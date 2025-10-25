Psihologia cheltuielilor impulsive – de ce cumperi lucruri inutile?
EA.md, 25 octombrie 2025 08:10
Fenomenul cheltuielilor impulsive este din ce în ce mai frecvent, mai ales într-o lume în care suntem în permanență expuși la reclame, oferte și stimuli vizuali. Studiile din psihologie arată că peste 40% dintre cumpărături sunt făcute fără o planificare prealabilă, ceea ce sugerează că deciziile noastre financiare nu sunt dictate doar de rațiune, ci […]
• • •
Acum o oră
08:10
Un nou studiu sugerează că pacienții diagnosticați cu anumite tipuri de tumori pot supraviețui de până la două ori mai mult dacă, pe lângă imunoterapia antitumorală, primesc și un vaccin antiviral pe bază de ARN – similar vaccinului anti-COVID. Cercetarea arată că acest tip de vaccin stimulează răspunsul sistemului imunitar, făcându-l mai eficient în recunoașterea […]
08:10
Amânarea constantă a sarcinilor, cunoscută și sub denumirea de procrastinare, este un comportament des întâlnit, iar studiile psihologice arată că efectele sale depășesc simpla pierdere de timp. Persoanele care amână frecvent sarcinile întâmpină un impact semnificativ asupra sănătății mintale, a performanței profesionale și a calității vieții în general. Cercetările din domeniul psihologiei organizaționale arată că […]
08:10
08:10
Dietele rapide pentru slăbit, adesea promovate ca soluții miraculoase pentru pierderea kilogramelor în câteva zile sau săptămâni, atrag tot mai mulți oameni în căutarea unui corp „perfect" sau a rezultatelor imediate. Medicii și cercetătorii atrag însă atenția că astfel de regimuri pot avea efecte grave asupra sănătății, iar riscurile depășesc adesea beneficiile temporare. Un studiu […]
08:10
Multe dintre obiectele și tehnologiile pe care le considerăm banale astăzi au o istorie fascinantă, adesea legată de întâmplări, nevoi urgente sau descoperiri accidentale. Studiile istorice și analizele inovatorilor arată că inovația nu este întotdeauna rezultatul unui plan riguros, ci adesea combinația dintre curiozitate, observație și contextul social al vremii. De exemplu, inventarea post-it-urilor (acele […]
08:00
Liderii statelor membre ale Uniunii Europene propun introducerea unei vârste minime pentru utilizarea platformelor precum TikTok și Instagram, ca măsură de protecție a copiilor în mediul online. Ideea a fost inclusă într-o declarație oficială adoptată la summitul de la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a comparat restricțiile propuse cu cele existente pentru […]
Acum 24 ore
17:40
Ultimul weekend din octombrie aduce o explozie de evenimente culturale: festivaluri de muzică, spectacole de teatru, comedii savuroase și petreceri tematice. Fie că ești pasionat de artă, muzică sau relaxare, sigur vei găsi ceva pe gustul tău. Metamorfoze – Deschiderea Festivalului Moldo Crescendo, ediția X Concert de deschidere al unuia dintre cele mai elegante festivaluri […]
12:30
(Video/foto) Dublă sărbătoare pentru Valentina Naforniță! Soprana și-a botezat gemenii într-o ceremonie de poveste # EA.md
Dublă bucurie pentru Valentina Naforniță și Cristian Spătaru! Gemenii lor, Rafael și Carol, au fost botezați într-o ceremonie de poveste. La o lună de la naștere, micuții au fost încreștinați la Biserica de Lemn, acolo unde părinții le-au botezat și fratele mai mare, Leonard. Soprana a strălucit într-o ținută cu accente tradiționale, creată de Valentina […]
09:50
Cristi Botgros, mărturisire cutremurătoare după coma de două săptămâni: Am fost și în rai, și în iad # EA.md
Interpretul Cristian Botgros a vorbit pentru prima dată după ce a fost externat din spital, mărturisind că a trecut prin cea mai grea perioadă din viața sa. „Am stat două săptămâni în comă. Medicii nu îmi dădeau nicio șansă la viață, dar forța lui Dumnezeu m-a readus printre cei vii. Pot spune că m-am născut […]
Ieri
07:40
RCA devine mai scump pentru anumite vehicule: iată cât vor plăti șoferii începând cu 25 noiembrie 2025 # EA.md
Începând cu 25 noiembrie 2025, asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru anumite categorii de vehicule va crește ca preț. Noile tarife, coeficienți de corecție și prime de referință au fost aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM) și vor intra în vigoare de la această dată. Primele de referință RCA internă (minimul tehnic […]
07:40
Călătoria de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău până în centrul capitalei ar putea deveni, în curând, mult mai rapidă și mai comodă. Autoritățile lucrează la un proiect care va lega aeroportul de Gară printr-o linie de tren destinată pasagerilor, a anunțat vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la emisiunea […]
07:40
Șoc în showbiz: prezentatorul „Gusturile se discută” de la ProTV, Petru Chicu, trimis în judecată pentru trafic de cocaină și riscă 15 ani de închisoare # EA.md
Petru Chicu, proprietarul restaurantului KIKU Steak & Wine din Chișinău și gazda emisiunii „Gusturile se discută" de la ProTV, a ajuns pe banca acuzaților împreună cu alți doi bărbați, fiind acuzat de trafic de cocaină. Procuratura Generală anunță că el riscă până la 15 ani de închisoare. „Potrivit probelor acumulate, primul învinuit, proprietarul unui […]
07:40
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Potrivit presei locale, […]
07:30
Doina Gherman, președinta fracțiunii PAS, afirmă că Republica Moldova va avea în scurt timp un Guvern învestit. „Cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare, Republica Moldova va avea un Guvern investit", a menționat Doina Gherman în cadrul emisiunii „Rezoomat".
07:30
Mișcare-șoc a lui Trump împotriva lui Putin: SUA lovește Rusia cu sancțiuni dure pentru Rosneft și Lukoil # EA.md
SUA au impus noi sancțiuni care vizează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei – Rosneft și Lukoil – într-un efort de a presa Moscova să negocieze un acord de pace în Ucraina, potrivit BBC, citat de presa română. „Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria […]
07:30
Cristina Scarlevschi de la Insula iubirii, apariție șocantă! Ce i s-a întâmplat tinerei în Islanda # EA.md
Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din emisiunea Insula Iubirii, a trecut recent printr-un moment neașteptat în timpul unei vacanțe în Islanda. Ce a pățit fosta ispită și în ce ipostază șocantă a fost surprinsă, scrie spynews.ro. Cristina Scarlevschi a fost, cu siguranță, una dintre cele mai carismatice apariții din sezonul 9 Insula Iubirii. Tânăra în vârstă […]
07:30
Tudor Mihailov, un tânăr de 22 de ani, și-a pierdut viața pe 9 octombrie într-un tragic incident de muncă la o întreprindere din Colonița. Fratele său acuză autoritățile și angajatorul de neglijență și cere o anchetă corectă, precum și pedepsirea celor responsabili. Fratele lui Tudor a povestit în cadrul podcastului „Verdict" cu Dorin Podsilnic […]
07:30
După un deceniu petrecut în Germania, soții Nichifor și Elena Mâțu s-au întors la Chișinău cu dorința de a face o schimbare. Din propriile economii și cu multă muncă, au început restaurarea izvorului de pe Șoseaua Balcani, neglijat de ani de zile. Cei doi spun că locul are o valoare deosebită pentru comunitate și merită […]
07:30
Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării vecine. 5,6 milioane de metri cubi au ajuns să treacă azi pe sub Prut, iar capacitatea gazoductului este de 1,5 miliarde metri […]
07:30
Bălți schimbă regulile în transportul public: din 2026, controlorii vor fi înlocuiți cu revizori # EA.md
Parcul de troleibuze din Bălți ar putea renunța la taxatori de la întâi ianuarie 2026, aceștia urmând să fie înlocuiți de revizori (inspectori de control). Tranziția la un nou sistem de plată este prevăzută în acordul de împrumut semnat de Primăria orașului Bălți cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului de modernizare […]
07:30
Radu Marian cu Alexandr Stoianoglo au avut schimb de replici în Parlament. Dezbaterea a vizat dosarele penale ale lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc. Ma exact, Marian i-a reproșat lui Stoianoglo că unica perioadă în care Platon nu a avut probleme cu legea era când ultimul a fost procuror general, transmite realitatea.md. În replică, deputatul […]
07:30
Belous explică scumpirea apartamentelor: salariile și costurile din construcții, principalii vinovați # EA.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat cauzele creșterii prețurilor la locuințe din Chișinău. Potrivit ministrei, majorarea prețurilor la locuințe este un fenomen complex, cauzat de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor și de evoluțiile economice generale, transmite realitatea.md. „Dacă examinăm componenta de preț, vedem că au crescut salariile în domeniul construcțiilor, la fel și cheltuielile pentru […]
23 octombrie 2025
18:20
Din punct de vedere genetic, ochii albaștri, într-adevăr, sunt mai speciali. Culoarea ochilor este influențată exclusiv de genetică. Desigur că dintr-un anumit punct de vedere, toți ochii sunt la fel. Acest lucru se datorează faptului că pigmentul care le dă culoarea, adică melanina, este maro. De fapt, inițial, „toți avem ochii căprui", a declarat pentru […]
13:10
Avocata Oxana Eșanu este una dintre vocile respectate din justiția Republicii Moldova. Cu peste 14 ani de experiență, cauze câștigate inclusiv la CEDO și o activitate constantă în formarea tinerilor juriști, ea vorbește cu luciditate și emoție despre o lume care, deși adesea contestată, rămâne pentru ea o chemare: justiția. Cum a început drumul dumneavoastră […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că compensațiile pentru încălzire vor fi acordate în plată monetară, iar cele pentru energia electrică vor fi incluse direct în factură. „Așa cum am spus deja, compensațiile vor fi acordate până la sfârșitul anului. În prezent, principalul nostru obiectiv este să ne asigurăm că cetățenii nu […]
07:50
Uniunea Europeană pregătește introducerea unui sistem de înregistrare electronică prealabilă pentru cetățenii țărilor care beneficiază de regim fără viză. Pentru a intra în spațiul Schengen, aceștia vor trebui să completeze în prealabil un formular pe un site special și să plătească o taxă de 20 de euro valabilă trei ani, scrie vinegret.cz. Noul sistem […]
07:50
O turistă spaniolă a căzut în interiorul unei piramide egiptene vechi de 4.000 de ani. Despre acest incident scrie Gulf News. Incidentul a avut loc pe 18 octombrie, în Piramida Roșie a faraonului Sneferu. Femeia a alunecat pe o rampă de lemn într-un coridor îngust din interiorul vechii construcții și a căzut de la o […]
07:50
Deputat ucrainean: „Rusia a distrus aproape tot sistemul de gaze, iar încălzirea e sub semnul întrebării” # EA.md
Deputatul Alexei Goncearenko a scris pe canalul său de Telegram că atacurile rusești au „distrus" aproape întregul sistem de gaze din Ucraina, astfel pornirea sezonului de încălzire este sub semnul întrebării. El a informat că principalele ținte ale atacului masiv al Federației Ruse, în noaptea de 22 octombrie, au fost hidrocentralele și termocentralele, relatează focus.ua. […]
07:40
„O să mă împrumut de la Plahotniuc” – Gonța ironizează după ce ar putea fi obligat să plătească despăgubiri Maiei Sandu # EA.md
Gheorghe Gonța, reacție ironică după cererea de despăgubiri a Maiei Sandu: „Mă împrumut de la Plahotniuc sau de la Șor". „Eu am două variante, la care m-am gândit bine cum o să fac cu acești bani. Prin intermediul multiplilor avocați care s-au oferit pro-bonus să lucreze cu noi deja, eu am să apelez la avocații […]
07:40
Ministrul Muncii,
07:40
Marian îl dă în judecată pe Costiuc după acuzațiile privind falsificarea alegerilor de către PAS # EA.md
Deputatul PAS, Radu Marian, îl acuză pe liderul „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, că ar fi răspândit informații false, după ce acesta a susținut într-o emisiune că PAS „și-ar fi falsificat” rezultatele alegerilor parlamentare. „Îi solicit lui Costiuc să dezmintă falsul grav spus la o emisiune, precum că PAS și-ar fi „desenat” și ar fi […] Articolul Marian îl dă în judecată pe Costiuc după acuzațiile privind falsificarea alegerilor de către PAS apare prima dată în ea.md.
07:40
Marți, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a găzduit ceremonia de depunere a jurământului de către șapte noi procurori, care vor activa în diferite procuraturi teritoriale din țară. În cadrul evenimentului, aceștia și-au asumat oficial respectarea legii și devotamentul față de Republica Moldova. Noii procurori sunt: • Nicolae Balan – Procuratura Cimișlia • Sergiu Colesnic – […] Articolul De la Soroca la Cahul: Șapte tineri procurori își încep cariera după depunerea jurământului apare prima dată în ea.md.
07:40
(Video) Daniela Costețchi, din nou îndrăgostită: fanii așteaptă să-l cunoască pe noul ei iubit # EA.md
După o perioadă de discreție în viața personală, Daniela Costețchi pare să fie din nou îndrăgostită. Bloggerița a lăsat să se înțeleagă, printr-un video postat pe rețelele sociale, că un nou bărbat îi aduce zâmbetul pe buze. Într-un stories, Daniela a vorbit despre iubire și încredere, menționând că există cineva care o face fericită. Deși […] Articolul (Video) Daniela Costețchi, din nou îndrăgostită: fanii așteaptă să-l cunoască pe noul ei iubit apare prima dată în ea.md.
07:40
După Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare. Jurnalistul susține că Grosu i-ar fi cerut 100.000 de lei despăgubiri și scuze publice. Gonța spune că a primit o scrisoare în care este vizat împreună cu liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, în legătură cu o emisiune difuzată pe […] Articolul Igor Grosu urmează exemplul Maiei Sandu și îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare apare prima dată în ea.md.
07:40
Un student român care face naveta zilnic la Chișinău: o poveste despre perseverență și determinare # EA.md
Universitățile din Republica Moldova câștigă popularitate în rândul studenților internaționali. În anul academic 2025–2026, numărul acestora a crescut cu 376, ajungând la peste 1.100. Cele mai căutate domenii rămân Medicina, Educația și Business-ul. Un exemplu este Andrei Tudose, tânăr din România care face zilnic naveta între Iași și Chișinău pentru a studia dansul la Universitatea […] Articolul Un student român care face naveta zilnic la Chișinău: o poveste despre perseverență și determinare apare prima dată în ea.md.
07:40
Un tânăr din Chișinău și-a propus să parcurgă 500 km prin Republica Moldova în doar trei zile, pentru a strânge fonduri în sprijinul unei familii din raionul Leova. Cursa va începe pe 13 noiembrie, din Giurgiulești, și se va încheia la Ocnița, cu câteva opriri pe traseu. Alergătorul de cursă lungă îndeamnă oamenii să doneze […] Articolul Un tânăr din Chișinău parcurge 500 km alergând pentru a sprijini o familie din Leova apare prima dată în ea.md.
07:40
Fostul lider al Platformei DA și ex-candidat la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, susține că desemnarea lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru demonstrează lipsa de asumare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care, potrivit lui, evită să înainteze un candidat propriu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Important” de la postul TVC 21, transmite […] Articolul Năstase: Partidul câștigător al alegerilor evită să-și asume guvernarea apare prima dată în ea.md.
07:30
„Am alte angajamente și, acum, nu am discutat despre revenirea mea la Guvern” așa a răspuns Andrei Spînu, fostul ministru al Infrastructurii și fost vicepreședinte PAS, întrebat la Onetv, dacă a fost invitat în vreo funție în noul Executiv. „Nu am discutat despre revenirea mea la Guvern. Nici nu mi-am dat interesul, nu m-am gândit […] Articolul Andrei Spînu, despre o posibilă revenire în Guvern: ce spune fostul ministru apare prima dată în ea.md.
07:30
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a anunțat că înscrierea în sistemul de compensații va începe pe 3 noiembrie. Toți cei care doresc să beneficieze de ajutor vor trebui să depune o nouă cerere, chiar dacă au primit compensații și anul trecut. „- Mecanismul de oferire a compensațiilor pentru sezonul rece va fi același ca și […] Articolul Programul „Ajutor la contor” revine: află când poți depune cererea apare prima dată în ea.md.
22 octombrie 2025
13:30
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău pregătește un sfârșit de săptămână pentru toate gusturile: de la dramă profundă și lecții de viață, la comedie clasică și ironie fină. Vineri, sâmbătă și duminică, publicul este invitat să trăiască trei experiențe teatrale memorabile, semnate de regizorul Petru Vutcărău, care promite să aducă emoție, zâmbete și reflecție în […] Articolul Un weekend plin de emoție, râs și reflecție la Teatrul Național „Eugène Ionesco” apare prima dată în ea.md.
07:30
„De la vis la coșmar”: Valerie Lungu și iubitul, în impas cu noua locuință — „Am fost lăsați baltă!” # EA.md
Influencerița Valerie Lungu și iubitul ei, Alex, pot răsufla, în sfârșit, ușurați: casa visurilor lor e aproape gata! După un an și nouă luni de muncă și bătăi de cap, Valerie și Alex Glika au reușit să se mute. Doar că, deși aveau totul planificat până la ultimul detaliu, realitatea de pe șantier i-a lovit […] Articolul „De la vis la coșmar”: Valerie Lungu și iubitul, în impas cu noua locuință — „Am fost lăsați baltă!” apare prima dată în ea.md.
07:30
Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal se pregătesc pentru vacanța de toamnă, care va dura 7 zile. Școala va fi reluată luni, 3 noiembrie. Articolul Toamna aduce relaxare pentru elevi: Află câte zile libere vor avea în această vacanță apare prima dată în ea.md.
07:30
La 17 ani, pe când alți adolescenți se bucurau de libertate și distracție, Nona Bianca din Drochia a primit vestea care i-a schimbat viața: limfom, un cancer al sistemului limfatic. „Am simțit o umflătură la gât, cât o minge de tenis. A doua zi am mers la medic. În extras scria limfom – cancer la […] Articolul Curaj fără limite: Tânăra din Drochia care a înfruntat cancerul de două ori apare prima dată în ea.md.
07:30
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), și Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă (PPDA), au semnat luni, 20 octombrie, la Palatul Parlamentului din București, un Protocol de colaborare. Potrivit oficialilor, inițiativa marchează „refacerea legăturii dintre românii din Basarabia și cei din România”. „Prin acest parteneriat, consolidăm valorile comune ale identității, libertății și demnității […] Articolul George Simion și Vasile Costiuc își consolidează parteneriatul politic la București apare prima dată în ea.md.
07:30
(Video) Bunica Maria, analist politic pe TikTok, fascinează internetul cu dragostea ei pentru cărți # EA.md
Bunica Maria, din Republica Moldova, a câștigat popularitate pe TikTok după ce a prezentat într-un videoclip cele 12 cărți pe care le-a citit în doar două luni. Ea mărturisește că citește seara, după muncă: „Decât să pierd timpul la televizor, mai bine citesc.” Zilele de sărbătoare și duminicile le dedică, de asemenea, lecturii. Pe […] Articolul (Video) Bunica Maria, analist politic pe TikTok, fascinează internetul cu dragostea ei pentru cărți apare prima dată în ea.md.
07:30
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a făcut din nou senzație în fața presei, prezentându-se la ședința de judecată într-o ținută luxoasă semnată de brandul italian Billionaire. Constantin Țuțu, inculpat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost adus silit la Judecătoria Buiucani, în baza unei decizii luate anterior de magistratul Petru Păun. Astfel, […] Articolul Țuțu, la tribunal în stil mare: Geaca de brand costă 1.800 de euro apare prima dată în ea.md.
07:30
Principalele criterii pentru alegerea viitorilor miniștri în eventualul Guvern condus de Alexandru Munteanu vor fi profesionalismul și reputația. Totodată, o condiție esențială, mai degrabă implicită decât formală, este motivația candidaților. Viitorul candidat la funcția de prim-ministru din partea Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Alexandru Munteanu, a răspuns la întrebările despre formarea noului Guvern la […] Articolul Munteanu, despre noul Guvern: „Nimeni nu-mi va dicta deciziile” apare prima dată în ea.md.
07:30
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană au sprijinit luni propunerea de a interzice importurile de gaze ruseşti, impulsionând eforturile blocului comunitar de a reduce şi mai mult veniturile Rusiei de pe urma exporturilor de energie. „O Europă independentă energetic este o Europă mai puternică şi mai sigură. Deşi în ultimii ani am lucrat din greu şi […] Articolul UE spune „stop” gazelor rusești: Importurile interzise până în 2028 apare prima dată în ea.md.
07:30
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, deține cetățenie triplă: Republica Moldova, România și SUA. Informația a fost confirmată de acesta la emisiunea „Новая неделя” la TV8. Mai mult, Munteanu spune că i s-a propus și a refuzat cetățenia Franței pentru că „era deja prea mult”, scrie agora.md. Alexandru Munteanu deține cetățenie americană din […] Articolul Candidatul PAS la funcția de premier deține trei cetățenii: Totul este legal apare prima dată în ea.md.
07:30
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a dezvăluit cum își organizează fostul lider politic timpul în Penitenciarul nr. 13. Conform declarațiilor sale, Plahotniuc parcurge dosarele aflate în anchetă, deja completând studiul a peste 30 de volume dintr-un total de 97. „În fiecare zi, avocații îi transmit câte cinci volume pentru a le studia”, a […] Articolul Vladimir Plahotniuc, dezvăluiri despre viața din Penitenciarul 13 apare prima dată în ea.md.
