fost externat din spital, mărturisind că a trecut prin cea mai grea perioadă din viața sa. „Am stat două săptămâni în comă. Medicii nu îmi dădeau nicio șansă la viață, dar forța lui Dumnezeu m-a readus printre cei vii. Pot spune că m-am născut
07:40
RCA devine mai scump pentru anumite vehicule: iată cât vor plăti șoferii începând cu 25 noiembrie 2025 # EA.md
Începând cu 25 noiembrie 2025, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru anumite categorii de vehicule va crește ca preț. Noile tarife, coeficienți de corecție și prime de referință au fost aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM) și vor intra în vigoare de la această dată. Primele de referință RCA internă (minimul tehnic
07:40
Călătoria de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău până în centrul capitalei ar putea deveni, în curând, mult mai rapidă și mai comodă. Autoritățile lucrează la un proiect care va lega aeroportul de Gară printr-o linie de tren destinată pasagerilor, a anunțat vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la emisiunea
07:40
Șoc în showbiz: prezentatorul „Gusturile se discută” de la ProTV, Petru Chicu, trimis în judecată pentru trafic de cocaină și riscă 15 ani de închisoare # EA.md
Petru Chicu, proprietarul restaurantului KIKU Steak & Wine din Chișinău și gazda emisiunii „Gusturile se discută" de la ProTV, a ajuns pe banca acuzaților împreună cu alți doi bărbați, fiind acuzat de trafic de cocaină. Procuratura Generală anunță că el riscă până la 15 ani de închisoare. „Potrivit probelor acumulate, primul învinuit, proprietarul unui
07:40
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Potrivit presei locale,
07:30
Doina Gherman, președinta fracțiunii PAS, afirmă că Republica Moldova va avea în scurt timp un Guvern învestit. „Cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare, Republica Moldova va avea un Guvern investit", a menționat Doina Gherman în cadrul emisiunii „Rezoomat".
07:30
Mișcare-șoc a lui Trump împotriva lui Putin: SUA lovește Rusia cu sancțiuni dure pentru Rosneft și Lukoil # EA.md
SUA au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina, potrivit BBC, citat de presa română. „Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria
07:30
Cristina Scarlevschi de la Insula iubirii, apariție șocantă! Ce i s-a întâmplat tinerei în Islanda # EA.md
Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din emisiunea Insula Iubirii, a trecut recent printr-un moment neașteptat în timpul unei vacanțe în Islanda. Ce a pățit fosta ispită și în ce ipostază șocantă a fost surprinsă, scrie spynews.ro. Cristina Scarlevschi a fost, cu siguranță, una dintre cele mai carismatice apariții din sezonul 9 Insula Iubirii. Tânăra în vârstă
07:30
Tudor Mihailov, un tânăr de 22 de ani, și-a pierdut viața pe 9 octombrie într-un tragic incident de muncă la o întreprindere din
07:30
După un deceniu petrecut în Germania, soții Nichifor și Elena Mâțu s-au întors la Chișinău cu dorința de a face o schimbare. Din propriile economii și cu multă muncă, au început restaurarea izvorului de pe Șoseaua Balcani, neglijat de ani de zile. Cei doi spun că locul are o valoare deosebită pentru comunitate și merită […] Articolul Gest exemplar: un cuplu întors din Germania renovează pe cont propriu un izvor din Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:30
Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării vecine. 5,6 milioane de metri cubi au ajuns să treacă azi pe sub Prut, iar capacitatea gazoductului este de 1,5 miliarde metri […] Articolul România asigură integral necesarul de gaze al Republicii Moldova apare prima dată în ea.md.
07:30
Bălți schimbă regulile în transportul public: din 2026, controlorii vor fi înlocuiți cu revizori # EA.md
Parcul de troleibuze din Bălți ar putea renunța la taxatori de la întâi ianuarie 2026, aceștia urmând să fie înlocuiți de revizori (inspectori de control). Tranziția la un nou sistem de plată este prevăzută în acordul de împrumut semnat de Primăria orașului Bălți cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului de modernizare […] Articolul Bălți schimbă regulile în transportul public: din 2026, controlorii vor fi înlocuiți cu revizori apare prima dată în ea.md.
07:30
Radu Marian cu Alexandr Stoianoglo au avut schimb de replici în Parlament. Dezbaterea a vizat dosarele penale ale lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Ma exact, Marian i-a reproșat lui Stoianoglo că unica perioadă în care Platon nu a avut probleme cu legea era când ultimul a fost procuror general, transmite realitatea.md. În replică, deputatul […] Articolul Scandal în Parlament: Stoianoglo și Marian se ceartă pe cazul Platon apare prima dată în ea.md.
07:30
Belous explică scumpirea apartamentelor: salariile și costurile din construcții, principalii vinovați # EA.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat cauzele creșterii prețurilor la locuințe din Chișinău. Potrivit ministrei, majorarea prețurilor la locuințe este un fenomen complex, cauzat de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor și de evoluțiile economice generale, transmite realitatea.md. „Dacă examinăm componenta de preț, vedem că au crescut salariile în domeniul construcțiilor, la fel și cheltuielile pentru […] Articolul Belous explică scumpirea apartamentelor: salariile și costurile din construcții, principalii vinovați apare prima dată în ea.md.
23 octombrie 2025
18:20
Din punct de vedere genetic, ochii albaștri, într-adevăr, sunt mai speciali. Culoarea ochilor este influențată exclusiv de genetică. Desigur că dintr-un anumit punct de vedere, toți ochii sunt la fel. Acest lucru se datorează faptului că pigmentul care le dă culoarea, adică melanina, este maro. De fapt, inițial, „toți avem ochii căprui”, a declarat pentru […] Articolul Secretul persoanelor cu ochi albaștri. Sunt ei mai speciali? apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Avocata Oxana Eșanu este una dintre vocile respectate din justiția Republicii Moldova. Cu peste 14 ani de experiență, cauze câștigate inclusiv la CEDO și o activitate constantă în formarea tinerilor juriști, ea vorbește cu luciditate și emoție despre o lume care, deși adesea contestată, rămâne pentru ea o chemare: justiția. Cum a început drumul dumneavoastră […] Articolul „Oxana Eșanu: Justiția nu e doar o profesie, e o datorie față de oameni” apare prima dată în ea.md.
07:50
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că compensațiile pentru încălzire vor fi acordate în plată monetară, iar cele pentru energia electrică vor fi incluse direct în factură. „Așa cum am spus deja, compensațiile vor fi acordate până la sfârșitul anului. În prezent, principalul nostru obiectiv este să ne asigurăm că cetățenii nu […] Articolul Buzu: Decizia privind compensațiile pentru 2026 va fi luată de următorul Guvern apare prima dată în ea.md.
07:50
Uniunea Europeană pregătește introducerea unui sistem de înregistrare electronică prealabilă pentru cetățenii țărilor care beneficiază de regim fără viză. Pentru a intra în spațiul Schengen, aceștia vor trebui să completeze în prealabil un formular pe un site special și să plătească o taxă de 20 de euro valabilă trei ani, scrie vinegret.cz. Noul sistem […] Articolul UE introduce o taxă de 20 de euro pentru călătoriile fără viză în spațiul Schengen apare prima dată în ea.md.
07:50
O turistă spaniolă a căzut în interiorul unei piramide egiptene vechi de 4.000 de ani. Despre acest incident scrie Gulf News. Incidentul a avut loc pe 18 octombrie, în Piramida Roșie a faraonului Sneferu. Femeia a alunecat pe o rampă de lemn într-un coridor îngust din interiorul vechii construcții și a căzut de la o […] Articolul O turistă a căzut în interiorul unei piramide antice de 4.000 de ani din Egipt apare prima dată în ea.md.
07:50
Deputat ucrainean: „Rusia a distrus aproape tot sistemul de gaze, iar încălzirea e sub semnul întrebării” # EA.md
Deputatul Alexei Goncearenko a scris pe canalul său de Telegram că atacurile rusești au „distrus” aproape întregul sistem de gaze din Ucraina, astfel pornirea sezonului de încălzire este sub semnul întrebării. El a informat că principalele ținte ale atacului masiv al Federației Ruse, în noaptea de 22 octombrie, au fost hidrocentralele și termocentralele, relatează focus.ua. […] Articolul Deputat ucrainean: „Rusia a distrus aproape tot sistemul de gaze, iar încălzirea e sub semnul întrebării” apare prima dată în ea.md.
07:40
„O să mă împrumut de la Plahotniuc” – Gonța ironizează după ce ar putea fi obligat să plătească despăgubiri Maiei Sandu # EA.md
Gheorghe Gonța, reacție ironică după cererea de despăgubiri a Maiei Sandu: „Mă împrumut de la Plahotniuc sau de la Șor”. „Eu am două variante, la care m-am gândit bine cum o să fac cu acești bani. Prin intermediul multiplilor avocați care s-au oferit pro-bonus să lucreze cu noi deja, eu am să apelez la avocații […] Articolul „O să mă împrumut de la Plahotniuc” – Gonța ironizează după ce ar putea fi obligat să plătească despăgubiri Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
07:40
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a răspuns în emisiunea „Rezoomat” la întrebarea dacă regretă că a numit cetățenii „bîdle”. Oficialul și-a recunoscut afirmația, subliniind însă că modul în care s-a exprimat nu a fost adecvat. „- Regretați că ați numit cetățenii bîdle sau noi am interpretat greșit? – Eu cred că un ministru trebuie mereu […] Articolul „Cuvinte cu greutate”: Alexei Buzu regretă că i-a numit pe cetățeni „bîdle”? apare prima dată în ea.md.
07:40
Marian îl dă în judecată pe Costiuc după acuzațiile privind falsificarea alegerilor de către PAS # EA.md
Deputatul PAS, Radu Marian, îl acuză pe liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, că ar fi răspândit informații false, după ce acesta a susținut într-o emisiune că PAS „și-ar fi falsificat” rezultatele alegerilor parlamentare. „Îi solicit lui Costiuc să dezmintă falsul grav spus la o emisiune, precum că PAS și-ar fi „desenat” și ar fi […] Articolul Marian îl dă în judecată pe Costiuc după acuzațiile privind falsificarea alegerilor de către PAS apare prima dată în ea.md.
07:40
Marți, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a găzduit ceremonia de depunere a jurământului de către șapte noi procurori, care vor activa în diferite procuraturi teritoriale din țară. În cadrul evenimentului, aceștia și-au asumat oficial respectarea legii și devotamentul față de Republica Moldova. Noii procurori sunt: • Nicolae Balan – Procuratura Cimișlia • Sergiu Colesnic – […] Articolul De la Soroca la Cahul: Șapte tineri procurori își încep cariera după depunerea jurământului apare prima dată în ea.md.
07:40
(Video) Daniela Costețchi, din nou îndrăgostită: fanii așteaptă să-l cunoască pe noul ei iubit # EA.md
După o perioadă de discreție în viața personală, Daniela Costețchi pare să fie din nou îndrăgostită. Bloggerița a lăsat să se înțeleagă, printr-un video postat pe rețelele sociale, că un nou bărbat îi aduce zâmbetul pe buze. Într-un stories, Daniela a vorbit despre iubire și încredere, menționând că există cineva care o face fericită. Deși […] Articolul (Video) Daniela Costețchi, din nou îndrăgostită: fanii așteaptă să-l cunoască pe noul ei iubit apare prima dată în ea.md.
07:40
După Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare. Jurnalistul susține că Grosu i-ar fi cerut 100.000 de lei despăgubiri și scuze publice. Gonța spune că a primit o scrisoare în care este vizat împreună cu liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, în legătură cu o emisiune difuzată pe […] Articolul Igor Grosu urmează exemplul Maiei Sandu și îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare apare prima dată în ea.md.
07:40
Un student român care face naveta zilnic la Chișinău: o poveste despre perseverență și determinare # EA.md
Universitățile din Republica Moldova câștigă popularitate în rândul studenților internaționali. În anul academic 2025–2026, numărul acestora a crescut cu 376, ajungând la peste 1.100. Cele mai căutate domenii rămân Medicina, Educația și Business-ul. Un exemplu este Andrei Tudose, tânăr din România care face zilnic naveta între Iași și Chișinău pentru a studia dansul la Universitatea […] Articolul Un student român care face naveta zilnic la Chișinău: o poveste despre perseverență și determinare apare prima dată în ea.md.
07:40
Un tânăr din Chișinău și-a propus să parcurgă 500 km prin Republica Moldova în doar trei zile, pentru a strânge fonduri în sprijinul unei familii din raionul Leova. Cursa va începe pe 13 noiembrie, din Giurgiulești, și se va încheia la Ocnița, cu câteva opriri pe traseu. Alergătorul de cursă lungă îndeamnă oamenii să doneze […] Articolul Un tânăr din Chișinău parcurge 500 km alergând pentru a sprijini o familie din Leova apare prima dată în ea.md.
07:40
Fostul lider al Platformei DA și ex-candidat la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, susține că desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru demonstrează lipsa de asumare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care, potrivit lui, evită să înainteze un candidat propriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Important” de la postul TVC 21, transmite […] Articolul Năstase: Partidul câștigător al alegerilor evită să-și asume guvernarea apare prima dată în ea.md.
