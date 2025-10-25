Accident cu mașină de Poliție lângă Circ: trei autoturisme implicate

07:40

Gheorghe Gonța, reacție ironică după cererea de despăgubiri a Maiei Sandu: „Mă împrumut de la Plahotniuc sau de la Șor”. „Eu am două variante, la care m-am gândit bine cum o să fac cu acești bani. Prin intermediul multiplilor avocați care s-au oferit pro-bonus să lucreze cu noi deja, eu am să apelez la avocații […] Articolul „O să mă împrumut de la Plahotniuc” – Gonța ironizează după ce ar putea fi obligat să plătească despăgubiri Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.